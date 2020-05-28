HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (1)
28.05.2020 18:45 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:45

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,41 -9,55 83,33
Acıpayam Selüloz 10,45 -3,78 64,05
Adel Kalemcilik 12,31 -0,40 -21,59
Adese Alışveriş Ticaret 1,52 -1,94 6,42
Afyon Çimento 2,74 -0,72 20,27
Ak Enerji 1,14 -2,56 4,59
Akbank 5,66 1,07 -30,21
Akçansa 7,92 -1,86 -18,30
Akdenız Güvenlık Hız. 1,89 -1,05 -10,43
Akfen GMYO 3,24 0,62 -20,00
Akın Tekstil 13,75 -3,44 -0,29
Akiş GMYO 3,56 2,30 -11,88
Akmerkez GMYO 27,00 -0,07 20,51
Aksa 6,45 -0,92 -7,90
Aksa Enerji 4,52 -2,16 18,95
Aksigorta 6,44 -1,53 18,87
Aksu Enerji 10,02 -0,50 -32,62
Alarko Carrıer 65,00 1,80 8,33
Alarko GMYO 14,67 -1,54 -3,37
Alarko Holding 5,07 -1,55 -14,79
Albaraka Türk 1,35 -0,74 -11,76
Alcatel Lucent Teletaş 19,83 -6,90 64,70
Alkim Kağıt 9,70 -4,24 78,97
Alkim Kimya 11,99 -4,08 93,33
Altınyağ 1,17 -9,30 185,37
Altınyunus Çeşme 26,42 -9,95 164,46
Anadolu Cam 4,29 0,00 -1,61
Anadolu Efes 18,40 -2,34 -20,28
Anadolu Grubu Holding 17,60 -0,17 0,06
Anadolu Hayat Emek. 6,48 -2,85 6,49
Anadolu Isuzu 11,51 -2,04 -5,42
Anadolu Sigorta 5,69 -1,90 36,99
Anel Elektrik 3,75 -0,79 16,82
Arçelik 16,62 1,53 -20,25
ARD Bilişim Teknolojileri 30,70 -2,04
Arena Bilgisayar 15,53 0,84 113,18
Armada Bilgisayar 22,34 -2,27 36,30
Arsan Tekstil 4,96 9,98 38,55
Artı Yatırım Holding 2,15 -5,29 165,43
Aselsan 30,06 -0,07 43,55
Ata GMYO 3,24 0,62 -28,48
Atakule GMYO 1,65 -1,79 -14,06
Atlantis Yatırım Holding 1,54 0,65 54,00
Atlas Yat. Ort. 1,59 -3,05 10,42
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,70 -4,51 -5,26
Avrasya GMYO 2,06 5,64 36,42
Avrasya Petrol ve Tur. 2,04 -9,73 12,09
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,40 0,01 11,08
Avrupa Yatırım Holding 1,71 -5,00 11,04
Ayen Enerji 3,32 -1,48 -4,32
Ayes Çelik Hasır ve Çit 3,13 -3,40 42,92
Aygaz 10,78 0,19 -11,25
Bagfaş 18,05 -1,69 7,31
Bak Ambalaj 8,45 -3,21 14,97
Balatacılar Balatacılık 2,40 -6,25 93,55
Bantaş Ambalaj 3,20 -1,84 26,98
Banvit 25,94 -2,70 39,69
Baştaş Başkent Çimento 3,42 -5,00 32,05
Batı Çimento 2,99 -0,99 -9,67
Batısöke Çimento 1,30 -2,99 -0,76
Bera Holding 4,02 4,42 4,42
Berkosan Yalıtım 3,67 -1,61 33,94
Beşiktaş Futbol Yat. 2,24 1,36 -8,57
Beyaz Filo 3,77 -2,58 19,30
Bilici Yatırım 7,76 -0,51 77,57
Bim Mağazalar 61,70 -1,75 33,52
Birko Mensucat 0,44 -8,33 41,94
Birlik Mensucat 1,45 -2,03 27,19
Bizim Mağazaları 13,49 -2,95 20,77
Bomonti Elektrik 3,88 -2,51 203,12
Borusan Mannesmann 10,27 -0,48 -10,31
Borusan Yat. Paz. 66,25 -0,08 10,58
Bosch Fren Sistemleri 277,00 -0,72 -3,75
Bossa 9,45 1,29 17,25
Brisa 10,90 -2,68 16,22
Burçelik 7,94 -1,98 36,66
Burçelik Vana 16,99 -2,36 74,97
Bursa Çimento 4,11 -1,20 2,66
Carrefoursa 7,50 -2,09 59,24
Casa Emtia Petrol 20,54 -9,99 118,74
Ceo Event Medya 3,53 -1,12 -3,61
Coca Cola İçecek 41,60 -1,75 9,88
Cosmos Yat. Holding 2,88 -3,68 41,18
Credıtwest Faktorıng 3,32 -9,54 15,28
Çelebi 89,60 -3,24 -12,24
Çelik Halat 10,15 -1,93 56,15
Çemaş Döküm 1,13 1,80 -9,85
Çemtaş 7,60 0,00 -6,51
Çimbeton 73,75 -9,95 78,74
Çimentaş 31,68 -10,00 111,20
Çimsa 7,97 -0,62 -12,22
Çuhadaroğlu Metal 3,23 -0,92 1,25
Dagi Giyim 3,59 -5,03 43,60
Dagi Yatırım Holding 6,19 -3,28 173,89
Dardanel 10,60 -3,64 179,68
Datagate Bilgisayar 9,00 -3,54 15,24
Demısaş Döküm 3,92 4,26 12,64
Denge Holding 1,44 -2,04 5,11
Deniz GMYO 4,09 0,25 -19,01
Denizli Cam 7,42 -1,59 -11,03
Derimod 6,81 -2,58 -4,62
Derlüks Deri 4,37 -4,38 8,01
Desa Deri 4,54 1,11 0,00
Despec Bilgisayar 6,94 -6,34 63,68
Deva Holding 18,89 1,50 111,59
Diriteks Diriliş Tekstil 1,25 -5,30 60,26
Ditaş Doğan 17,76 -1,72 86,65
DO-CO 386,50 2,03 -31,47
Doğan Burda 12,32 -6,38 102,97
Doğan Holding 1,90 -0,52 5,82
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,93 -3,02 16,97
Doğusan 2,28 0,00 9,62
Doğuş GMYO 5,20 -1,14 14,79
Doğuş Otomotiv 10,34 -2,08 8,61
Döktaş Dökümcülük 24,80 -2,21 -21,63
Duran Doğan Basım 16,11 -0,98 14,74
Dyo Boya 5,20 -3,35 6,12
Eczacıbaşı İlaç 5,61 -1,75 53,67
Eczacıbaşı Yatırım 12,19 -1,69 26,55
Edip Gayrimenkul 1,94 -2,02 39,57
Ege Endüstri 553,20 -1,18 -1,66
Ege Gübre 60,40 3,78 21,29
Ege Profil 14,60 -9,65 21,97
Ege Seramik 4,60 -1,08 23,99
Egeli & Co Tarım Girişim 0,96 -9,43 200,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,72 -8,86 84,62
Egeli&Co Yatırım Holding 0,53 -8,62 165,00
Egeplast 16,40 -2,38 31,20
Ekiz Kimya 9,00 -9,91 1375,41
Emek Elektrik 2,04 -1,92 28,30
Eminiş Ambalaj 3,07 -9,97 101,97
Emlak Konut GMYO 1,44 0,70 -1,37
Enerjisa Enerji 7,90 -2,35 17,28
Enka İnşaat 5,68 0,00 1,76
Erbosan 19,92 -1,09 -20,26
Ereğli Demir Çelik 8,11 -0,49 -10,29
Ersu Gıda 5,22 -4,22 152,17
Escort Teknoloji 3,93 -2,00 182,73
Etiler Gıda 2,72 -9,33 11,02
Euro Kapital Yat. Ort. 1,79 -1,65 7,19
Euro Trend Yat. Ort. 1,47 -3,29 17,60
Euro Yat. Ort. 1,60 -1,84 35,59
Euro Yatırım Holding 1,60 4,58 6,67
Fenerbahçe Futbol 10,76 -0,28 -25,64
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,90 -2,74 -14,66
F-M İzmit Piston 51,05 -2,02 7,79
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,20 -2,86 32,64
Ford Otosan 64,05 1,59 -3,12
Formet Çelik Kapı 4,84 0,83 61,33
Frigo Pak Gıda 14,15 1,80 9,18
Galatasaray Sportif 3,09 7,67 52,22
Garanti Bankası 7,78 1,83 -30,16
Garanti Faktoring 4,76 0,42 23,00
Garanti Yat. Ort. 1,63 -0,61 50,93
Gedik Y. Men. Değ. 10,37 -9,98 229,73
Gedik Yatırım Holding 23,30 -7,39 202,99
Gediz Ambalaj 9,49 -1,86 40,38
Gentaş 2,21 -2,21 0,91
Gersan Elektrik 3,80 -3,06 19,12
Global Men. Değ. 4,47 9,83 137,77
Global Yat. Holding 3,62 0,00 -25,67
Good-Year 5,06 -1,94 24,94
Göltaş Çimento 15,77 -2,35 -11,35
Gözde Girişim 3,98 -1,97 -22,57
GSD Denizcilik 3,53 1,73 37,89
GSD Holding 1,76 -0,56 18,12
Gübre Fabrik. 21,42 7,26 136,95
Güler Yat. Holding 11,74 -9,97 478,33
Güneş Sigorta 3,29 -1,50 50,92
Halk GMYO 1,67 9,87 36,89
Halk Sigorta 3,90 -1,02 96,97
Hatay Tekstil 9,56 -3,14 39,16
Hedef Girişim 2,36 -0,84 -9,58
Hektaş 14,81 -2,57 84,66
HUB Girişim 22,20 -2,97 136,46
Hürriyet Gzt. 1,67 -2,91 46,49
ICBC Turkey Bank 4,56 0,00 -13,47
İdealist Danışmanlık 3,36 -3,45 1,20
İdealist GMYO 4,20 -0,24 37,25
İhlas Ev Aletleri 1,75 -2,23 -44,09
İhlas Gayrimenkul 1,22 -2,40 1,67
İhlas Gazetecilik 3,72 -3,38 -45,37
İhlas Holding 0,68 -2,86 -25,27
İhlas Yayın Holding 1,01 -3,81 -0,98
İndeks Bilgisayar 11,08 -4,15 14,23
Info Yatırım 7,34 6,22 -17,53
İntema 9,66 -2,62 4,32
İpek Doğal Enerji 15,48 7,87 100,52
İskenderun Demir Çelik 7,07 -0,70 -11,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Ekonomi
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu Ekonomi
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı Ekonomi
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı Ekonomi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak Ekonomi
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi Ekonomi
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 377,5 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 377,5 liradan işlem görüyor
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı
Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı
THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti
THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti
Buğdayda verim artınca çiftçi hasada kurban keserek başladı
Buğdayda verim artınca çiftçi hasada kurban keserek başladı
Brent petrolün varili 34,12 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varili 34,12 dolardan işlem görüyor
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı
Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı
Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı
Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi
Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi
Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira
Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira
ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı
ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
Günün ilk yarısında değer kazanan borsa 105.242,00 seviyesine yükseldi
Günün ilk yarısında değer kazanan borsa 105.242,00 seviyesine yükseldi
Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı
Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız
Koronavirüs nedeniyle satış yapamayan balıkçılar vatandaşlara 'Balık yiyin' çağrısı yaptı
Koronavirüs nedeniyle satış yapamayan balıkçılar vatandaşlara "Balık yiyin" çağrısı yaptı
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Bülent Kuşoğlu Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Bülent Serttaş Orhan Gencebay Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Metin Oktay Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 18:48:10. #1.15#
title