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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

Borsada günlük işlemler (1)
18.05.2020 18:42 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:42

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,71 3,83 45,70
Acıpayam Selüloz 9,82 -1,80 54,16
Adana Çimento (A) 11,09 9,48 14,21
Adana Çimento (B) 7,84 9,96 9,96
Adana Çimento (C) 2,05 3,02 -8,07
Adel Kalemcilik 12,11 3,68 -22,87
Adese Alışveriş Ticaret 1,54 3,36 7,82
Afyon Çimento 2,79 2,57 22,46
Ak Enerji 1,03 0,98 -5,50
Akbank 5,47 0,55 -32,55
Akçansa 7,73 1,98 -20,26
Akdenız Güvenlık Hız. 1,88 1,62 -10,90
Akfen GMYO 3,11 1,63 -23,21
Akın Tekstil 13,75 3,31 -0,29
Akiş GMYO 3,37 2,74 -16,58
Akmerkez GMYO 27,12 0,44 21,05
Aksa 6,53 0,77 -6,76
Aksa Enerji 4,81 3,00 26,58
Aksigorta 5,92 0,85 9,27
Aksu Enerji 9,85 1,34 -33,76
Alarko Carrıer 60,90 9,93 1,50
Alarko GMYO 15,14 3,98 -0,28
Alarko Holding 4,82 0,63 -18,99
Albaraka Türk 1,33 0,00 -13,07
Alcatel Lucent Teletaş 19,40 1,73 61,13
Alkim Kağıt 11,06 -1,78 104,07
Alkim Kimya 12,78 -10,00 106,06
Altınyağ 1,40 -2,78 241,46
Altınyunus Çeşme 25,70 2,80 157,26
Anadolu Cam 4,06 1,75 -6,88
Anadolu Efes 17,17 1,36 -25,61
Anadolu Grubu Holding 16,24 2,98 -7,67
Anadolu Hayat Emek. 6,82 1,19 12,08
Anadolu Isuzu 11,38 2,52 -6,49
Anadolu Sigorta 5,15 0,98 23,99
Anel Elektrik 3,68 0,55 14,64
Arçelik 15,20 2,43 -27,06
ARD Bilişim Teknolojileri 34,52 -4,48
Arena Bilgisayar 15,21 1,20 108,79
Armada Bilgisayar 22,22 -0,09 35,57
Arsan Tekstil 4,38 5,80 22,35
Artı Yatırım Holding 2,59 -9,76 219,75
Aselsan 29,20 1,18 39,45
Aslan Çimento 39,22 4,14 -1,85
Ata GMYO 3,43 -2,28 -24,28
Atakule GMYO 1,59 2,58 -17,19
Atlantis Yatırım Holding 1,59 5,30 59,00
Atlas Yat. Ort. 1,48 2,07 2,78
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,45 0,73 -7,13
Avrasya GMYO 1,86 2,76 23,18
Avrasya Petrol ve Tur. 2,22 3,74 21,98
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,80 0,01 11,04
Avrupa Yatırım Holding 2,04 9,68 32,47
Ayen Enerji 3,32 2,15 -4,32
Ayes Çelik Hasır ve Çit 3,25 9,43 48,40
Aygaz 10,55 3,74 -13,14
Bagfaş 18,56 2,03 10,34
Bak Ambalaj 9,16 2,23 24,63
Balatacılar Balatacılık 2,54 0,79 104,84
Bantaş Ambalaj 3,16 2,27 25,40
Banvit 24,62 0,57 32,58
Baştaş Başkent Çimento 3,46 0,29 33,59
Batı Çimento 2,93 3,90 -11,48
Batısöke Çimento 1,29 8,40 -1,53
Bera Holding 3,75 0,81 -2,60
Berkosan Yalıtım 3,90 5,69 42,34
Beşiktaş Futbol Yat. 2,08 0,48 -15,10
Beyaz Filo 3,92 -0,51 24,05
Bilici Yatırım 7,31 1,67 67,28
Bim Mağazalar 62,10 9,91 34,39
Birko Mensucat 0,52 8,33 67,74
Birlik Mensucat 1,53 1,32 34,21
Bizim Mağazaları 12,62 0,80 12,98
Bolu Çimento 5,12 9,87 8,94
Bomonti Elektrik 3,98 -3,16 210,94
Borusan Mannesmann 10,36 5,18 -9,52
Borusan Yat. Paz. 68,50 9,95 14,33
Bosch Fren Sistemleri 274,80 2,50 -4,51
Bossa 9,42 1,73 16,87
Brisa 9,33 -2,10 -0,52
Burçelik 7,59 4,55 30,64
Burçelik Vana 16,76 0,90 72,61
Bursa Çimento 4,20 2,19 4,91
Carrefoursa 7,61 -1,55 61,57
Casa Emtia Petrol 18,05 -9,11 92,23
Ceo Event Medya 3,57 1,71 -2,52
Coca Cola İçecek 36,78 1,49 -4,96
Cosmos Yat. Holding 3,16 1,94 54,90
Credıtwest Faktorıng 2,75 10,00 -4,51
Çelebi 89,00 2,77 -12,83
Çelik Halat 10,54 3,84 62,15
Çemaş Döküm 1,10 3,77 -12,25
Çemtaş 7,65 2,82 -5,89
Çimbeton 75,00 -4,64 81,77
Çimentaş 29,40 9,95 96,00
Çimsa 7,78 3,46 -14,32
Çuhadaroğlu Metal 3,20 -1,84 0,31
Dagi Giyim 4,38 1,39 75,20
Dagi Yatırım Holding 6,00 9,89 165,49
Dardanel 9,39 4,57 147,76
Datagate Bilgisayar 9,19 1,32 17,67
Demısaş Döküm 3,69 0,54 6,03
Denge Holding 1,65 5,77 20,44
Deniz GMYO 4,11 2,75 -18,61
Denizli Cam 7,42 1,50 -11,03
Derimod 7,31 0,14 2,38
Derlüks Deri 4,68 3,08 15,68
Desa Deri 4,45 1,60 -1,98
Despec Bilgisayar 6,13 -2,85 44,58
Deva Holding 18,05 -4,50 102,18
Diriteks Diriliş Tekstil 1,49 9,56 91,03
Ditaş Doğan 17,16 3,06 80,34
DO-CO 332,30 5,49 -41,08
Doğan Burda 13,20 0,46 117,46
Doğan Holding 1,93 1,05 7,49
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,88 1,08 13,94
Doğusan 2,31 6,45 11,06
Doğuş GMYO 5,33 4,92 17,66
Doğuş Otomotiv 9,94 3,01 4,41
Döktaş Dökümcülük 25,44 0,95 -19,61
Duran Doğan Basım 17,29 0,46 23,15
Dyo Boya 5,05 4,99 3,06
Eczacıbaşı İlaç 5,78 0,17 58,33
Eczacıbaşı Yatırım 12,14 1,93 26,03
Edip Gayrimenkul 1,87 0,00 34,53
Ege Endüstri 555,00 -1,28 -1,34
Ege Gübre 57,25 -0,26 14,96
Ege Profil 16,08 5,93 34,34
Ege Seramik 4,21 1,69 13,48
Egeli & Co Tarım Girişim 1,30 -9,72 306,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,03 -9,65 164,10
Egeli&Co Yatırım Holding 0,78 -9,30 290,00
Egeplast 17,41 0,87 39,28
Ekiz Kimya 15,22 -9,99 2395,08
Emek Elektrik 1,98 4,21 24,53
Eminiş Ambalaj 3,42 -9,76 125,00
Emlak Konut GMYO 1,31 4,80 -10,27
Enerjisa Enerji 8,24 5,10 22,33
Enka İnşaat 6,20 0,16 -0,83
Erbosan 19,50 1,40 -21,94
Ereğli Demir Çelik 7,96 0,63 -11,95
Ersu Gıda 5,49 2,81 165,22
Escort Teknoloji 3,96 1,28 184,89
Etiler Gıda 3,25 3,17 32,65
Euro Kapital Yat. Ort. 1,86 0,00 11,38
Euro Trend Yat. Ort. 1,46 0,69 16,80
Euro Yat. Ort. 1,69 0,00 43,22
Euro Yatırım Holding 1,44 0,00 -4,00
Fenerbahçe Futbol 10,01 0,70 -30,82
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,05 2,02 -11,38
F-M İzmit Piston 53,70 1,03 13,38
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,42 -1,23 35,50
Ford Otosan 59,75 3,02 -9,63
Formet Çelik Kapı 4,49 0,00 49,67
Frigo Pak Gıda 12,74 1,92 -1,70
Galatasaray Sportif 2,52 1,61 24,14
Garanti Bankası 7,75 0,65 -30,43
Garanti Faktoring 4,58 3,39 18,35
Garanti Yat. Ort. 1,57 1,95 45,37
Gedik Y. Men. Değ. 19,00 -1,04 239,29
Gedik Yatırım Holding 26,62 -0,82 246,16
Gediz Ambalaj 8,75 -1,69 29,44
Gentaş 2,28 1,33 4,11
Gersan Elektrik 4,13 1,47 29,47
Global Men. Değ. 3,39 9,71 80,32
Global Yat. Holding 3,39 3,99 -30,39
Good-Year 5,00 1,63 23,46
Göltaş Çimento 15,67 3,16 -11,92
Gözde Girişim 4,04 3,86 -21,40
GSD Denizcilik 3,26 9,76 27,34
GSD Holding 1,73 2,37 16,11
Gübre Fabrik. 18,50 1,09 104,65
Güler Yat. Holding 16,24 -9,98 700,00
Güneş Sigorta 3,08 4,05 41,28
Halk GMYO 1,48 2,07 21,31
Halk Sigorta 3,94 -3,67 98,99
Hatay Tekstil 9,94 -0,30 44,69
Hedef Girişim 2,34 2,18 -10,34
Hektaş 13,52 3,28 68,58
HUB Girişim 23,34 -3,31 148,60
Hürriyet Gzt. 1,44 0,00 26,32
ICBC Turkey Bank 4,50 1,35 -14,61
İdealist Danışmanlık 3,93 4,80 18,37
İdealist GMYO 4,36 -3,33 42,48
İhlas Ev Aletleri 1,73 0,00 -44,73
İhlas Gayrimenkul 1,16 0,87 -3,33
İhlas Gazetecilik 3,64 2,82 -46,55
İhlas Holding 0,67 0,00 -26,37
İhlas Yayın Holding 1,02 0,00 0,00
İndeks Bilgisayar 10,97 -0,72 13,09
Info Yatırım 7,21 0,14 -18,99
İntema 9,92 8,89 7,13
İpek Doğal Enerji 13,51 -2,81 75,00
İskenderun Demir Çelik 6,96 0,72 -13,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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