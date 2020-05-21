Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,12 4,70 67,74 Acıpayam Selüloz 10,76 4,26 68,92 Adel Kalemcilik 11,96 -1,56 -23,82 Adese Alışveriş Ticaret 1,57 0,64 9,92 Afyon Çimento 2,77 -3,48 21,58 Ak Enerji 1,07 0,00 -1,83 Akbank 5,49 -0,18 -32,31 Akçansa 7,95 0,13 -17,99 Akdenız Güvenlık Hız. 1,89 -0,53 -10,43 Akfen GMYO 3,12 -1,89 -22,96 Akın Tekstil 14,48 2,19 5,00 Akiş GMYO 3,45 0,00 -14,60 Akmerkez GMYO 27,14 -1,81 21,13 Aksa 6,57 0,15 -6,19 Aksa Enerji 4,69 -8,04 23,42 Aksigorta 6,13 1,49 13,14 Aksu Enerji 9,73 -3,38 -34,57 Alarko Carrıer 60,90 4,37 1,50 Alarko GMYO 15,03 -0,99 -1,00 Alarko Holding 5,21 7,87 -12,44 Albaraka Türk 1,32 -0,75 -13,73 Alcatel Lucent Teletaş 19,76 -1,00 64,12 Alkim Kağıt 9,58 -9,96 76,76 Alkim Kimya 12,37 -6,64 99,45 Altınyağ 1,53 -0,65 273,17 Altınyunus Çeşme 31,08 9,98 211,11 Anadolu Cam 4,30 2,63 -1,38 Anadolu Efes 17,47 0,46 -24,31 Anadolu Grubu Holding 16,70 1,33 -5,06 Anadolu Hayat Emek. 6,66 -1,91 9,45 Anadolu Isuzu 11,55 0,79 -5,09 Anadolu Sigorta 5,69 5,37 36,99 Anel Elektrik 3,66 -1,35 14,02 Arçelik 15,62 1,76 -25,05 ARD Bilişim Teknolojileri 30,74 -7,96 Arena Bilgisayar 15,42 1,65 111,67 Armada Bilgisayar 23,74 -0,67 44,84 Arsan Tekstil 4,48 -2,61 25,14 Artı Yatırım Holding 2,49 -9,78 207,41 Aselsan 29,56 -0,14 41,17 Ata GMYO 3,41 0,29 -24,72 Atakule GMYO 1,64 -2,38 -14,58 Atlantis Yatırım Holding 1,58 -1,25 58,00 Atlas Yat. Ort. 1,66 2,47 15,28 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,90 -0,62 -3,77 Avrasya GMYO 1,91 0,53 26,49 Avrasya Petrol ve Tur. 2,40 2,56 31,87 Avrasya Stratejik GMYF 1.428,10 0,01 11,06 Avrupa Yatırım Holding 1,88 -6,47 22,08 Ayen Enerji 3,31 -1,19 -4,61 Ayes Çelik Hasır ve Çit 3,00 -2,91 36,99 Aygaz 11,00 -5,17 -9,43 Bagfaş 18,14 -0,33 7,85 Bak Ambalaj 8,94 2,05 21,63 Balatacılar Balatacılık 2,39 -4,02 92,74 Bantaş Ambalaj 3,28 -5,48 30,16 Banvit 24,80 0,32 33,55 Baştaş Başkent Çimento 3,59 -1,64 38,61 Batı Çimento 2,90 -0,34 -12,39 Batısöke Çimento 1,34 -2,19 2,29 Bera Holding 3,76 -1,83 -2,34 Berkosan Yalıtım 3,73 -3,12 36,13 Beşiktaş Futbol Yat. 2,14 0,47 -12,65 Beyaz Filo 3,80 -0,52 20,25 Bilici Yatırım 7,50 0,81 71,62 Bim Mağazalar 61,90 3,17 33,96 Birko Mensucat 0,52 -8,77 67,74 Birlik Mensucat 1,46 -2,01 28,07 Bizim Mağazaları 12,77 -0,55 14,32 Bomonti Elektrik 4,24 2,42 231,25 Borusan Mannesmann 10,25 -1,91 -10,48 Borusan Yat. Paz. 65,50 0,00 9,32 Bosch Fren Sistemleri 274,80 0,11 -4,51 Bossa 9,42 -1,67 16,87 Brisa 11,02 7,41 17,50 Burçelik 7,60 -0,13 30,81 Burçelik Vana 17,03 0,77 75,39 Bursa Çimento 4,13 -2,36 3,16 Carrefoursa 7,60 -0,26 61,36 Casa Emtia Petrol 20,34 9,95 116,61 Ceo Event Medya 3,56 -2,47 -2,79 Coca Cola İçecek 38,98 3,51 0,72 Cosmos Yat. Holding 3,09 -1,59 51,47 Credıtwest Faktorıng 3,17 4,97 10,07 Çelebi 87,85 -0,11 -13,96 Çelik Halat 10,41 0,10 60,15 Çemaş Döküm 1,09 -0,91 -13,04 Çemtaş 7,48 -1,58 -7,98 Çimbeton 90,45 9,64 119,22 Çimentaş 35,56 9,96 137,07 Çimsa 7,73 -1,53 -14,87 Çuhadaroğlu Metal 3,22 1,26 0,94 Dagi Giyim 3,91 -9,28 56,40 Dagi Yatırım Holding 6,05 -8,33 167,70 Dardanel 9,83 9,96 159,37 Datagate Bilgisayar 9,45 3,62 21,00 Demısaş Döküm 3,73 1,91 7,18 Denge Holding 1,59 -0,63 16,06 Deniz GMYO 4,07 -1,93 -19,41 Denizli Cam 7,51 0,81 -9,95 Derimod 7,15 -1,52 0,14 Derlüks Deri 4,65 -0,85 14,93 Desa Deri 4,44 -1,99 -2,20 Despec Bilgisayar 6,66 5,05 57,08 Deva Holding 17,40 -2,85 94,90 Diriteks Diriliş Tekstil 1,35 -9,40 73,08 Ditaş Doğan 16,60 -0,90 74,46 DO-CO 337,10 3,85 -40,23 Doğan Burda 13,19 -0,83 117,30 Doğan Holding 1,89 -1,56 5,26 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,87 0,00 13,33 Doğusan 2,27 -5,02 9,13 Doğuş GMYO 5,27 0,38 16,34 Doğuş Otomotiv 9,82 -2,48 3,15 Döktaş Dökümcülük 24,80 -0,88 -21,63 Duran Doğan Basım 17,10 -2,01 21,79 Dyo Boya 5,21 -1,88 6,33 Eczacıbaşı İlaç 5,54 -2,12 51,76 Eczacıbaşı Yatırım 11,85 -1,33 23,02 Edip Gayrimenkul 1,92 1,05 38,13 Ege Endüstri 554,10 0,11 -1,50 Ege Gübre 58,30 2,28 17,07 Ege Profil 15,42 -3,63 28,82 Ege Seramik 4,24 0,47 14,29 Egeli & Co Tarım Girişim 1,29 -9,79 303,13 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,90 -9,09 130,77 Egeli&Co Yatırım Holding 0,66 -9,59 230,00 Egeplast 15,60 -4,94 24,80 Ekiz Kimya 12,33 -10,00 1921,31 Emek Elektrik 2,07 -0,48 30,19 Eminiş Ambalaj 3,50 3,55 130,26 Emlak Konut GMYO 1,36 -0,73 -6,85 Enerjisa Enerji 7,96 0,89 18,17 Enka İnşaat 6,10 -0,33 -2,43 Erbosan 20,40 0,79 -18,33 Ereğli Demir Çelik 8,18 2,63 -9,51 Ersu Gıda 5,36 -1,47 158,94 Escort Teknoloji 3,94 1,03 183,45 Etiler Gıda 3,33 -0,30 35,92 Euro Kapital Yat. Ort. 1,81 0,00 8,38 Euro Trend Yat. Ort. 1,47 -0,68 17,60 Euro Yat. Ort. 1,61 -1,83 36,44 Euro Yatırım Holding 1,49 2,05 -0,67 Fenerbahçe Futbol 10,37 -0,86 -28,33 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,03 1,00 -11,82 F-M İzmit Piston 52,70 -0,38 11,27 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,51 2,04 36,67 Ford Otosan 59,95 -1,56 -9,32 Formet Çelik Kapı 4,55 1,11 51,67 Frigo Pak Gıda 12,49 0,00 -3,63 Galatasaray Sportif 2,65 2,71 30,54 Garanti Bankası 7,60 -1,43 -31,78 Garanti Faktoring 4,60 -2,95 18,86 Garanti Yat. Ort. 1,61 1,90 49,07 Gedik Y. Men. Değ. 19,05 0,42 240,18 Gedik Yatırım Holding 24,90 -1,43 223,80 Gediz Ambalaj 9,68 10,00 43,20 Gentaş 2,30 2,22 5,02 Gersan Elektrik 3,87 -5,84 21,32 Global Men. Değ. 3,42 -8,06 81,91 Global Yat. Holding 3,46 -2,26 -28,95 Good-Year 5,09 -0,59 25,68 Göltaş Çimento 15,89 0,13 -10,68 Gözde Girişim 4,00 -1,72 -22,18 GSD Denizcilik 3,45 5,18 34,77 GSD Holding 1,69 -1,17 13,42 Gübre Fabrik. 20,40 8,28 125,66 Güler Yat. Holding 16,08 -9,97 692,12 Güneş Sigorta 3,26 -1,51 49,54 Halk GMYO 1,48 0,68 21,31 Halk Sigorta 4,15 0,97 109,60 Hatay Tekstil 9,88 0,61 43,81 Hedef Girişim 2,28 -1,30 -12,64 Hektaş 13,86 -0,65 72,82 HUB Girişim 22,50 -2,34 139,65 Hürriyet Gzt. 1,59 7,43 39,47 ICBC Turkey Bank 4,48 -1,32 -14,99 İdealist Danışmanlık 3,62 -4,74 9,04 İdealist GMYO 4,40 0,92 43,79 İhlas Ev Aletleri 1,73 0,00 -44,73 İhlas Gayrimenkul 1,20 0,84 0,00 İhlas Gazetecilik 3,51 -2,23 -48,46 İhlas Holding 0,67 -1,47 -26,37 İhlas Yayın Holding 1,01 -0,98 -0,98 İndeks Bilgisayar 11,20 3,13 15,46 Info Yatırım 6,98 -1,83 -21,57 İntema 9,65 -2,92 4,21 İpek Doğal Enerji 14,50 8,29 87,82 İskenderun Demir Çelik 7,14 0,85 -10,86 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA