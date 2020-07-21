Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,63 -1,63 95,16 Acıpayam Selüloz 10,10 -0,98 59,95 Adel Kalemcilik 16,80 0,60 7,01 Adese Alışveriş Ticaret 2,55 1,59 78,53 Afyon Çimento 4,66 7,87 104,54 Ak Enerji 1,94 -2,02 77,98 Akbank 5,80 -0,17 -28,48 Akçansa 13,56 0,15 39,87 Akdeniz Yatırım Hold. 4,69 9,84 122,27 Akfen GMYO 3,83 -1,79 -5,43 Akın Tekstil 14,52 1,47 5,29 Akiş GMYO 3,35 -2,62 6,94 Akmerkez GMYO 34,40 -3,48 53,54 Aksa 7,46 -3,24 6,52 Aksa Enerji 5,67 -2,41 49,21 Aksigorta 7,80 -1,14 43,97 Aksu Enerji 11,22 -1,06 -24,55 Alarko Carrıer 82,85 -1,02 38,08 Alarko GMYO 18,12 -5,23 23,28 Alarko Holding 5,68 -1,39 -4,54 Albaraka Türk 1,75 -2,23 14,38 Alcatel Lucent Teletaş 19,89 -1,73 65,20 Alkim Kağıt 11,64 -0,17 114,77 Alkim Kimya 12,51 -2,42 101,71 Altınyağ 1,29 -1,53 214,63 Altınyunus Çeşme 41,46 3,39 315,02 Anadolu Cam 5,35 -2,55 25,46 Anadolu Efes 21,36 3,79 0,39 Anadolu Grubu Holding 20,70 -1,33 17,68 Anadolu Hayat Emek. 8,77 -1,35 44,12 Anadolu Isuzu 15,85 -2,40 30,24 Anadolu Sigorta 6,45 -0,77 55,29 Anel Elektrik 4,99 -2,92 55,45 Arçelik 20,84 -1,04 0,00 ARD Bilişim Teknolojileri 31,86 3,17 Arena Bilgisayar 18,53 -1,91 154,36 Armada Bilgisayar 24,58 -1,29 49,97 Arsan Tekstil 5,48 0,37 53,07 Artı Yatırım Holding 1,86 -4,62 129,63 Aselsan 32,34 -2,41 54,90 Ata GMYO 3,57 -0,56 -21,19 Atakule GMYO 2,55 1,19 32,81 Atlantis Yatırım Holding 2,00 0,00 100,00 Atlas Yat. Ort. 1,79 -0,56 24,31 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,99 -1,06 11,82 Avrasya GMYO 2,49 -3,49 64,90 Avrasya Petrol ve Tur. 2,26 0,44 24,18 Avrasya Stratejik GMYF 1.449,60 0,00 12,73 Avrupa Yatırım Holding 1,70 -1,73 10,39 Ayen Enerji 6,07 9,96 74,93 Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,43 -1,56 102,28 Aygaz 12,32 3,44 1,43 Bagfaş 17,84 -2,35 6,06 Bak Ambalaj 9,74 -0,10 32,52 Balatacılar Balatacılık 2,01 -1,47 62,10 Bantaş Ambalaj 4,09 -1,45 62,30 Banvit 25,00 0,00 34,63 Baştaş Başkent Çimento 4,39 0,92 69,50 Batı Çimento 4,41 5,25 33,23 Batısöke Çimento 1,96 5,38 49,62 Bayrak Taban Sanayi 7,12 -1,11 Bera Holding 8,72 9,96 126,49 Berkosan Yalıtım 4,53 -0,22 65,33 Beşiktaş Futbol Yat. 2,57 1,98 4,90 Beyaz Filo 3,99 -0,75 27,48 Bilici Yatırım 8,19 -0,61 90,48 Bim Mağazalar 71,00 -0,84 53,65 Birko Mensucat 0,53 3,92 70,97 Birlik Mensucat 1,82 -3,19 59,65 Bizim Mağazaları 19,48 -1,52 74,40 Bomonti Elektrik 6,15 5,31 380,47 Borusan Mannesmann 12,87 -1,23 12,40 Borusan Yat. Paz. 80,00 -1,23 33,53 Bosch Fren Sistemleri 667,10 9,99 131,81 Bossa 9,96 -1,58 23,57 Brisa 12,50 -0,48 33,28 Burçelik 16,12 9,96 177,45 Burçelik Vana 44,18 9,96 354,99 Bursa Çimento 5,70 9,20 42,38 Carrefoursa 7,25 -1,76 53,93 Casa Emtia Petrol 23,00 0,00 144,94 Ceo Event Medya 4,34 -2,25 18,51 Coca Cola İçecek 46,82 -2,46 23,67 Cosmos Yat. Holding 2,79 -1,06 36,76 Credıtwest Faktorıng 4,45 0,00 54,51 Çelebi 76,65 -0,84 -24,93 Çelik Halat 13,09 -6,37 101,38 Çemaş Döküm 1,74 -3,33 38,81 Çemtaş 10,00 0,81 23,02 Çimbeton 75,95 5,27 84,08 Çimentaş 27,30 -1,94 82,00 Çimsa 11,35 2,07 25,00 Çuhadaroğlu Metal 4,37 3,55 36,99 Dagi Giyim 6,62 -0,45 164,80 Dagi Yatırım Holding 7,44 -3,12 229,20 Dardanel 12,23 3,56 222,69 Datagate Bilgisayar 10,00 -1,48 28,04 Demısaş Döküm 5,85 -0,85 68,10 Denge Holding 2,14 0,47 56,20 Deniz GMYO 6,22 -2,81 23,17 Denizli Cam 8,00 -2,20 -4,08 Derimod 6,92 -2,54 -3,08 Derlüks Deri 6,84 -10,00 69,06 Desa Deri 5,50 -3,68 21,15 Despec Bilgisayar 8,06 -3,59 90,09 Deva Holding 20,20 -3,72 126,26 Diriteks Diriliş Tekstil 1,31 -1,50 67,95 Ditaş Doğan 27,36 -9,10 187,54 DO-CO 338,20 -1,49 -40,04 Doğan Burda 22,40 0,00 269,03 Doğan Holding 2,17 -0,91 20,86 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,83 -4,07 71,52 Doğusan 2,98 -2,61 43,27 Doğuş GMYO 6,04 -3,21 33,33 Doğuş Otomotiv 17,50 6,71 83,82 Döktaş Dökümcülük 25,52 -1,24 -19,36 Duran Doğan Basım 18,00 -3,33 28,21 Dyo Boya 6,62 -0,60 35,10 Eczacıbaşı İlaç 6,38 -3,19 74,77 Eczacıbaşı Yatırım 15,50 -4,62 60,92 Edip Gayrimenkul 2,84 -4,38 104,32 Ege Endüstri 696,60 -0,41 23,83 Ege Gübre 92,55 -2,01 85,84 Ege Profil 14,77 -0,34 23,39 Ege Seramik 5,50 -3,34 49,52 Egeli & Co Tarım Girişim 1,12 0,90 250,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,05 -2,78 169,23 Egeli&Co Yatırım Holding 0,75 -1,32 275,00 Egeplast 15,63 -1,45 25,04 Ekiz Kimya 8,35 -4,02 1268,85 Emek Elektrik 2,87 -2,38 80,50 Eminiş Ambalaj 3,70 -1,33 143,42 Emlak Konut GMYO 2,26 -1,74 54,79 Enerjisa Enerji 8,51 -2,41 26,34 Enka İnşaat 6,40 -5,19 14,66 Erbosan 23,12 -3,83 -7,45 Ereğli Demir Çelik 8,41 -2,10 -4,52 Ersu Gıda 4,37 -1,58 111,11 Escort Teknoloji 3,79 -1,81 172,66 Etiler Gıda 3,76 9,94 53,47 Euro Kapital Yat. Ort. 2,09 -2,79 30,32 Euro Trend Yat. Ort. 1,83 -1,61 53,29 Euro Yat. Ort. 1,74 -1,14 54,56 Euro Yatırım Holding 1,87 -2,60 24,67 Fenerbahçe Futbol 12,56 2,87 -13,20 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,48 1,13 -1,97 F-M İzmit Piston 72,50 -9,99 53,07 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,05 -4,49 43,69 Ford Otosan 77,00 -3,75 16,46 Formet Çelik Kapı 3,06 2,00 2,00 Frigo Pak Gıda 24,50 8,41 89,04 Galatasaray Sportif 2,42 -1,63 19,21 Garanti Bankası 7,94 0,51 -28,73 Garanti Faktoring 5,40 -2,00 39,53 Garanti Yat. Ort. 2,17 -0,46 100,93 Gedik Y. Men. Değ. 9,07 -1,09 188,40 Gedik Yatırım Holding 21,90 -0,54 184,79 Gediz Ambalaj 12,12 -2,26 79,29 Gentaş 2,92 -2,67 41,61 Gersan Elektrik 6,79 -3,82 112,85 Global Men. Değ. 5,18 -4,07 175,53 Global Yat. Holding 4,50 -5,86 -7,60 Good-Year 5,71 -0,87 40,99 Göltaş Çimento 21,70 0,09 21,98 Gözde Girişim 5,81 -1,86 13,04 GSD Denizcilik 4,11 -0,48 60,55 GSD Holding 2,34 4,46 57,05 Gübre Fabrik. 29,72 -3,38 228,76 Güler Yat. Holding 12,65 -2,32 523,15 Güneş Sigorta 5,27 -2,77 141,74 Halk GMYO 2,45 -2,39 101,26 Halk Sigorta 3,50 2,34 109,12 Hatay Tekstil 9,79 -2,59 45,38 Hedef Girişim 3,28 -5,75 25,67 Hektaş 14,03 -1,20 74,94 HUB Girişim 19,01 -2,41 102,48 Hürriyet Gzt. 1,60 5,26 40,35 ICBC Turkey Bank 5,83 1,75 10,63 İdealist Danışmanlık 4,20 5,00 26,51 İdealist GMYO 4,27 -2,06 39,54 İhlas Ev Aletleri 2,20 -2,65 -29,71 İhlas Gayrimenkul 1,75 -2,78 45,83 İhlas Gazetecilik 3,98 1,02 -41,56 İhlas Holding 0,88 -2,22 -3,30 İhlas Yayın Holding 1,15 -2,54 12,75 İndeks Bilgisayar 11,90 -3,41 26,87 Info Yatırım 6,21 0,00 27,71 İntema 12,85 -1,00 38,77 İpek Doğal Enerji 14,37 -2,58 86,14 İskenderun Demir Çelik 7,20 -1,23 -7,87 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA