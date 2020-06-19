Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,35 -0,59 80,11 Acıpayam Selüloz 9,35 -1,37 46,78 Adel Kalemcilik 14,08 -0,64 -10,32 Adese Alışveriş Ticaret 1,72 -4,44 20,42 Afyon Çimento 3,01 -1,95 32,12 Ak Enerji 1,31 -1,50 20,18 Akbank 5,99 2,92 -26,14 Akçansa 12,52 0,64 29,15 Akdenız Güvenlık Hız. 2,39 -2,05 13,27 Akfen GMYO 3,58 0,85 -11,60 Akın Tekstil 13,12 -2,09 -4,86 Akiş GMYO 3,85 3,22 -4,70 Akmerkez GMYO 27,28 -0,58 21,76 Aksa 7,35 0,96 4,95 Aksa Enerji 4,98 0,00 31,05 Aksigorta 6,72 -2,89 24,03 Aksu Enerji 10,20 -0,58 -31,41 Alarko Carrıer 73,85 1,51 23,08 Alarko GMYO 14,76 -1,07 -2,78 Alarko Holding 5,50 -0,72 -7,56 Albaraka Türk 1,57 0,00 2,61 Alcatel Lucent Teletaş 18,98 -0,47 57,64 Alkim Kağıt 11,15 -1,76 105,73 Alkim Kimya 14,26 -1,11 129,93 Altınyağ 1,32 0,00 221,95 Altınyunus Çeşme 38,00 -3,80 280,38 Anadolu Cam 4,54 2,02 6,47 Anadolu Efes 20,60 1,08 -10,75 Anadolu Grubu Holding 19,45 -1,07 10,57 Anadolu Hayat Emek. 6,80 0,29 11,75 Anadolu Isuzu 13,00 -2,69 6,82 Anadolu Sigorta 6,24 0,81 50,23 Anel Elektrik 4,15 0,73 29,28 Arçelik 17,45 2,71 -16,27 ARD Bilişim Teknolojileri 30,50 -1,93 Arena Bilgisayar 13,90 -2,25 90,80 Armada Bilgisayar 22,50 -0,44 37,28 Arsan Tekstil 5,01 -0,60 39,94 Artı Yatırım Holding 2,25 -7,41 177,78 Aselsan 32,72 0,37 56,26 Ata GMYO 3,52 0,28 -22,30 Atakule GMYO 2,06 2,49 7,29 Atlantis Yatırım Holding 1,95 1,04 95,00 Atlas Yat. Ort. 1,53 -2,55 6,25 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,55 0,37 1,08 Avrasya GMYO 2,15 -2,71 42,38 Avrasya Petrol ve Tur. 1,97 -3,90 8,24 Avrasya Stratejik GMYF 1.428,10 0,01 11,06 Avrupa Yatırım Holding 1,61 -1,23 4,55 Ayen Enerji 3,58 -2,45 3,17 Ayes Çelik Hasır ve Çit 3,01 2,03 37,44 Aygaz 11,22 -2,09 -7,62 Bagfaş 16,84 -1,41 0,12 Bak Ambalaj 8,62 -2,05 17,28 Balatacılar Balatacılık 2,22 1,83 79,03 Bantaş Ambalaj 3,77 -2,08 49,60 Banvit 24,50 0,00 31,93 Baştaş Başkent Çimento 3,50 0,29 35,14 Batı Çimento 3,27 -0,61 -1,21 Batısöke Çimento 1,40 -0,71 6,87 Bayrak Taban Sanayi 8,34 -9,94 Bera Holding 4,17 0,72 8,31 Berkosan Yalıtım 4,10 -2,61 49,64 Beşiktaş Futbol Yat. 2,43 -2,02 -0,82 Beyaz Filo 4,04 0,00 29,08 Bilici Yatırım 7,64 0,00 74,83 Bim Mağazalar 67,45 0,30 45,97 Birko Mensucat 0,49 0,00 58,06 Birlik Mensucat 1,51 -2,58 32,46 Bizim Mağazaları 17,71 -0,78 58,55 Bomonti Elektrik 4,64 -0,22 262,50 Borusan Mannesmann 10,97 -1,17 -4,19 Borusan Yat. Paz. 69,70 0,14 16,33 Bosch Fren Sistemleri 305,00 -2,80 5,98 Bossa 10,39 -0,10 28,91 Brisa 12,37 0,41 31,89 Burçelik 8,96 2,99 54,22 Burçelik Vana 18,38 0,11 89,29 Bursa Çimento 4,21 -0,94 5,16 Carrefoursa 7,17 -1,51 52,23 Casa Emtia Petrol 21,80 3,91 132,16 Ceo Event Medya 3,53 -0,56 -3,61 Coca Cola İçecek 43,30 0,00 14,37 Cosmos Yat. Holding 2,95 -1,67 44,61 Credıtwest Faktorıng 3,88 -1,52 34,72 Çelebi 79,65 0,06 -21,99 Çelik Halat 10,83 -2,43 66,62 Çemaş Döküm 1,28 -2,29 2,11 Çemtaş 8,26 -2,25 1,61 Çimbeton 61,55 -2,30 49,18 Çimentaş 23,52 -2,00 56,80 Çimsa 9,42 -0,11 3,74 Çuhadaroğlu Metal 3,47 -1,70 8,78 Dagi Giyim 5,76 9,92 130,40 Dagi Yatırım Holding 7,52 -9,94 232,74 Dardanel 12,18 1,50 221,37 Datagate Bilgisayar 8,96 -1,86 14,72 Demısaş Döküm 3,96 -2,22 13,79 Denge Holding 1,36 -9,93 -0,73 Deniz GMYO 5,10 -1,92 0,99 Denizli Cam 7,79 -1,77 -6,59 Derimod 6,90 -1,99 -3,36 Derlüks Deri 5,80 0,00 43,36 Desa Deri 4,57 -1,08 0,66 Despec Bilgisayar 8,16 3,68 92,45 Deva Holding 19,30 -3,79 116,18 Diriteks Diriliş Tekstil 1,31 3,97 67,95 Ditaş Doğan 16,10 0,00 69,20 DO-CO 359,50 -2,44 -36,26 Doğan Burda 12,74 -1,24 109,88 Doğan Holding 1,96 -3,45 9,16 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,06 -2,37 24,85 Doğusan 2,47 -1,59 18,75 Doğuş GMYO 5,75 -2,71 26,93 Doğuş Otomotiv 15,67 -4,22 64,60 Döktaş Dökümcülük 25,00 0,40 -21,00 Duran Doğan Basım 16,55 -2,13 17,88 Dyo Boya 6,40 0,79 30,61 Eczacıbaşı İlaç 5,94 -3,57 62,71 Eczacıbaşı Yatırım 13,40 -2,19 39,11 Edip Gayrimenkul 2,18 -2,24 56,83 Ege Endüstri 625,10 0,02 11,12 Ege Gübre 84,60 4,06 69,88 Ege Profil 15,54 -0,26 29,82 Ege Seramik 5,04 -0,40 35,85 Egeli & Co Tarım Girişim 1,44 -10,00 350,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,27 -9,93 225,64 Egeli&Co Yatırım Holding 0,85 -9,57 325,00 Egeplast 17,09 -2,68 36,72 Ekiz Kimya 11,57 -9,96 1796,72 Emek Elektrik 2,54 2,83 59,75 Eminiş Ambalaj 3,79 -0,79 149,34 Emlak Konut GMYO 1,85 -2,63 26,71 Enerjisa Enerji 8,25 -0,60 22,48 Enka İnşaat 5,90 0,51 5,70 Erbosan 21,22 -0,38 -15,05 Ereğli Demir Çelik 8,32 -0,24 -7,96 Ersu Gıda 4,52 -1,31 118,36 Escort Teknoloji 3,76 -1,83 170,50 Etiler Gıda 2,75 -1,79 12,24 Euro Kapital Yat. Ort. 1,91 -4,02 19,09 Euro Trend Yat. Ort. 1,56 -4,88 30,67 Euro Yat. Ort. 1,58 -3,07 40,35 Euro Yatırım Holding 1,77 -2,75 18,00 Fenerbahçe Futbol 11,91 -2,38 -17,69 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,08 -1,92 -10,72 F-M İzmit Piston 50,50 -2,88 6,62 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,26 -0,48 33,42 Ford Otosan 69,35 0,29 4,89 Formet Çelik Kapı 3,36 1,51 12,00 Frigo Pak Gıda 17,56 -1,62 35,49 Galatasaray Sportif 3,25 -0,91 60,10 Garanti Bankası 8,33 2,46 -25,22 Garanti Faktoring 5,15 -1,53 33,07 Garanti Yat. Ort. 1,95 4,28 80,56 Gedik Y. Men. Değ. 9,50 -0,52 202,07 Gedik Yatırım Holding 23,64 -1,66 207,41 Gediz Ambalaj 11,07 -1,51 63,76 Gentaş 2,39 -1,24 15,91 Gersan Elektrik 4,71 -2,08 47,65 Global Men. Değ. 4,63 1,54 146,28 Global Yat. Holding 3,88 -3,24 -20,33 Good-Year 5,43 -0,55 34,07 Göltaş Çimento 17,08 -1,04 -3,99 Gözde Girişim 4,66 0,65 -9,34 GSD Denizcilik 4,39 -1,13 71,48 GSD Holding 1,92 -2,54 28,86 Gübre Fabrik. 26,96 2,67 198,23 Güler Yat. Holding 13,97 -9,99 588,18 Güneş Sigorta 4,39 0,46 101,38 Halk GMYO 2,05 -0,49 68,03 Halk Sigorta 4,37 9,80 120,71 Hatay Tekstil 9,20 -1,71 36,62 Hedef Girişim 2,78 -2,46 6,51 Hektaş 14,16 -1,26 76,56 HUB Girişim 21,24 -4,58 126,23 Hürriyet Gzt. 1,35 -2,17 18,42 ICBC Turkey Bank 5,67 1,98 7,59 İdealist Danışmanlık 3,27 -0,61 -1,51 İdealist GMYO 4,25 -1,16 38,89 İhlas Ev Aletleri 1,98 -1,00 -36,74 İhlas Gayrimenkul 1,50 -3,23 25,00 İhlas Gazetecilik 4,77 -3,83 -29,96 İhlas Holding 0,79 -1,25 -13,19 İhlas Yayın Holding 1,21 3,42 18,63 İndeks Bilgisayar 10,81 -1,99 11,44 Info Yatırım 4,37 -2,02 -10,13 İntema 11,64 -3,40 25,70 İpek Doğal Enerji 14,06 0,21 82,12 İskenderun Demir Çelik 6,97 -0,85 -12,98 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA