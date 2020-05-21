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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (1)
21.05.2020 18:37 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:37

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,12 4,70 67,74
Acıpayam Selüloz 10,76 4,26 68,92
Adel Kalemcilik 11,96 -1,56 -23,82
Adese Alışveriş Ticaret 1,57 0,64 9,92
Afyon Çimento 2,77 -3,48 21,58
Ak Enerji 1,07 0,00 -1,83
Akbank 5,49 -0,18 -32,31
Akçansa 7,95 0,13 -17,99
Akdenız Güvenlık Hız. 1,89 -0,53 -10,43
Akfen GMYO 3,12 -1,89 -22,96
Akın Tekstil 14,48 2,19 5,00
Akiş GMYO 3,45 0,00 -14,60
Akmerkez GMYO 27,14 -1,81 21,13
Aksa 6,57 0,15 -6,19
Aksa Enerji 4,69 -8,04 23,42
Aksigorta 6,13 1,49 13,14
Aksu Enerji 9,73 -3,38 -34,57
Alarko Carrıer 60,90 4,37 1,50
Alarko GMYO 15,03 -0,99 -1,00
Alarko Holding 5,21 7,87 -12,44
Albaraka Türk 1,32 -0,75 -13,73
Alcatel Lucent Teletaş 19,76 -1,00 64,12
Alkim Kağıt 9,58 -9,96 76,76
Alkim Kimya 12,37 -6,64 99,45
Altınyağ 1,53 -0,65 273,17
Altınyunus Çeşme 31,08 9,98 211,11
Anadolu Cam 4,30 2,63 -1,38
Anadolu Efes 17,47 0,46 -24,31
Anadolu Grubu Holding 16,70 1,33 -5,06
Anadolu Hayat Emek. 6,66 -1,91 9,45
Anadolu Isuzu 11,55 0,79 -5,09
Anadolu Sigorta 5,69 5,37 36,99
Anel Elektrik 3,66 -1,35 14,02
Arçelik 15,62 1,76 -25,05
ARD Bilişim Teknolojileri 30,74 -7,96
Arena Bilgisayar 15,42 1,65 111,67
Armada Bilgisayar 23,74 -0,67 44,84
Arsan Tekstil 4,48 -2,61 25,14
Artı Yatırım Holding 2,49 -9,78 207,41
Aselsan 29,56 -0,14 41,17
Ata GMYO 3,41 0,29 -24,72
Atakule GMYO 1,64 -2,38 -14,58
Atlantis Yatırım Holding 1,58 -1,25 58,00
Atlas Yat. Ort. 1,66 2,47 15,28
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,90 -0,62 -3,77
Avrasya GMYO 1,91 0,53 26,49
Avrasya Petrol ve Tur. 2,40 2,56 31,87
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,10 0,01 11,06
Avrupa Yatırım Holding 1,88 -6,47 22,08
Ayen Enerji 3,31 -1,19 -4,61
Ayes Çelik Hasır ve Çit 3,00 -2,91 36,99
Aygaz 11,00 -5,17 -9,43
Bagfaş 18,14 -0,33 7,85
Bak Ambalaj 8,94 2,05 21,63
Balatacılar Balatacılık 2,39 -4,02 92,74
Bantaş Ambalaj 3,28 -5,48 30,16
Banvit 24,80 0,32 33,55
Baştaş Başkent Çimento 3,59 -1,64 38,61
Batı Çimento 2,90 -0,34 -12,39
Batısöke Çimento 1,34 -2,19 2,29
Bera Holding 3,76 -1,83 -2,34
Berkosan Yalıtım 3,73 -3,12 36,13
Beşiktaş Futbol Yat. 2,14 0,47 -12,65
Beyaz Filo 3,80 -0,52 20,25
Bilici Yatırım 7,50 0,81 71,62
Bim Mağazalar 61,90 3,17 33,96
Birko Mensucat 0,52 -8,77 67,74
Birlik Mensucat 1,46 -2,01 28,07
Bizim Mağazaları 12,77 -0,55 14,32
Bomonti Elektrik 4,24 2,42 231,25
Borusan Mannesmann 10,25 -1,91 -10,48
Borusan Yat. Paz. 65,50 0,00 9,32
Bosch Fren Sistemleri 274,80 0,11 -4,51
Bossa 9,42 -1,67 16,87
Brisa 11,02 7,41 17,50
Burçelik 7,60 -0,13 30,81
Burçelik Vana 17,03 0,77 75,39
Bursa Çimento 4,13 -2,36 3,16
Carrefoursa 7,60 -0,26 61,36
Casa Emtia Petrol 20,34 9,95 116,61
Ceo Event Medya 3,56 -2,47 -2,79
Coca Cola İçecek 38,98 3,51 0,72
Cosmos Yat. Holding 3,09 -1,59 51,47
Credıtwest Faktorıng 3,17 4,97 10,07
Çelebi 87,85 -0,11 -13,96
Çelik Halat 10,41 0,10 60,15
Çemaş Döküm 1,09 -0,91 -13,04
Çemtaş 7,48 -1,58 -7,98
Çimbeton 90,45 9,64 119,22
Çimentaş 35,56 9,96 137,07
Çimsa 7,73 -1,53 -14,87
Çuhadaroğlu Metal 3,22 1,26 0,94
Dagi Giyim 3,91 -9,28 56,40
Dagi Yatırım Holding 6,05 -8,33 167,70
Dardanel 9,83 9,96 159,37
Datagate Bilgisayar 9,45 3,62 21,00
Demısaş Döküm 3,73 1,91 7,18
Denge Holding 1,59 -0,63 16,06
Deniz GMYO 4,07 -1,93 -19,41
Denizli Cam 7,51 0,81 -9,95
Derimod 7,15 -1,52 0,14
Derlüks Deri 4,65 -0,85 14,93
Desa Deri 4,44 -1,99 -2,20
Despec Bilgisayar 6,66 5,05 57,08
Deva Holding 17,40 -2,85 94,90
Diriteks Diriliş Tekstil 1,35 -9,40 73,08
Ditaş Doğan 16,60 -0,90 74,46
DO-CO 337,10 3,85 -40,23
Doğan Burda 13,19 -0,83 117,30
Doğan Holding 1,89 -1,56 5,26
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,87 0,00 13,33
Doğusan 2,27 -5,02 9,13
Doğuş GMYO 5,27 0,38 16,34
Doğuş Otomotiv 9,82 -2,48 3,15
Döktaş Dökümcülük 24,80 -0,88 -21,63
Duran Doğan Basım 17,10 -2,01 21,79
Dyo Boya 5,21 -1,88 6,33
Eczacıbaşı İlaç 5,54 -2,12 51,76
Eczacıbaşı Yatırım 11,85 -1,33 23,02
Edip Gayrimenkul 1,92 1,05 38,13
Ege Endüstri 554,10 0,11 -1,50
Ege Gübre 58,30 2,28 17,07
Ege Profil 15,42 -3,63 28,82
Ege Seramik 4,24 0,47 14,29
Egeli & Co Tarım Girişim 1,29 -9,79 303,13
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,90 -9,09 130,77
Egeli&Co Yatırım Holding 0,66 -9,59 230,00
Egeplast 15,60 -4,94 24,80
Ekiz Kimya 12,33 -10,00 1921,31
Emek Elektrik 2,07 -0,48 30,19
Eminiş Ambalaj 3,50 3,55 130,26
Emlak Konut GMYO 1,36 -0,73 -6,85
Enerjisa Enerji 7,96 0,89 18,17
Enka İnşaat 6,10 -0,33 -2,43
Erbosan 20,40 0,79 -18,33
Ereğli Demir Çelik 8,18 2,63 -9,51
Ersu Gıda 5,36 -1,47 158,94
Escort Teknoloji 3,94 1,03 183,45
Etiler Gıda 3,33 -0,30 35,92
Euro Kapital Yat. Ort. 1,81 0,00 8,38
Euro Trend Yat. Ort. 1,47 -0,68 17,60
Euro Yat. Ort. 1,61 -1,83 36,44
Euro Yatırım Holding 1,49 2,05 -0,67
Fenerbahçe Futbol 10,37 -0,86 -28,33
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,03 1,00 -11,82
F-M İzmit Piston 52,70 -0,38 11,27
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,51 2,04 36,67
Ford Otosan 59,95 -1,56 -9,32
Formet Çelik Kapı 4,55 1,11 51,67
Frigo Pak Gıda 12,49 0,00 -3,63
Galatasaray Sportif 2,65 2,71 30,54
Garanti Bankası 7,60 -1,43 -31,78
Garanti Faktoring 4,60 -2,95 18,86
Garanti Yat. Ort. 1,61 1,90 49,07
Gedik Y. Men. Değ. 19,05 0,42 240,18
Gedik Yatırım Holding 24,90 -1,43 223,80
Gediz Ambalaj 9,68 10,00 43,20
Gentaş 2,30 2,22 5,02
Gersan Elektrik 3,87 -5,84 21,32
Global Men. Değ. 3,42 -8,06 81,91
Global Yat. Holding 3,46 -2,26 -28,95
Good-Year 5,09 -0,59 25,68
Göltaş Çimento 15,89 0,13 -10,68
Gözde Girişim 4,00 -1,72 -22,18
GSD Denizcilik 3,45 5,18 34,77
GSD Holding 1,69 -1,17 13,42
Gübre Fabrik. 20,40 8,28 125,66
Güler Yat. Holding 16,08 -9,97 692,12
Güneş Sigorta 3,26 -1,51 49,54
Halk GMYO 1,48 0,68 21,31
Halk Sigorta 4,15 0,97 109,60
Hatay Tekstil 9,88 0,61 43,81
Hedef Girişim 2,28 -1,30 -12,64
Hektaş 13,86 -0,65 72,82
HUB Girişim 22,50 -2,34 139,65
Hürriyet Gzt. 1,59 7,43 39,47
ICBC Turkey Bank 4,48 -1,32 -14,99
İdealist Danışmanlık 3,62 -4,74 9,04
İdealist GMYO 4,40 0,92 43,79
İhlas Ev Aletleri 1,73 0,00 -44,73
İhlas Gayrimenkul 1,20 0,84 0,00
İhlas Gazetecilik 3,51 -2,23 -48,46
İhlas Holding 0,67 -1,47 -26,37
İhlas Yayın Holding 1,01 -0,98 -0,98
İndeks Bilgisayar 11,20 3,13 15,46
Info Yatırım 6,98 -1,83 -21,57
İntema 9,65 -2,92 4,21
İpek Doğal Enerji 14,50 8,29 87,82
İskenderun Demir Çelik 7,14 0,85 -10,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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