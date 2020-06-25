Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,56 -0,84 91,40 Acıpayam Selüloz 9,21 -3,05 44,58 Adel Kalemcilik 13,75 -0,65 -12,42 Adese Alışveriş Ticaret 1,76 0,00 23,22 Afyon Çimento 3,04 -0,98 33,43 Ak Enerji 1,41 2,92 29,36 Akbank 5,90 -1,01 -27,25 Akçansa 12,58 -1,95 29,77 Akdenız Güvenlık Hız. 2,46 -0,81 16,59 Akfen GMYO 3,56 0,85 -12,10 Akın Tekstil 13,05 -1,66 -5,37 Akiş GMYO 4,01 5,25 -0,74 Akmerkez GMYO 30,54 -7,62 36,31 Aksa 6,95 -1,28 -0,76 Aksa Enerji 5,02 4,15 32,11 Aksigorta 6,66 0,91 22,93 Aksu Enerji 11,06 9,94 -25,62 Alarko Carrıer 73,00 -2,60 21,67 Alarko GMYO 14,42 -0,89 -5,02 Alarko Holding 5,47 -1,26 -8,07 Albaraka Türk 1,61 -0,62 5,23 Alcatel Lucent Teletaş 18,88 0,48 56,81 Alkim Kağıt 10,87 0,09 100,56 Alkim Kimya 13,25 -0,75 113,64 Altınyağ 1,32 3,13 221,95 Altınyunus Çeşme 36,52 -3,89 265,57 Anadolu Cam 4,61 -0,65 8,11 Anadolu Efes 20,32 0,20 -11,96 Anadolu Grubu Holding 19,18 0,21 9,04 Anadolu Hayat Emek. 7,21 1,55 18,49 Anadolu Isuzu 13,26 -0,15 8,96 Anadolu Sigorta 6,16 -0,32 48,31 Anel Elektrik 4,56 8,57 42,06 Arçelik 18,06 0,50 -13,34 ARD Bilişim Teknolojileri 29,10 -1,09 Arena Bilgisayar 13,80 -1,78 89,43 Armada Bilgisayar 24,00 7,82 46,43 Arsan Tekstil 4,98 -0,80 39,11 Artı Yatırım Holding 2,17 -0,91 167,90 Aselsan 31,40 -0,32 49,95 Ata GMYO 3,60 -0,55 -20,53 Atakule GMYO 1,95 -1,02 1,56 Atlantis Yatırım Holding 1,96 0,51 96,00 Atlas Yat. Ort. 1,48 0,00 2,78 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,65 8,68 9,28 Avrasya GMYO 2,12 -0,93 40,40 Avrasya Petrol ve Tur. 1,94 -1,02 6,59 Avrasya Stratejik GMYF 1.428,20 0,01 11,07 Avrupa Yatırım Holding 1,57 -1,88 1,95 Ayen Enerji 4,85 9,98 39,77 Ayes Çelik Hasır ve Çit 3,07 0,00 40,18 Aygaz 11,42 -0,78 -5,98 Bagfaş 17,00 0,18 1,07 Bak Ambalaj 8,99 0,45 22,31 Balatacılar Balatacılık 2,15 -2,27 73,39 Bantaş Ambalaj 3,80 0,00 50,79 Banvit 24,20 0,00 30,32 Baştaş Başkent Çimento 3,88 7,48 49,81 Batı Çimento 3,25 -0,31 -1,81 Batısöke Çimento 1,43 1,42 9,16 Bayrak Taban Sanayi 7,93 -5,60 Bera Holding 4,17 -1,88 8,31 Berkosan Yalıtım 3,98 0,00 45,26 Beşiktaş Futbol Yat. 2,45 -2,39 0,00 Beyaz Filo 3,84 -1,29 22,69 Bilici Yatırım 7,78 -0,89 78,03 Bim Mağazalar 70,15 -1,13 51,81 Birko Mensucat 0,48 0,00 54,84 Birlik Mensucat 1,54 1,32 35,09 Bizim Mağazaları 19,52 1,56 74,75 Bomonti Elektrik 4,40 -5,78 243,75 Borusan Mannesmann 10,95 -0,90 -4,37 Borusan Yat. Paz. 68,00 -1,02 13,50 Bosch Fren Sistemleri 303,50 -0,03 5,46 Bossa 10,20 -0,49 26,55 Brisa 12,15 -1,30 29,55 Burçelik 8,65 -1,70 48,88 Burçelik Vana 18,40 -1,02 89,50 Bursa Çimento 4,17 -0,95 4,16 Carrefoursa 7,13 -0,97 51,38 Casa Emtia Petrol 21,44 -4,71 128,33 Ceo Event Medya 3,53 -0,28 -3,61 Coca Cola İçecek 42,40 -1,26 11,99 Cosmos Yat. Holding 3,05 2,69 49,51 Credıtwest Faktorıng 3,99 0,76 38,54 Çelebi 77,95 -0,45 -23,65 Çelik Halat 10,39 -3,17 59,85 Çemaş Döküm 1,45 1,40 15,68 Çemtaş 8,17 0,99 0,50 Çimbeton 60,35 -0,25 46,27 Çimentaş 23,36 -1,27 55,73 Çimsa 9,60 -1,84 5,73 Çuhadaroğlu Metal 3,51 0,29 10,03 Dagi Giyim 6,09 6,10 143,60 Dagi Yatırım Holding 7,25 -0,14 220,80 Dardanel 11,60 -1,28 206,07 Datagate Bilgisayar 8,93 -0,22 14,34 Demısaş Döküm 3,98 -2,21 14,37 Denge Holding 1,44 0,00 5,11 Deniz GMYO 5,14 -0,39 1,78 Denizli Cam 7,93 -1,00 -4,92 Derimod 6,83 0,29 -4,34 Derlüks Deri 6,83 5,89 68,82 Desa Deri 4,93 1,65 8,59 Despec Bilgisayar 7,91 -1,62 86,56 Deva Holding 19,04 -0,21 113,27 Diriteks Diriliş Tekstil 1,26 -0,79 61,54 Ditaş Doğan 16,40 2,18 72,36 DO-CO 355,20 -0,89 -37,02 Doğan Burda 12,84 3,88 111,53 Doğan Holding 1,97 -1,01 9,72 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,37 2,16 43,64 Doğusan 2,44 0,83 17,31 Doğuş GMYO 5,89 -1,83 30,02 Doğuş Otomotiv 16,27 1,69 70,90 Döktaş Dökümcülük 24,74 -0,80 -21,82 Duran Doğan Basım 16,60 -3,38 18,23 Dyo Boya 6,20 0,65 26,53 Eczacıbaşı İlaç 6,11 -0,81 67,37 Eczacıbaşı Yatırım 14,43 -0,89 49,81 Edip Gayrimenkul 2,20 1,38 58,27 Ege Endüstri 611,50 -1,37 8,70 Ege Gübre 85,80 -1,94 72,29 Ege Profil 14,90 -0,67 24,48 Ege Seramik 5,03 -1,18 36,74 Egeli & Co Tarım Girişim 1,34 -7,59 318,75 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,25 -4,58 220,51 Egeli&Co Yatırım Holding 0,88 -3,30 340,00 Egeplast 16,49 -2,94 31,92 Ekiz Kimya 9,48 -8,05 1454,10 Emek Elektrik 2,62 0,77 64,78 Eminiş Ambalaj 3,98 2,05 161,84 Emlak Konut GMYO 1,88 -1,05 28,77 Enerjisa Enerji 8,35 0,24 23,96 Enka İnşaat 6,13 2,00 9,82 Erbosan 21,60 -0,92 -13,53 Ereğli Demir Çelik 8,47 1,19 -6,31 Ersu Gıda 4,46 -0,67 115,46 Escort Teknoloji 3,67 1,10 164,03 Etiler Gıda 2,84 -0,35 15,92 Euro Kapital Yat. Ort. 1,94 -0,51 20,97 Euro Trend Yat. Ort. 1,61 0,63 34,86 Euro Yat. Ort. 1,60 0,63 42,13 Euro Yatırım Holding 1,81 0,00 20,67 Fenerbahçe Futbol 12,35 -0,64 -14,65 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,06 0,00 -11,16 F-M İzmit Piston 51,25 -3,30 8,21 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,08 1,82 31,08 Ford Otosan 69,65 -2,38 5,35 Formet Çelik Kapı 3,30 -3,51 10,00 Frigo Pak Gıda 18,00 0,00 38,89 Galatasaray Sportif 2,86 -3,38 40,89 Garanti Bankası 8,22 0,37 -26,21 Garanti Faktoring 5,08 -0,97 31,27 Garanti Yat. Ort. 1,87 0,00 73,15 Gedik Y. Men. Değ. 9,33 -0,64 196,67 Gedik Yatırım Holding 23,08 -0,94 200,13 Gediz Ambalaj 11,30 -0,44 67,16 Gentaş 2,61 2,76 26,58 Gersan Elektrik 5,22 9,89 63,64 Global Men. Değ. 5,32 -0,75 182,98 Global Yat. Holding 3,81 -1,30 -21,77 Good-Year 5,35 0,00 32,10 Göltaş Çimento 17,26 -0,23 -2,98 Gözde Girişim 4,65 0,22 -9,53 GSD Denizcilik 4,22 1,69 64,84 GSD Holding 1,96 -2,00 31,54 Gübre Fabrik. 27,80 -6,84 207,52 Güler Yat. Holding 12,36 -6,22 508,87 Güneş Sigorta 4,33 -7,87 98,62 Halk GMYO 2,16 4,85 77,05 Halk Sigorta 4,16 -9,96 110,10 Hatay Tekstil 9,23 0,44 37,07 Hedef Girişim 2,85 -0,70 9,20 Hektaş 14,00 -0,36 74,56 HUB Girişim 20,74 1,27 120,91 Hürriyet Gzt. 1,38 2,22 21,05 ICBC Turkey Bank 5,42 -0,18 2,85 İdealist Danışmanlık 3,28 -0,91 -1,20 İdealist GMYO 4,26 -0,70 39,22 İhlas Ev Aletleri 2,17 0,00 -30,67 İhlas Gayrimenkul 1,61 5,23 34,17 İhlas Gazetecilik 4,74 -0,42 -30,40 İhlas Holding 0,87 8,75 -4,40 İhlas Yayın Holding 1,17 0,86 14,71 İndeks Bilgisayar 11,08 2,12 14,23 Info Yatırım 4,24 -1,17 -12,81 İntema 12,04 0,25 30,02 İpek Doğal Enerji 13,66 -1,87 76,94 İskenderun Demir Çelik 7,20 2,56 -10,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA