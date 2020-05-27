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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (1)
27.05.2020 18:53 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:53

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,77 9,91 102,69
Acıpayam Selüloz 10,86 0,18 70,49
Adel Kalemcilik 12,36 3,09 -21,27
Adese Alışveriş Ticaret 1,55 1,31 8,52
Afyon Çimento 2,76 0,00 21,14
Ak Enerji 1,17 3,54 7,34
Akbank 5,60 1,45 -30,95
Akçansa 8,07 2,54 -16,76
Akdenız Güvenlık Hız. 1,91 1,60 -9,48
Akfen GMYO 3,22 3,21 -20,49
Akın Tekstil 14,24 -2,47 3,26
Akiş GMYO 3,48 1,75 -13,86
Akmerkez GMYO 27,02 0,07 20,60
Aksa 6,51 0,15 -7,04
Aksa Enerji 4,62 1,54 21,58
Aksigorta 6,54 2,19 20,71
Aksu Enerji 10,07 3,60 -32,28
Alarko Carrıer 63,85 0,71 6,42
Alarko GMYO 14,90 0,34 -1,86
Alarko Holding 5,15 -0,96 -13,45
Albaraka Türk 1,36 2,26 -11,11
Alcatel Lucent Teletaş 21,30 9,96 76,91
Alkim Kağıt 10,13 -3,80 86,91
Alkim Kimya 12,50 -3,10 101,55
Altınyağ 1,29 -7,86 214,63
Altınyunus Çeşme 29,34 -10,00 193,69
Anadolu Cam 4,29 0,47 -1,61
Anadolu Efes 18,84 5,19 -18,37
Anadolu Grubu Holding 17,63 4,63 0,23
Anadolu Hayat Emek. 6,67 0,15 9,61
Anadolu Isuzu 11,75 1,91 -3,45
Anadolu Sigorta 5,80 1,22 39,64
Anel Elektrik 3,78 2,44 17,76
Arçelik 16,37 5,48 -21,45
ARD Bilişim Teknolojileri 31,34 -2,67
Arena Bilgisayar 15,40 1,18 111,39
Armada Bilgisayar 22,86 0,09 39,48
Arsan Tekstil 4,51 3,44 25,98
Artı Yatırım Holding 2,27 0,89 180,25
Aselsan 30,08 2,73 43,65
Ata GMYO 3,22 -0,92 -28,92
Atakule GMYO 1,68 2,44 -12,50
Atlantis Yatırım Holding 1,53 0,00 53,00
Atlas Yat. Ort. 1,64 1,23 13,89
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,30 0,00 -0,79
Avrasya GMYO 1,95 2,63 29,14
Avrasya Petrol ve Tur. 2,26 -9,96 24,18
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,30 0,01 11,07
Avrupa Yatırım Holding 1,80 0,00 16,88
Ayen Enerji 3,37 1,81 -2,88
Ayes Çelik Hasır ve Çit 3,24 9,83 47,95
Aygaz 10,76 0,09 -11,41
Bagfaş 18,36 0,93 9,16
Bak Ambalaj 8,73 -1,80 18,78
Balatacılar Balatacılık 2,56 0,39 106,45
Bantaş Ambalaj 3,26 0,93 29,37
Banvit 26,66 3,25 43,56
Baştaş Başkent Çimento 3,60 -1,37 39,00
Batı Çimento 3,02 3,42 -8,76
Batısöke Çimento 1,34 0,00 2,29
Bera Holding 3,85 2,67 0,00
Berkosan Yalıtım 3,73 0,81 36,13
Beşiktaş Futbol Yat. 2,21 3,27 -9,80
Beyaz Filo 3,87 3,48 22,47
Bilici Yatırım 7,80 4,00 78,49
Bim Mağazalar 62,80 -0,63 35,90
Birko Mensucat 0,48 -4,00 54,84
Birlik Mensucat 1,48 0,68 29,82
Bizim Mağazaları 13,90 9,97 24,44
Bomonti Elektrik 3,98 -2,93 210,94
Borusan Mannesmann 10,32 1,38 -9,87
Borusan Yat. Paz. 66,30 2,79 10,66
Bosch Fren Sistemleri 279,00 1,64 -3,05
Bossa 9,33 0,32 15,76
Brisa 11,20 -0,36 19,42
Burçelik 8,10 -3,11 39,41
Burçelik Vana 17,40 -1,25 79,20
Bursa Çimento 4,16 0,97 3,91
Carrefoursa 7,66 1,46 62,63
Casa Emtia Petrol 22,82 2,06 143,02
Ceo Event Medya 3,57 1,42 -2,52
Coca Cola İçecek 43,28 7,02 11,83
Cosmos Yat. Holding 2,99 -1,32 46,57
Credıtwest Faktorıng 3,67 8,90 27,43
Çelebi 92,60 6,50 -9,30
Çelik Halat 10,35 -0,10 59,23
Çemaş Döküm 1,11 1,83 -11,45
Çemtaş 7,60 1,47 -6,51
Çimbeton 81,90 -4,77 98,50
Çimentaş 35,20 -9,97 134,67
Çimsa 8,02 3,75 -11,67
Çuhadaroğlu Metal 3,26 1,24 2,19
Dagi Giyim 3,78 -1,31 51,20
Dagi Yatırım Holding 6,40 -0,47 183,19
Dardanel 11,00 9,45 190,24
Datagate Bilgisayar 9,33 0,32 19,46
Demısaş Döküm 3,76 -0,53 8,05
Denge Holding 1,47 -2,65 7,30
Deniz GMYO 4,08 2,26 -19,21
Denizli Cam 7,54 1,34 -9,59
Derimod 6,99 -0,71 -2,10
Derlüks Deri 4,57 -1,72 12,96
Desa Deri 4,49 0,45 -1,10
Despec Bilgisayar 7,41 9,13 74,76
Deva Holding 18,61 4,85 108,45
Diriteks Diriliş Tekstil 1,32 0,00 69,23
Ditaş Doğan 18,07 9,98 89,91
DO-CO 378,80 9,99 -32,84
Doğan Burda 13,16 -2,52 116,80
Doğan Holding 1,91 0,53 6,38
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,99 6,42 20,61
Doğusan 2,28 0,88 9,62
Doğuş GMYO 5,26 1,74 16,11
Doğuş Otomotiv 10,56 3,94 10,92
Döktaş Dökümcülük 25,36 0,96 -19,86
Duran Doğan Basım 16,27 -3,56 15,88
Dyo Boya 5,38 4,47 9,80
Eczacıbaşı İlaç 5,71 0,18 56,41
Eczacıbaşı Yatırım 12,40 0,49 28,73
Edip Gayrimenkul 1,98 1,54 42,45
Ege Endüstri 559,80 1,41 -0,49
Ege Gübre 58,20 1,75 16,87
Ege Profil 16,16 4,87 35,00
Ege Seramik 4,65 9,93 25,34
Egeli & Co Tarım Girişim 1,06 -9,40 231,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,79 -4,82 102,56
Egeli&Co Yatırım Holding 0,58 -3,33 190,00
Egeplast 16,80 3,00 34,40
Ekiz Kimya 9,99 -10,00 1537,70
Emek Elektrik 2,08 -1,42 30,82
Eminiş Ambalaj 3,41 -2,85 124,34
Emlak Konut GMYO 1,43 5,15 -2,05
Enerjisa Enerji 8,09 0,50 20,10
Enka İnşaat 5,68 3,61 1,76
Erbosan 20,14 -0,49 -19,38
Ereğli Demir Çelik 8,15 1,12 -9,85
Ersu Gıda 5,45 0,93 163,29
Escort Teknoloji 4,01 2,56 188,49
Etiler Gıda 3,00 -6,83 22,45
Euro Kapital Yat. Ort. 1,82 0,55 8,98
Euro Trend Yat. Ort. 1,52 2,01 21,60
Euro Yat. Ort. 1,63 1,24 38,14
Euro Yatırım Holding 1,53 4,08 2,00
Fenerbahçe Futbol 10,79 3,25 -25,43
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,01 1,01 -12,25
F-M İzmit Piston 52,10 -1,51 10,00
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,50 0,67 36,54
Ford Otosan 63,05 4,21 -4,64
Formet Çelik Kapı 4,80 0,00 60,00
Frigo Pak Gıda 13,90 9,45 7,25
Galatasaray Sportif 2,87 6,69 41,38
Garanti Bankası 7,64 1,33 -31,42
Garanti Faktoring 4,74 1,72 22,48
Garanti Yat. Ort. 1,64 1,23 51,85
Gedik Y. Men. Değ. 11,52 4,66 266,30
Gedik Yatırım Holding 25,16 -1,33 227,18
Gediz Ambalaj 9,67 2,33 43,05
Gentaş 2,26 0,44 3,20
Gersan Elektrik 3,92 0,51 22,88
Global Men. Değ. 4,07 10,00 116,49
Global Yat. Holding 3,62 1,69 -25,67
Good-Year 5,16 1,98 27,41
Göltaş Çimento 16,15 2,47 -9,22
Gözde Girişim 4,06 1,75 -21,01
GSD Denizcilik 3,47 6,12 35,55
GSD Holding 1,77 0,57 18,79
Gübre Fabrik. 19,97 0,55 120,91
Güler Yat. Holding 13,04 -9,94 542,36
Güneş Sigorta 3,34 1,83 53,21
Halk GMYO 1,52 2,01 24,59
Halk Sigorta 3,94 -1,50 98,99
Hatay Tekstil 9,87 -0,50 43,67
Hedef Girişim 2,38 2,59 -8,81
Hektaş 15,20 1,33 89,53
HUB Girişim 22,88 2,60 143,70
Hürriyet Gzt. 1,72 6,17 50,88
ICBC Turkey Bank 4,56 1,79 -13,47
İdealist Danışmanlık 3,48 -1,42 4,82
İdealist GMYO 4,21 0,48 37,58
İhlas Ev Aletleri 1,79 0,56 -42,81
İhlas Gayrimenkul 1,25 4,17 4,17
İhlas Gazetecilik 3,85 10,00 -43,47
İhlas Holding 0,70 2,94 -23,08
İhlas Yayın Holding 1,05 3,96 2,94
İndeks Bilgisayar 11,56 3,03 19,18
Info Yatırım 6,91 0,29 -22,36
İntema 9,92 -1,68 7,13
İpek Doğal Enerji 14,35 1,41 85,88
İskenderun Demir Çelik 7,12 0,14 -11,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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