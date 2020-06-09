Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
09.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:43
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,45
|4,55
|85,48
|Acıpayam Selüloz
|9,33
|-0,85
|46,47
|Adel Kalemcilik
|13,59
|-0,44
|-13,44
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,67
|3,09
|16,92
|Afyon Çimento
|2,88
|1,05
|26,41
|Ak Enerji
|1,21
|0,00
|11,01
|Akbank
|5,86
|-0,68
|-27,74
|Akçansa
|10,24
|2,61
|5,63
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,24
|0,90
|6,16
|Akfen GMYO
|3,63
|1,11
|-10,37
|Akın Tekstil
|14,60
|-0,82
|5,87
|Akiş GMYO
|3,58
|-1,10
|-11,39
|Akmerkez GMYO
|26,68
|-0,89
|19,08
|Aksa
|6,63
|-0,60
|-5,33
|Aksa Enerji
|4,61
|-0,86
|21,32
|Aksigorta
|6,52
|-1,95
|20,34
|Aksu Enerji
|9,80
|-1,71
|-34,10
|Alarko Carrıer
|68,15
|-1,09
|13,58
|Alarko GMYO
|14,75
|-1,47
|-2,85
|Alarko Holding
|5,26
|-0,57
|-11,60
|Albaraka Türk
|1,51
|3,42
|-1,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,70
|-1,63
|55,32
|Alkim Kağıt
|9,94
|-1,09
|83,40
|Alkim Kimya
|12,32
|-1,44
|98,65
|Altınyağ
|1,34
|9,84
|226,83
|Altınyunus Çeşme
|34,38
|-0,46
|244,14
|Anadolu Cam
|4,31
|-1,37
|1,07
|Anadolu Efes
|19,40
|-1,42
|-15,94
|Anadolu Grubu Holding
|18,79
|3,41
|6,82
|Anadolu Hayat Emek.
|6,51
|0,00
|6,98
|Anadolu Isuzu
|12,30
|2,24
|1,07
|Anadolu Sigorta
|6,10
|-0,65
|46,86
|Anel Elektrik
|4,09
|0,74
|27,41
|Arçelik
|17,03
|0,77
|-18,28
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,84
|1,48
|Arena Bilgisayar
|14,62
|-2,99
|100,69
|Armada Bilgisayar
|21,96
|-1,96
|33,98
|Arsan Tekstil
|5,05
|0,20
|41,06
|Artı Yatırım Holding
|2,21
|-1,78
|172,84
|Aselsan
|31,64
|-0,19
|51,10
|Ata GMYO
|3,39
|-0,88
|-25,17
|Atakule GMYO
|1,77
|1,14
|-7,81
|Atlantis Yatırım Holding
|1,72
|-1,71
|72,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,43
|0,00
|-0,69
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,90
|-0,23
|-3,77
|Avrasya GMYO
|2,14
|-1,83
|41,72
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,98
|-0,50
|8,79
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,70
|0,00
|11,11
|Avrupa Yatırım Holding
|1,67
|-2,34
|8,44
|Ayen Enerji
|3,48
|1,16
|0,29
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|3,00
|0,33
|36,99
|Aygaz
|11,20
|-1,75
|-7,79
|Bagfaş
|16,87
|-1,06
|0,30
|Bak Ambalaj
|8,57
|2,02
|16,60
|Balatacılar Balatacılık
|2,26
|0,89
|82,26
|Bantaş Ambalaj
|3,69
|0,82
|46,43
|Banvit
|24,10
|0,92
|29,78
|Baştaş Başkent Çimento
|3,50
|0,00
|35,14
|Batı Çimento
|3,16
|1,94
|-4,53
|Batısöke Çimento
|1,32
|0,00
|0,76
|Bayrak Taban Sanayi
|4,78
|9,89
|Bera Holding
|4,36
|1,63
|13,25
|Berkosan Yalıtım
|3,76
|1,08
|37,23
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,60
|0,00
|6,12
|Beyaz Filo
|3,79
|0,00
|19,94
|Bilici Yatırım
|7,37
|-1,21
|68,65
|Bim Mağazalar
|65,00
|0,62
|40,66
|Birko Mensucat
|0,45
|0,00
|45,16
|Birlik Mensucat
|1,66
|9,93
|45,61
|Bizim Mağazaları
|18,02
|9,95
|61,32
|Bomonti Elektrik
|4,64
|0,00
|262,50
|Borusan Mannesmann
|10,36
|-1,33
|-9,52
|Borusan Yat. Paz.
|69,50
|-2,11
|16,00
|Bosch Fren Sistemleri
|297,70
|1,92
|3,45
|Bossa
|9,45
|-0,53
|17,25
|Brisa
|10,92
|-0,27
|16,43
|Burçelik
|8,48
|0,24
|45,96
|Burçelik Vana
|18,18
|-4,67
|87,23
|Bursa Çimento
|4,12
|-0,48
|2,91
|Carrefoursa
|7,15
|-0,69
|51,80
|Casa Emtia Petrol
|22,00
|-4,26
|134,29
|Ceo Event Medya
|3,50
|-1,13
|-4,43
|Coca Cola İçecek
|41,44
|1,57
|9,46
|Cosmos Yat. Holding
|2,90
|-2,03
|42,16
|Credıtwest Faktorıng
|4,20
|4,74
|45,83
|Çelebi
|83,85
|-1,93
|-17,87
|Çelik Halat
|9,92
|0,51
|52,62
|Çemaş Döküm
|1,23
|2,50
|-1,88
|Çemtaş
|8,31
|1,84
|2,23
|Çimbeton
|62,85
|-0,71
|52,33
|Çimentaş
|23,90
|-4,17
|59,33
|Çimsa
|8,84
|-1,12
|-2,64
|Çuhadaroğlu Metal
|3,47
|1,46
|8,78
|Dagi Giyim
|4,20
|5,26
|68,00
|Dagi Yatırım Holding
|8,73
|9,95
|286,28
|Dardanel
|11,44
|-3,05
|201,85
|Datagate Bilgisayar
|8,88
|-1,44
|13,70
|Demısaş Döküm
|3,98
|2,84
|14,37
|Denge Holding
|1,47
|0,68
|7,30
|Deniz GMYO
|4,72
|2,39
|-6,53
|Denizli Cam
|7,73
|-0,64
|-7,31
|Derimod
|6,79
|-0,73
|-4,90
|Derlüks Deri
|5,47
|7,25
|35,20
|Desa Deri
|4,49
|-3,02
|-1,10
|Despec Bilgisayar
|7,05
|4,91
|66,27
|Deva Holding
|18,05
|-0,82
|102,18
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,22
|-2,40
|56,41
|Ditaş Doğan
|16,39
|1,30
|72,25
|DO-CO
|405,10
|-0,22
|-28,17
|Doğan Burda
|11,60
|-5,46
|91,10
|Doğan Holding
|1,95
|0,00
|8,60
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,01
|-0,99
|21,82
|Doğusan
|2,36
|1,29
|13,46
|Doğuş GMYO
|5,45
|-1,27
|20,31
|Doğuş Otomotiv
|11,05
|-0,54
|16,07
|Döktaş Dökümcülük
|25,44
|-1,17
|-19,61
|Duran Doğan Basım
|16,25
|-1,16
|15,74
|Dyo Boya
|5,64
|-1,74
|15,10
|Eczacıbaşı İlaç
|5,68
|0,71
|55,59
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,59
|1,78
|30,70
|Edip Gayrimenkul
|2,12
|3,41
|52,52
|Ege Endüstri
|576,50
|-0,60
|2,48
|Ege Gübre
|80,10
|-4,24
|60,84
|Ege Profil
|14,93
|-0,60
|24,73
|Ege Seramik
|4,76
|0,42
|28,30
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,50
|9,49
|368,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,34
|9,84
|243,59
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,89
|9,88
|345,00
|Egeplast
|18,00
|2,86
|44,00
|Ekiz Kimya
|8,08
|9,93
|1224,59
|Emek Elektrik
|2,28
|4,59
|43,40
|Eminiş Ambalaj
|3,98
|9,94
|161,84
|Emlak Konut GMYO
|1,87
|7,47
|28,08
|Enerjisa Enerji
|8,25
|-1,08
|22,48
|Enka İnşaat
|5,58
|0,54
|-0,04
|Erbosan
|21,40
|1,52
|-14,33
|Ereğli Demir Çelik
|8,63
|-0,92
|-4,54
|Ersu Gıda
|4,62
|-2,53
|123,19
|Escort Teknoloji
|3,79
|-0,52
|172,66
|Etiler Gıda
|2,95
|-0,67
|20,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,87
|0,00
|11,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,49
|0,68
|19,20
|Euro Yat. Ort.
|1,53
|-1,29
|29,66
|Euro Yatırım Holding
|1,72
|1,78
|14,67
|Fenerbahçe Futbol
|13,07
|-0,98
|-9,68
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,04
|-0,49
|-11,60
|F-M İzmit Piston
|49,18
|-1,93
|3,84
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,84
|-3,47
|40,96
|Ford Otosan
|67,55
|-1,03
|2,17
|Formet Çelik Kapı
|4,41
|-10,00
|47,00
|Frigo Pak Gıda
|19,08
|0,42
|47,22
|Galatasaray Sportif
|3,82
|2,14
|88,18
|Garanti Bankası
|8,18
|-0,97
|-26,57
|Garanti Faktoring
|4,75
|-0,84
|22,74
|Garanti Yat. Ort.
|1,83
|0,55
|69,44
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,65
|-2,53
|206,84
|Gedik Yatırım Holding
|24,40
|-2,32
|217,30
|Gediz Ambalaj
|10,18
|-1,07
|50,59
|Gentaş
|2,43
|0,83
|10,96
|Gersan Elektrik
|4,59
|-0,86
|43,89
|Global Men. Değ.
|4,60
|-5,15
|144,68
|Global Yat. Holding
|3,39
|-1,45
|-30,39
|Good-Year
|4,94
|1,65
|21,98
|Göltaş Çimento
|16,84
|-0,36
|-5,34
|Gözde Girişim
|4,48
|-1,32
|-12,84
|GSD Denizcilik
|4,87
|1,04
|90,23
|GSD Holding
|1,76
|-2,22
|18,12
|Gübre Fabrik.
|25,56
|-1,08
|182,74
|Güler Yat. Holding
|9,76
|9,91
|380,79
|Güneş Sigorta
|3,67
|1,66
|68,35
|Halk GMYO
|1,95
|0,00
|59,84
|Halk Sigorta
|4,00
|4,99
|102,02
|Hatay Tekstil
|9,85
|-1,20
|43,38
|Hedef Girişim
|2,67
|1,14
|2,30
|Hektaş
|14,57
|-0,34
|81,67
|HUB Girişim
|21,22
|-3,02
|126,02
|Hürriyet Gzt.
|1,68
|-0,59
|47,37
|ICBC Turkey Bank
|4,84
|2,33
|-8,16
|İdealist Danışmanlık
|3,27
|-2,68
|-1,51
|İdealist GMYO
|4,37
|-4,79
|42,81
|İhlas Ev Aletleri
|2,02
|4,66
|-35,46
|İhlas Gayrimenkul
|1,39
|4,51
|15,83
|İhlas Gazetecilik
|4,30
|5,13
|-36,86
|İhlas Holding
|0,75
|1,35
|-17,58
|İhlas Yayın Holding
|1,14
|2,70
|11,76
|İndeks Bilgisayar
|11,02
|-2,30
|13,61
|Info Yatırım
|8,14
|0,62
|-8,54
|İntema
|11,00
|-5,42
|18,79
|İpek Doğal Enerji
|14,67
|4,26
|90,03
|İskenderun Demir Çelik
|7,02
|-1,27
|-12,36
(Sürecek)
Kaynak: AA