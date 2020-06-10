Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
10.06.2020 18:37 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:37
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,34
|-3,19
|79,57
|Acıpayam Selüloz
|9,37
|0,43
|47,10
|Adel Kalemcilik
|13,65
|0,44
|-13,06
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,66
|-0,60
|16,22
|Afyon Çimento
|2,91
|1,04
|27,73
|Ak Enerji
|1,26
|4,13
|15,60
|Akbank
|5,87
|0,17
|-27,62
|Akçansa
|11,26
|9,96
|16,15
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,27
|1,34
|7,58
|Akfen GMYO
|3,65
|0,55
|-9,88
|Akın Tekstil
|14,85
|1,71
|7,69
|Akiş GMYO
|3,65
|1,96
|-9,65
|Akmerkez GMYO
|26,66
|-0,07
|18,99
|Aksa
|6,72
|1,36
|-4,05
|Aksa Enerji
|4,67
|1,30
|22,89
|Aksigorta
|6,59
|1,07
|21,63
|Aksu Enerji
|9,82
|0,20
|-33,96
|Alarko Carrıer
|71,60
|5,06
|19,33
|Alarko GMYO
|14,89
|0,95
|-1,93
|Alarko Holding
|5,33
|1,33
|-10,42
|Albaraka Türk
|1,50
|-0,66
|-1,96
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,03
|1,76
|58,06
|Alkim Kağıt
|10,00
|0,60
|84,51
|Alkim Kimya
|12,40
|0,65
|99,94
|Altınyağ
|1,47
|9,70
|258,54
|Altınyunus Çeşme
|37,80
|9,95
|278,38
|Anadolu Cam
|4,32
|0,23
|1,31
|Anadolu Efes
|19,55
|0,77
|-15,29
|Anadolu Grubu Holding
|19,30
|2,71
|9,72
|Anadolu Hayat Emek.
|6,66
|2,30
|9,45
|Anadolu Isuzu
|12,60
|2,44
|3,53
|Anadolu Sigorta
|6,13
|0,49
|47,59
|Anel Elektrik
|4,05
|-0,98
|26,17
|Arçelik
|17,08
|0,29
|-18,04
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,42
|2,01
|Arena Bilgisayar
|14,69
|0,48
|101,65
|Armada Bilgisayar
|24,00
|9,29
|46,43
|Arsan Tekstil
|4,94
|-2,18
|37,99
|Artı Yatırım Holding
|2,19
|-0,90
|170,37
|Aselsan
|32,20
|1,77
|53,77
|Ata GMYO
|3,44
|1,47
|-24,06
|Atakule GMYO
|1,81
|2,26
|-5,73
|Atlantis Yatırım Holding
|1,88
|9,30
|88,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,43
|0,00
|-0,69
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,00
|0,78
|-3,03
|Avrasya GMYO
|2,16
|0,93
|43,05
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,96
|-1,01
|7,69
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,60
|-0,01
|11,10
|Avrupa Yatırım Holding
|1,67
|0,00
|8,44
|Ayen Enerji
|3,46
|-0,57
|-0,29
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,98
|-0,67
|36,07
|Aygaz
|11,13
|-0,62
|-8,36
|Bagfaş
|17,29
|2,49
|2,79
|Bak Ambalaj
|8,50
|-0,82
|15,65
|Balatacılar Balatacılık
|2,37
|4,87
|91,13
|Bantaş Ambalaj
|3,73
|1,08
|48,02
|Banvit
|24,20
|0,41
|30,32
|Baştaş Başkent Çimento
|3,49
|-0,29
|34,75
|Batı Çimento
|3,18
|0,63
|-3,93
|Batısöke Çimento
|1,36
|3,03
|3,82
|Bayrak Taban Sanayi
|5,25
|9,83
|Bera Holding
|4,45
|2,06
|15,58
|Berkosan Yalıtım
|3,80
|1,06
|38,69
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,60
|0,00
|6,12
|Beyaz Filo
|3,86
|1,85
|22,15
|Bilici Yatırım
|7,46
|1,22
|70,71
|Bim Mağazalar
|64,70
|-0,46
|40,02
|Birko Mensucat
|0,47
|4,44
|51,61
|Birlik Mensucat
|1,55
|-6,63
|35,96
|Bizim Mağazaları
|17,50
|-2,89
|56,67
|Bomonti Elektrik
|4,50
|-3,02
|251,56
|Borusan Mannesmann
|10,49
|1,25
|-8,38
|Borusan Yat. Paz.
|69,55
|0,07
|16,08
|Bosch Fren Sistemleri
|302,20
|1,51
|5,01
|Bossa
|9,53
|0,85
|18,24
|Brisa
|10,90
|-0,18
|16,22
|Burçelik
|8,71
|2,71
|49,91
|Burçelik Vana
|18,50
|1,76
|90,53
|Bursa Çimento
|4,19
|1,70
|4,66
|Carrefoursa
|7,28
|1,82
|54,56
|Casa Emtia Petrol
|21,98
|-0,09
|134,08
|Ceo Event Medya
|3,52
|0,57
|-3,88
|Coca Cola İçecek
|41,40
|-0,10
|9,35
|Cosmos Yat. Holding
|2,93
|1,03
|43,63
|Credıtwest Faktorıng
|4,28
|1,90
|48,61
|Çelebi
|83,20
|-0,78
|-18,51
|Çelik Halat
|10,00
|0,81
|53,85
|Çemaş Döküm
|1,24
|0,81
|-1,08
|Çemtaş
|8,46
|1,81
|4,07
|Çimbeton
|62,05
|-1,27
|50,39
|Çimentaş
|24,00
|0,42
|60,00
|Çimsa
|9,25
|4,64
|1,87
|Çuhadaroğlu Metal
|3,40
|-2,02
|6,58
|Dagi Giyim
|4,30
|2,38
|72,00
|Dagi Yatırım Holding
|9,60
|9,97
|324,78
|Dardanel
|10,92
|-4,55
|188,13
|Datagate Bilgisayar
|8,92
|0,45
|14,21
|Demısaş Döküm
|3,99
|0,25
|14,66
|Denge Holding
|1,50
|2,04
|9,49
|Deniz GMYO
|4,95
|4,87
|-1,98
|Denizli Cam
|7,73
|0,00
|-7,31
|Derimod
|6,85
|0,88
|-4,06
|Derlüks Deri
|5,73
|4,75
|41,63
|Desa Deri
|4,72
|5,12
|3,96
|Despec Bilgisayar
|7,02
|-0,43
|65,57
|Deva Holding
|18,02
|-0,17
|101,84
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,31
|7,38
|67,95
|Ditaş Doğan
|16,20
|-1,16
|70,26
|DO-CO
|399,00
|-1,51
|-29,26
|Doğan Burda
|12,00
|3,45
|97,69
|Doğan Holding
|1,99
|2,05
|10,83
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,06
|2,49
|24,85
|Doğusan
|2,36
|0,00
|13,46
|Doğuş GMYO
|5,70
|4,59
|25,83
|Doğuş Otomotiv
|12,15
|9,95
|27,63
|Döktaş Dökümcülük
|25,24
|-0,79
|-20,24
|Duran Doğan Basım
|16,29
|0,25
|16,03
|Dyo Boya
|5,73
|1,60
|16,94
|Eczacıbaşı İlaç
|5,69
|0,18
|55,86
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,71
|0,95
|31,95
|Edip Gayrimenkul
|2,10
|-0,94
|51,08
|Ege Endüstri
|573,50
|-0,52
|1,94
|Ege Gübre
|78,75
|-1,69
|58,13
|Ege Profil
|15,09
|1,07
|26,07
|Ege Seramik
|4,84
|1,68
|30,46
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,65
|10,00
|415,62
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,47
|9,70
|276,92
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,97
|8,99
|385,00
|Egeplast
|17,72
|-1,56
|41,76
|Ekiz Kimya
|8,88
|9,90
|1355,74
|Emek Elektrik
|2,24
|-1,75
|40,88
|Eminiş Ambalaj
|4,34
|9,05
|185,53
|Emlak Konut GMYO
|1,95
|4,28
|33,56
|Enerjisa Enerji
|8,14
|-1,33
|20,84
|Enka İnşaat
|5,55
|-0,54
|-0,57
|Erbosan
|21,24
|-0,75
|-14,97
|Ereğli Demir Çelik
|8,62
|-0,12
|-4,65
|Ersu Gıda
|4,64
|0,43
|124,15
|Escort Teknoloji
|3,79
|0,00
|172,66
|Etiler Gıda
|2,95
|0,00
|20,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,87
|0,00
|11,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,54
|3,36
|23,20
|Euro Yat. Ort.
|1,54
|0,65
|30,51
|Euro Yatırım Holding
|1,74
|1,16
|16,00
|Fenerbahçe Futbol
|12,94
|-0,99
|-10,57
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,05
|0,25
|-11,38
|F-M İzmit Piston
|49,44
|0,53
|4,39
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,63
|-1,94
|38,23
|Ford Otosan
|67,55
|0,00
|2,17
|Formet Çelik Kapı
|3,97
|-9,98
|32,33
|Frigo Pak Gıda
|17,64
|-7,55
|36,11
|Galatasaray Sportif
|3,76
|-1,57
|85,22
|Garanti Bankası
|8,19
|0,12
|-26,48
|Garanti Faktoring
|4,85
|2,11
|25,32
|Garanti Yat. Ort.
|1,83
|0,00
|69,44
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,73
|0,83
|209,38
|Gedik Yatırım Holding
|24,30
|-0,41
|215,99
|Gediz Ambalaj
|10,28
|0,98
|52,07
|Gentaş
|2,45
|0,82
|11,87
|Gersan Elektrik
|4,49
|-2,18
|40,75
|Global Men. Değ.
|4,91
|6,74
|161,17
|Global Yat. Holding
|3,66
|7,96
|-24,85
|Good-Year
|5,03
|1,82
|24,20
|Göltaş Çimento
|16,85
|0,06
|-5,28
|Gözde Girişim
|4,48
|0,00
|-12,84
|GSD Denizcilik
|4,72
|-3,08
|84,37
|GSD Holding
|1,76
|0,00
|18,12
|Gübre Fabrik.
|25,00
|-2,19
|176,55
|Güler Yat. Holding
|10,73
|9,94
|428,57
|Güneş Sigorta
|3,84
|4,63
|76,15
|Halk GMYO
|1,96
|0,51
|60,66
|Halk Sigorta
|4,32
|8,00
|118,18
|Hatay Tekstil
|9,67
|-1,83
|40,76
|Hedef Girişim
|2,71
|1,50
|3,83
|Hektaş
|14,49
|-0,55
|80,67
|HUB Girişim
|21,00
|-1,04
|123,68
|Hürriyet Gzt.
|1,52
|-9,52
|33,33
|ICBC Turkey Bank
|4,87
|0,62
|-7,59
|İdealist Danışmanlık
|3,38
|3,36
|1,81
|İdealist GMYO
|4,28
|-2,06
|39,87
|İhlas Ev Aletleri
|2,10
|3,96
|-32,91
|İhlas Gayrimenkul
|1,52
|9,35
|26,67
|İhlas Gazetecilik
|4,35
|1,16
|-36,12
|İhlas Holding
|0,79
|5,33
|-13,19
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|1,75
|13,73
|İndeks Bilgisayar
|10,98
|-0,36
|13,20
|Info Yatırım
|8,80
|8,11
|-1,12
|İntema
|10,98
|-0,18
|18,57
|İpek Doğal Enerji
|14,41
|-1,77
|86,66
|İskenderun Demir Çelik
|7,02
|0,00
|-12,36
(Sürecek)
Kaynak: AA