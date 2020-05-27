Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,77 9,91 102,69 Acıpayam Selüloz 10,86 0,18 70,49 Adel Kalemcilik 12,36 3,09 -21,27 Adese Alışveriş Ticaret 1,55 1,31 8,52 Afyon Çimento 2,76 0,00 21,14 Ak Enerji 1,17 3,54 7,34 Akbank 5,60 1,45 -30,95 Akçansa 8,07 2,54 -16,76 Akdenız Güvenlık Hız. 1,91 1,60 -9,48 Akfen GMYO 3,22 3,21 -20,49 Akın Tekstil 14,24 -2,47 3,26 Akiş GMYO 3,48 1,75 -13,86 Akmerkez GMYO 27,02 0,07 20,60 Aksa 6,51 0,15 -7,04 Aksa Enerji 4,62 1,54 21,58 Aksigorta 6,54 2,19 20,71 Aksu Enerji 10,07 3,60 -32,28 Alarko Carrıer 63,85 0,71 6,42 Alarko GMYO 14,90 0,34 -1,86 Alarko Holding 5,15 -0,96 -13,45 Albaraka Türk 1,36 2,26 -11,11 Alcatel Lucent Teletaş 21,30 9,96 76,91 Alkim Kağıt 10,13 -3,80 86,91 Alkim Kimya 12,50 -3,10 101,55 Altınyağ 1,29 -7,86 214,63 Altınyunus Çeşme 29,34 -10,00 193,69 Anadolu Cam 4,29 0,47 -1,61 Anadolu Efes 18,84 5,19 -18,37 Anadolu Grubu Holding 17,63 4,63 0,23 Anadolu Hayat Emek. 6,67 0,15 9,61 Anadolu Isuzu 11,75 1,91 -3,45 Anadolu Sigorta 5,80 1,22 39,64 Anel Elektrik 3,78 2,44 17,76 Arçelik 16,37 5,48 -21,45 ARD Bilişim Teknolojileri 31,34 -2,67 Arena Bilgisayar 15,40 1,18 111,39 Armada Bilgisayar 22,86 0,09 39,48 Arsan Tekstil 4,51 3,44 25,98 Artı Yatırım Holding 2,27 0,89 180,25 Aselsan 30,08 2,73 43,65 Ata GMYO 3,22 -0,92 -28,92 Atakule GMYO 1,68 2,44 -12,50 Atlantis Yatırım Holding 1,53 0,00 53,00 Atlas Yat. Ort. 1,64 1,23 13,89 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,30 0,00 -0,79 Avrasya GMYO 1,95 2,63 29,14 Avrasya Petrol ve Tur. 2,26 -9,96 24,18 Avrasya Stratejik GMYF 1.428,30 0,01 11,07 Avrupa Yatırım Holding 1,80 0,00 16,88 Ayen Enerji 3,37 1,81 -2,88 Ayes Çelik Hasır ve Çit 3,24 9,83 47,95 Aygaz 10,76 0,09 -11,41 Bagfaş 18,36 0,93 9,16 Bak Ambalaj 8,73 -1,80 18,78 Balatacılar Balatacılık 2,56 0,39 106,45 Bantaş Ambalaj 3,26 0,93 29,37 Banvit 26,66 3,25 43,56 Baştaş Başkent Çimento 3,60 -1,37 39,00 Batı Çimento 3,02 3,42 -8,76 Batısöke Çimento 1,34 0,00 2,29 Bera Holding 3,85 2,67 0,00 Berkosan Yalıtım 3,73 0,81 36,13 Beşiktaş Futbol Yat. 2,21 3,27 -9,80 Beyaz Filo 3,87 3,48 22,47 Bilici Yatırım 7,80 4,00 78,49 Bim Mağazalar 62,80 -0,63 35,90 Birko Mensucat 0,48 -4,00 54,84 Birlik Mensucat 1,48 0,68 29,82 Bizim Mağazaları 13,90 9,97 24,44 Bomonti Elektrik 3,98 -2,93 210,94 Borusan Mannesmann 10,32 1,38 -9,87 Borusan Yat. Paz. 66,30 2,79 10,66 Bosch Fren Sistemleri 279,00 1,64 -3,05 Bossa 9,33 0,32 15,76 Brisa 11,20 -0,36 19,42 Burçelik 8,10 -3,11 39,41 Burçelik Vana 17,40 -1,25 79,20 Bursa Çimento 4,16 0,97 3,91 Carrefoursa 7,66 1,46 62,63 Casa Emtia Petrol 22,82 2,06 143,02 Ceo Event Medya 3,57 1,42 -2,52 Coca Cola İçecek 43,28 7,02 11,83 Cosmos Yat. Holding 2,99 -1,32 46,57 Credıtwest Faktorıng 3,67 8,90 27,43 Çelebi 92,60 6,50 -9,30 Çelik Halat 10,35 -0,10 59,23 Çemaş Döküm 1,11 1,83 -11,45 Çemtaş 7,60 1,47 -6,51 Çimbeton 81,90 -4,77 98,50 Çimentaş 35,20 -9,97 134,67 Çimsa 8,02 3,75 -11,67 Çuhadaroğlu Metal 3,26 1,24 2,19 Dagi Giyim 3,78 -1,31 51,20 Dagi Yatırım Holding 6,40 -0,47 183,19 Dardanel 11,00 9,45 190,24 Datagate Bilgisayar 9,33 0,32 19,46 Demısaş Döküm 3,76 -0,53 8,05 Denge Holding 1,47 -2,65 7,30 Deniz GMYO 4,08 2,26 -19,21 Denizli Cam 7,54 1,34 -9,59 Derimod 6,99 -0,71 -2,10 Derlüks Deri 4,57 -1,72 12,96 Desa Deri 4,49 0,45 -1,10 Despec Bilgisayar 7,41 9,13 74,76 Deva Holding 18,61 4,85 108,45 Diriteks Diriliş Tekstil 1,32 0,00 69,23 Ditaş Doğan 18,07 9,98 89,91 DO-CO 378,80 9,99 -32,84 Doğan Burda 13,16 -2,52 116,80 Doğan Holding 1,91 0,53 6,38 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,99 6,42 20,61 Doğusan 2,28 0,88 9,62 Doğuş GMYO 5,26 1,74 16,11 Doğuş Otomotiv 10,56 3,94 10,92 Döktaş Dökümcülük 25,36 0,96 -19,86 Duran Doğan Basım 16,27 -3,56 15,88 Dyo Boya 5,38 4,47 9,80 Eczacıbaşı İlaç 5,71 0,18 56,41 Eczacıbaşı Yatırım 12,40 0,49 28,73 Edip Gayrimenkul 1,98 1,54 42,45 Ege Endüstri 559,80 1,41 -0,49 Ege Gübre 58,20 1,75 16,87 Ege Profil 16,16 4,87 35,00 Ege Seramik 4,65 9,93 25,34 Egeli & Co Tarım Girişim 1,06 -9,40 231,25 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,79 -4,82 102,56 Egeli&Co Yatırım Holding 0,58 -3,33 190,00 Egeplast 16,80 3,00 34,40 Ekiz Kimya 9,99 -10,00 1537,70 Emek Elektrik 2,08 -1,42 30,82 Eminiş Ambalaj 3,41 -2,85 124,34 Emlak Konut GMYO 1,43 5,15 -2,05 Enerjisa Enerji 8,09 0,50 20,10 Enka İnşaat 5,68 3,61 1,76 Erbosan 20,14 -0,49 -19,38 Ereğli Demir Çelik 8,15 1,12 -9,85 Ersu Gıda 5,45 0,93 163,29 Escort Teknoloji 4,01 2,56 188,49 Etiler Gıda 3,00 -6,83 22,45 Euro Kapital Yat. Ort. 1,82 0,55 8,98 Euro Trend Yat. Ort. 1,52 2,01 21,60 Euro Yat. Ort. 1,63 1,24 38,14 Euro Yatırım Holding 1,53 4,08 2,00 Fenerbahçe Futbol 10,79 3,25 -25,43 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,01 1,01 -12,25 F-M İzmit Piston 52,10 -1,51 10,00 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,50 0,67 36,54 Ford Otosan 63,05 4,21 -4,64 Formet Çelik Kapı 4,80 0,00 60,00 Frigo Pak Gıda 13,90 9,45 7,25 Galatasaray Sportif 2,87 6,69 41,38 Garanti Bankası 7,64 1,33 -31,42 Garanti Faktoring 4,74 1,72 22,48 Garanti Yat. Ort. 1,64 1,23 51,85 Gedik Y. Men. Değ. 11,52 4,66 266,30 Gedik Yatırım Holding 25,16 -1,33 227,18 Gediz Ambalaj 9,67 2,33 43,05 Gentaş 2,26 0,44 3,20 Gersan Elektrik 3,92 0,51 22,88 Global Men. Değ. 4,07 10,00 116,49 Global Yat. Holding 3,62 1,69 -25,67 Good-Year 5,16 1,98 27,41 Göltaş Çimento 16,15 2,47 -9,22 Gözde Girişim 4,06 1,75 -21,01 GSD Denizcilik 3,47 6,12 35,55 GSD Holding 1,77 0,57 18,79 Gübre Fabrik. 19,97 0,55 120,91 Güler Yat. Holding 13,04 -9,94 542,36 Güneş Sigorta 3,34 1,83 53,21 Halk GMYO 1,52 2,01 24,59 Halk Sigorta 3,94 -1,50 98,99 Hatay Tekstil 9,87 -0,50 43,67 Hedef Girişim 2,38 2,59 -8,81 Hektaş 15,20 1,33 89,53 HUB Girişim 22,88 2,60 143,70 Hürriyet Gzt. 1,72 6,17 50,88 ICBC Turkey Bank 4,56 1,79 -13,47 İdealist Danışmanlık 3,48 -1,42 4,82 İdealist GMYO 4,21 0,48 37,58 İhlas Ev Aletleri 1,79 0,56 -42,81 İhlas Gayrimenkul 1,25 4,17 4,17 İhlas Gazetecilik 3,85 10,00 -43,47 İhlas Holding 0,70 2,94 -23,08 İhlas Yayın Holding 1,05 3,96 2,94 İndeks Bilgisayar 11,56 3,03 19,18 Info Yatırım 6,91 0,29 -22,36 İntema 9,92 -1,68 7,13 İpek Doğal Enerji 14,35 1,41 85,88 İskenderun Demir Çelik 7,12 0,14 -11,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA