Borsada günlük işlemler (1)
07.05.2020 18:54 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:54
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,53
|3,69
|36,02
|Acıpayam Selüloz
|7,56
|3,42
|18,68
|Adana Çimento (A)
|9,67
|0,31
|-0,41
|Adana Çimento (B)
|6,90
|1,17
|-3,23
|Adana Çimento (C)
|2,05
|0,00
|-8,07
|Adel Kalemcilik
|11,85
|-2,47
|-24,52
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,47
|0,68
|2,92
|Afyon Çimento
|2,78
|1,83
|22,02
|Ak Enerji
|1,02
|0,99
|-6,42
|Akbank
|5,66
|-0,70
|-30,21
|Akçansa
|7,72
|0,26
|-20,37
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,72
|-1,15
|-18,48
|Akfen GMYO
|2,96
|-1,33
|-26,91
|Akın Tekstil
|13,59
|5,02
|-1,45
|Akiş GMYO
|3,38
|-2,87
|-16,34
|Akmerkez GMYO
|28,98
|0,07
|29,35
|Aksa
|6,27
|-0,63
|-10,47
|Aksa Enerji
|4,08
|3,55
|7,37
|Aksigorta
|6,00
|-0,17
|10,74
|Aksu Enerji
|9,72
|-1,42
|-34,63
|Alarko Carrıer
|52,55
|0,10
|-12,42
|Alarko GMYO
|14,45
|-1,10
|-4,82
|Alarko Holding
|4,71
|0,86
|-20,84
|Albaraka Türk
|1,28
|0,00
|-16,34
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,21
|-2,49
|59,55
|Alkim Kağıt
|8,59
|9,99
|58,49
|Alkim Kimya
|11,99
|10,05
|93,33
|Altınyağ
|1,22
|9,91
|197,56
|Altınyunus Çeşme
|25,00
|-1,96
|150,25
|Anadolu Cam
|4,08
|2,00
|-6,42
|Anadolu Efes
|17,41
|-3,01
|-24,57
|Anadolu Grubu Holding
|16,17
|0,50
|-8,07
|Anadolu Hayat Emek.
|6,41
|1,91
|5,34
|Anadolu Isuzu
|11,60
|-1,44
|-4,68
|Anadolu Sigorta
|4,99
|0,40
|20,14
|Anel Elektrik
|3,69
|2,22
|14,95
|Arçelik
|15,86
|0,38
|-23,90
|ARD Bilişim Teknolojileri
|33,40
|9,94
|Arena Bilgisayar
|14,81
|4,30
|103,29
|Armada Bilgisayar
|22,18
|-1,42
|35,33
|Arsan Tekstil
|4,11
|-2,14
|14,80
|Artı Yatırım Holding
|2,42
|10,00
|198,77
|Aselsan
|26,82
|-0,30
|28,08
|Aslan Çimento
|36,26
|-0,66
|-9,26
|Ata GMYO
|3,59
|0,00
|-20,75
|Atakule GMYO
|1,60
|0,00
|-16,67
|Atlantis Yatırım Holding
|1,48
|1,37
|48,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,42
|-1,39
|-1,39
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,13
|-2,74
|-2,06
|Avrasya GMYO
|1,74
|-0,57
|15,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,18
|-2,68
|19,78
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,30
|0,00
|11,00
|Avrupa Yatırım Holding
|1,51
|8,63
|-1,95
|Ayen Enerji
|3,22
|0,63
|-7,20
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,19
|1,86
|0,00
|Aygaz
|10,21
|1,19
|-15,94
|Bagfaş
|16,51
|-0,78
|-1,84
|Bak Ambalaj
|8,41
|9,93
|14,42
|Balatacılar Balatacılık
|2,28
|-1,72
|83,87
|Bantaş Ambalaj
|3,06
|0,33
|21,43
|Banvit
|26,06
|0,85
|40,33
|Baştaş Başkent Çimento
|2,80
|-3,11
|8,11
|Batı Çimento
|2,77
|-0,36
|-16,31
|Batısöke Çimento
|1,15
|0,00
|-12,21
|Bera Holding
|3,66
|1,10
|-4,94
|Berkosan Yalıtım
|3,50
|1,16
|27,74
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,14
|0,47
|-12,65
|Beyaz Filo
|3,55
|2,01
|12,34
|Bilici Yatırım
|6,95
|1,91
|59,04
|Bim Mağazalar
|50,35
|-2,23
|7,91
|Birko Mensucat
|0,41
|7,89
|32,26
|Birlik Mensucat
|1,49
|-1,32
|30,70
|Bizim Mağazaları
|12,95
|9,93
|15,94
|Bolu Çimento
|4,55
|2,02
|-3,19
|Bomonti Elektrik
|4,25
|9,25
|232,03
|Borusan Mannesmann
|9,08
|-0,66
|-20,70
|Borusan Yat. Paz.
|58,50
|0,09
|-2,36
|Bosch Fren Sistemleri
|263,90
|-0,68
|-8,30
|Bossa
|9,09
|-1,09
|12,78
|Brisa
|8,61
|-2,82
|-8,20
|Burçelik
|7,40
|-1,07
|27,37
|Burçelik Vana
|19,30
|-2,67
|98,76
|Bursa Çimento
|3,81
|3,25
|-4,83
|Carrefoursa
|7,60
|2,56
|61,36
|Casa Emtia Petrol
|16,48
|-3,06
|75,51
|Ceo Event Medya
|3,95
|5,33
|7,86
|Coca Cola İçecek
|37,80
|2,27
|-2,33
|Cosmos Yat. Holding
|3,10
|-8,55
|51,96
|Credıtwest Faktorıng
|2,30
|5,02
|-20,14
|Çelebi
|89,35
|2,00
|-12,49
|Çelik Halat
|9,91
|5,99
|52,46
|Çemaş Döküm
|1,05
|0,96
|-16,23
|Çemtaş
|7,05
|-0,70
|-13,27
|Çimbeton
|44,46
|0,36
|7,76
|Çimentaş
|20,28
|1,81
|35,20
|Çimsa
|7,56
|1,48
|-16,74
|Çuhadaroğlu Metal
|2,92
|-2,01
|-8,46
|Dagi Giyim
|2,69
|-3,58
|7,60
|Dagi Yatırım Holding
|3,48
|1,75
|53,98
|Dardanel
|7,71
|-0,13
|103,43
|Datagate Bilgisayar
|8,51
|-2,18
|8,96
|Demısaş Döküm
|4,08
|-4,00
|17,24
|Denge Holding
|1,32
|0,76
|-3,65
|Deniz GMYO
|4,06
|3,05
|-19,60
|Denizli Cam
|7,44
|-0,67
|-10,79
|Derimod
|6,78
|-0,73
|-5,04
|Derlüks Deri
|3,97
|0,25
|-2,70
|Desa Deri
|4,27
|-1,39
|-5,95
|Despec Bilgisayar
|5,48
|2,81
|29,25
|Deva Holding
|14,32
|-2,25
|60,40
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,92
|9,52
|17,95
|Ditaş Doğan
|15,10
|0,40
|58,69
|DO-CO
|332,00
|-2,90
|-41,13
|Doğan Burda
|8,63
|-3,79
|42,17
|Doğan Holding
|1,95
|2,63
|8,60
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,84
|3,37
|11,52
|Doğusan
|2,07
|-0,96
|-0,48
|Doğuş GMYO
|5,28
|10,00
|16,56
|Doğuş Otomotiv
|9,28
|-1,69
|-2,52
|Döktaş Dökümcülük
|25,58
|-2,74
|-19,17
|Duran Doğan Basım
|17,70
|-3,28
|26,07
|Dyo Boya
|4,71
|-1,05
|-3,88
|Eczacıbaşı İlaç
|4,63
|-2,11
|26,83
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,76
|-1,11
|1,32
|Edip Gayrimenkul
|1,94
|1,04
|39,57
|Ege Endüstri
|532,20
|-0,80
|-5,40
|Ege Gübre
|53,00
|1,92
|6,43
|Ege Profil
|12,56
|1,54
|4,93
|Ege Seramik
|3,99
|-0,99
|7,55
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,03
|9,57
|221,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,97
|8,99
|148,72
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,62
|8,77
|210,00
|Egeplast
|13,37
|-0,07
|6,96
|Ekiz Kimya
|14,27
|9,94
|2239,34
|Emek Elektrik
|1,78
|-1,66
|11,95
|Eminiş Ambalaj
|2,43
|0,00
|59,87
|Emlak Konut GMYO
|1,23
|0,00
|-15,75
|Enerjisa Enerji
|7,41
|-1,85
|10,01
|Enka İnşaat
|6,16
|2,33
|-1,47
|Erbosan
|18,53
|-1,01
|-25,82
|Ereğli Demir Çelik
|8,00
|0,00
|-11,50
|Ersu Gıda
|5,00
|9,89
|141,55
|Escort Teknoloji
|4,15
|-1,19
|198,56
|Etiler Gıda
|2,91
|9,81
|18,78
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,81
|-2,69
|8,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,50
|2,04
|20,00
|Euro Yat. Ort.
|1,62
|-2,41
|37,29
|Euro Yatırım Holding
|1,41
|-0,70
|-6,00
|Fenerbahçe Futbol
|10,35
|-0,48
|-28,47
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,72
|-1,33
|-18,60
|F-M İzmit Piston
|50,40
|1,41
|6,41
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,28
|5,11
|33,68
|Ford Otosan
|56,50
|-4,24
|-14,54
|Formet Çelik Kapı
|4,01
|5,53
|33,67
|Frigo Pak Gıda
|13,30
|-5,00
|2,62
|Galatasaray Sportif
|2,61
|1,56
|28,57
|Garanti Bankası
|8,02
|-0,62
|-28,01
|Garanti Faktoring
|4,33
|0,46
|11,89
|Garanti Yat. Ort.
|1,43
|0,00
|32,41
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,76
|-9,19
|270,71
|Gedik Yatırım Holding
|24,24
|9,98
|215,21
|Gediz Ambalaj
|8,17
|3,29
|20,86
|Gentaş
|2,09
|0,48
|-4,57
|Gersan Elektrik
|3,38
|3,68
|5,96
|Global Men. Değ.
|2,92
|9,77
|55,32
|Global Yat. Holding
|3,19
|-1,85
|-34,50
|Good-Year
|4,29
|-1,83
|5,93
|Göltaş Çimento
|14,63
|1,11
|-17,76
|Gözde Girişim
|3,85
|3,22
|-25,10
|GSD Denizcilik
|2,51
|-1,95
|-1,95
|GSD Holding
|1,62
|2,53
|8,72
|Gübre Fabrik.
|16,05
|2,56
|77,54
|Güler Yat. Holding
|15,21
|9,98
|649,26
|Güneş Sigorta
|3,11
|-2,51
|42,66
|Halk GMYO
|1,39
|0,00
|13,93
|Halk Sigorta
|4,21
|0,00
|112,63
|Hatay Tekstil
|9,31
|1,09
|35,52
|Hedef Girişim
|2,53
|5,42
|-3,07
|Hektaş
|12,98
|-1,29
|61,85
|HUB Girişim
|22,60
|-2,08
|140,72
|Hürriyet Gzt.
|1,46
|0,69
|28,07
|ICBC Turkey Bank
|4,21
|0,72
|-20,11
|İdealist Danışmanlık
|3,36
|6,67
|1,20
|İdealist GMYO
|3,27
|-0,30
|6,86
|İhlas Ev Aletleri
|1,68
|-1,18
|-46,33
|İhlas Gayrimenkul
|1,06
|-0,93
|-11,67
|İhlas Gazetecilik
|3,80
|-0,52
|-44,20
|İhlas Holding
|0,65
|1,56
|-28,57
|İhlas Yayın Holding
|0,89
|2,30
|-12,75
|İndeks Bilgisayar
|9,22
|-1,39
|-4,95
|Info Yatırım
|5,83
|-3,64
|-34,49
|İntema
|9,28
|6,67
|0,22
|İpek Doğal Enerji
|14,35
|-0,62
|85,88
|İskenderun Demir Çelik
|6,96
|-0,29
|-13,11
(Sürecek)
Kaynak: AA