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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

Borsada günlük işlemler (1)
09.07.2020 18:37 | Son Güncelleme: 09.07.2020 18:37

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,50 -5,41 88,17
Acıpayam Selüloz 9,48 -2,17 50,13
Adel Kalemcilik 15,96 -6,61 1,66
Adese Alışveriş Ticaret 2,06 -5,50 44,23
Afyon Çimento 3,78 -6,67 65,92
Ak Enerji 1,85 -8,42 69,72
Akbank 5,76 -2,54 -28,98
Akçansa 13,88 -7,16 43,18
Akdenız Güvenlık Hız. 3,06 -7,27 45,02
Akfen GMYO 3,90 -5,80 -3,70
Akın Tekstil 13,57 -3,90 -1,60
Akiş GMYO 3,23 -4,15 3,11
Akmerkez GMYO 38,46 9,95 71,66
Aksa 7,32 -8,16 4,52
Aksa Enerji 5,58 -3,46 46,84
Aksigorta 7,38 -4,77 36,22
Aksu Enerji 11,38 -5,32 -23,47
Alarko Carrıer 75,20 -1,18 25,33
Alarko GMYO 17,28 -6,59 13,82
Alarko Holding 5,57 -4,62 -6,39
Albaraka Türk 1,67 -6,70 9,15
Alcatel Lucent Teletaş 19,76 -3,33 64,12
Alkim Kağıt 11,35 -4,46 109,42
Alkim Kimya 12,45 -4,82 100,74
Altınyağ 1,23 0,00 200,00
Altınyunus Çeşme 41,50 5,06 315,42
Anadolu Cam 5,42 -1,09 27,10
Anadolu Efes 22,58 -1,74 -2,17
Anadolu Grubu Holding 20,12 -7,02 14,38
Anadolu Hayat Emek. 8,27 0,00 35,91
Anadolu Isuzu 13,94 -5,04 14,54
Anadolu Sigorta 6,37 -0,31 53,36
Anel Elektrik 4,60 -3,97 43,30
Arçelik 19,83 0,30 -4,85
ARD Bilişim Teknolojileri 30,84 -4,22
Arena Bilgisayar 16,29 -1,27 123,61
Armada Bilgisayar 24,00 -8,54 46,43
Arsan Tekstil 5,36 -8,22 49,72
Artı Yatırım Holding 2,01 -7,37 148,15
Aselsan 31,82 -1,49 51,96
Ata GMYO 3,53 -6,86 -22,08
Atakule GMYO 2,21 -5,56 15,10
Atlantis Yatırım Holding 2,00 -5,66 100,00
Atlas Yat. Ort. 1,76 -3,30 22,22
AvivaSA Emeklilik Hayat 15,01 -3,04 11,97
Avrasya GMYO 2,35 -9,62 55,63
Avrasya Petrol ve Tur. 2,01 -6,07 10,44
Avrasya Stratejik GMYF 1.449,20 0,00 12,70
Avrupa Yatırım Holding 1,71 -5,00 11,04
Ayen Enerji 6,30 -9,48 81,56
Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,35 3,57 98,63
Aygaz 11,69 -4,80 -3,75
Bagfaş 17,10 -4,52 1,66
Bak Ambalaj 9,19 -4,67 25,03
Balatacılar Balatacılık 2,13 -0,93 71,77
Bantaş Ambalaj 3,92 -6,89 55,56
Banvit 24,38 -4,02 31,29
Baştaş Başkent Çimento 4,39 -0,45 69,50
Batı Çimento 3,49 -4,90 5,44
Batısöke Çimento 1,63 -5,78 24,43
Bayrak Taban Sanayi 7,85 9,94
Bera Holding 5,29 9,98 37,40
Berkosan Yalıtım 4,40 -5,58 60,58
Beşiktaş Futbol Yat. 3,45 9,87 40,82
Beyaz Filo 3,90 -2,50 24,61
Bilici Yatırım 8,20 -2,15 90,71
Bim Mağazalar 68,90 -1,99 49,10
Birko Mensucat 0,47 -2,08 51,61
Birlik Mensucat 1,66 -8,79 45,61
Bizim Mağazaları 19,38 -3,68 73,50
Bomonti Elektrik 5,63 -2,93 339,84
Borusan Mannesmann 11,55 -2,70 0,87
Borusan Yat. Paz. 71,75 0,91 19,76
Bosch Fren Sistemleri 342,60 9,98 19,05
Bossa 9,86 -4,18 22,33
Brisa 12,17 -5,80 29,76
Burçelik 10,63 -4,66 82,96
Burçelik Vana 26,02 -4,90 167,97
Bursa Çimento 4,58 -1,93 14,40
Carrefoursa 7,30 -2,80 54,99
Casa Emtia Petrol 21,40 -3,69 127,90
Ceo Event Medya 4,01 -2,91 9,50
Coca Cola İçecek 46,48 -1,73 22,77
Cosmos Yat. Holding 2,77 -2,46 35,78
Credıtwest Faktorıng 4,35 -1,58 51,04
Çelebi 74,65 2,26 -26,89
Çelik Halat 11,36 -3,81 74,77
Çemaş Döküm 1,56 -9,30 24,45
Çemtaş 8,48 -5,36 4,32
Çimbeton 60,70 -3,27 47,12
Çimentaş 23,50 -3,05 56,67
Çimsa 10,65 -4,14 17,29
Çuhadaroğlu Metal 3,80 -4,76 19,12
Dagi Giyim 5,84 0,86 133,60
Dagi Yatırım Holding 7,09 -1,12 213,72
Dardanel 11,86 2,24 212,93
Datagate Bilgisayar 9,46 -4,44 21,13
Demısaş Döküm 5,95 4,94 70,98
Denge Holding 1,52 0,66 10,95
Deniz GMYO 5,62 -4,58 11,29
Denizli Cam 8,48 -1,97 1,68
Derimod 6,99 -4,38 -2,10
Derlüks Deri 6,90 -5,48 70,55
Desa Deri 4,98 -5,14 9,69
Despec Bilgisayar 7,76 -4,55 83,02
Deva Holding 19,75 -1,94 121,22
Diriteks Diriliş Tekstil 1,25 0,00 60,26
Ditaş Doğan 23,70 9,12 149,08
DO-CO 331,10 0,82 -41,29
Doğan Burda 16,16 -6,26 166,23
Doğan Holding 2,28 -5,00 26,98
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,45 -9,26 48,48
Doğusan 2,90 -7,94 39,42
Doğuş GMYO 5,90 -4,53 30,24
Doğuş Otomotiv 15,38 0,26 61,55
Döktaş Dökümcülük 24,52 -2,70 -22,52
Duran Doğan Basım 16,64 -5,56 18,52
Dyo Boya 6,63 -3,91 35,31
Eczacıbaşı İlaç 6,40 -4,33 75,31
Eczacıbaşı Yatırım 14,89 -5,16 54,58
Edip Gayrimenkul 2,43 -9,67 74,82
Ege Endüstri 645,00 0,14 14,65
Ege Gübre 83,60 -4,13 67,87
Ege Profil 14,68 -1,34 22,64
Ege Seramik 5,23 -7,10 42,18
Egeli & Co Tarım Girişim 1,28 9,40 300,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,24 9,73 217,95
Egeli&Co Yatırım Holding 0,85 8,97 325,00
Egeplast 16,90 -1,29 35,20
Ekiz Kimya 10,29 9,94 1586,89
Emek Elektrik 2,64 -9,90 66,04
Eminiş Ambalaj 3,74 -2,86 146,05
Emlak Konut GMYO 2,16 -5,26 47,95
Enerjisa Enerji 8,61 -3,37 27,82
Enka İnşaat 6,05 -5,17 8,38
Erbosan 22,16 -2,38 -11,29
Ereğli Demir Çelik 8,68 0,58 -3,98
Ersu Gıda 4,39 -4,98 112,08
Escort Teknoloji 3,81 -4,99 174,10
Etiler Gıda 2,81 0,36 14,69
Euro Kapital Yat. Ort. 1,98 -8,76 23,46
Euro Trend Yat. Ort. 1,79 -8,67 49,94
Euro Yat. Ort. 1,71 -8,06 51,90
Euro Yatırım Holding 1,76 -9,28 17,33
Fenerbahçe Futbol 12,75 -0,31 -11,89
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,32 -4,42 -5,47
F-M İzmit Piston 53,45 4,50 12,85
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,11 -2,69 31,47
Ford Otosan 73,75 0,96 11,55
Formet Çelik Kapı 3,03 -5,31 1,00
Frigo Pak Gıda 18,00 -0,28 38,89
Galatasaray Sportif 2,67 -4,64 31,53
Garanti Bankası 7,91 -3,06 -28,99
Garanti Faktoring 5,33 -4,99 37,73
Garanti Yat. Ort. 2,03 -6,45 87,96
Gedik Y. Men. Değ. 9,27 -1,49 194,76
Gedik Yatırım Holding 22,46 -3,02 192,07
Gediz Ambalaj 11,30 -5,60 67,16
Gentaş 2,81 -2,09 36,27
Gersan Elektrik 5,33 -9,97 67,08
Global Men. Değ. 4,94 -9,85 162,77
Global Yat. Holding 4,12 -6,15 -15,40
Good-Year 5,54 -3,65 36,79
Göltaş Çimento 19,01 -4,62 6,86
Gözde Girişim 4,79 -4,58 -6,81
GSD Denizcilik 4,10 -5,09 60,16
GSD Holding 2,14 -8,15 43,62
Gübre Fabrik. 26,56 -4,12 193,81
Güler Yat. Holding 13,32 9,99 556,16
Güneş Sigorta 4,30 -4,66 97,25
Halk GMYO 2,28 -2,56 87,29
Halk Sigorta 3,51 -2,50 77,27
Hatay Tekstil 9,80 -4,39 45,53
Hedef Girişim 2,93 -7,86 12,26
Hektaş 13,85 -3,48 72,69
HUB Girişim 20,00 -2,72 113,02
Hürriyet Gzt. 1,44 -4,00 26,32
ICBC Turkey Bank 5,41 -4,08 2,66
İdealist Danışmanlık 3,94 -2,96 18,67
İdealist GMYO 4,35 -4,61 42,16
İhlas Ev Aletleri 2,18 -7,23 -30,35
İhlas Gayrimenkul 1,68 -9,68 40,00
İhlas Gazetecilik 4,00 -3,38 -41,26
İhlas Holding 0,87 -5,43 -4,40
İhlas Yayın Holding 1,16 -4,92 13,73
İndeks Bilgisayar 10,90 -4,13 16,21
Info Yatırım 5,11 -5,37 5,09
İntema 12,31 -4,65 32,94
İpek Doğal Enerji 13,60 -4,76 76,17
İskenderun Demir Çelik 7,28 -2,80 -9,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

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