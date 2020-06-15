Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
15.06.2020 18:37 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:37
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,41
|5,90
|83,33
|Acıpayam Selüloz
|9,38
|-1,47
|47,25
|Adel Kalemcilik
|13,62
|1,72
|-13,25
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,69
|2,42
|18,32
|Afyon Çimento
|2,99
|2,75
|31,24
|Ak Enerji
|1,27
|1,60
|16,51
|Akbank
|5,77
|-0,69
|-28,85
|Akçansa
|12,00
|-2,91
|23,78
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,46
|4,68
|16,59
|Akfen GMYO
|3,53
|-0,28
|-12,84
|Akın Tekstil
|14,27
|-1,92
|3,48
|Akiş GMYO
|3,68
|1,66
|-8,91
|Akmerkez GMYO
|26,20
|-1,13
|16,94
|Aksa
|7,27
|-2,42
|3,81
|Aksa Enerji
|4,84
|1,04
|27,37
|Aksigorta
|6,69
|1,83
|23,48
|Aksu Enerji
|9,92
|1,85
|-33,29
|Alarko Carrıer
|69,65
|-0,50
|16,08
|Alarko GMYO
|14,48
|-1,56
|-4,63
|Alarko Holding
|5,28
|-0,94
|-11,26
|Albaraka Türk
|1,55
|5,44
|1,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,36
|-1,61
|52,49
|Alkim Kağıt
|12,03
|9,96
|121,97
|Alkim Kimya
|14,15
|9,95
|128,15
|Altınyağ
|1,37
|-2,84
|234,15
|Altınyunus Çeşme
|41,18
|9,99
|312,21
|Anadolu Cam
|4,24
|-1,40
|-0,57
|Anadolu Efes
|19,27
|-0,57
|-16,51
|Anadolu Grubu Holding
|19,68
|-1,11
|11,88
|Anadolu Hayat Emek.
|6,63
|-0,90
|8,95
|Anadolu Isuzu
|13,10
|2,18
|7,64
|Anadolu Sigorta
|6,22
|0,00
|49,75
|Anel Elektrik
|4,00
|-0,50
|24,61
|Arçelik
|16,81
|-0,71
|-19,34
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,40
|-1,51
|Arena Bilgisayar
|14,41
|-2,83
|97,80
|Armada Bilgisayar
|22,10
|-1,69
|34,84
|Arsan Tekstil
|4,91
|3,37
|37,15
|Artı Yatırım Holding
|2,23
|9,85
|175,31
|Aselsan
|31,98
|-0,68
|52,72
|Ata GMYO
|3,45
|0,88
|-23,84
|Atakule GMYO
|1,83
|0,00
|-4,69
|Atlantis Yatırım Holding
|1,83
|0,00
|83,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,47
|2,08
|2,08
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,95
|0,70
|-3,40
|Avrasya GMYO
|2,20
|-0,45
|45,70
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,92
|-1,03
|5,49
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,60
|-0,01
|11,10
|Avrupa Yatırım Holding
|1,64
|1,23
|6,49
|Ayen Enerji
|3,65
|3,40
|5,19
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,96
|-2,95
|35,16
|Aygaz
|11,26
|-0,71
|-7,29
|Bagfaş
|17,10
|-1,84
|1,66
|Bak Ambalaj
|8,70
|2,72
|18,37
|Balatacılar Balatacılık
|2,24
|-0,44
|80,65
|Bantaş Ambalaj
|3,95
|-0,75
|56,75
|Banvit
|23,98
|-0,08
|29,13
|Baştaş Başkent Çimento
|3,44
|-1,15
|32,82
|Batı Çimento
|3,24
|0,62
|-2,11
|Batısöke Çimento
|1,42
|0,71
|8,40
|Bayrak Taban Sanayi
|6,97
|9,94
|Bera Holding
|4,53
|-1,74
|17,66
|Berkosan Yalıtım
|4,23
|9,87
|54,38
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,47
|-5,73
|0,82
|Beyaz Filo
|3,85
|-2,28
|21,84
|Bilici Yatırım
|7,54
|0,94
|72,54
|Bim Mağazalar
|64,50
|1,34
|39,58
|Birko Mensucat
|0,48
|-7,69
|54,84
|Birlik Mensucat
|1,50
|0,00
|31,58
|Bizim Mağazaları
|18,35
|0,27
|64,28
|Bomonti Elektrik
|4,59
|0,00
|258,59
|Borusan Mannesmann
|10,42
|0,10
|-9,00
|Borusan Yat. Paz.
|66,65
|-1,77
|11,24
|Bosch Fren Sistemleri
|294,30
|-1,24
|2,27
|Bossa
|10,76
|9,91
|33,50
|Brisa
|11,75
|-2,89
|25,28
|Burçelik
|8,49
|0,83
|46,13
|Burçelik Vana
|18,05
|0,11
|85,89
|Bursa Çimento
|4,18
|0,00
|4,41
|Carrefoursa
|7,34
|1,66
|55,84
|Casa Emtia Petrol
|21,88
|-2,67
|133,01
|Ceo Event Medya
|3,63
|3,42
|-0,88
|Coca Cola İçecek
|40,76
|-0,78
|7,66
|Cosmos Yat. Holding
|2,96
|0,00
|45,10
|Credıtwest Faktorıng
|3,87
|-3,01
|34,38
|Çelebi
|80,10
|1,65
|-21,55
|Çelik Halat
|11,14
|1,18
|71,38
|Çemaş Döküm
|1,28
|2,40
|2,11
|Çemtaş
|8,17
|-0,61
|0,50
|Çimbeton
|64,00
|3,31
|55,11
|Çimentaş
|24,10
|0,42
|60,67
|Çimsa
|9,10
|-1,52
|0,22
|Çuhadaroğlu Metal
|3,45
|1,47
|8,15
|Dagi Giyim
|4,31
|-0,92
|72,40
|Dagi Yatırım Holding
|10,80
|-6,98
|377,88
|Dardanel
|11,52
|-1,54
|203,96
|Datagate Bilgisayar
|8,82
|0,57
|12,93
|Demısaş Döküm
|3,89
|0,26
|11,78
|Denge Holding
|1,54
|3,36
|12,41
|Deniz GMYO
|4,85
|-2,02
|-3,96
|Denizli Cam
|7,64
|-0,39
|-8,39
|Derimod
|6,75
|-0,30
|-5,46
|Derlüks Deri
|5,89
|4,06
|45,58
|Desa Deri
|4,52
|-0,66
|-0,44
|Despec Bilgisayar
|7,25
|5,53
|70,99
|Deva Holding
|18,35
|1,38
|105,54
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,23
|-0,81
|57,69
|Ditaş Doğan
|16,12
|2,03
|69,41
|DO-CO
|369,50
|-2,84
|-34,49
|Doğan Burda
|13,40
|-2,47
|120,76
|Doğan Holding
|1,99
|0,00
|10,83
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,05
|1,49
|24,24
|Doğusan
|2,39
|1,70
|14,90
|Doğuş GMYO
|5,56
|-0,36
|22,74
|Doğuş Otomotiv
|12,30
|-1,13
|29,20
|Döktaş Dökümcülük
|24,70
|-1,04
|-21,95
|Duran Doğan Basım
|16,65
|2,97
|18,59
|Dyo Boya
|6,09
|5,36
|24,29
|Eczacıbaşı İlaç
|6,00
|2,56
|64,36
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,49
|2,12
|40,05
|Edip Gayrimenkul
|2,22
|0,91
|59,71
|Ege Endüstri
|601,90
|2,89
|6,99
|Ege Gübre
|80,50
|0,63
|61,65
|Ege Profil
|15,23
|-1,30
|27,23
|Ege Seramik
|4,89
|-0,61
|31,81
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,47
|-9,82
|359,37
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,31
|-9,66
|235,90
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,87
|-9,37
|335,00
|Egeplast
|17,90
|4,68
|43,20
|Ekiz Kimya
|11,80
|9,97
|1834,43
|Emek Elektrik
|2,18
|-2,24
|37,11
|Eminiş Ambalaj
|3,93
|-0,51
|158,55
|Emlak Konut GMYO
|1,91
|-1,04
|30,82
|Enerjisa Enerji
|8,24
|-0,72
|22,33
|Enka İnşaat
|5,70
|2,33
|2,11
|Erbosan
|21,42
|-0,37
|-14,25
|Ereğli Demir Çelik
|8,36
|-1,65
|-7,52
|Ersu Gıda
|4,69
|3,76
|126,57
|Escort Teknoloji
|3,80
|-0,52
|173,38
|Etiler Gıda
|2,88
|-2,37
|17,55
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,08
|7,77
|24,55
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,78
|7,23
|42,40
|Euro Yat. Ort.
|1,74
|4,82
|47,46
|Euro Yatırım Holding
|1,87
|5,06
|24,67
|Fenerbahçe Futbol
|12,34
|-3,89
|-14,72
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,18
|1,70
|-8,53
|F-M İzmit Piston
|49,60
|0,04
|4,72
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,40
|-2,35
|35,24
|Ford Otosan
|68,85
|-3,03
|4,14
|Formet Çelik Kapı
|3,30
|-1,49
|10,00
|Frigo Pak Gıda
|17,96
|5,71
|38,58
|Galatasaray Sportif
|3,29
|-9,86
|62,07
|Garanti Bankası
|8,06
|-0,98
|-27,65
|Garanti Faktoring
|4,77
|0,21
|23,26
|Garanti Yat. Ort.
|1,79
|-1,65
|65,74
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,38
|-1,47
|198,25
|Gedik Yatırım Holding
|23,50
|-1,92
|205,59
|Gediz Ambalaj
|11,30
|9,50
|67,16
|Gentaş
|2,48
|0,00
|13,24
|Gersan Elektrik
|4,49
|1,58
|40,75
|Global Men. Değ.
|4,38
|-3,52
|132,98
|Global Yat. Holding
|3,93
|4,80
|-19,30
|Good-Year
|5,27
|0,76
|30,12
|Göltaş Çimento
|16,72
|-0,48
|-6,01
|Gözde Girişim
|4,63
|-0,43
|-9,92
|GSD Denizcilik
|4,64
|1,98
|81,25
|GSD Holding
|1,80
|1,12
|20,81
|Gübre Fabrik.
|24,30
|-2,17
|168,81
|Güler Yat. Holding
|14,27
|9,94
|602,96
|Güneş Sigorta
|4,35
|4,32
|99,54
|Halk GMYO
|1,95
|0,00
|59,84
|Halk Sigorta
|4,28
|0,47
|116,16
|Hatay Tekstil
|9,62
|2,34
|40,03
|Hedef Girişim
|2,71
|0,00
|3,83
|Hektaş
|14,20
|-1,53
|77,06
|HUB Girişim
|20,00
|-2,91
|113,02
|Hürriyet Gzt.
|1,49
|-1,32
|30,70
|ICBC Turkey Bank
|5,30
|3,52
|0,57
|İdealist Danışmanlık
|3,34
|1,52
|0,60
|İdealist GMYO
|4,21
|0,24
|37,58
|İhlas Ev Aletleri
|1,94
|-2,51
|-38,02
|İhlas Gayrimenkul
|1,56
|0,00
|30,00
|İhlas Gazetecilik
|4,97
|9,96
|-27,02
|İhlas Holding
|0,78
|1,30
|-14,29
|İhlas Yayın Holding
|1,12
|-3,45
|9,80
|İndeks Bilgisayar
|10,73
|-1,11
|10,62
|Info Yatırım
|4,37
|-2,67
|-10,13
|İntema
|12,10
|8,52
|30,67
|İpek Doğal Enerji
|14,19
|2,31
|83,81
|İskenderun Demir Çelik
|6,91
|-0,86
|-13,73
(Sürecek)
Kaynak: AA