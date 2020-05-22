Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,43 9,94 84,41 Acıpayam Selüloz 10,84 0,74 70,17 Adel Kalemcilik 11,99 0,25 -23,63 Adese Alışveriş Ticaret 1,53 -2,55 7,12 Afyon Çimento 2,76 -0,36 21,14 Ak Enerji 1,13 5,61 3,67 Akbank 5,52 0,55 -31,94 Akçansa 7,87 -1,01 -18,82 Akdenız Güvenlık Hız. 1,88 -0,53 -10,90 Akfen GMYO 3,12 0,00 -22,96 Akın Tekstil 14,60 0,83 5,87 Akiş GMYO 3,42 -0,87 -15,35 Akmerkez GMYO 27,00 -0,52 20,51 Aksa 6,50 -1,07 -7,19 Aksa Enerji 4,55 -2,99 19,74 Aksigorta 6,40 4,40 18,13 Aksu Enerji 9,72 -0,10 -34,63 Alarko Carrıer 63,40 4,11 5,67 Alarko GMYO 14,85 -1,20 -2,19 Alarko Holding 5,20 -0,19 -12,61 Albaraka Türk 1,33 0,76 -13,07 Alcatel Lucent Teletaş 19,37 -1,97 60,88 Alkim Kağıt 10,53 9,92 94,29 Alkim Kimya 12,90 4,28 108,00 Altınyağ 1,40 -8,50 241,46 Altınyunus Çeşme 32,60 4,89 226,33 Anadolu Cam 4,27 -0,70 -2,06 Anadolu Efes 17,91 2,52 -22,40 Anadolu Grubu Holding 16,85 0,90 -4,21 Anadolu Hayat Emek. 6,66 0,00 9,45 Anadolu Isuzu 11,53 -0,17 -5,26 Anadolu Sigorta 5,73 0,70 37,96 Anel Elektrik 3,69 0,82 14,95 Arçelik 15,52 -0,64 -25,53 ARD Bilişim Teknolojileri 32,20 4,75 Arena Bilgisayar 15,22 -1,30 108,92 Armada Bilgisayar 22,84 -3,79 39,35 Arsan Tekstil 4,36 -2,68 21,79 Artı Yatırım Holding 2,25 -9,64 177,78 Aselsan 29,28 -0,95 39,83 Ata GMYO 3,25 -4,69 -28,26 Atakule GMYO 1,64 0,00 -14,58 Atlantis Yatırım Holding 1,53 -3,16 53,00 Atlas Yat. Ort. 1,62 -2,41 12,50 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,30 3,10 -0,79 Avrasya GMYO 1,90 -0,52 25,83 Avrasya Petrol ve Tur. 2,51 4,58 37,91 Avrasya Stratejik GMYF 1.428,20 0,01 11,07 Avrupa Yatırım Holding 1,80 -4,26 16,88 Ayen Enerji 3,31 0,00 -4,61 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,95 -1,67 34,70 Aygaz 10,75 -2,27 -11,49 Bagfaş 18,19 0,28 8,15 Bak Ambalaj 8,89 -0,56 20,95 Balatacılar Balatacılık 2,55 6,69 105,65 Bantaş Ambalaj 3,23 -1,52 28,17 Banvit 25,82 4,11 39,04 Baştaş Başkent Çimento 3,65 1,67 40,93 Batı Çimento 2,92 0,69 -11,78 Batısöke Çimento 1,34 0,00 2,29 Bera Holding 3,75 -0,27 -2,60 Berkosan Yalıtım 3,70 -0,80 35,04 Beşiktaş Futbol Yat. 2,14 0,00 -12,65 Beyaz Filo 3,74 -1,58 18,35 Bilici Yatırım 7,50 0,00 71,62 Bim Mağazalar 63,20 2,10 36,77 Birko Mensucat 0,50 -3,85 61,29 Birlik Mensucat 1,47 0,68 28,95 Bizim Mağazaları 12,64 -1,02 13,16 Bomonti Elektrik 4,10 -3,30 220,31 Borusan Mannesmann 10,18 -0,68 -11,09 Borusan Yat. Paz. 64,50 -1,53 7,66 Bosch Fren Sistemleri 274,50 -0,11 -4,61 Bossa 9,30 -1,27 15,38 Brisa 11,24 2,00 19,84 Burçelik 8,36 10,00 43,89 Burçelik Vana 17,62 3,46 81,46 Bursa Çimento 4,12 -0,24 2,91 Carrefoursa 7,55 -0,66 60,30 Casa Emtia Petrol 22,36 9,93 138,13 Ceo Event Medya 3,52 -1,12 -3,88 Coca Cola İçecek 40,44 3,75 4,50 Cosmos Yat. Holding 3,03 -1,94 48,53 Credıtwest Faktorıng 3,37 6,31 17,01 Çelebi 86,95 -1,02 -14,84 Çelik Halat 10,36 -0,48 59,38 Çemaş Döküm 1,09 0,00 -13,04 Çemtaş 7,49 0,13 -7,86 Çimbeton 86,00 -4,92 108,43 Çimentaş 39,10 9,96 160,67 Çimsa 7,73 0,00 -14,87 Çuhadaroğlu Metal 3,22 0,00 0,94 Dagi Giyim 3,83 -2,05 53,20 Dagi Yatırım Holding 6,43 6,28 184,51 Dardanel 10,05 2,24 165,17 Datagate Bilgisayar 9,30 -1,59 19,08 Demısaş Döküm 3,78 1,34 8,62 Denge Holding 1,51 -5,03 10,22 Deniz GMYO 3,99 -1,97 -20,99 Denizli Cam 7,44 -0,93 -10,79 Derimod 7,04 -1,54 -1,40 Derlüks Deri 4,65 0,00 14,93 Desa Deri 4,47 0,68 -1,54 Despec Bilgisayar 6,79 1,95 60,14 Deva Holding 17,75 2,01 98,82 Diriteks Diriliş Tekstil 1,32 -2,22 69,23 Ditaş Doğan 16,43 -1,02 72,67 DO-CO 344,40 2,17 -38,94 Doğan Burda 13,50 2,35 122,41 Doğan Holding 1,90 0,53 5,82 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,87 0,00 13,33 Doğusan 2,26 -0,44 8,65 Doğuş GMYO 5,17 -1,90 14,13 Doğuş Otomotiv 10,16 3,46 6,72 Döktaş Dökümcülük 25,12 1,29 -20,62 Duran Doğan Basım 16,87 -1,35 20,16 Dyo Boya 5,15 -1,15 5,10 Eczacıbaşı İlaç 5,70 2,89 56,14 Eczacıbaşı Yatırım 12,34 4,14 28,11 Edip Gayrimenkul 1,95 1,56 40,29 Ege Endüstri 552,00 -0,38 -1,88 Ege Gübre 57,20 -1,89 14,86 Ege Profil 15,41 -0,06 28,74 Ege Seramik 4,23 -0,24 14,02 Egeli & Co Tarım Girişim 1,17 -9,30 265,62 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,83 -7,78 112,82 Egeli&Co Yatırım Holding 0,60 -9,09 200,00 Egeplast 16,31 4,55 30,48 Ekiz Kimya 11,10 -9,98 1719,67 Emek Elektrik 2,11 1,93 32,70 Eminiş Ambalaj 3,51 0,29 130,92 Emlak Konut GMYO 1,36 0,00 -6,85 Enerjisa Enerji 8,05 1,13 19,51 Enka İnşaat 6,14 0,66 -1,79 Erbosan 20,24 -0,78 -18,98 Ereğli Demir Çelik 8,06 -1,47 -10,84 Ersu Gıda 5,40 0,75 160,87 Escort Teknoloji 3,91 -0,76 181,29 Etiler Gıda 3,22 -3,30 31,43 Euro Kapital Yat. Ort. 1,81 0,00 8,38 Euro Trend Yat. Ort. 1,49 1,36 19,20 Euro Yat. Ort. 1,61 0,00 36,44 Euro Yatırım Holding 1,47 -1,34 -2,00 Fenerbahçe Futbol 10,45 0,77 -27,78 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,97 -1,49 -13,13 F-M İzmit Piston 52,90 0,38 11,69 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,43 -0,76 35,63 Ford Otosan 60,50 0,92 -8,49 Formet Çelik Kapı 4,80 5,49 60,00 Frigo Pak Gıda 12,70 1,68 -2,01 Galatasaray Sportif 2,69 1,51 32,51 Garanti Bankası 7,54 -0,79 -32,32 Garanti Faktoring 4,66 1,30 20,41 Garanti Yat. Ort. 1,62 0,62 50,00 Gedik Y. Men. Değ. 19,60 2,89 250,00 Gedik Yatırım Holding 25,50 2,41 231,60 Gediz Ambalaj 9,45 -2,38 39,79 Gentaş 2,25 -2,17 2,74 Gersan Elektrik 3,90 0,78 22,26 Global Men. Değ. 3,70 8,19 96,81 Global Yat. Holding 3,56 2,89 -26,90 Good-Year 5,06 -0,59 24,94 Göltaş Çimento 15,76 -0,82 -11,41 Gözde Girişim 3,99 -0,25 -22,37 GSD Denizcilik 3,27 -5,22 27,73 GSD Holding 1,76 4,14 18,12 Gübre Fabrik. 19,86 -2,65 119,69 Güler Yat. Holding 14,48 -9,95 613,30 Güneş Sigorta 3,28 0,61 50,46 Halk GMYO 1,49 0,68 22,13 Halk Sigorta 4,00 -3,61 102,02 Hatay Tekstil 9,92 0,40 44,40 Hedef Girişim 2,32 1,75 -11,11 Hektaş 15,00 8,23 87,03 HUB Girişim 22,30 -0,89 137,52 Hürriyet Gzt. 1,62 1,89 42,11 ICBC Turkey Bank 4,48 0,00 -14,99 İdealist Danışmanlık 3,53 -2,49 6,33 İdealist GMYO 4,19 -4,77 36,93 İhlas Ev Aletleri 1,78 2,89 -43,13 İhlas Gayrimenkul 1,20 0,00 0,00 İhlas Gazetecilik 3,50 -0,28 -48,60 İhlas Holding 0,68 1,49 -25,27 İhlas Yayın Holding 1,01 0,00 -0,98 İndeks Bilgisayar 11,22 0,18 15,67 Info Yatırım 6,89 -1,29 -22,58 İntema 10,09 4,56 8,96 İpek Doğal Enerji 14,15 -2,41 83,29 İskenderun Demir Çelik 7,11 -0,42 -11,24 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA