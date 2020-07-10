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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

Borsada günlük işlemler (1)
10.07.2020 18:35 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:35

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,36 -4,00 80,65
Acıpayam Selüloz 9,25 -2,43 46,48
Adel Kalemcilik 15,50 -2,88 -1,27
Adese Alışveriş Ticaret 2,08 0,97 45,63
Afyon Çimento 3,72 -1,59 63,28
Ak Enerji 1,94 4,86 77,98
Akbank 5,75 -0,17 -29,10
Akçansa 13,25 -4,54 36,68
Akdenız Güvenlık Hız. 2,94 -3,92 39,34
Akfen GMYO 3,75 -3,85 -7,41
Akın Tekstil 13,17 -2,95 -4,50
Akiş GMYO 3,13 -3,10 -0,08
Akmerkez GMYO 35,72 -7,12 59,43
Aksa 7,14 -2,46 1,95
Aksa Enerji 5,62 0,72 47,89
Aksigorta 7,22 -2,17 33,26
Aksu Enerji 11,01 -3,25 -25,96
Alarko Carrıer 76,10 1,20 26,83
Alarko GMYO 17,03 -1,45 12,17
Alarko Holding 5,42 -2,69 -8,91
Albaraka Türk 1,64 -1,80 7,19
Alcatel Lucent Teletaş 18,85 -4,61 56,56
Alkim Kağıt 10,84 -4,49 100,01
Alkim Kimya 12,20 -2,01 96,71
Altınyağ 1,22 -0,81 197,56
Altınyunus Çeşme 40,04 -3,52 300,80
Anadolu Cam 5,23 -3,51 22,65
Anadolu Efes 22,22 -1,59 -3,73
Anadolu Grubu Holding 20,52 1,99 16,66
Anadolu Hayat Emek. 8,25 -0,24 35,58
Anadolu Isuzu 13,73 -1,51 12,82
Anadolu Sigorta 6,33 -0,63 52,40
Anel Elektrik 4,76 3,48 48,29
Arçelik 19,75 -0,40 -5,23
ARD Bilişim Teknolojileri 30,06 -2,53
Arena Bilgisayar 16,60 1,90 127,87
Armada Bilgisayar 23,12 -3,67 41,06
Arsan Tekstil 5,14 -4,10 43,58
Artı Yatırım Holding 1,99 -1,00 145,68
Aselsan 31,78 -0,13 51,77
Ata GMYO 3,48 -1,42 -23,18
Atakule GMYO 2,17 -1,81 13,02
Atlantis Yatırım Holding 2,00 0,00 100,00
Atlas Yat. Ort. 1,71 -2,84 18,75
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,86 -1,00 10,85
Avrasya GMYO 2,49 5,96 64,90
Avrasya Petrol ve Tur. 2,00 -0,50 9,89
Avrasya Stratejik GMYF 1.448,90 -0,02 12,68
Avrupa Yatırım Holding 1,65 -3,51 7,14
Ayen Enerji 6,40 1,59 84,44
Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,00 -8,05 82,65
Aygaz 11,39 -2,57 -6,22
Bagfaş 16,55 -3,22 -1,61
Bak Ambalaj 8,88 -3,37 20,82
Balatacılar Balatacılık 2,02 -5,16 62,90
Bantaş Ambalaj 3,79 -3,32 50,40
Banvit 24,38 0,00 31,29
Baştaş Başkent Çimento 4,25 -3,19 64,09
Batı Çimento 3,37 -3,44 1,81
Batısöke Çimento 1,60 -1,84 22,14
Bayrak Taban Sanayi 7,38 -5,99
Bera Holding 5,32 0,57 38,18
Berkosan Yalıtım 4,15 -5,68 51,46
Beşiktaş Futbol Yat. 3,19 -7,54 30,20
Beyaz Filo 3,80 -2,56 21,41
Bilici Yatırım 7,80 -4,88 81,41
Bim Mağazalar 68,15 -1,09 47,48
Birko Mensucat 0,47 0,00 51,61
Birlik Mensucat 1,59 -4,22 39,47
Bizim Mağazaları 19,45 0,36 74,13
Bomonti Elektrik 5,63 0,00 339,84
Borusan Mannesmann 11,77 1,90 2,79
Borusan Yat. Paz. 78,80 9,83 31,52
Bosch Fren Sistemleri 376,80 9,98 30,93
Bossa 9,48 -3,85 17,62
Brisa 12,30 1,07 31,14
Burçelik 10,98 3,29 88,98
Burçelik Vana 28,62 9,99 194,75
Bursa Çimento 4,41 -3,71 10,16
Carrefoursa 7,22 -1,10 53,29
Casa Emtia Petrol 20,50 -4,21 118,32
Ceo Event Medya 4,07 1,50 11,13
Coca Cola İçecek 44,58 -4,09 17,75
Cosmos Yat. Holding 2,77 0,00 35,78
Credıtwest Faktorıng 4,53 4,14 57,29
Çelebi 76,00 1,81 -25,56
Çelik Halat 10,79 -5,02 66,00
Çemaş Döküm 1,59 1,92 26,84
Çemtaş 8,25 -2,71 1,49
Çimbeton 58,95 -2,88 42,87
Çimentaş 22,96 -2,30 53,07
Çimsa 10,44 -1,97 14,98
Çuhadaroğlu Metal 3,70 -2,63 15,99
Dagi Giyim 6,32 8,22 152,80
Dagi Yatırım Holding 7,30 2,96 223,01
Dardanel 11,50 -3,04 203,43
Datagate Bilgisayar 8,98 -5,07 14,98
Demısaş Döküm 5,95 0,00 70,98
Denge Holding 1,67 9,87 21,90
Deniz GMYO 5,39 -4,09 6,73
Denizli Cam 8,07 -4,83 -3,24
Derimod 6,68 -4,43 -6,44
Derlüks Deri 6,47 -6,23 59,92
Desa Deri 4,95 -0,60 9,03
Despec Bilgisayar 7,46 -3,87 75,94
Deva Holding 19,20 -2,78 115,06
Diriteks Diriliş Tekstil 1,22 -2,40 56,41
Ditaş Doğan 24,78 4,56 160,43
DO-CO 327,00 -1,24 -42,02
Doğan Burda 16,16 0,00 166,23
Doğan Holding 2,20 -3,51 22,53
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,44 -0,41 47,88
Doğusan 3,00 3,45 44,23
Doğuş GMYO 5,60 -5,08 23,62
Doğuş Otomotiv 15,08 -1,95 58,40
Döktaş Dökümcülük 24,10 -1,71 -23,84
Duran Doğan Basım 16,23 -2,46 15,60
Dyo Boya 6,44 -2,87 31,43
Eczacıbaşı İlaç 6,23 -2,66 70,66
Eczacıbaşı Yatırım 14,58 -2,08 51,36
Edip Gayrimenkul 2,31 -4,94 66,19
Ege Endüstri 639,40 -0,87 13,66
Ege Gübre 83,80 0,24 68,27
Ege Profil 14,44 -1,63 20,63
Ege Seramik 5,09 -2,68 38,37
Egeli & Co Tarım Girişim 1,25 -2,34 290,63
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,14 -8,06 192,31
Egeli&Co Yatırım Holding 0,80 -5,88 300,00
Egeplast 16,60 -1,78 32,80
Ekiz Kimya 10,23 -0,58 1577,05
Emek Elektrik 2,73 3,41 71,70
Eminiş Ambalaj 3,65 -2,41 140,13
Emlak Konut GMYO 2,16 0,00 47,95
Enerjisa Enerji 8,61 0,00 27,82
Enka İnşaat 5,97 -1,32 6,95
Erbosan 21,34 -3,70 -14,57
Ereğli Demir Çelik 8,60 -0,92 -4,87
Ersu Gıda 4,23 -3,64 104,35
Escort Teknoloji 3,62 -4,99 160,43
Etiler Gıda 2,80 -0,36 14,29
Euro Kapital Yat. Ort. 1,92 -3,03 19,72
Euro Trend Yat. Ort. 1,73 -3,35 44,91
Euro Yat. Ort. 1,73 1,17 53,68
Euro Yatırım Holding 1,73 -1,70 15,33
Fenerbahçe Futbol 12,30 -3,53 -15,00
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,13 -4,40 -9,63
F-M İzmit Piston 53,90 0,84 13,80
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,40 2,87 35,24
Ford Otosan 73,00 -1,02 10,41
Formet Çelik Kapı 2,90 -4,29 -3,33
Frigo Pak Gıda 18,00 0,00 38,89
Galatasaray Sportif 2,66 -0,37 31,03
Garanti Bankası 7,81 -1,26 -29,89
Garanti Faktoring 4,99 -6,38 28,94
Garanti Yat. Ort. 1,95 -3,94 80,56
Gedik Y. Men. Değ. 9,12 -1,62 189,99
Gedik Yatırım Holding 21,84 -2,76 184,01
Gediz Ambalaj 10,75 -4,87 59,02
Gentaş 2,79 -0,71 35,30
Gersan Elektrik 5,07 -4,88 58,93
Global Men. Değ. 4,73 -4,25 151,60
Global Yat. Holding 4,08 -0,97 -16,22
Good-Year 5,35 -3,43 32,10
Göltaş Çimento 18,76 -1,32 5,45
Gözde Girişim 4,70 -1,88 -8,56
GSD Denizcilik 3,90 -4,88 52,34
GSD Holding 2,07 -3,27 38,93
Gübre Fabrik. 26,62 0,23 194,47
Güler Yat. Holding 14,59 9,53 618,72
Güneş Sigorta 4,15 -3,49 90,37
Halk GMYO 2,23 -2,19 83,19
Halk Sigorta 3,72 5,98 87,88
Hatay Tekstil 9,25 -5,61 37,36
Hedef Girişim 2,87 -2,05 9,96
Hektaş 13,60 -1,81 69,58
HUB Girişim 19,70 -1,50 109,83
Hürriyet Gzt. 1,40 -2,78 22,81
ICBC Turkey Bank 5,38 -0,55 2,09
İdealist Danışmanlık 3,86 -2,03 16,27
İdealist GMYO 4,07 -6,44 33,01
İhlas Ev Aletleri 2,15 -1,38 -31,31
İhlas Gayrimenkul 1,65 -1,79 37,50
İhlas Gazetecilik 3,89 -2,75 -42,88
İhlas Holding 0,84 -3,45 -7,69
İhlas Yayın Holding 1,13 -2,59 10,78
İndeks Bilgisayar 10,54 -3,30 12,37
Info Yatırım 5,10 -0,20 4,88
İntema 12,36 0,41 33,48
İpek Doğal Enerji 13,95 2,57 80,70
İskenderun Demir Çelik 7,19 -1,24 -10,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

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