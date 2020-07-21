Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
21.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:41
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,63
|-1,63
|95,16
|Acıpayam Selüloz
|10,10
|-0,98
|59,95
|Adel Kalemcilik
|16,80
|0,60
|7,01
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,55
|1,59
|78,53
|Afyon Çimento
|4,66
|7,87
|104,54
|Ak Enerji
|1,94
|-2,02
|77,98
|Akbank
|5,80
|-0,17
|-28,48
|Akçansa
|13,56
|0,15
|39,87
|Akdeniz Yatırım Hold.
|4,69
|9,84
|122,27
|Akfen GMYO
|3,83
|-1,79
|-5,43
|Akın Tekstil
|14,52
|1,47
|5,29
|Akiş GMYO
|3,35
|-2,62
|6,94
|Akmerkez GMYO
|34,40
|-3,48
|53,54
|Aksa
|7,46
|-3,24
|6,52
|Aksa Enerji
|5,67
|-2,41
|49,21
|Aksigorta
|7,80
|-1,14
|43,97
|Aksu Enerji
|11,22
|-1,06
|-24,55
|Alarko Carrıer
|82,85
|-1,02
|38,08
|Alarko GMYO
|18,12
|-5,23
|23,28
|Alarko Holding
|5,68
|-1,39
|-4,54
|Albaraka Türk
|1,75
|-2,23
|14,38
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,89
|-1,73
|65,20
|Alkim Kağıt
|11,64
|-0,17
|114,77
|Alkim Kimya
|12,51
|-2,42
|101,71
|Altınyağ
|1,29
|-1,53
|214,63
|Altınyunus Çeşme
|41,46
|3,39
|315,02
|Anadolu Cam
|5,35
|-2,55
|25,46
|Anadolu Efes
|21,36
|3,79
|0,39
|Anadolu Grubu Holding
|20,70
|-1,33
|17,68
|Anadolu Hayat Emek.
|8,77
|-1,35
|44,12
|Anadolu Isuzu
|15,85
|-2,40
|30,24
|Anadolu Sigorta
|6,45
|-0,77
|55,29
|Anel Elektrik
|4,99
|-2,92
|55,45
|Arçelik
|20,84
|-1,04
|0,00
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,86
|3,17
|Arena Bilgisayar
|18,53
|-1,91
|154,36
|Armada Bilgisayar
|24,58
|-1,29
|49,97
|Arsan Tekstil
|5,48
|0,37
|53,07
|Artı Yatırım Holding
|1,86
|-4,62
|129,63
|Aselsan
|32,34
|-2,41
|54,90
|Ata GMYO
|3,57
|-0,56
|-21,19
|Atakule GMYO
|2,55
|1,19
|32,81
|Atlantis Yatırım Holding
|2,00
|0,00
|100,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,79
|-0,56
|24,31
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,99
|-1,06
|11,82
|Avrasya GMYO
|2,49
|-3,49
|64,90
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,26
|0,44
|24,18
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,60
|0,00
|12,73
|Avrupa Yatırım Holding
|1,70
|-1,73
|10,39
|Ayen Enerji
|6,07
|9,96
|74,93
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|4,43
|-1,56
|102,28
|Aygaz
|12,32
|3,44
|1,43
|Bagfaş
|17,84
|-2,35
|6,06
|Bak Ambalaj
|9,74
|-0,10
|32,52
|Balatacılar Balatacılık
|2,01
|-1,47
|62,10
|Bantaş Ambalaj
|4,09
|-1,45
|62,30
|Banvit
|25,00
|0,00
|34,63
|Baştaş Başkent Çimento
|4,39
|0,92
|69,50
|Batı Çimento
|4,41
|5,25
|33,23
|Batısöke Çimento
|1,96
|5,38
|49,62
|Bayrak Taban Sanayi
|7,12
|-1,11
|Bera Holding
|8,72
|9,96
|126,49
|Berkosan Yalıtım
|4,53
|-0,22
|65,33
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,57
|1,98
|4,90
|Beyaz Filo
|3,99
|-0,75
|27,48
|Bilici Yatırım
|8,19
|-0,61
|90,48
|Bim Mağazalar
|71,00
|-0,84
|53,65
|Birko Mensucat
|0,53
|3,92
|70,97
|Birlik Mensucat
|1,82
|-3,19
|59,65
|Bizim Mağazaları
|19,48
|-1,52
|74,40
|Bomonti Elektrik
|6,15
|5,31
|380,47
|Borusan Mannesmann
|12,87
|-1,23
|12,40
|Borusan Yat. Paz.
|80,00
|-1,23
|33,53
|Bosch Fren Sistemleri
|667,10
|9,99
|131,81
|Bossa
|9,96
|-1,58
|23,57
|Brisa
|12,50
|-0,48
|33,28
|Burçelik
|16,12
|9,96
|177,45
|Burçelik Vana
|44,18
|9,96
|354,99
|Bursa Çimento
|5,70
|9,20
|42,38
|Carrefoursa
|7,25
|-1,76
|53,93
|Casa Emtia Petrol
|23,00
|0,00
|144,94
|Ceo Event Medya
|4,34
|-2,25
|18,51
|Coca Cola İçecek
|46,82
|-2,46
|23,67
|Cosmos Yat. Holding
|2,79
|-1,06
|36,76
|Credıtwest Faktorıng
|4,45
|0,00
|54,51
|Çelebi
|76,65
|-0,84
|-24,93
|Çelik Halat
|13,09
|-6,37
|101,38
|Çemaş Döküm
|1,74
|-3,33
|38,81
|Çemtaş
|10,00
|0,81
|23,02
|Çimbeton
|75,95
|5,27
|84,08
|Çimentaş
|27,30
|-1,94
|82,00
|Çimsa
|11,35
|2,07
|25,00
|Çuhadaroğlu Metal
|4,37
|3,55
|36,99
|Dagi Giyim
|6,62
|-0,45
|164,80
|Dagi Yatırım Holding
|7,44
|-3,12
|229,20
|Dardanel
|12,23
|3,56
|222,69
|Datagate Bilgisayar
|10,00
|-1,48
|28,04
|Demısaş Döküm
|5,85
|-0,85
|68,10
|Denge Holding
|2,14
|0,47
|56,20
|Deniz GMYO
|6,22
|-2,81
|23,17
|Denizli Cam
|8,00
|-2,20
|-4,08
|Derimod
|6,92
|-2,54
|-3,08
|Derlüks Deri
|6,84
|-10,00
|69,06
|Desa Deri
|5,50
|-3,68
|21,15
|Despec Bilgisayar
|8,06
|-3,59
|90,09
|Deva Holding
|20,20
|-3,72
|126,26
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,31
|-1,50
|67,95
|Ditaş Doğan
|27,36
|-9,10
|187,54
|DO-CO
|338,20
|-1,49
|-40,04
|Doğan Burda
|22,40
|0,00
|269,03
|Doğan Holding
|2,17
|-0,91
|20,86
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,83
|-4,07
|71,52
|Doğusan
|2,98
|-2,61
|43,27
|Doğuş GMYO
|6,04
|-3,21
|33,33
|Doğuş Otomotiv
|17,50
|6,71
|83,82
|Döktaş Dökümcülük
|25,52
|-1,24
|-19,36
|Duran Doğan Basım
|18,00
|-3,33
|28,21
|Dyo Boya
|6,62
|-0,60
|35,10
|Eczacıbaşı İlaç
|6,38
|-3,19
|74,77
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,50
|-4,62
|60,92
|Edip Gayrimenkul
|2,84
|-4,38
|104,32
|Ege Endüstri
|696,60
|-0,41
|23,83
|Ege Gübre
|92,55
|-2,01
|85,84
|Ege Profil
|14,77
|-0,34
|23,39
|Ege Seramik
|5,50
|-3,34
|49,52
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,12
|0,90
|250,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,05
|-2,78
|169,23
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,75
|-1,32
|275,00
|Egeplast
|15,63
|-1,45
|25,04
|Ekiz Kimya
|8,35
|-4,02
|1268,85
|Emek Elektrik
|2,87
|-2,38
|80,50
|Eminiş Ambalaj
|3,70
|-1,33
|143,42
|Emlak Konut GMYO
|2,26
|-1,74
|54,79
|Enerjisa Enerji
|8,51
|-2,41
|26,34
|Enka İnşaat
|6,40
|-5,19
|14,66
|Erbosan
|23,12
|-3,83
|-7,45
|Ereğli Demir Çelik
|8,41
|-2,10
|-4,52
|Ersu Gıda
|4,37
|-1,58
|111,11
|Escort Teknoloji
|3,79
|-1,81
|172,66
|Etiler Gıda
|3,76
|9,94
|53,47
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,09
|-2,79
|30,32
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,83
|-1,61
|53,29
|Euro Yat. Ort.
|1,74
|-1,14
|54,56
|Euro Yatırım Holding
|1,87
|-2,60
|24,67
|Fenerbahçe Futbol
|12,56
|2,87
|-13,20
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,48
|1,13
|-1,97
|F-M İzmit Piston
|72,50
|-9,99
|53,07
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,05
|-4,49
|43,69
|Ford Otosan
|77,00
|-3,75
|16,46
|Formet Çelik Kapı
|3,06
|2,00
|2,00
|Frigo Pak Gıda
|24,50
|8,41
|89,04
|Galatasaray Sportif
|2,42
|-1,63
|19,21
|Garanti Bankası
|7,94
|0,51
|-28,73
|Garanti Faktoring
|5,40
|-2,00
|39,53
|Garanti Yat. Ort.
|2,17
|-0,46
|100,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,07
|-1,09
|188,40
|Gedik Yatırım Holding
|21,90
|-0,54
|184,79
|Gediz Ambalaj
|12,12
|-2,26
|79,29
|Gentaş
|2,92
|-2,67
|41,61
|Gersan Elektrik
|6,79
|-3,82
|112,85
|Global Men. Değ.
|5,18
|-4,07
|175,53
|Global Yat. Holding
|4,50
|-5,86
|-7,60
|Good-Year
|5,71
|-0,87
|40,99
|Göltaş Çimento
|21,70
|0,09
|21,98
|Gözde Girişim
|5,81
|-1,86
|13,04
|GSD Denizcilik
|4,11
|-0,48
|60,55
|GSD Holding
|2,34
|4,46
|57,05
|Gübre Fabrik.
|29,72
|-3,38
|228,76
|Güler Yat. Holding
|12,65
|-2,32
|523,15
|Güneş Sigorta
|5,27
|-2,77
|141,74
|Halk GMYO
|2,45
|-2,39
|101,26
|Halk Sigorta
|3,50
|2,34
|109,12
|Hatay Tekstil
|9,79
|-2,59
|45,38
|Hedef Girişim
|3,28
|-5,75
|25,67
|Hektaş
|14,03
|-1,20
|74,94
|HUB Girişim
|19,01
|-2,41
|102,48
|Hürriyet Gzt.
|1,60
|5,26
|40,35
|ICBC Turkey Bank
|5,83
|1,75
|10,63
|İdealist Danışmanlık
|4,20
|5,00
|26,51
|İdealist GMYO
|4,27
|-2,06
|39,54
|İhlas Ev Aletleri
|2,20
|-2,65
|-29,71
|İhlas Gayrimenkul
|1,75
|-2,78
|45,83
|İhlas Gazetecilik
|3,98
|1,02
|-41,56
|İhlas Holding
|0,88
|-2,22
|-3,30
|İhlas Yayın Holding
|1,15
|-2,54
|12,75
|İndeks Bilgisayar
|11,90
|-3,41
|26,87
|Info Yatırım
|6,21
|0,00
|27,71
|İntema
|12,85
|-1,00
|38,77
|İpek Doğal Enerji
|14,37
|-2,58
|86,14
|İskenderun Demir Çelik
|7,20
|-1,23
|-7,87
(Sürecek)
Kaynak: AA