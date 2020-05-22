Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
22.05.2020 19:01 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:01
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,43
|9,94
|84,41
|Acıpayam Selüloz
|10,84
|0,74
|70,17
|Adel Kalemcilik
|11,99
|0,25
|-23,63
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,53
|-2,55
|7,12
|Afyon Çimento
|2,76
|-0,36
|21,14
|Ak Enerji
|1,13
|5,61
|3,67
|Akbank
|5,52
|0,55
|-31,94
|Akçansa
|7,87
|-1,01
|-18,82
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,88
|-0,53
|-10,90
|Akfen GMYO
|3,12
|0,00
|-22,96
|Akın Tekstil
|14,60
|0,83
|5,87
|Akiş GMYO
|3,42
|-0,87
|-15,35
|Akmerkez GMYO
|27,00
|-0,52
|20,51
|Aksa
|6,50
|-1,07
|-7,19
|Aksa Enerji
|4,55
|-2,99
|19,74
|Aksigorta
|6,40
|4,40
|18,13
|Aksu Enerji
|9,72
|-0,10
|-34,63
|Alarko Carrıer
|63,40
|4,11
|5,67
|Alarko GMYO
|14,85
|-1,20
|-2,19
|Alarko Holding
|5,20
|-0,19
|-12,61
|Albaraka Türk
|1,33
|0,76
|-13,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,37
|-1,97
|60,88
|Alkim Kağıt
|10,53
|9,92
|94,29
|Alkim Kimya
|12,90
|4,28
|108,00
|Altınyağ
|1,40
|-8,50
|241,46
|Altınyunus Çeşme
|32,60
|4,89
|226,33
|Anadolu Cam
|4,27
|-0,70
|-2,06
|Anadolu Efes
|17,91
|2,52
|-22,40
|Anadolu Grubu Holding
|16,85
|0,90
|-4,21
|Anadolu Hayat Emek.
|6,66
|0,00
|9,45
|Anadolu Isuzu
|11,53
|-0,17
|-5,26
|Anadolu Sigorta
|5,73
|0,70
|37,96
|Anel Elektrik
|3,69
|0,82
|14,95
|Arçelik
|15,52
|-0,64
|-25,53
|ARD Bilişim Teknolojileri
|32,20
|4,75
|Arena Bilgisayar
|15,22
|-1,30
|108,92
|Armada Bilgisayar
|22,84
|-3,79
|39,35
|Arsan Tekstil
|4,36
|-2,68
|21,79
|Artı Yatırım Holding
|2,25
|-9,64
|177,78
|Aselsan
|29,28
|-0,95
|39,83
|Ata GMYO
|3,25
|-4,69
|-28,26
|Atakule GMYO
|1,64
|0,00
|-14,58
|Atlantis Yatırım Holding
|1,53
|-3,16
|53,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,62
|-2,41
|12,50
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,30
|3,10
|-0,79
|Avrasya GMYO
|1,90
|-0,52
|25,83
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,51
|4,58
|37,91
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,20
|0,01
|11,07
|Avrupa Yatırım Holding
|1,80
|-4,26
|16,88
|Ayen Enerji
|3,31
|0,00
|-4,61
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,95
|-1,67
|34,70
|Aygaz
|10,75
|-2,27
|-11,49
|Bagfaş
|18,19
|0,28
|8,15
|Bak Ambalaj
|8,89
|-0,56
|20,95
|Balatacılar Balatacılık
|2,55
|6,69
|105,65
|Bantaş Ambalaj
|3,23
|-1,52
|28,17
|Banvit
|25,82
|4,11
|39,04
|Baştaş Başkent Çimento
|3,65
|1,67
|40,93
|Batı Çimento
|2,92
|0,69
|-11,78
|Batısöke Çimento
|1,34
|0,00
|2,29
|Bera Holding
|3,75
|-0,27
|-2,60
|Berkosan Yalıtım
|3,70
|-0,80
|35,04
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,14
|0,00
|-12,65
|Beyaz Filo
|3,74
|-1,58
|18,35
|Bilici Yatırım
|7,50
|0,00
|71,62
|Bim Mağazalar
|63,20
|2,10
|36,77
|Birko Mensucat
|0,50
|-3,85
|61,29
|Birlik Mensucat
|1,47
|0,68
|28,95
|Bizim Mağazaları
|12,64
|-1,02
|13,16
|Bomonti Elektrik
|4,10
|-3,30
|220,31
|Borusan Mannesmann
|10,18
|-0,68
|-11,09
|Borusan Yat. Paz.
|64,50
|-1,53
|7,66
|Bosch Fren Sistemleri
|274,50
|-0,11
|-4,61
|Bossa
|9,30
|-1,27
|15,38
|Brisa
|11,24
|2,00
|19,84
|Burçelik
|8,36
|10,00
|43,89
|Burçelik Vana
|17,62
|3,46
|81,46
|Bursa Çimento
|4,12
|-0,24
|2,91
|Carrefoursa
|7,55
|-0,66
|60,30
|Casa Emtia Petrol
|22,36
|9,93
|138,13
|Ceo Event Medya
|3,52
|-1,12
|-3,88
|Coca Cola İçecek
|40,44
|3,75
|4,50
|Cosmos Yat. Holding
|3,03
|-1,94
|48,53
|Credıtwest Faktorıng
|3,37
|6,31
|17,01
|Çelebi
|86,95
|-1,02
|-14,84
|Çelik Halat
|10,36
|-0,48
|59,38
|Çemaş Döküm
|1,09
|0,00
|-13,04
|Çemtaş
|7,49
|0,13
|-7,86
|Çimbeton
|86,00
|-4,92
|108,43
|Çimentaş
|39,10
|9,96
|160,67
|Çimsa
|7,73
|0,00
|-14,87
|Çuhadaroğlu Metal
|3,22
|0,00
|0,94
|Dagi Giyim
|3,83
|-2,05
|53,20
|Dagi Yatırım Holding
|6,43
|6,28
|184,51
|Dardanel
|10,05
|2,24
|165,17
|Datagate Bilgisayar
|9,30
|-1,59
|19,08
|Demısaş Döküm
|3,78
|1,34
|8,62
|Denge Holding
|1,51
|-5,03
|10,22
|Deniz GMYO
|3,99
|-1,97
|-20,99
|Denizli Cam
|7,44
|-0,93
|-10,79
|Derimod
|7,04
|-1,54
|-1,40
|Derlüks Deri
|4,65
|0,00
|14,93
|Desa Deri
|4,47
|0,68
|-1,54
|Despec Bilgisayar
|6,79
|1,95
|60,14
|Deva Holding
|17,75
|2,01
|98,82
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,32
|-2,22
|69,23
|Ditaş Doğan
|16,43
|-1,02
|72,67
|DO-CO
|344,40
|2,17
|-38,94
|Doğan Burda
|13,50
|2,35
|122,41
|Doğan Holding
|1,90
|0,53
|5,82
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,87
|0,00
|13,33
|Doğusan
|2,26
|-0,44
|8,65
|Doğuş GMYO
|5,17
|-1,90
|14,13
|Doğuş Otomotiv
|10,16
|3,46
|6,72
|Döktaş Dökümcülük
|25,12
|1,29
|-20,62
|Duran Doğan Basım
|16,87
|-1,35
|20,16
|Dyo Boya
|5,15
|-1,15
|5,10
|Eczacıbaşı İlaç
|5,70
|2,89
|56,14
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,34
|4,14
|28,11
|Edip Gayrimenkul
|1,95
|1,56
|40,29
|Ege Endüstri
|552,00
|-0,38
|-1,88
|Ege Gübre
|57,20
|-1,89
|14,86
|Ege Profil
|15,41
|-0,06
|28,74
|Ege Seramik
|4,23
|-0,24
|14,02
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,17
|-9,30
|265,62
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,83
|-7,78
|112,82
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,60
|-9,09
|200,00
|Egeplast
|16,31
|4,55
|30,48
|Ekiz Kimya
|11,10
|-9,98
|1719,67
|Emek Elektrik
|2,11
|1,93
|32,70
|Eminiş Ambalaj
|3,51
|0,29
|130,92
|Emlak Konut GMYO
|1,36
|0,00
|-6,85
|Enerjisa Enerji
|8,05
|1,13
|19,51
|Enka İnşaat
|6,14
|0,66
|-1,79
|Erbosan
|20,24
|-0,78
|-18,98
|Ereğli Demir Çelik
|8,06
|-1,47
|-10,84
|Ersu Gıda
|5,40
|0,75
|160,87
|Escort Teknoloji
|3,91
|-0,76
|181,29
|Etiler Gıda
|3,22
|-3,30
|31,43
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,81
|0,00
|8,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,49
|1,36
|19,20
|Euro Yat. Ort.
|1,61
|0,00
|36,44
|Euro Yatırım Holding
|1,47
|-1,34
|-2,00
|Fenerbahçe Futbol
|10,45
|0,77
|-27,78
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,97
|-1,49
|-13,13
|F-M İzmit Piston
|52,90
|0,38
|11,69
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,43
|-0,76
|35,63
|Ford Otosan
|60,50
|0,92
|-8,49
|Formet Çelik Kapı
|4,80
|5,49
|60,00
|Frigo Pak Gıda
|12,70
|1,68
|-2,01
|Galatasaray Sportif
|2,69
|1,51
|32,51
|Garanti Bankası
|7,54
|-0,79
|-32,32
|Garanti Faktoring
|4,66
|1,30
|20,41
|Garanti Yat. Ort.
|1,62
|0,62
|50,00
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,60
|2,89
|250,00
|Gedik Yatırım Holding
|25,50
|2,41
|231,60
|Gediz Ambalaj
|9,45
|-2,38
|39,79
|Gentaş
|2,25
|-2,17
|2,74
|Gersan Elektrik
|3,90
|0,78
|22,26
|Global Men. Değ.
|3,70
|8,19
|96,81
|Global Yat. Holding
|3,56
|2,89
|-26,90
|Good-Year
|5,06
|-0,59
|24,94
|Göltaş Çimento
|15,76
|-0,82
|-11,41
|Gözde Girişim
|3,99
|-0,25
|-22,37
|GSD Denizcilik
|3,27
|-5,22
|27,73
|GSD Holding
|1,76
|4,14
|18,12
|Gübre Fabrik.
|19,86
|-2,65
|119,69
|Güler Yat. Holding
|14,48
|-9,95
|613,30
|Güneş Sigorta
|3,28
|0,61
|50,46
|Halk GMYO
|1,49
|0,68
|22,13
|Halk Sigorta
|4,00
|-3,61
|102,02
|Hatay Tekstil
|9,92
|0,40
|44,40
|Hedef Girişim
|2,32
|1,75
|-11,11
|Hektaş
|15,00
|8,23
|87,03
|HUB Girişim
|22,30
|-0,89
|137,52
|Hürriyet Gzt.
|1,62
|1,89
|42,11
|ICBC Turkey Bank
|4,48
|0,00
|-14,99
|İdealist Danışmanlık
|3,53
|-2,49
|6,33
|İdealist GMYO
|4,19
|-4,77
|36,93
|İhlas Ev Aletleri
|1,78
|2,89
|-43,13
|İhlas Gayrimenkul
|1,20
|0,00
|0,00
|İhlas Gazetecilik
|3,50
|-0,28
|-48,60
|İhlas Holding
|0,68
|1,49
|-25,27
|İhlas Yayın Holding
|1,01
|0,00
|-0,98
|İndeks Bilgisayar
|11,22
|0,18
|15,67
|Info Yatırım
|6,89
|-1,29
|-22,58
|İntema
|10,09
|4,56
|8,96
|İpek Doğal Enerji
|14,15
|-2,41
|83,29
|İskenderun Demir Çelik
|7,11
|-0,42
|-11,24
(Sürecek)
Kaynak: AA