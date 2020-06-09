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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (1)
09.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:43

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,45 4,55 85,48
Acıpayam Selüloz 9,33 -0,85 46,47
Adel Kalemcilik 13,59 -0,44 -13,44
Adese Alışveriş Ticaret 1,67 3,09 16,92
Afyon Çimento 2,88 1,05 26,41
Ak Enerji 1,21 0,00 11,01
Akbank 5,86 -0,68 -27,74
Akçansa 10,24 2,61 5,63
Akdenız Güvenlık Hız. 2,24 0,90 6,16
Akfen GMYO 3,63 1,11 -10,37
Akın Tekstil 14,60 -0,82 5,87
Akiş GMYO 3,58 -1,10 -11,39
Akmerkez GMYO 26,68 -0,89 19,08
Aksa 6,63 -0,60 -5,33
Aksa Enerji 4,61 -0,86 21,32
Aksigorta 6,52 -1,95 20,34
Aksu Enerji 9,80 -1,71 -34,10
Alarko Carrıer 68,15 -1,09 13,58
Alarko GMYO 14,75 -1,47 -2,85
Alarko Holding 5,26 -0,57 -11,60
Albaraka Türk 1,51 3,42 -1,31
Alcatel Lucent Teletaş 18,70 -1,63 55,32
Alkim Kağıt 9,94 -1,09 83,40
Alkim Kimya 12,32 -1,44 98,65
Altınyağ 1,34 9,84 226,83
Altınyunus Çeşme 34,38 -0,46 244,14
Anadolu Cam 4,31 -1,37 1,07
Anadolu Efes 19,40 -1,42 -15,94
Anadolu Grubu Holding 18,79 3,41 6,82
Anadolu Hayat Emek. 6,51 0,00 6,98
Anadolu Isuzu 12,30 2,24 1,07
Anadolu Sigorta 6,10 -0,65 46,86
Anel Elektrik 4,09 0,74 27,41
Arçelik 17,03 0,77 -18,28
ARD Bilişim Teknolojileri 28,84 1,48
Arena Bilgisayar 14,62 -2,99 100,69
Armada Bilgisayar 21,96 -1,96 33,98
Arsan Tekstil 5,05 0,20 41,06
Artı Yatırım Holding 2,21 -1,78 172,84
Aselsan 31,64 -0,19 51,10
Ata GMYO 3,39 -0,88 -25,17
Atakule GMYO 1,77 1,14 -7,81
Atlantis Yatırım Holding 1,72 -1,71 72,00
Atlas Yat. Ort. 1,43 0,00 -0,69
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,90 -0,23 -3,77
Avrasya GMYO 2,14 -1,83 41,72
Avrasya Petrol ve Tur. 1,98 -0,50 8,79
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,70 0,00 11,11
Avrupa Yatırım Holding 1,67 -2,34 8,44
Ayen Enerji 3,48 1,16 0,29
Ayes Çelik Hasır ve Çit 3,00 0,33 36,99
Aygaz 11,20 -1,75 -7,79
Bagfaş 16,87 -1,06 0,30
Bak Ambalaj 8,57 2,02 16,60
Balatacılar Balatacılık 2,26 0,89 82,26
Bantaş Ambalaj 3,69 0,82 46,43
Banvit 24,10 0,92 29,78
Baştaş Başkent Çimento 3,50 0,00 35,14
Batı Çimento 3,16 1,94 -4,53
Batısöke Çimento 1,32 0,00 0,76
Bayrak Taban Sanayi 4,78 9,89
Bera Holding 4,36 1,63 13,25
Berkosan Yalıtım 3,76 1,08 37,23
Beşiktaş Futbol Yat. 2,60 0,00 6,12
Beyaz Filo 3,79 0,00 19,94
Bilici Yatırım 7,37 -1,21 68,65
Bim Mağazalar 65,00 0,62 40,66
Birko Mensucat 0,45 0,00 45,16
Birlik Mensucat 1,66 9,93 45,61
Bizim Mağazaları 18,02 9,95 61,32
Bomonti Elektrik 4,64 0,00 262,50
Borusan Mannesmann 10,36 -1,33 -9,52
Borusan Yat. Paz. 69,50 -2,11 16,00
Bosch Fren Sistemleri 297,70 1,92 3,45
Bossa 9,45 -0,53 17,25
Brisa 10,92 -0,27 16,43
Burçelik 8,48 0,24 45,96
Burçelik Vana 18,18 -4,67 87,23
Bursa Çimento 4,12 -0,48 2,91
Carrefoursa 7,15 -0,69 51,80
Casa Emtia Petrol 22,00 -4,26 134,29
Ceo Event Medya 3,50 -1,13 -4,43
Coca Cola İçecek 41,44 1,57 9,46
Cosmos Yat. Holding 2,90 -2,03 42,16
Credıtwest Faktorıng 4,20 4,74 45,83
Çelebi 83,85 -1,93 -17,87
Çelik Halat 9,92 0,51 52,62
Çemaş Döküm 1,23 2,50 -1,88
Çemtaş 8,31 1,84 2,23
Çimbeton 62,85 -0,71 52,33
Çimentaş 23,90 -4,17 59,33
Çimsa 8,84 -1,12 -2,64
Çuhadaroğlu Metal 3,47 1,46 8,78
Dagi Giyim 4,20 5,26 68,00
Dagi Yatırım Holding 8,73 9,95 286,28
Dardanel 11,44 -3,05 201,85
Datagate Bilgisayar 8,88 -1,44 13,70
Demısaş Döküm 3,98 2,84 14,37
Denge Holding 1,47 0,68 7,30
Deniz GMYO 4,72 2,39 -6,53
Denizli Cam 7,73 -0,64 -7,31
Derimod 6,79 -0,73 -4,90
Derlüks Deri 5,47 7,25 35,20
Desa Deri 4,49 -3,02 -1,10
Despec Bilgisayar 7,05 4,91 66,27
Deva Holding 18,05 -0,82 102,18
Diriteks Diriliş Tekstil 1,22 -2,40 56,41
Ditaş Doğan 16,39 1,30 72,25
DO-CO 405,10 -0,22 -28,17
Doğan Burda 11,60 -5,46 91,10
Doğan Holding 1,95 0,00 8,60
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,01 -0,99 21,82
Doğusan 2,36 1,29 13,46
Doğuş GMYO 5,45 -1,27 20,31
Doğuş Otomotiv 11,05 -0,54 16,07
Döktaş Dökümcülük 25,44 -1,17 -19,61
Duran Doğan Basım 16,25 -1,16 15,74
Dyo Boya 5,64 -1,74 15,10
Eczacıbaşı İlaç 5,68 0,71 55,59
Eczacıbaşı Yatırım 12,59 1,78 30,70
Edip Gayrimenkul 2,12 3,41 52,52
Ege Endüstri 576,50 -0,60 2,48
Ege Gübre 80,10 -4,24 60,84
Ege Profil 14,93 -0,60 24,73
Ege Seramik 4,76 0,42 28,30
Egeli & Co Tarım Girişim 1,50 9,49 368,75
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,34 9,84 243,59
Egeli&Co Yatırım Holding 0,89 9,88 345,00
Egeplast 18,00 2,86 44,00
Ekiz Kimya 8,08 9,93 1224,59
Emek Elektrik 2,28 4,59 43,40
Eminiş Ambalaj 3,98 9,94 161,84
Emlak Konut GMYO 1,87 7,47 28,08
Enerjisa Enerji 8,25 -1,08 22,48
Enka İnşaat 5,58 0,54 -0,04
Erbosan 21,40 1,52 -14,33
Ereğli Demir Çelik 8,63 -0,92 -4,54
Ersu Gıda 4,62 -2,53 123,19
Escort Teknoloji 3,79 -0,52 172,66
Etiler Gıda 2,95 -0,67 20,41
Euro Kapital Yat. Ort. 1,87 0,00 11,98
Euro Trend Yat. Ort. 1,49 0,68 19,20
Euro Yat. Ort. 1,53 -1,29 29,66
Euro Yatırım Holding 1,72 1,78 14,67
Fenerbahçe Futbol 13,07 -0,98 -9,68
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,04 -0,49 -11,60
F-M İzmit Piston 49,18 -1,93 3,84
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,84 -3,47 40,96
Ford Otosan 67,55 -1,03 2,17
Formet Çelik Kapı 4,41 -10,00 47,00
Frigo Pak Gıda 19,08 0,42 47,22
Galatasaray Sportif 3,82 2,14 88,18
Garanti Bankası 8,18 -0,97 -26,57
Garanti Faktoring 4,75 -0,84 22,74
Garanti Yat. Ort. 1,83 0,55 69,44
Gedik Y. Men. Değ. 9,65 -2,53 206,84
Gedik Yatırım Holding 24,40 -2,32 217,30
Gediz Ambalaj 10,18 -1,07 50,59
Gentaş 2,43 0,83 10,96
Gersan Elektrik 4,59 -0,86 43,89
Global Men. Değ. 4,60 -5,15 144,68
Global Yat. Holding 3,39 -1,45 -30,39
Good-Year 4,94 1,65 21,98
Göltaş Çimento 16,84 -0,36 -5,34
Gözde Girişim 4,48 -1,32 -12,84
GSD Denizcilik 4,87 1,04 90,23
GSD Holding 1,76 -2,22 18,12
Gübre Fabrik. 25,56 -1,08 182,74
Güler Yat. Holding 9,76 9,91 380,79
Güneş Sigorta 3,67 1,66 68,35
Halk GMYO 1,95 0,00 59,84
Halk Sigorta 4,00 4,99 102,02
Hatay Tekstil 9,85 -1,20 43,38
Hedef Girişim 2,67 1,14 2,30
Hektaş 14,57 -0,34 81,67
HUB Girişim 21,22 -3,02 126,02
Hürriyet Gzt. 1,68 -0,59 47,37
ICBC Turkey Bank 4,84 2,33 -8,16
İdealist Danışmanlık 3,27 -2,68 -1,51
İdealist GMYO 4,37 -4,79 42,81
İhlas Ev Aletleri 2,02 4,66 -35,46
İhlas Gayrimenkul 1,39 4,51 15,83
İhlas Gazetecilik 4,30 5,13 -36,86
İhlas Holding 0,75 1,35 -17,58
İhlas Yayın Holding 1,14 2,70 11,76
İndeks Bilgisayar 11,02 -2,30 13,61
Info Yatırım 8,14 0,62 -8,54
İntema 11,00 -5,42 18,79
İpek Doğal Enerji 14,67 4,26 90,03
İskenderun Demir Çelik 7,02 -1,27 -12,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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