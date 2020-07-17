Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
17.07.2020 18:55 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:58
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,58
|-0,83
|92,47
|Acıpayam Selüloz
|9,93
|2,69
|57,25
|Adel Kalemcilik
|16,58
|0,24
|5,61
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,29
|1,33
|60,33
|Afyon Çimento
|4,06
|0,74
|78,21
|Ak Enerji
|2,00
|-1,96
|83,49
|Akbank
|5,82
|-0,68
|-28,24
|Akçansa
|13,63
|-0,94
|40,60
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,89
|9,89
|84,36
|Akfen GMYO
|3,84
|-0,52
|-5,19
|Akın Tekstil
|14,06
|2,18
|1,96
|Akiş GMYO
|3,48
|0,58
|11,10
|Akmerkez GMYO
|34,70
|1,94
|54,88
|Aksa
|7,55
|1,75
|7,81
|Aksa Enerji
|5,87
|-0,84
|54,47
|Aksigorta
|7,94
|0,38
|46,55
|Aksu Enerji
|11,40
|0,62
|-23,34
|Alarko Carrıer
|81,90
|1,61
|36,50
|Alarko GMYO
|18,89
|2,66
|24,42
|Alarko Holding
|5,65
|-0,18
|-5,04
|Albaraka Türk
|1,77
|-2,75
|15,69
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,00
|5,10
|66,11
|Alkim Kağıt
|11,74
|1,47
|116,61
|Alkim Kimya
|12,80
|0,16
|106,39
|Altınyağ
|1,28
|-1,54
|212,20
|Altınyunus Çeşme
|38,84
|-2,90
|288,79
|Anadolu Cam
|5,42
|-0,55
|27,10
|Anadolu Efes
|20,78
|-1,33
|-2,34
|Anadolu Grubu Holding
|21,24
|-2,66
|20,75
|Anadolu Hayat Emek.
|8,97
|0,79
|47,41
|Anadolu Isuzu
|17,75
|-0,39
|45,85
|Anadolu Sigorta
|6,47
|0,00
|55,77
|Anel Elektrik
|5,23
|3,98
|62,93
|Arçelik
|21,28
|1,53
|2,11
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,90
|0,26
|Arena Bilgisayar
|17,18
|4,12
|135,83
|Armada Bilgisayar
|23,94
|0,08
|46,06
|Arsan Tekstil
|5,41
|-1,81
|51,12
|Artı Yatırım Holding
|1,95
|0,52
|140,74
|Aselsan
|32,56
|-1,52
|55,95
|Ata GMYO
|3,58
|-0,56
|-20,97
|Atakule GMYO
|2,53
|10,00
|31,77
|Atlantis Yatırım Holding
|2,05
|0,99
|105,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,80
|-2,17
|25,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,28
|-2,05
|13,98
|Avrasya GMYO
|2,58
|-0,77
|70,86
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,08
|-0,48
|14,29
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,40
|0,02
|12,71
|Avrupa Yatırım Holding
|1,77
|5,36
|14,94
|Ayen Enerji
|6,00
|-5,36
|72,91
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|4,93
|5,57
|125,11
|Aygaz
|11,70
|-0,43
|-3,67
|Bagfaş
|18,06
|0,67
|7,37
|Bak Ambalaj
|9,68
|2,98
|31,70
|Balatacılar Balatacılık
|2,10
|-1,41
|69,35
|Bantaş Ambalaj
|4,14
|0,00
|64,29
|Banvit
|24,82
|0,49
|33,66
|Baştaş Başkent Çimento
|4,37
|-0,68
|68,73
|Batı Çimento
|3,90
|3,17
|17,82
|Batısöke Çimento
|1,82
|2,25
|38,93
|Bayrak Taban Sanayi
|7,30
|0,27
|Bera Holding
|7,21
|9,91
|87,27
|Berkosan Yalıtım
|4,42
|0,23
|61,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,65
|-3,28
|8,16
|Beyaz Filo
|3,96
|-0,50
|26,52
|Bilici Yatırım
|8,24
|-0,12
|91,64
|Bim Mağazalar
|70,85
|-0,07
|53,32
|Birko Mensucat
|0,47
|-2,08
|51,61
|Birlik Mensucat
|1,87
|0,00
|64,04
|Bizim Mağazaları
|20,08
|0,20
|79,77
|Bomonti Elektrik
|5,84
|6,18
|356,25
|Borusan Mannesmann
|12,94
|-1,60
|13,01
|Borusan Yat. Paz.
|81,15
|-3,79
|35,45
|Bosch Fren Sistemleri
|551,40
|9,99
|91,61
|Bossa
|10,02
|-1,18
|24,32
|Brisa
|12,63
|-0,24
|34,66
|Burçelik
|13,33
|9,98
|129,43
|Burçelik Vana
|36,54
|9,99
|276,31
|Bursa Çimento
|4,75
|-0,42
|18,65
|Carrefoursa
|7,40
|-0,27
|57,11
|Casa Emtia Petrol
|21,30
|-0,93
|126,84
|Ceo Event Medya
|4,48
|2,52
|22,33
|Coca Cola İçecek
|46,54
|2,96
|22,93
|Cosmos Yat. Holding
|2,82
|0,00
|38,24
|Credıtwest Faktorıng
|4,25
|-2,97
|47,57
|Çelebi
|79,20
|-1,19
|-22,43
|Çelik Halat
|14,70
|3,30
|126,15
|Çemaş Döküm
|1,72
|0,58
|37,22
|Çemtaş
|9,02
|0,78
|10,96
|Çimbeton
|65,60
|5,21
|58,99
|Çimentaş
|25,32
|3,52
|68,80
|Çimsa
|10,95
|0,46
|20,59
|Çuhadaroğlu Metal
|4,20
|-1,87
|31,66
|Dagi Giyim
|6,79
|-0,29
|171,60
|Dagi Yatırım Holding
|8,07
|-3,00
|257,08
|Dardanel
|11,55
|-0,17
|204,75
|Datagate Bilgisayar
|9,96
|4,95
|27,53
|Demısaş Döküm
|6,16
|-1,60
|77,01
|Denge Holding
|1,94
|3,74
|41,61
|Deniz GMYO
|5,88
|0,34
|16,44
|Denizli Cam
|8,16
|-0,49
|-2,16
|Derimod
|6,90
|1,62
|-3,36
|Derlüks Deri
|7,29
|-1,88
|80,19
|Desa Deri
|5,60
|5,07
|23,35
|Despec Bilgisayar
|8,20
|3,40
|93,40
|Deva Holding
|20,22
|0,30
|126,49
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,27
|0,00
|62,82
|Ditaş Doğan
|32,68
|-0,67
|243,45
|DO-CO
|349,30
|0,03
|-38,07
|Doğan Burda
|22,26
|3,63
|266,72
|Doğan Holding
|2,22
|-0,45
|23,64
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,86
|-1,72
|73,33
|Doğusan
|3,09
|-1,59
|48,56
|Doğuş GMYO
|6,18
|1,48
|36,42
|Doğuş Otomotiv
|16,95
|4,89
|78,05
|Döktaş Dökümcülük
|25,78
|2,71
|-18,54
|Duran Doğan Basım
|18,75
|3,25
|33,55
|Dyo Boya
|6,76
|-1,31
|37,96
|Eczacıbaşı İlaç
|6,39
|-1,39
|75,04
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,09
|-1,18
|56,66
|Edip Gayrimenkul
|2,81
|9,77
|102,16
|Ege Endüstri
|690,00
|3,73
|22,65
|Ege Gübre
|94,30
|2,50
|89,36
|Ege Profil
|14,65
|0,55
|22,39
|Ege Seramik
|5,67
|-0,35
|54,14
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,17
|-1,68
|265,62
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,10
|0,00
|182,05
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,78
|-1,27
|290,00
|Egeplast
|16,00
|0,00
|28,00
|Ekiz Kimya
|8,69
|1,64
|1324,59
|Emek Elektrik
|2,79
|2,57
|75,47
|Eminiş Ambalaj
|3,92
|-0,25
|157,89
|Emlak Konut GMYO
|2,29
|0,44
|56,85
|Enerjisa Enerji
|8,76
|-1,13
|30,05
|Enka İnşaat
|6,31
|-0,79
|13,04
|Erbosan
|23,78
|3,48
|-4,80
|Ereğli Demir Çelik
|8,70
|-0,57
|-1,23
|Ersu Gıda
|4,43
|-0,67
|114,01
|Escort Teknoloji
|3,78
|-0,79
|171,94
|Etiler Gıda
|3,11
|3,67
|26,94
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,15
|0,00
|34,06
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,88
|0,53
|57,48
|Euro Yat. Ort.
|1,79
|-1,10
|59,01
|Euro Yatırım Holding
|1,91
|1,60
|27,33
|Fenerbahçe Futbol
|12,20
|-0,25
|-15,69
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,39
|0,00
|-3,94
|F-M İzmit Piston
|73,25
|9,98
|54,66
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,28
|7,94
|46,68
|Ford Otosan
|79,50
|1,34
|20,25
|Formet Çelik Kapı
|3,00
|0,00
|0,00
|Frigo Pak Gıda
|21,08
|4,67
|62,65
|Galatasaray Sportif
|2,55
|0,00
|25,62
|Garanti Bankası
|7,93
|-0,63
|-28,82
|Garanti Faktoring
|5,52
|-3,83
|42,64
|Garanti Yat. Ort.
|2,16
|-0,46
|100,00
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,18
|0,55
|191,90
|Gedik Yatırım Holding
|22,28
|0,72
|189,73
|Gediz Ambalaj
|11,85
|1,80
|75,30
|Gentaş
|3,00
|3,09
|45,49
|Gersan Elektrik
|7,15
|6,24
|124,14
|Global Men. Değ.
|5,24
|7,82
|178,72
|Global Yat. Holding
|4,43
|-1,56
|-9,03
|Good-Year
|5,77
|-1,87
|42,47
|Göltaş Çimento
|21,50
|2,97
|20,85
|Gözde Girişim
|5,39
|3,26
|4,86
|GSD Denizcilik
|4,14
|0,24
|61,72
|GSD Holding
|2,20
|-0,90
|47,65
|Gübre Fabrik.
|28,20
|3,30
|211,95
|Güler Yat. Holding
|13,31
|4,23
|555,67
|Güneş Sigorta
|4,97
|9,96
|127,98
|Halk GMYO
|2,53
|1,61
|107,83
|Halk Sigorta
|3,38
|2,11
|101,95
|Hatay Tekstil
|9,95
|3,65
|47,76
|Hedef Girişim
|3,18
|0,95
|21,84
|Hektaş
|14,00
|1,30
|74,56
|HUB Girişim
|19,95
|2,41
|112,49
|Hürriyet Gzt.
|1,54
|5,48
|35,09
|ICBC Turkey Bank
|5,66
|1,98
|7,40
|İdealist Danışmanlık
|3,85
|-0,52
|15,96
|İdealist GMYO
|4,17
|-0,48
|36,27
|İhlas Ev Aletleri
|2,31
|-0,43
|-26,20
|İhlas Gayrimenkul
|1,81
|-0,55
|50,83
|İhlas Gazetecilik
|3,92
|0,00
|-42,44
|İhlas Holding
|0,90
|-1,10
|-1,10
|İhlas Yayın Holding
|1,18
|0,00
|15,69
|İndeks Bilgisayar
|11,64
|2,37
|24,10
|Info Yatırım
|6,12
|1,32
|25,86
|İntema
|12,90
|1,57
|39,31
|İpek Doğal Enerji
|15,30
|9,13
|98,19
|İskenderun Demir Çelik
|7,35
|-0,54
|-5,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA