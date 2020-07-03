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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (1)
03.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:41

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,98 0,25 113,98
Acıpayam Selüloz 9,76 1,67 54,56
Adel Kalemcilik 15,63 2,36 -0,45
Adese Alışveriş Ticaret 2,09 0,00 46,33
Afyon Çimento 3,81 1,06 67,23
Ak Enerji 1,76 -0,56 61,47
Akbank 5,90 -1,50 -27,25
Akçansa 12,78 -0,93 31,83
Akdenız Güvenlık Hız. 2,96 -2,63 40,28
Akfen GMYO 4,16 2,97 2,72
Akın Tekstil 13,69 -1,51 -0,73
Akiş GMYO 3,42 4,27 9,18
Akmerkez GMYO 36,14 -5,39 61,30
Aksa 7,40 0,68 5,66
Aksa Enerji 5,60 -1,41 47,37
Aksigorta 7,32 2,09 35,11
Aksu Enerji 11,41 0,09 -23,27
Alarko Carrıer 74,75 2,75 24,58
Alarko GMYO 15,75 0,06 3,74
Alarko Holding 5,59 -0,18 -6,05
Albaraka Türk 1,83 3,98 19,61
Alcatel Lucent Teletaş 19,33 -0,62 60,55
Alkim Kağıt 12,00 1,87 121,41
Alkim Kimya 13,38 0,60 115,74
Altınyağ 1,29 0,00 214,63
Altınyunus Çeşme 41,00 5,02 310,41
Anadolu Cam 4,90 -1,80 14,91
Anadolu Efes 21,34 -0,65 -7,54
Anadolu Grubu Holding 19,97 -0,35 13,53
Anadolu Hayat Emek. 7,65 0,53 25,72
Anadolu Isuzu 14,41 1,84 18,41
Anadolu Sigorta 6,36 -0,16 53,12
Anel Elektrik 4,65 0,00 44,86
Arçelik 18,93 -2,32 -9,17
ARD Bilişim Teknolojileri 33,16 5,27
Arena Bilgisayar 15,09 5,16 107,14
Armada Bilgisayar 23,92 -0,42 45,94
Arsan Tekstil 5,25 3,35 46,65
Artı Yatırım Holding 2,29 1,33 182,72
Aselsan 32,26 -1,77 54,06
Ata GMYO 3,89 0,52 -14,13
Atakule GMYO 2,29 1,33 19,27
Atlantis Yatırım Holding 2,00 0,50 100,00
Atlas Yat. Ort. 1,76 5,39 22,22
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,61 -0,14 8,98
Avrasya GMYO 2,34 0,43 54,97
Avrasya Petrol ve Tur. 2,12 -0,47 16,48
Avrasya Stratejik GMYF 1.448,70 0,14 12,66
Avrupa Yatırım Holding 1,75 1,74 13,64
Ayen Enerji 6,27 2,96 80,69
Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,10 -0,49 87,21
Aygaz 12,17 0,33 0,20
Bagfaş 17,67 -2,27 5,05
Bak Ambalaj 9,97 -0,60 35,65
Balatacılar Balatacılık 2,18 0,00 75,81
Bantaş Ambalaj 4,30 0,70 70,63
Banvit 25,28 1,12 36,13
Baştaş Başkent Çimento 4,35 -2,90 67,95
Batı Çimento 3,59 -0,55 8,46
Batısöke Çimento 1,69 3,68 29,01
Bayrak Taban Sanayi 7,69 -1,28
Bera Holding 4,59 1,32 19,22
Berkosan Yalıtım 4,60 4,07 67,88
Beşiktaş Futbol Yat. 3,26 1,87 33,06
Beyaz Filo 3,93 -0,25 25,57
Bilici Yatırım 8,07 0,37 87,69
Bim Mağazalar 67,25 0,98 45,53
Birko Mensucat 0,50 -1,96 61,29
Birlik Mensucat 1,89 2,72 65,79
Bizim Mağazaları 20,66 -2,27 84,96
Bomonti Elektrik 6,25 5,93 388,28
Borusan Mannesmann 11,94 0,93 4,28
Borusan Yat. Paz. 70,00 -0,92 16,83
Bosch Fren Sistemleri 308,00 -2,53 7,03
Bossa 10,53 1,35 30,65
Brisa 13,01 -1,06 38,71
Burçelik 10,53 9,92 81,24
Burçelik Vana 24,98 -0,40 157,26
Bursa Çimento 4,66 1,75 16,40
Carrefoursa 7,63 -1,55 62,00
Casa Emtia Petrol 22,14 0,64 135,78
Ceo Event Medya 4,41 2,80 20,42
Coca Cola İçecek 44,38 -0,94 17,22
Cosmos Yat. Holding 2,95 -1,67 44,61
Credıtwest Faktorıng 4,16 5,05 44,44
Çelebi 76,60 -1,10 -24,98
Çelik Halat 11,07 1,10 70,31
Çemaş Döküm 1,69 1,20 34,82
Çemtaş 8,75 1,04 7,64
Çimbeton 63,40 -8,97 53,66
Çimentaş 25,00 -5,94 66,67
Çimsa 10,25 -1,06 12,89
Çuhadaroğlu Metal 3,89 1,04 21,94
Dagi Giyim 5,90 -2,16 136,00
Dagi Yatırım Holding 7,39 0,00 226,99
Dardanel 11,61 -0,68 206,33
Datagate Bilgisayar 9,88 3,56 26,50
Demısaş Döküm 5,31 5,57 52,59
Denge Holding 1,57 1,29 14,60
Deniz GMYO 5,74 0,35 13,66
Denizli Cam 8,24 -0,96 -1,20
Derimod 7,60 3,68 6,44
Derlüks Deri 7,03 -1,13 73,76
Desa Deri 5,35 1,13 17,84
Despec Bilgisayar 8,16 1,87 92,45
Deva Holding 19,85 -0,65 122,34
Diriteks Diriliş Tekstil 1,27 -0,78 62,82
Ditaş Doğan 18,89 9,89 98,53
DO-CO 342,40 -1,33 -39,29
Doğan Burda 14,60 9,94 140,53
Doğan Holding 2,18 -0,46 21,41
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,81 -0,35 70,30
Doğusan 3,39 0,00 62,98
Doğuş GMYO 6,14 2,68 35,54
Doğuş Otomotiv 15,00 -0,79 57,56
Döktaş Dökümcülük 25,30 -1,79 -20,05
Duran Doğan Basım 16,90 0,00 20,37
Dyo Boya 6,59 2,97 34,49
Eczacıbaşı İlaç 6,42 0,00 75,86
Eczacıbaşı Yatırım 15,49 0,98 60,81
Edip Gayrimenkul 2,42 2,54 74,10
Ege Endüstri 637,20 -2,94 13,27
Ege Gübre 86,20 -0,12 73,09
Ege Profil 14,90 -0,67 24,48
Ege Seramik 5,38 0,56 46,25
Egeli & Co Tarım Girişim 1,33 -0,75 315,63
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,17 -0,85 200,00
Egeli&Co Yatırım Holding 0,83 -1,19 315,00
Egeplast 16,40 -2,38 31,20
Ekiz Kimya 9,97 -1,38 1534,43
Emek Elektrik 2,98 3,11 87,42
Eminiş Ambalaj 3,90 0,00 156,58
Emlak Konut GMYO 2,04 -1,45 39,73
Enerjisa Enerji 8,62 -0,12 27,97
Enka İnşaat 6,22 -2,05 11,43
Erbosan 22,04 -0,63 -11,77
Ereğli Demir Çelik 8,53 -2,40 -5,64
Ersu Gıda 4,74 4,64 128,99
Escort Teknoloji 4,10 6,77 194,96
Etiler Gıda 2,80 0,00 14,29
Euro Kapital Yat. Ort. 2,22 2,30 38,42
Euro Trend Yat. Ort. 2,07 2,99 73,39
Euro Yat. Ort. 1,85 2,21 64,34
Euro Yatırım Holding 1,97 0,51 31,33
Fenerbahçe Futbol 12,60 -0,24 -12,92
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,60 3,60 0,66
F-M İzmit Piston 52,00 -0,48 9,79
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,46 1,55 36,02
Ford Otosan 72,55 -2,62 9,73
Formet Çelik Kapı 3,10 -3,13 3,33
Frigo Pak Gıda 19,63 8,75 51,47
Galatasaray Sportif 2,93 -2,66 44,33
Garanti Bankası 8,22 -1,67 -26,21
Garanti Faktoring 5,46 2,63 41,09
Garanti Yat. Ort. 2,18 -0,91 101,85
Gedik Y. Men. Değ. 9,61 1,26 205,57
Gedik Yatırım Holding 23,90 0,67 210,79
Gediz Ambalaj 11,90 -0,34 76,04
Gentaş 2,83 -2,08 37,24
Gersan Elektrik 6,24 -0,48 95,61
Global Men. Değ. 4,35 -2,03 131,38
Global Yat. Holding 4,17 0,00 -14,37
Good-Year 5,91 2,07 45,93
Göltaş Çimento 18,80 -1,21 5,68
Gözde Girişim 4,98 0,81 -3,11
GSD Denizcilik 4,17 -0,95 62,89
GSD Holding 2,17 -1,36 45,64
Gübre Fabrik. 27,30 -1,37 201,99
Güler Yat. Holding 13,10 -1,73 545,32
Güneş Sigorta 4,40 1,15 101,83
Halk GMYO 2,33 -2,51 91,40
Halk Sigorta 3,75 0,27 89,39
Hatay Tekstil 10,00 5,71 48,50
Hedef Girişim 3,13 -1,26 19,92
Hektaş 14,43 -0,21 79,93
HUB Girişim 20,94 0,58 123,04
Hürriyet Gzt. 1,47 0,68 28,95
ICBC Turkey Bank 5,62 -2,43 6,64
İdealist Danışmanlık 4,00 2,83 20,48
İdealist GMYO 4,47 -0,22 46,08
İhlas Ev Aletleri 2,35 3,98 -24,92
İhlas Gayrimenkul 1,68 -0,59 40,00
İhlas Gazetecilik 4,20 -0,47 -38,33
İhlas Holding 0,88 0,00 -3,30
İhlas Yayın Holding 1,21 -0,82 18,63
İndeks Bilgisayar 11,23 2,56 19,73
Info Yatırım 4,90 4,03 0,77
İntema 13,16 5,70 42,12
İpek Doğal Enerji 13,78 0,51 78,50
İskenderun Demir Çelik 7,44 -2,11 -7,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Manşet

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