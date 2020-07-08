Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
08.07.2020 18:33 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:33
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,70
|-1,33
|98,92
|Acıpayam Selüloz
|9,69
|-2,12
|53,45
|Adel Kalemcilik
|17,09
|-2,57
|8,85
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,18
|1,40
|52,63
|Afyon Çimento
|4,05
|-4,71
|77,77
|Ak Enerji
|2,02
|-4,72
|85,32
|Akbank
|5,91
|-1,83
|-27,13
|Akçansa
|14,95
|-3,24
|54,21
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,30
|7,84
|56,40
|Akfen GMYO
|4,14
|-0,96
|2,22
|Akın Tekstil
|14,12
|-4,27
|2,39
|Akiş GMYO
|3,37
|-0,88
|7,58
|Akmerkez GMYO
|34,98
|-0,11
|56,13
|Aksa
|7,97
|6,98
|13,80
|Aksa Enerji
|5,78
|-3,51
|52,11
|Aksigorta
|7,75
|4,03
|43,05
|Aksu Enerji
|12,02
|-0,66
|-19,17
|Alarko Carrıer
|76,10
|-0,65
|26,83
|Alarko GMYO
|18,50
|3,58
|21,85
|Alarko Holding
|5,84
|-0,85
|-1,85
|Albaraka Türk
|1,79
|-4,28
|16,99
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,44
|4,29
|69,77
|Alkim Kağıt
|11,88
|0,68
|119,20
|Alkim Kimya
|13,08
|-0,61
|110,90
|Altınyağ
|1,23
|-0,81
|200,00
|Altınyunus Çeşme
|39,50
|3,95
|295,40
|Anadolu Cam
|5,48
|0,37
|28,51
|Anadolu Efes
|22,98
|3,42
|-0,43
|Anadolu Grubu Holding
|21,64
|5,56
|23,02
|Anadolu Hayat Emek.
|8,27
|0,61
|35,91
|Anadolu Isuzu
|14,68
|-1,67
|20,62
|Anadolu Sigorta
|6,39
|-0,93
|53,85
|Anel Elektrik
|4,79
|-0,83
|49,22
|Arçelik
|19,77
|1,65
|-5,13
|ARD Bilişim Teknolojileri
|32,20
|-2,07
|Arena Bilgisayar
|16,50
|4,10
|126,49
|Armada Bilgisayar
|26,24
|9,79
|60,10
|Arsan Tekstil
|5,84
|-0,85
|63,13
|Artı Yatırım Holding
|2,17
|-1,36
|167,90
|Aselsan
|32,30
|-0,92
|54,25
|Ata GMYO
|3,79
|-4,05
|-16,34
|Atakule GMYO
|2,34
|-7,14
|21,87
|Atlantis Yatırım Holding
|2,12
|1,44
|112,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,82
|-1,62
|26,39
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,48
|4,88
|15,47
|Avrasya GMYO
|2,60
|-4,76
|72,19
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,14
|-3,17
|17,58
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,20
|0,00
|12,70
|Avrupa Yatırım Holding
|1,80
|-1,10
|16,88
|Ayen Enerji
|6,96
|-4,92
|100,58
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|4,20
|1,94
|91,78
|Aygaz
|12,28
|-0,41
|1,10
|Bagfaş
|17,91
|-3,66
|6,48
|Bak Ambalaj
|9,64
|-0,62
|31,16
|Balatacılar Balatacılık
|2,15
|-0,46
|73,39
|Bantaş Ambalaj
|4,21
|-1,17
|67,06
|Banvit
|25,40
|-1,63
|36,78
|Baştaş Başkent Çimento
|4,41
|-1,56
|70,27
|Batı Çimento
|3,67
|-1,87
|10,88
|Batısöke Çimento
|1,73
|-4,42
|32,06
|Bayrak Taban Sanayi
|7,14
|-4,29
|Bera Holding
|4,81
|-0,21
|24,94
|Berkosan Yalıtım
|4,66
|-2,71
|70,07
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,14
|-2,79
|28,16
|Beyaz Filo
|4,00
|-2,44
|27,80
|Bilici Yatırım
|8,38
|-1,41
|94,90
|Bim Mağazalar
|70,30
|-1,54
|52,13
|Birko Mensucat
|0,48
|0,00
|54,84
|Birlik Mensucat
|1,82
|-3,70
|59,65
|Bizim Mağazaları
|20,12
|0,10
|80,13
|Bomonti Elektrik
|5,80
|2,47
|353,12
|Borusan Mannesmann
|11,87
|-1,25
|3,67
|Borusan Yat. Paz.
|71,10
|-0,42
|18,67
|Bosch Fren Sistemleri
|311,50
|0,16
|8,24
|Bossa
|10,29
|-1,44
|27,67
|Brisa
|12,92
|-1,45
|37,75
|Burçelik
|11,15
|9,96
|91,91
|Burçelik Vana
|27,36
|9,97
|181,77
|Bursa Çimento
|4,67
|-2,51
|16,65
|Carrefoursa
|7,51
|-1,70
|59,45
|Casa Emtia Petrol
|22,22
|-3,39
|136,63
|Ceo Event Medya
|4,13
|-4,18
|12,77
|Coca Cola İçecek
|47,30
|0,00
|24,94
|Cosmos Yat. Holding
|2,84
|-0,70
|39,22
|Credıtwest Faktorıng
|4,42
|4,25
|53,47
|Çelebi
|73,00
|-2,41
|-28,50
|Çelik Halat
|11,81
|0,08
|81,69
|Çemaş Döküm
|1,72
|-4,97
|37,22
|Çemtaş
|8,96
|-0,22
|10,22
|Çimbeton
|62,75
|0,56
|52,08
|Çimentaş
|24,24
|-1,54
|61,60
|Çimsa
|11,11
|-3,22
|22,36
|Çuhadaroğlu Metal
|3,99
|-1,72
|25,08
|Dagi Giyim
|5,79
|-0,86
|131,60
|Dagi Yatırım Holding
|7,17
|0,28
|217,26
|Dardanel
|11,60
|0,43
|206,07
|Datagate Bilgisayar
|9,90
|0,20
|26,76
|Demısaş Döküm
|5,67
|-6,28
|62,93
|Denge Holding
|1,51
|0,67
|10,22
|Deniz GMYO
|5,89
|-2,16
|16,63
|Denizli Cam
|8,65
|-3,57
|3,72
|Derimod
|7,31
|-3,05
|2,38
|Derlüks Deri
|7,30
|3,69
|80,43
|Desa Deri
|5,25
|-1,13
|15,64
|Despec Bilgisayar
|8,13
|1,25
|91,75
|Deva Holding
|20,14
|-0,49
|125,59
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,25
|-1,57
|60,26
|Ditaş Doğan
|21,72
|8,82
|128,27
|DO-CO
|328,40
|-3,24
|-41,77
|Doğan Burda
|17,24
|-0,86
|184,02
|Doğan Holding
|2,40
|3,00
|33,67
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,70
|0,00
|63,64
|Doğusan
|3,15
|-4,26
|51,44
|Doğuş GMYO
|6,18
|-3,44
|36,42
|Doğuş Otomotiv
|15,34
|0,72
|61,13
|Döktaş Dökümcülük
|25,20
|-0,71
|-20,37
|Duran Doğan Basım
|17,62
|-2,17
|25,50
|Dyo Boya
|6,90
|4,07
|40,82
|Eczacıbaşı İlaç
|6,69
|-1,62
|83,26
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,70
|-0,25
|62,99
|Edip Gayrimenkul
|2,69
|7,17
|93,53
|Ege Endüstri
|644,10
|0,45
|14,49
|Ege Gübre
|87,20
|1,57
|75,10
|Ege Profil
|14,88
|-1,00
|24,31
|Ege Seramik
|5,63
|-3,10
|53,05
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,17
|0,00
|265,62
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,13
|5,61
|189,74
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,78
|1,30
|290,00
|Egeplast
|17,12
|1,30
|36,96
|Ekiz Kimya
|9,36
|-0,64
|1434,43
|Emek Elektrik
|2,93
|-4,56
|84,28
|Eminiş Ambalaj
|3,85
|-1,03
|153,29
|Emlak Konut GMYO
|2,28
|1,79
|56,16
|Enerjisa Enerji
|8,91
|0,79
|32,27
|Enka İnşaat
|6,38
|1,11
|14,30
|Erbosan
|22,70
|1,16
|-9,13
|Ereğli Demir Çelik
|8,63
|1,17
|-4,54
|Ersu Gıda
|4,62
|-2,53
|123,19
|Escort Teknoloji
|4,01
|-0,99
|188,49
|Etiler Gıda
|2,80
|-0,36
|14,29
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,17
|-5,24
|35,31
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,96
|-4,39
|64,18
|Euro Yat. Ort.
|1,86
|-5,10
|65,22
|Euro Yatırım Holding
|1,94
|-4,43
|29,33
|Fenerbahçe Futbol
|12,79
|-7,18
|-11,61
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,52
|-4,03
|-1,09
|F-M İzmit Piston
|51,15
|-1,45
|8,00
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,39
|-0,38
|35,11
|Ford Otosan
|73,05
|-2,60
|10,49
|Formet Çelik Kapı
|3,20
|-0,62
|6,67
|Frigo Pak Gıda
|18,05
|-1,58
|39,27
|Galatasaray Sportif
|2,80
|-2,10
|37,93
|Garanti Bankası
|8,16
|-1,92
|-26,75
|Garanti Faktoring
|5,61
|1,45
|44,96
|Garanti Yat. Ort.
|2,17
|-3,13
|100,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,41
|-0,11
|199,21
|Gedik Yatırım Holding
|23,16
|-0,69
|201,17
|Gediz Ambalaj
|11,97
|0,00
|77,07
|Gentaş
|2,87
|-2,05
|39,18
|Gersan Elektrik
|5,92
|-0,84
|85,58
|Global Men. Değ.
|5,48
|4,38
|191,49
|Global Yat. Holding
|4,39
|5,53
|-9,86
|Good-Year
|5,75
|-1,37
|41,98
|Göltaş Çimento
|19,93
|-0,30
|12,03
|Gözde Girişim
|5,02
|-1,38
|-2,33
|GSD Denizcilik
|4,32
|1,89
|68,75
|GSD Holding
|2,33
|4,95
|56,38
|Gübre Fabrik.
|27,70
|1,32
|206,42
|Güler Yat. Holding
|12,11
|0,92
|496,55
|Güneş Sigorta
|4,51
|-1,31
|106,88
|Halk GMYO
|2,34
|-2,09
|92,22
|Halk Sigorta
|3,60
|-4,51
|81,82
|Hatay Tekstil
|10,25
|-1,63
|52,21
|Hedef Girişim
|3,18
|1,27
|21,84
|Hektaş
|14,35
|0,14
|78,93
|HUB Girişim
|20,56
|-0,48
|118,99
|Hürriyet Gzt.
|1,50
|-3,85
|31,58
|ICBC Turkey Bank
|5,64
|-1,23
|7,02
|İdealist Danışmanlık
|4,06
|-0,98
|22,29
|İdealist GMYO
|4,56
|0,66
|49,02
|İhlas Ev Aletleri
|2,35
|-2,89
|-24,92
|İhlas Gayrimenkul
|1,86
|-1,06
|55,00
|İhlas Gazetecilik
|4,14
|-1,43
|-39,21
|İhlas Holding
|0,92
|0,00
|1,10
|İhlas Yayın Holding
|1,22
|-2,40
|19,61
|İndeks Bilgisayar
|11,37
|0,53
|21,22
|Info Yatırım
|5,40
|6,93
|11,05
|İntema
|12,91
|-1,00
|39,42
|İpek Doğal Enerji
|14,28
|-1,04
|84,97
|İskenderun Demir Çelik
|7,49
|1,22
|-6,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA