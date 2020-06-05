Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,44 -4,71 84,95 Acıpayam Selüloz 9,72 6,70 52,59 Adel Kalemcilik 13,09 1,47 -16,62 Adese Alışveriş Ticaret 1,62 -2,41 13,42 Afyon Çimento 2,88 -1,37 26,41 Ak Enerji 1,26 0,80 15,60 Akbank 5,92 1,54 -27,00 Akçansa 10,06 -3,73 3,77 Akdenız Güvenlık Hız. 2,14 3,88 1,42 Akfen GMYO 3,27 0,00 -19,26 Akın Tekstil 15,02 -1,05 8,92 Akiş GMYO 3,71 0,27 -8,17 Akmerkez GMYO 26,96 -1,25 20,33 Aksa 6,78 0,15 -3,19 Aksa Enerji 4,76 -0,63 25,26 Aksigorta 6,72 -0,30 24,03 Aksu Enerji 9,99 -0,60 -32,82 Alarko Carrıer 68,00 2,87 13,33 Alarko GMYO 15,10 -0,13 -0,54 Alarko Holding 5,34 0,19 -10,25 Albaraka Türk 1,45 -1,36 -5,23 Alcatel Lucent Teletaş 19,18 -0,31 59,30 Alkim Kağıt 10,11 2,33 86,54 Alkim Kimya 12,55 4,50 102,35 Altınyağ 1,35 -0,74 229,27 Altınyunus Çeşme 31,40 9,94 214,31 Anadolu Cam 4,33 -0,23 1,54 Anadolu Efes 19,91 -0,10 -13,73 Anadolu Grubu Holding 18,47 -1,55 5,00 Anadolu Hayat Emek. 6,74 2,12 10,76 Anadolu Isuzu 11,96 -0,58 -1,73 Anadolu Sigorta 5,90 1,90 42,05 Anel Elektrik 3,99 1,27 24,30 Arçelik 16,69 1,21 -19,91 ARD Bilişim Teknolojileri 29,08 -3,39 Arena Bilgisayar 15,26 -0,20 109,47 Armada Bilgisayar 22,38 -0,09 36,55 Arsan Tekstil 5,01 -0,40 39,94 Artı Yatırım Holding 2,30 7,48 183,95 Aselsan 31,88 0,63 52,24 Ata GMYO 3,42 0,00 -24,50 Atakule GMYO 1,78 -2,73 -7,29 Atlantis Yatırım Holding 1,76 5,39 76,00 Atlas Yat. Ort. 1,44 1,41 0,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,91 0,78 -3,70 Avrasya GMYO 2,11 -2,31 39,74 Avrasya Petrol ve Tur. 1,94 -0,51 6,59 Avrasya Stratejik GMYF 1.428,70 0,00 11,11 Avrupa Yatırım Holding 1,75 0,00 13,64 Ayen Enerji 3,48 -0,85 0,29 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,95 -1,67 34,70 Aygaz 11,38 2,61 -6,31 Bagfaş 17,05 -0,76 1,37 Bak Ambalaj 8,17 0,25 11,16 Balatacılar Balatacılık 2,36 -1,67 90,32 Bantaş Ambalaj 3,50 7,03 38,89 Banvit 24,00 0,00 29,24 Baştaş Başkent Çimento 3,48 1,75 34,36 Batı Çimento 3,17 2,26 -4,23 Batısöke Çimento 1,33 3,10 1,53 Bayrak Taban Sanayi 3,96 10,00 Bera Holding 4,34 -2,69 12,73 Berkosan Yalıtım 3,72 0,00 35,77 Beşiktaş Futbol Yat. 2,51 -1,18 2,45 Beyaz Filo 3,85 0,79 21,84 Bilici Yatırım 7,51 -0,79 71,85 Bim Mağazalar 66,40 -3,77 43,69 Birko Mensucat 0,46 0,00 48,39 Birlik Mensucat 1,52 4,11 33,33 Bizim Mağazaları 14,90 2,41 33,39 Bomonti Elektrik 4,62 2,67 260,94 Borusan Mannesmann 10,66 -0,93 -6,90 Borusan Yat. Paz. 70,30 2,40 17,34 Bosch Fren Sistemleri 286,00 4,76 -0,62 Bossa 9,62 -1,23 19,35 Brisa 11,10 0,63 18,35 Burçelik 8,54 -2,18 46,99 Burçelik Vana 19,70 -3,24 102,88 Bursa Çimento 4,19 -0,95 4,66 Carrefoursa 7,12 -0,28 51,17 Casa Emtia Petrol 23,08 -2,62 145,79 Ceo Event Medya 3,57 -1,11 -2,52 Coca Cola İçecek 41,24 0,68 8,93 Cosmos Yat. Holding 3,05 0,00 49,51 Credıtwest Faktorıng 3,88 9,92 34,72 Çelebi 87,05 0,29 -14,74 Çelik Halat 9,90 -0,60 52,31 Çemaş Döküm 1,23 0,00 -1,88 Çemtaş 7,79 -0,76 -4,17 Çimbeton 66,30 0,91 60,69 Çimentaş 25,00 -3,10 66,67 Çimsa 8,85 -2,53 -2,53 Çuhadaroğlu Metal 3,37 -0,30 5,64 Dagi Giyim 3,88 3,19 55,20 Dagi Yatırım Holding 7,37 0,14 226,11 Dardanel 12,00 1,44 216,62 Datagate Bilgisayar 8,97 -0,44 14,85 Demısaş Döküm 3,78 -0,26 8,62 Denge Holding 1,49 -0,67 8,76 Deniz GMYO 4,65 0,00 -7,92 Denizli Cam 7,75 -2,15 -7,07 Derimod 6,93 -0,43 -2,94 Derlüks Deri 5,14 2,80 27,05 Desa Deri 4,75 -1,25 4,63 Despec Bilgisayar 6,59 -2,37 55,42 Deva Holding 18,35 -1,87 105,54 Diriteks Diriliş Tekstil 1,29 5,74 65,38 Ditaş Doğan 16,48 -0,96 73,20 DO-CO 387,70 3,39 -31,26 Doğan Burda 12,78 -1,84 110,54 Doğan Holding 1,97 0,00 9,72 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,01 -0,99 21,82 Doğusan 2,33 1,30 12,02 Doğuş GMYO 5,44 -0,37 20,09 Doğuş Otomotiv 11,18 0,27 17,44 Döktaş Dökümcülük 25,60 -0,78 -19,10 Duran Doğan Basım 16,08 -1,35 14,53 Dyo Boya 5,86 0,86 19,59 Eczacıbaşı İlaç 5,66 0,00 55,04 Eczacıbaşı Yatırım 12,38 -0,16 28,52 Edip Gayrimenkul 2,01 -0,99 44,60 Ege Endüstri 573,00 0,77 1,86 Ege Gübre 86,50 3,84 73,69 Ege Profil 14,90 -1,19 24,48 Ege Seramik 4,82 0,42 29,92 Egeli & Co Tarım Girişim 1,25 0,00 290,63 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,11 9,90 184,62 Egeli&Co Yatırım Holding 0,74 8,82 270,00 Egeplast 17,05 -3,13 36,40 Ekiz Kimya 6,69 4,69 996,72 Emek Elektrik 2,26 -0,44 42,14 Eminiş Ambalaj 3,87 -3,97 154,61 Emlak Konut GMYO 1,64 -1,20 12,33 Enerjisa Enerji 8,35 0,60 23,96 Enka İnşaat 5,51 0,73 -1,29 Erbosan 21,50 4,67 -13,93 Ereğli Demir Çelik 8,67 1,88 -4,09 Ersu Gıda 4,77 -0,21 130,43 Escort Teknoloji 3,81 0,00 174,10 Etiler Gıda 2,99 -0,33 22,04 Euro Kapital Yat. Ort. 1,88 0,00 12,57 Euro Trend Yat. Ort. 1,49 -0,67 19,20 Euro Yat. Ort. 1,56 -1,27 32,20 Euro Yatırım Holding 1,73 -5,46 15,33 Fenerbahçe Futbol 12,93 -0,39 -10,64 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,11 0,49 -10,07 F-M İzmit Piston 49,98 1,79 5,53 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,10 3,74 44,34 Ford Otosan 67,30 -0,30 1,79 Formet Çelik Kapı 4,64 4,50 54,67 Frigo Pak Gıda 17,75 9,98 36,96 Galatasaray Sportif 3,49 -0,85 71,92 Garanti Bankası 8,29 1,84 -25,58 Garanti Faktoring 4,77 -1,65 23,26 Garanti Yat. Ort. 1,85 2,21 71,30 Gedik Y. Men. Değ. 10,31 1,38 227,83 Gedik Yatırım Holding 26,20 4,13 240,70 Gediz Ambalaj 9,79 -0,31 44,82 Gentaş 2,54 9,96 15,98 Gersan Elektrik 4,63 9,98 45,14 Global Men. Değ. 5,16 5,74 174,47 Global Yat. Holding 3,54 -3,01 -27,31 Good-Year 4,87 -0,41 20,25 Göltaş Çimento 16,46 0,55 -7,48 Gözde Girişim 4,48 0,22 -12,84 GSD Denizcilik 4,71 1,29 83,98 GSD Holding 1,80 3,45 20,81 Gübre Fabrik. 24,82 -2,36 174,56 Güler Yat. Holding 8,08 9,93 298,03 Güneş Sigorta 3,52 -0,85 61,47 Halk GMYO 1,95 -1,02 59,84 Halk Sigorta 3,90 -1,27 96,97 Hatay Tekstil 9,80 0,41 42,65 Hedef Girişim 2,65 -0,75 1,53 Hektaş 14,84 -1,07 85,04 HUB Girişim 22,14 0,36 135,82 Hürriyet Gzt. 1,63 1,24 42,98 ICBC Turkey Bank 4,78 -0,21 -9,30 İdealist Danışmanlık 3,40 0,00 2,41 İdealist GMYO 4,56 3,40 49,02 İhlas Ev Aletleri 1,76 -0,56 -43,77 İhlas Gayrimenkul 1,31 -2,96 9,17 İhlas Gazetecilik 3,72 -2,62 -45,37 İhlas Holding 0,73 1,39 -19,78 İhlas Yayın Holding 1,10 -1,79 7,84 İndeks Bilgisayar 11,45 -0,17 18,04 Info Yatırım 8,24 5,91 -7,42 İntema 10,58 0,28 14,25 İpek Doğal Enerji 14,56 -0,27 88,60 İskenderun Demir Çelik 6,95 0,00 -13,23 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA