Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
11.05.2020 18:36 | Son Güncelleme: 11.05.2020 18:36
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,42
|-0,41
|30,11
|Acıpayam Selüloz
|8,33
|9,89
|30,77
|Adana Çimento (A)
|10,17
|3,25
|4,74
|Adana Çimento (B)
|7,19
|2,71
|0,84
|Adana Çimento (C)
|1,96
|-2,00
|-12,11
|Adel Kalemcilik
|11,81
|-0,42
|-24,78
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,47
|0,68
|2,92
|Afyon Çimento
|2,82
|-1,05
|23,78
|Ak Enerji
|1,02
|0,99
|-6,42
|Akbank
|5,58
|0,36
|-31,20
|Akçansa
|7,65
|0,00
|-21,09
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,83
|2,81
|-13,27
|Akfen GMYO
|2,97
|2,06
|-26,67
|Akın Tekstil
|13,72
|2,54
|-0,51
|Akiş GMYO
|3,27
|0,00
|-19,06
|Akmerkez GMYO
|29,90
|5,28
|33,45
|Aksa
|6,26
|1,79
|-10,61
|Aksa Enerji
|3,98
|-1,00
|4,74
|Aksigorta
|5,78
|-1,20
|6,68
|Aksu Enerji
|9,47
|-0,94
|-36,31
|Alarko Carrıer
|52,95
|0,28
|-11,75
|Alarko GMYO
|14,30
|-0,35
|-5,81
|Alarko Holding
|4,50
|-0,88
|-24,37
|Albaraka Türk
|1,29
|0,78
|-15,69
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,65
|-0,27
|54,90
|Alkim Kağıt
|10,38
|9,96
|91,52
|Alkim Kimya
|14,49
|9,94
|133,63
|Altınyağ
|1,47
|9,70
|258,54
|Altınyunus Çeşme
|25,10
|-2,71
|151,25
|Anadolu Cam
|3,97
|-1,98
|-8,94
|Anadolu Efes
|17,00
|-0,23
|-26,34
|Anadolu Grubu Holding
|16,00
|0,63
|-9,04
|Anadolu Hayat Emek.
|6,40
|-0,16
|5,18
|Anadolu Isuzu
|11,33
|0,62
|-6,90
|Anadolu Sigorta
|4,98
|-0,20
|19,90
|Anel Elektrik
|3,46
|-4,16
|7,79
|Arçelik
|15,12
|-1,82
|-27,45
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,50
|1,23
|Arena Bilgisayar
|15,13
|-2,89
|107,69
|Armada Bilgisayar
|22,40
|0,90
|36,67
|Arsan Tekstil
|3,97
|-0,25
|10,89
|Artı Yatırım Holding
|2,92
|9,77
|260,49
|Aselsan
|26,86
|1,36
|28,27
|Aslan Çimento
|37,26
|0,70
|-6,76
|Ata GMYO
|3,55
|0,00
|-21,63
|Atakule GMYO
|1,58
|1,94
|-17,71
|Atlantis Yatırım Holding
|1,50
|1,35
|50,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,40
|-0,71
|-2,78
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,51
|-2,27
|-6,68
|Avrasya GMYO
|1,82
|4,00
|20,53
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,14
|-1,83
|17,58
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,40
|0,01
|11,00
|Avrupa Yatırım Holding
|1,60
|9,59
|3,90
|Ayen Enerji
|3,21
|1,26
|-7,49
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,64
|10,00
|20,55
|Aygaz
|9,95
|-1,00
|-18,08
|Bagfaş
|16,20
|0,19
|-3,69
|Bak Ambalaj
|8,47
|-0,35
|15,24
|Balatacılar Balatacılık
|2,44
|9,91
|96,77
|Bantaş Ambalaj
|3,06
|0,66
|21,43
|Banvit
|24,46
|-5,92
|31,72
|Baştaş Başkent Çimento
|3,12
|9,86
|20,46
|Batı Çimento
|2,77
|0,73
|-16,31
|Batısöke Çimento
|1,19
|2,59
|-9,16
|Bera Holding
|3,80
|1,06
|-1,30
|Berkosan Yalıtım
|3,38
|-0,59
|23,36
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,08
|-1,42
|-15,10
|Beyaz Filo
|3,79
|4,41
|19,94
|Bilici Yatırım
|7,28
|4,00
|66,59
|Bim Mağazalar
|51,00
|0,00
|9,30
|Birko Mensucat
|0,49
|8,89
|58,06
|Birlik Mensucat
|1,50
|1,35
|31,58
|Bizim Mağazaları
|12,70
|0,00
|13,70
|Bolu Çimento
|4,80
|4,12
|2,13
|Bomonti Elektrik
|5,12
|9,64
|300,00
|Borusan Mannesmann
|9,25
|2,21
|-19,21
|Borusan Yat. Paz.
|60,50
|2,72
|0,98
|Bosch Fren Sistemleri
|264,30
|-0,41
|-8,16
|Bossa
|9,06
|-0,22
|12,41
|Brisa
|8,70
|0,00
|-7,24
|Burçelik
|7,09
|-2,07
|22,03
|Burçelik Vana
|18,21
|0,50
|87,54
|Bursa Çimento
|3,92
|1,82
|-2,08
|Carrefoursa
|7,52
|0,67
|59,66
|Casa Emtia Petrol
|15,90
|-3,52
|69,33
|Ceo Event Medya
|3,52
|-4,61
|-3,88
|Coca Cola İçecek
|35,40
|-2,48
|-8,53
|Cosmos Yat. Holding
|3,37
|4,66
|65,20
|Credıtwest Faktorıng
|2,32
|-1,28
|-19,44
|Çelebi
|88,10
|-1,18
|-13,71
|Çelik Halat
|9,52
|0,42
|46,46
|Çemaş Döküm
|1,05
|0,96
|-16,23
|Çemtaş
|7,35
|7,46
|-9,58
|Çimbeton
|53,75
|9,92
|30,27
|Çimentaş
|21,50
|2,67
|43,33
|Çimsa
|7,50
|-0,66
|-17,40
|Çuhadaroğlu Metal
|2,92
|1,39
|-8,46
|Dagi Giyim
|2,97
|10,00
|18,80
|Dagi Yatırım Holding
|3,74
|10,00
|65,49
|Dardanel
|7,50
|-3,23
|97,89
|Datagate Bilgisayar
|8,28
|1,10
|6,02
|Demısaş Döküm
|3,80
|-2,06
|9,20
|Denge Holding
|1,55
|9,93
|13,14
|Deniz GMYO
|4,19
|2,44
|-17,03
|Denizli Cam
|7,35
|-0,14
|-11,87
|Derimod
|6,82
|0,89
|-4,48
|Derlüks Deri
|4,18
|6,72
|3,32
|Desa Deri
|4,32
|-0,46
|-4,85
|Despec Bilgisayar
|5,42
|0,74
|27,83
|Deva Holding
|15,84
|10,00
|77,42
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,11
|9,90
|42,31
|Ditaş Doğan
|16,59
|1,53
|74,35
|DO-CO
|333,20
|0,15
|-40,92
|Doğan Burda
|10,43
|9,91
|71,83
|Doğan Holding
|1,87
|-0,53
|4,15
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,77
|-1,12
|7,27
|Doğusan
|2,07
|0,49
|-0,48
|Doğuş GMYO
|5,10
|1,59
|12,58
|Doğuş Otomotiv
|9,14
|-0,33
|-3,99
|Döktaş Dökümcülük
|24,90
|-1,35
|-21,32
|Duran Doğan Basım
|17,39
|-2,30
|23,86
|Dyo Boya
|4,67
|0,86
|-4,69
|Eczacıbaşı İlaç
|4,93
|9,80
|35,05
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,58
|9,98
|9,84
|Edip Gayrimenkul
|1,85
|-1,60
|33,09
|Ege Endüstri
|510,30
|-3,11
|-9,29
|Ege Gübre
|53,15
|1,14
|6,73
|Ege Profil
|13,19
|5,52
|10,19
|Ege Seramik
|4,35
|9,85
|17,25
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,24
|9,73
|287,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,16
|9,43
|197,44
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,74
|8,82
|270,00
|Egeplast
|13,20
|0,00
|5,60
|Ekiz Kimya
|17,25
|9,94
|2727,87
|Emek Elektrik
|1,85
|3,35
|16,35
|Eminiş Ambalaj
|2,80
|9,80
|84,21
|Emlak Konut GMYO
|1,24
|1,64
|-15,07
|Enerjisa Enerji
|7,48
|0,27
|11,04
|Enka İnşaat
|6,25
|0,64
|-0,03
|Erbosan
|18,06
|-0,39
|-27,70
|Ereğli Demir Çelik
|7,91
|-1,74
|-12,50
|Ersu Gıda
|5,06
|-3,62
|144,44
|Escort Teknoloji
|3,90
|-2,50
|180,58
|Etiler Gıda
|3,21
|9,93
|31,02
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,86
|3,33
|11,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,49
|0,68
|19,20
|Euro Yat. Ort.
|1,68
|0,00
|42,37
|Euro Yatırım Holding
|1,42
|0,00
|-5,33
|Fenerbahçe Futbol
|10,14
|-1,74
|-29,92
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,65
|2,53
|-20,13
|F-M İzmit Piston
|51,05
|1,90
|7,79
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,93
|-0,90
|29,13
|Ford Otosan
|55,50
|1,19
|-16,05
|Formet Çelik Kapı
|4,45
|4,71
|48,33
|Frigo Pak Gıda
|13,00
|-2,69
|0,31
|Galatasaray Sportif
|2,48
|-2,36
|22,17
|Garanti Bankası
|7,76
|-1,27
|-30,34
|Garanti Faktoring
|4,39
|2,81
|13,44
|Garanti Yat. Ort.
|1,47
|1,38
|36,11
|Gedik Y. Men. Değ.
|22,44
|10,00
|300,71
|Gedik Yatırım Holding
|29,32
|9,98
|281,27
|Gediz Ambalaj
|8,25
|-0,24
|22,04
|Gentaş
|2,05
|0,49
|-6,39
|Gersan Elektrik
|3,43
|2,39
|7,52
|Global Men. Değ.
|2,78
|-9,74
|47,87
|Global Yat. Holding
|3,19
|1,92
|-34,50
|Good-Year
|4,57
|3,86
|12,84
|Göltaş Çimento
|14,36
|-1,98
|-19,28
|Gözde Girişim
|3,77
|0,00
|-26,65
|GSD Denizcilik
|2,46
|0,00
|-3,91
|GSD Holding
|1,60
|0,00
|7,38
|Gübre Fabrik.
|15,90
|-0,13
|75,88
|Güler Yat. Holding
|18,40
|9,98
|806,40
|Güneş Sigorta
|3,01
|-1,31
|38,07
|Halk GMYO
|1,45
|2,11
|18,85
|Halk Sigorta
|3,99
|0,00
|101,52
|Hatay Tekstil
|9,23
|0,33
|34,35
|Hedef Girişim
|2,33
|-2,51
|-10,73
|Hektaş
|12,97
|1,33
|61,72
|HUB Girişim
|21,86
|-0,09
|132,84
|Hürriyet Gzt.
|1,41
|-0,70
|23,68
|ICBC Turkey Bank
|4,35
|3,33
|-17,46
|İdealist Danışmanlık
|3,55
|9,91
|6,93
|İdealist GMYO
|3,32
|1,53
|8,50
|İhlas Ev Aletleri
|1,91
|9,77
|-38,98
|İhlas Gayrimenkul
|1,21
|10,00
|0,83
|İhlas Gazetecilik
|3,80
|1,33
|-44,20
|İhlas Holding
|0,69
|4,55
|-24,18
|İhlas Yayın Holding
|1,02
|6,25
|0,00
|İndeks Bilgisayar
|9,50
|6,98
|-2,06
|Info Yatırım
|5,80
|0,52
|-34,83
|İntema
|9,20
|1,21
|-0,65
|İpek Doğal Enerji
|12,60
|-2,55
|63,21
|İskenderun Demir Çelik
|6,89
|-0,14
|-13,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA