Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)

A.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,36 -4,00 80,65 Acıpayam Selüloz 9,25 -2,43 46,48 Adel Kalemcilik 15,50 -2,88 -1,27 Adese Alışveriş Ticaret 2,08 0,97 45,63 Afyon Çimento 3,72 -1,59 63,28 Ak Enerji 1,94 4,86 77,98 Akbank 5,75 -0,17 -29,10 Akçansa 13,25 -4,54 36,68 Akdenız Güvenlık Hız. 2,94 -3,92 39,34 Akfen GMYO 3,75 -3,85 -7,41 Akın Tekstil 13,17 -2,95 -4,50 Akiş GMYO 3,13 -3,10 -0,08 Akmerkez GMYO 35,72 -7,12 59,43 Aksa 7,14 -2,46 1,95 Aksa Enerji 5,62 0,72 47,89 Aksigorta 7,22 -2,17 33,26 Aksu Enerji 11,01 -3,25 -25,96 Alarko Carrıer 76,10 1,20 26,83 Alarko GMYO 17,03 -1,45 12,17 Alarko Holding 5,42 -2,69 -8,91 Albaraka Türk 1,64 -1,80 7,19 Alcatel Lucent Teletaş 18,85 -4,61 56,56 Alkim Kağıt 10,84 -4,49 100,01 Alkim Kimya 12,20 -2,01 96,71 Altınyağ 1,22 -0,81 197,56 Altınyunus Çeşme 40,04 -3,52 300,80 Anadolu Cam 5,23 -3,51 22,65 Anadolu Efes 22,22 -1,59 -3,73 Anadolu Grubu Holding 20,52 1,99 16,66 Anadolu Hayat Emek. 8,25 -0,24 35,58 Anadolu Isuzu 13,73 -1,51 12,82 Anadolu Sigorta 6,33 -0,63 52,40 Anel Elektrik 4,76 3,48 48,29 Arçelik 19,75 -0,40 -5,23 ARD Bilişim Teknolojileri 30,06 -2,53 Arena Bilgisayar 16,60 1,90 127,87 Armada Bilgisayar 23,12 -3,67 41,06 Arsan Tekstil 5,14 -4,10 43,58 Artı Yatırım Holding 1,99 -1,00 145,68 Aselsan 31,78 -0,13 51,77 Ata GMYO 3,48 -1,42 -23,18 Atakule GMYO 2,17 -1,81 13,02 Atlantis Yatırım Holding 2,00 0,00 100,00 Atlas Yat. Ort. 1,71 -2,84 18,75 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,86 -1,00 10,85 Avrasya GMYO 2,49 5,96 64,90 Avrasya Petrol ve Tur. 2,00 -0,50 9,89 Avrasya Stratejik GMYF 1.448,90 -0,02 12,68 Avrupa Yatırım Holding 1,65 -3,51 7,14 Ayen Enerji 6,40 1,59 84,44 Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,00 -8,05 82,65 Aygaz 11,39 -2,57 -6,22 Bagfaş 16,55 -3,22 -1,61 Bak Ambalaj 8,88 -3,37 20,82 Balatacılar Balatacılık 2,02 -5,16 62,90 Bantaş Ambalaj 3,79 -3,32 50,40 Banvit 24,38 0,00 31,29 Baştaş Başkent Çimento 4,25 -3,19 64,09 Batı Çimento 3,37 -3,44 1,81 Batısöke Çimento 1,60 -1,84 22,14 Bayrak Taban Sanayi 7,38 -5,99 Bera Holding 5,32 0,57 38,18 Berkosan Yalıtım 4,15 -5,68 51,46 Beşiktaş Futbol Yat. 3,19 -7,54 30,20 Beyaz Filo 3,80 -2,56 21,41 Bilici Yatırım 7,80 -4,88 81,41 Bim Mağazalar 68,15 -1,09 47,48 Birko Mensucat 0,47 0,00 51,61 Birlik Mensucat 1,59 -4,22 39,47 Bizim Mağazaları 19,45 0,36 74,13 Bomonti Elektrik 5,63 0,00 339,84 Borusan Mannesmann 11,77 1,90 2,79 Borusan Yat. Paz. 78,80 9,83 31,52 Bosch Fren Sistemleri 376,80 9,98 30,93 Bossa 9,48 -3,85 17,62 Brisa 12,30 1,07 31,14 Burçelik 10,98 3,29 88,98 Burçelik Vana 28,62 9,99 194,75 Bursa Çimento 4,41 -3,71 10,16 Carrefoursa 7,22 -1,10 53,29 Casa Emtia Petrol 20,50 -4,21 118,32 Ceo Event Medya 4,07 1,50 11,13 Coca Cola İçecek 44,58 -4,09 17,75 Cosmos Yat. Holding 2,77 0,00 35,78 Credıtwest Faktorıng 4,53 4,14 57,29 Çelebi 76,00 1,81 -25,56 Çelik Halat 10,79 -5,02 66,00 Çemaş Döküm 1,59 1,92 26,84 Çemtaş 8,25 -2,71 1,49 Çimbeton 58,95 -2,88 42,87 Çimentaş 22,96 -2,30 53,07 Çimsa 10,44 -1,97 14,98 Çuhadaroğlu Metal 3,70 -2,63 15,99 Dagi Giyim 6,32 8,22 152,80 Dagi Yatırım Holding 7,30 2,96 223,01 Dardanel 11,50 -3,04 203,43 Datagate Bilgisayar 8,98 -5,07 14,98 Demısaş Döküm 5,95 0,00 70,98 Denge Holding 1,67 9,87 21,90 Deniz GMYO 5,39 -4,09 6,73 Denizli Cam 8,07 -4,83 -3,24 Derimod 6,68 -4,43 -6,44 Derlüks Deri 6,47 -6,23 59,92 Desa Deri 4,95 -0,60 9,03 Despec Bilgisayar 7,46 -3,87 75,94 Deva Holding 19,20 -2,78 115,06 Diriteks Diriliş Tekstil 1,22 -2,40 56,41 Ditaş Doğan 24,78 4,56 160,43 DO-CO 327,00 -1,24 -42,02 Doğan Burda 16,16 0,00 166,23 Doğan Holding 2,20 -3,51 22,53 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,44 -0,41 47,88 Doğusan 3,00 3,45 44,23 Doğuş GMYO 5,60 -5,08 23,62 Doğuş Otomotiv 15,08 -1,95 58,40 Döktaş Dökümcülük 24,10 -1,71 -23,84 Duran Doğan Basım 16,23 -2,46 15,60 Dyo Boya 6,44 -2,87 31,43 Eczacıbaşı İlaç 6,23 -2,66 70,66 Eczacıbaşı Yatırım 14,58 -2,08 51,36 Edip Gayrimenkul 2,31 -4,94 66,19 Ege Endüstri 639,40 -0,87 13,66 Ege Gübre 83,80 0,24 68,27 Ege Profil 14,44 -1,63 20,63 Ege Seramik 5,09 -2,68 38,37 Egeli & Co Tarım Girişim 1,25 -2,34 290,63 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,14 -8,06 192,31 Egeli&Co Yatırım Holding 0,80 -5,88 300,00 Egeplast 16,60 -1,78 32,80 Ekiz Kimya 10,23 -0,58 1577,05 Emek Elektrik 2,73 3,41 71,70 Eminiş Ambalaj 3,65 -2,41 140,13 Emlak Konut GMYO 2,16 0,00 47,95 Enerjisa Enerji 8,61 0,00 27,82 Enka İnşaat 5,97 -1,32 6,95 Erbosan 21,34 -3,70 -14,57 Ereğli Demir Çelik 8,60 -0,92 -4,87 Ersu Gıda 4,23 -3,64 104,35 Escort Teknoloji 3,62 -4,99 160,43 Etiler Gıda 2,80 -0,36 14,29 Euro Kapital Yat. Ort. 1,92 -3,03 19,72 Euro Trend Yat. Ort. 1,73 -3,35 44,91 Euro Yat. Ort. 1,73 1,17 53,68 Euro Yatırım Holding 1,73 -1,70 15,33 Fenerbahçe Futbol 12,30 -3,53 -15,00 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,13 -4,40 -9,63 F-M İzmit Piston 53,90 0,84 13,80 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,40 2,87 35,24 Ford Otosan 73,00 -1,02 10,41 Formet Çelik Kapı 2,90 -4,29 -3,33 Frigo Pak Gıda 18,00 0,00 38,89 Galatasaray Sportif 2,66 -0,37 31,03 Garanti Bankası 7,81 -1,26 -29,89 Garanti Faktoring 4,99 -6,38 28,94 Garanti Yat. Ort. 1,95 -3,94 80,56 Gedik Y. Men. Değ. 9,12 -1,62 189,99 Gedik Yatırım Holding 21,84 -2,76 184,01 Gediz Ambalaj 10,75 -4,87 59,02 Gentaş 2,79 -0,71 35,30 Gersan Elektrik 5,07 -4,88 58,93 Global Men. Değ. 4,73 -4,25 151,60 Global Yat. Holding 4,08 -0,97 -16,22 Good-Year 5,35 -3,43 32,10 Göltaş Çimento 18,76 -1,32 5,45 Gözde Girişim 4,70 -1,88 -8,56 GSD Denizcilik 3,90 -4,88 52,34 GSD Holding 2,07 -3,27 38,93 Gübre Fabrik. 26,62 0,23 194,47 Güler Yat. Holding 14,59 9,53 618,72 Güneş Sigorta 4,15 -3,49 90,37 Halk GMYO 2,23 -2,19 83,19 Halk Sigorta 3,72 5,98 87,88 Hatay Tekstil 9,25 -5,61 37,36 Hedef Girişim 2,87 -2,05 9,96 Hektaş 13,60 -1,81 69,58 HUB Girişim 19,70 -1,50 109,83 Hürriyet Gzt. 1,40 -2,78 22,81 ICBC Turkey Bank 5,38 -0,55 2,09 İdealist Danışmanlık 3,86 -2,03 16,27 İdealist GMYO 4,07 -6,44 33,01 İhlas Ev Aletleri 2,15 -1,38 -31,31 İhlas Gayrimenkul 1,65 -1,79 37,50 İhlas Gazetecilik 3,89 -2,75 -42,88 İhlas Holding 0,84 -3,45 -7,69 İhlas Yayın Holding 1,13 -2,59 10,78 İndeks Bilgisayar 10,54 -3,30 12,37 Info Yatırım 5,10 -0,20 4,88 İntema 12,36 0,41 33,48 İpek Doğal Enerji 13,95 2,57 80,70 İskenderun Demir Çelik 7,19 -1,24 -10,24 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA