Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
21.05.2020 18:37 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:37
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,12
|4,70
|67,74
|Acıpayam Selüloz
|10,76
|4,26
|68,92
|Adel Kalemcilik
|11,96
|-1,56
|-23,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,57
|0,64
|9,92
|Afyon Çimento
|2,77
|-3,48
|21,58
|Ak Enerji
|1,07
|0,00
|-1,83
|Akbank
|5,49
|-0,18
|-32,31
|Akçansa
|7,95
|0,13
|-17,99
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,89
|-0,53
|-10,43
|Akfen GMYO
|3,12
|-1,89
|-22,96
|Akın Tekstil
|14,48
|2,19
|5,00
|Akiş GMYO
|3,45
|0,00
|-14,60
|Akmerkez GMYO
|27,14
|-1,81
|21,13
|Aksa
|6,57
|0,15
|-6,19
|Aksa Enerji
|4,69
|-8,04
|23,42
|Aksigorta
|6,13
|1,49
|13,14
|Aksu Enerji
|9,73
|-3,38
|-34,57
|Alarko Carrıer
|60,90
|4,37
|1,50
|Alarko GMYO
|15,03
|-0,99
|-1,00
|Alarko Holding
|5,21
|7,87
|-12,44
|Albaraka Türk
|1,32
|-0,75
|-13,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,76
|-1,00
|64,12
|Alkim Kağıt
|9,58
|-9,96
|76,76
|Alkim Kimya
|12,37
|-6,64
|99,45
|Altınyağ
|1,53
|-0,65
|273,17
|Altınyunus Çeşme
|31,08
|9,98
|211,11
|Anadolu Cam
|4,30
|2,63
|-1,38
|Anadolu Efes
|17,47
|0,46
|-24,31
|Anadolu Grubu Holding
|16,70
|1,33
|-5,06
|Anadolu Hayat Emek.
|6,66
|-1,91
|9,45
|Anadolu Isuzu
|11,55
|0,79
|-5,09
|Anadolu Sigorta
|5,69
|5,37
|36,99
|Anel Elektrik
|3,66
|-1,35
|14,02
|Arçelik
|15,62
|1,76
|-25,05
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,74
|-7,96
|Arena Bilgisayar
|15,42
|1,65
|111,67
|Armada Bilgisayar
|23,74
|-0,67
|44,84
|Arsan Tekstil
|4,48
|-2,61
|25,14
|Artı Yatırım Holding
|2,49
|-9,78
|207,41
|Aselsan
|29,56
|-0,14
|41,17
|Ata GMYO
|3,41
|0,29
|-24,72
|Atakule GMYO
|1,64
|-2,38
|-14,58
|Atlantis Yatırım Holding
|1,58
|-1,25
|58,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,66
|2,47
|15,28
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,90
|-0,62
|-3,77
|Avrasya GMYO
|1,91
|0,53
|26,49
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,40
|2,56
|31,87
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,10
|0,01
|11,06
|Avrupa Yatırım Holding
|1,88
|-6,47
|22,08
|Ayen Enerji
|3,31
|-1,19
|-4,61
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|3,00
|-2,91
|36,99
|Aygaz
|11,00
|-5,17
|-9,43
|Bagfaş
|18,14
|-0,33
|7,85
|Bak Ambalaj
|8,94
|2,05
|21,63
|Balatacılar Balatacılık
|2,39
|-4,02
|92,74
|Bantaş Ambalaj
|3,28
|-5,48
|30,16
|Banvit
|24,80
|0,32
|33,55
|Baştaş Başkent Çimento
|3,59
|-1,64
|38,61
|Batı Çimento
|2,90
|-0,34
|-12,39
|Batısöke Çimento
|1,34
|-2,19
|2,29
|Bera Holding
|3,76
|-1,83
|-2,34
|Berkosan Yalıtım
|3,73
|-3,12
|36,13
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,14
|0,47
|-12,65
|Beyaz Filo
|3,80
|-0,52
|20,25
|Bilici Yatırım
|7,50
|0,81
|71,62
|Bim Mağazalar
|61,90
|3,17
|33,96
|Birko Mensucat
|0,52
|-8,77
|67,74
|Birlik Mensucat
|1,46
|-2,01
|28,07
|Bizim Mağazaları
|12,77
|-0,55
|14,32
|Bomonti Elektrik
|4,24
|2,42
|231,25
|Borusan Mannesmann
|10,25
|-1,91
|-10,48
|Borusan Yat. Paz.
|65,50
|0,00
|9,32
|Bosch Fren Sistemleri
|274,80
|0,11
|-4,51
|Bossa
|9,42
|-1,67
|16,87
|Brisa
|11,02
|7,41
|17,50
|Burçelik
|7,60
|-0,13
|30,81
|Burçelik Vana
|17,03
|0,77
|75,39
|Bursa Çimento
|4,13
|-2,36
|3,16
|Carrefoursa
|7,60
|-0,26
|61,36
|Casa Emtia Petrol
|20,34
|9,95
|116,61
|Ceo Event Medya
|3,56
|-2,47
|-2,79
|Coca Cola İçecek
|38,98
|3,51
|0,72
|Cosmos Yat. Holding
|3,09
|-1,59
|51,47
|Credıtwest Faktorıng
|3,17
|4,97
|10,07
|Çelebi
|87,85
|-0,11
|-13,96
|Çelik Halat
|10,41
|0,10
|60,15
|Çemaş Döküm
|1,09
|-0,91
|-13,04
|Çemtaş
|7,48
|-1,58
|-7,98
|Çimbeton
|90,45
|9,64
|119,22
|Çimentaş
|35,56
|9,96
|137,07
|Çimsa
|7,73
|-1,53
|-14,87
|Çuhadaroğlu Metal
|3,22
|1,26
|0,94
|Dagi Giyim
|3,91
|-9,28
|56,40
|Dagi Yatırım Holding
|6,05
|-8,33
|167,70
|Dardanel
|9,83
|9,96
|159,37
|Datagate Bilgisayar
|9,45
|3,62
|21,00
|Demısaş Döküm
|3,73
|1,91
|7,18
|Denge Holding
|1,59
|-0,63
|16,06
|Deniz GMYO
|4,07
|-1,93
|-19,41
|Denizli Cam
|7,51
|0,81
|-9,95
|Derimod
|7,15
|-1,52
|0,14
|Derlüks Deri
|4,65
|-0,85
|14,93
|Desa Deri
|4,44
|-1,99
|-2,20
|Despec Bilgisayar
|6,66
|5,05
|57,08
|Deva Holding
|17,40
|-2,85
|94,90
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,35
|-9,40
|73,08
|Ditaş Doğan
|16,60
|-0,90
|74,46
|DO-CO
|337,10
|3,85
|-40,23
|Doğan Burda
|13,19
|-0,83
|117,30
|Doğan Holding
|1,89
|-1,56
|5,26
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,87
|0,00
|13,33
|Doğusan
|2,27
|-5,02
|9,13
|Doğuş GMYO
|5,27
|0,38
|16,34
|Doğuş Otomotiv
|9,82
|-2,48
|3,15
|Döktaş Dökümcülük
|24,80
|-0,88
|-21,63
|Duran Doğan Basım
|17,10
|-2,01
|21,79
|Dyo Boya
|5,21
|-1,88
|6,33
|Eczacıbaşı İlaç
|5,54
|-2,12
|51,76
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,85
|-1,33
|23,02
|Edip Gayrimenkul
|1,92
|1,05
|38,13
|Ege Endüstri
|554,10
|0,11
|-1,50
|Ege Gübre
|58,30
|2,28
|17,07
|Ege Profil
|15,42
|-3,63
|28,82
|Ege Seramik
|4,24
|0,47
|14,29
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,29
|-9,79
|303,13
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,90
|-9,09
|130,77
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,66
|-9,59
|230,00
|Egeplast
|15,60
|-4,94
|24,80
|Ekiz Kimya
|12,33
|-10,00
|1921,31
|Emek Elektrik
|2,07
|-0,48
|30,19
|Eminiş Ambalaj
|3,50
|3,55
|130,26
|Emlak Konut GMYO
|1,36
|-0,73
|-6,85
|Enerjisa Enerji
|7,96
|0,89
|18,17
|Enka İnşaat
|6,10
|-0,33
|-2,43
|Erbosan
|20,40
|0,79
|-18,33
|Ereğli Demir Çelik
|8,18
|2,63
|-9,51
|Ersu Gıda
|5,36
|-1,47
|158,94
|Escort Teknoloji
|3,94
|1,03
|183,45
|Etiler Gıda
|3,33
|-0,30
|35,92
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,81
|0,00
|8,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,47
|-0,68
|17,60
|Euro Yat. Ort.
|1,61
|-1,83
|36,44
|Euro Yatırım Holding
|1,49
|2,05
|-0,67
|Fenerbahçe Futbol
|10,37
|-0,86
|-28,33
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,03
|1,00
|-11,82
|F-M İzmit Piston
|52,70
|-0,38
|11,27
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,51
|2,04
|36,67
|Ford Otosan
|59,95
|-1,56
|-9,32
|Formet Çelik Kapı
|4,55
|1,11
|51,67
|Frigo Pak Gıda
|12,49
|0,00
|-3,63
|Galatasaray Sportif
|2,65
|2,71
|30,54
|Garanti Bankası
|7,60
|-1,43
|-31,78
|Garanti Faktoring
|4,60
|-2,95
|18,86
|Garanti Yat. Ort.
|1,61
|1,90
|49,07
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,05
|0,42
|240,18
|Gedik Yatırım Holding
|24,90
|-1,43
|223,80
|Gediz Ambalaj
|9,68
|10,00
|43,20
|Gentaş
|2,30
|2,22
|5,02
|Gersan Elektrik
|3,87
|-5,84
|21,32
|Global Men. Değ.
|3,42
|-8,06
|81,91
|Global Yat. Holding
|3,46
|-2,26
|-28,95
|Good-Year
|5,09
|-0,59
|25,68
|Göltaş Çimento
|15,89
|0,13
|-10,68
|Gözde Girişim
|4,00
|-1,72
|-22,18
|GSD Denizcilik
|3,45
|5,18
|34,77
|GSD Holding
|1,69
|-1,17
|13,42
|Gübre Fabrik.
|20,40
|8,28
|125,66
|Güler Yat. Holding
|16,08
|-9,97
|692,12
|Güneş Sigorta
|3,26
|-1,51
|49,54
|Halk GMYO
|1,48
|0,68
|21,31
|Halk Sigorta
|4,15
|0,97
|109,60
|Hatay Tekstil
|9,88
|0,61
|43,81
|Hedef Girişim
|2,28
|-1,30
|-12,64
|Hektaş
|13,86
|-0,65
|72,82
|HUB Girişim
|22,50
|-2,34
|139,65
|Hürriyet Gzt.
|1,59
|7,43
|39,47
|ICBC Turkey Bank
|4,48
|-1,32
|-14,99
|İdealist Danışmanlık
|3,62
|-4,74
|9,04
|İdealist GMYO
|4,40
|0,92
|43,79
|İhlas Ev Aletleri
|1,73
|0,00
|-44,73
|İhlas Gayrimenkul
|1,20
|0,84
|0,00
|İhlas Gazetecilik
|3,51
|-2,23
|-48,46
|İhlas Holding
|0,67
|-1,47
|-26,37
|İhlas Yayın Holding
|1,01
|-0,98
|-0,98
|İndeks Bilgisayar
|11,20
|3,13
|15,46
|Info Yatırım
|6,98
|-1,83
|-21,57
|İntema
|9,65
|-2,92
|4,21
|İpek Doğal Enerji
|14,50
|8,29
|87,82
|İskenderun Demir Çelik
|7,14
|0,85
|-10,86
(Sürecek)
Kaynak: AA