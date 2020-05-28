Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,41 -9,55 83,33 Acıpayam Selüloz 10,45 -3,78 64,05 Adel Kalemcilik 12,31 -0,40 -21,59 Adese Alışveriş Ticaret 1,52 -1,94 6,42 Afyon Çimento 2,74 -0,72 20,27 Ak Enerji 1,14 -2,56 4,59 Akbank 5,66 1,07 -30,21 Akçansa 7,92 -1,86 -18,30 Akdenız Güvenlık Hız. 1,89 -1,05 -10,43 Akfen GMYO 3,24 0,62 -20,00 Akın Tekstil 13,75 -3,44 -0,29 Akiş GMYO 3,56 2,30 -11,88 Akmerkez GMYO 27,00 -0,07 20,51 Aksa 6,45 -0,92 -7,90 Aksa Enerji 4,52 -2,16 18,95 Aksigorta 6,44 -1,53 18,87 Aksu Enerji 10,02 -0,50 -32,62 Alarko Carrıer 65,00 1,80 8,33 Alarko GMYO 14,67 -1,54 -3,37 Alarko Holding 5,07 -1,55 -14,79 Albaraka Türk 1,35 -0,74 -11,76 Alcatel Lucent Teletaş 19,83 -6,90 64,70 Alkim Kağıt 9,70 -4,24 78,97 Alkim Kimya 11,99 -4,08 93,33 Altınyağ 1,17 -9,30 185,37 Altınyunus Çeşme 26,42 -9,95 164,46 Anadolu Cam 4,29 0,00 -1,61 Anadolu Efes 18,40 -2,34 -20,28 Anadolu Grubu Holding 17,60 -0,17 0,06 Anadolu Hayat Emek. 6,48 -2,85 6,49 Anadolu Isuzu 11,51 -2,04 -5,42 Anadolu Sigorta 5,69 -1,90 36,99 Anel Elektrik 3,75 -0,79 16,82 Arçelik 16,62 1,53 -20,25 ARD Bilişim Teknolojileri 30,70 -2,04 Arena Bilgisayar 15,53 0,84 113,18 Armada Bilgisayar 22,34 -2,27 36,30 Arsan Tekstil 4,96 9,98 38,55 Artı Yatırım Holding 2,15 -5,29 165,43 Aselsan 30,06 -0,07 43,55 Ata GMYO 3,24 0,62 -28,48 Atakule GMYO 1,65 -1,79 -14,06 Atlantis Yatırım Holding 1,54 0,65 54,00 Atlas Yat. Ort. 1,59 -3,05 10,42 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,70 -4,51 -5,26 Avrasya GMYO 2,06 5,64 36,42 Avrasya Petrol ve Tur. 2,04 -9,73 12,09 Avrasya Stratejik GMYF 1.428,40 0,01 11,08 Avrupa Yatırım Holding 1,71 -5,00 11,04 Ayen Enerji 3,32 -1,48 -4,32 Ayes Çelik Hasır ve Çit 3,13 -3,40 42,92 Aygaz 10,78 0,19 -11,25 Bagfaş 18,05 -1,69 7,31 Bak Ambalaj 8,45 -3,21 14,97 Balatacılar Balatacılık 2,40 -6,25 93,55 Bantaş Ambalaj 3,20 -1,84 26,98 Banvit 25,94 -2,70 39,69 Baştaş Başkent Çimento 3,42 -5,00 32,05 Batı Çimento 2,99 -0,99 -9,67 Batısöke Çimento 1,30 -2,99 -0,76 Bera Holding 4,02 4,42 4,42 Berkosan Yalıtım 3,67 -1,61 33,94 Beşiktaş Futbol Yat. 2,24 1,36 -8,57 Beyaz Filo 3,77 -2,58 19,30 Bilici Yatırım 7,76 -0,51 77,57 Bim Mağazalar 61,70 -1,75 33,52 Birko Mensucat 0,44 -8,33 41,94 Birlik Mensucat 1,45 -2,03 27,19 Bizim Mağazaları 13,49 -2,95 20,77 Bomonti Elektrik 3,88 -2,51 203,12 Borusan Mannesmann 10,27 -0,48 -10,31 Borusan Yat. Paz. 66,25 -0,08 10,58 Bosch Fren Sistemleri 277,00 -0,72 -3,75 Bossa 9,45 1,29 17,25 Brisa 10,90 -2,68 16,22 Burçelik 7,94 -1,98 36,66 Burçelik Vana 16,99 -2,36 74,97 Bursa Çimento 4,11 -1,20 2,66 Carrefoursa 7,50 -2,09 59,24 Casa Emtia Petrol 20,54 -9,99 118,74 Ceo Event Medya 3,53 -1,12 -3,61 Coca Cola İçecek 41,60 -1,75 9,88 Cosmos Yat. Holding 2,88 -3,68 41,18 Credıtwest Faktorıng 3,32 -9,54 15,28 Çelebi 89,60 -3,24 -12,24 Çelik Halat 10,15 -1,93 56,15 Çemaş Döküm 1,13 1,80 -9,85 Çemtaş 7,60 0,00 -6,51 Çimbeton 73,75 -9,95 78,74 Çimentaş 31,68 -10,00 111,20 Çimsa 7,97 -0,62 -12,22 Çuhadaroğlu Metal 3,23 -0,92 1,25 Dagi Giyim 3,59 -5,03 43,60 Dagi Yatırım Holding 6,19 -3,28 173,89 Dardanel 10,60 -3,64 179,68 Datagate Bilgisayar 9,00 -3,54 15,24 Demısaş Döküm 3,92 4,26 12,64 Denge Holding 1,44 -2,04 5,11 Deniz GMYO 4,09 0,25 -19,01 Denizli Cam 7,42 -1,59 -11,03 Derimod 6,81 -2,58 -4,62 Derlüks Deri 4,37 -4,38 8,01 Desa Deri 4,54 1,11 0,00 Despec Bilgisayar 6,94 -6,34 63,68 Deva Holding 18,89 1,50 111,59 Diriteks Diriliş Tekstil 1,25 -5,30 60,26 Ditaş Doğan 17,76 -1,72 86,65 DO-CO 386,50 2,03 -31,47 Doğan Burda 12,32 -6,38 102,97 Doğan Holding 1,90 -0,52 5,82 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,93 -3,02 16,97 Doğusan 2,28 0,00 9,62 Doğuş GMYO 5,20 -1,14 14,79 Doğuş Otomotiv 10,34 -2,08 8,61 Döktaş Dökümcülük 24,80 -2,21 -21,63 Duran Doğan Basım 16,11 -0,98 14,74 Dyo Boya 5,20 -3,35 6,12 Eczacıbaşı İlaç 5,61 -1,75 53,67 Eczacıbaşı Yatırım 12,19 -1,69 26,55 Edip Gayrimenkul 1,94 -2,02 39,57 Ege Endüstri 553,20 -1,18 -1,66 Ege Gübre 60,40 3,78 21,29 Ege Profil 14,60 -9,65 21,97 Ege Seramik 4,60 -1,08 23,99 Egeli & Co Tarım Girişim 0,96 -9,43 200,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,72 -8,86 84,62 Egeli&Co Yatırım Holding 0,53 -8,62 165,00 Egeplast 16,40 -2,38 31,20 Ekiz Kimya 9,00 -9,91 1375,41 Emek Elektrik 2,04 -1,92 28,30 Eminiş Ambalaj 3,07 -9,97 101,97 Emlak Konut GMYO 1,44 0,70 -1,37 Enerjisa Enerji 7,90 -2,35 17,28 Enka İnşaat 5,68 0,00 1,76 Erbosan 19,92 -1,09 -20,26 Ereğli Demir Çelik 8,11 -0,49 -10,29 Ersu Gıda 5,22 -4,22 152,17 Escort Teknoloji 3,93 -2,00 182,73 Etiler Gıda 2,72 -9,33 11,02 Euro Kapital Yat. Ort. 1,79 -1,65 7,19 Euro Trend Yat. Ort. 1,47 -3,29 17,60 Euro Yat. Ort. 1,60 -1,84 35,59 Euro Yatırım Holding 1,60 4,58 6,67 Fenerbahçe Futbol 10,76 -0,28 -25,64 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,90 -2,74 -14,66 F-M İzmit Piston 51,05 -2,02 7,79 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,20 -2,86 32,64 Ford Otosan 64,05 1,59 -3,12 Formet Çelik Kapı 4,84 0,83 61,33 Frigo Pak Gıda 14,15 1,80 9,18 Galatasaray Sportif 3,09 7,67 52,22 Garanti Bankası 7,78 1,83 -30,16 Garanti Faktoring 4,76 0,42 23,00 Garanti Yat. Ort. 1,63 -0,61 50,93 Gedik Y. Men. Değ. 10,37 -9,98 229,73 Gedik Yatırım Holding 23,30 -7,39 202,99 Gediz Ambalaj 9,49 -1,86 40,38 Gentaş 2,21 -2,21 0,91 Gersan Elektrik 3,80 -3,06 19,12 Global Men. Değ. 4,47 9,83 137,77 Global Yat. Holding 3,62 0,00 -25,67 Good-Year 5,06 -1,94 24,94 Göltaş Çimento 15,77 -2,35 -11,35 Gözde Girişim 3,98 -1,97 -22,57 GSD Denizcilik 3,53 1,73 37,89 GSD Holding 1,76 -0,56 18,12 Gübre Fabrik. 21,42 7,26 136,95 Güler Yat. Holding 11,74 -9,97 478,33 Güneş Sigorta 3,29 -1,50 50,92 Halk GMYO 1,67 9,87 36,89 Halk Sigorta 3,90 -1,02 96,97 Hatay Tekstil 9,56 -3,14 39,16 Hedef Girişim 2,36 -0,84 -9,58 Hektaş 14,81 -2,57 84,66 HUB Girişim 22,20 -2,97 136,46 Hürriyet Gzt. 1,67 -2,91 46,49 ICBC Turkey Bank 4,56 0,00 -13,47 İdealist Danışmanlık 3,36 -3,45 1,20 İdealist GMYO 4,20 -0,24 37,25 İhlas Ev Aletleri 1,75 -2,23 -44,09 İhlas Gayrimenkul 1,22 -2,40 1,67 İhlas Gazetecilik 3,72 -3,38 -45,37 İhlas Holding 0,68 -2,86 -25,27 İhlas Yayın Holding 1,01 -3,81 -0,98 İndeks Bilgisayar 11,08 -4,15 14,23 Info Yatırım 7,34 6,22 -17,53 İntema 9,66 -2,62 4,32 İpek Doğal Enerji 15,48 7,87 100,52 İskenderun Demir Çelik 7,07 -0,70 -11,74 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA