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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)
05.05.2020 18:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:44

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,61 -3,69 40,32
Acıpayam Selüloz 7,37 1,38 15,70
Adana Çimento (A) 9,65 -7,66 -0,62
Adana Çimento (B) 6,83 -7,83 -4,21
Adana Çimento (C) 2,10 -7,49 -5,83
Adel Kalemcilik 12,74 2,17 -18,85
Adese Alışveriş Ticaret 1,49 0,00 4,32
Afyon Çimento 2,78 -5,44 22,02
Ak Enerji 1,02 3,03 -6,42
Akbank 5,72 -0,17 -29,47
Akçansa 8,06 -6,71 -16,86
Akdenız Güvenlık Hız. 1,75 5,42 -17,06
Akfen GMYO 2,98 3,47 -26,42
Akın Tekstil 12,89 2,71 -6,53
Akiş GMYO 3,39 4,63 -16,09
Akmerkez GMYO 26,34 2,01 17,56
Aksa 6,22 0,81 -11,19
Aksa Enerji 3,84 -2,78 1,05
Aksigorta 5,74 0,17 5,95
Aksu Enerji 9,67 1,90 -34,97
Alarko Carrıer 53,70 -4,53 -10,50
Alarko GMYO 14,90 -0,86 -1,86
Alarko Holding 4,61 1,10 -22,52
Albaraka Türk 1,27 2,42 -16,99
Alcatel Lucent Teletaş 20,38 6,37 69,27
Alkim Kağıt 7,10 2,01 31,00
Alkim Kimya 67,05 8,41 78,20
Altınyağ 1,01 9,78 146,34
Altınyunus Çeşme 25,50 2,99 155,26
Anadolu Cam 3,99 -0,75 -8,49
Anadolu Efes 18,20 0,05 -21,14
Anadolu Grubu Holding 16,07 0,06 -8,64
Anadolu Hayat Emek. 6,32 0,48 3,86
Anadolu Isuzu 11,67 -1,27 -4,11
Anadolu Sigorta 5,09 0,00 22,55
Anel Elektrik 3,66 -1,08 14,02
Arçelik 15,92 -1,85 -23,61
ARD Bilişim Teknolojileri 27,62 9,95
Arena Bilgisayar 14,11 5,22 93,69
Armada Bilgisayar 23,00 6,88 40,33
Arsan Tekstil 3,92 1,03 9,50
Artı Yatırım Holding 2,00 5,26 146,91
Aselsan 27,06 2,66 29,23
Aslan Çimento 38,02 -7,18 -4,85
Ata GMYO 3,59 -0,55 -20,75
Atakule GMYO 1,59 1,92 -17,19
Atlantis Yatırım Holding 1,51 2,03 51,00
Atlas Yat. Ort. 1,38 1,47 -4,17
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,25 2,24 -1,16
Avrasya GMYO 1,69 1,20 11,92
Avrasya Petrol ve Tur. 2,21 5,24 21,43
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,50 -0,06 11,01
Avrupa Yatırım Holding 1,38 1,47 -10,39
Ayen Enerji 3,25 -2,99 -6,34
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,17 0,93 -0,91
Aygaz 10,20 2,10 -16,02
Bagfaş 16,15 0,69 -3,98
Bak Ambalaj 7,77 1,44 5,71
Balatacılar Balatacılık 2,35 2,17 89,52
Bantaş Ambalaj 2,99 4,55 18,65
Banvit 26,10 9,94 40,55
Baştaş Başkent Çimento 2,89 -1,03 11,58
Batı Çimento 2,89 -4,62 -12,69
Batısöke Çimento 1,16 -3,33 -11,45
Bera Holding 3,69 0,27 -4,16
Berkosan Yalıtım 3,38 1,20 23,36
Beşiktaş Futbol Yat. 2,15 -4,87 -12,24
Beyaz Filo 3,55 1,72 12,34
Bilici Yatırım 6,81 0,15 55,84
Bim Mağazalar 52,10 -2,89 11,66
Birko Mensucat 0,35 9,37 12,90
Birlik Mensucat 1,52 -1,94 33,33
Bizim Mağazaları 12,05 -3,29 7,88
Bolu Çimento 4,49 -8,37 -4,47
Bomonti Elektrik 3,56 9,88 178,13
Borusan Mannesmann 9,22 0,44 -19,48
Borusan Yat. Paz. 58,25 -1,27 -2,78
Bosch Fren Sistemleri 264,00 0,96 -8,26
Bossa 9,40 1,08 16,63
Brisa 8,61 -3,15 -8,20
Burçelik 7,32 3,39 25,99
Burçelik Vana 19,06 4,73 96,29
Bursa Çimento 3,79 -5,25 -5,33
Carrefoursa 7,51 -0,53 59,45
Casa Emtia Petrol 17,74 9,98 88,92
Ceo Event Medya 3,55 9,91 -3,06
Coca Cola İçecek 35,74 0,39 -7,65
Cosmos Yat. Holding 3,14 1,29 53,92
Credıtwest Faktorıng 2,23 1,36 -22,57
Çelebi 88,15 -1,73 -13,66
Çelik Halat 9,22 1,32 41,85
Çemaş Döküm 1,03 0,00 -17,83
Çemtaş 6,84 1,18 -15,86
Çimbeton 46,52 -9,49 12,75
Çimentaş 18,25 0,39 21,67
Çimsa 7,60 -4,04 -16,30
Çuhadaroğlu Metal 2,92 -0,68 -8,46
Dagi Giyim 2,54 4,10 1,60
Dagi Yatırım Holding 3,11 2,64 37,61
Dardanel 7,80 -0,26 105,80
Datagate Bilgisayar 8,88 1,37 13,70
Demısaş Döküm 3,87 -4,21 11,21
Denge Holding 1,30 4,84 -5,11
Deniz GMYO 3,90 0,00 -22,77
Denizli Cam 7,50 1,76 -10,07
Derimod 6,98 0,87 -2,24
Derlüks Deri 4,02 5,79 -1,47
Desa Deri 4,37 0,92 -3,74
Despec Bilgisayar 5,41 3,64 27,59
Deva Holding 16,03 9,95 79,55
Diriteks Diriliş Tekstil 0,79 -2,47 1,28
Ditaş Doğan 15,14 -1,17 59,12
DO-CO 343,00 -0,84 -39,18
Doğan Burda 9,55 9,90 57,33
Doğan Holding 1,88 2,17 4,71
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,75 3,55 6,06
Doğusan 2,07 1,47 -0,48
Doğuş GMYO 4,84 -0,62 6,84
Doğuş Otomotiv 9,78 1,87 2,73
Döktaş Dökümcülük 24,96 -1,81 -21,13
Duran Doğan Basım 18,42 2,11 31,20
Dyo Boya 4,89 1,66 -0,20
Eczacıbaşı İlaç 4,86 1,25 33,13
Eczacıbaşı Yatırım 9,95 0,40 3,30
Edip Gayrimenkul 1,86 4,49 33,81
Ege Endüstri 539,00 0,09 -4,19
Ege Gübre 52,10 -0,10 4,62
Ege Profil 12,45 0,08 4,01
Ege Seramik 3,96 1,54 6,74
Egeli & Co Tarım Girişim 0,86 8,86 168,75
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,81 9,46 107,69
Egeli&Co Yatırım Holding 0,52 8,33 160,00
Egeplast 13,49 -2,25 7,92
Ekiz Kimya 11,80 9,97 1834,43
Emek Elektrik 1,81 1,69 13,84
Eminiş Ambalaj 2,37 -1,66 55,92
Emlak Konut GMYO 1,23 0,82 -15,75
Enerjisa Enerji 7,39 -2,76 9,71
Enka İnşaat 6,13 -0,49 -1,95
Erbosan 18,44 -0,05 -26,18
Ereğli Demir Çelik 7,76 -0,39 -14,16
Ersu Gıda 4,81 -9,42 132,37
Escort Teknoloji 3,82 9,77 174,82
Etiler Gıda 2,44 -9,96 -0,41
Euro Kapital Yat. Ort. 1,89 -2,58 13,17
Euro Trend Yat. Ort. 1,49 0,00 19,20
Euro Yat. Ort. 1,70 -2,30 44,07
Euro Yatırım Holding 1,43 -0,69 -4,67
Fenerbahçe Futbol 10,37 -2,08 -28,33
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,73 0,81 -18,38
F-M İzmit Piston 50,95 1,60 7,57
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,87 7,99 28,35
Ford Otosan 60,70 -0,49 -8,19
Formet Çelik Kapı 3,75 0,00 25,00
Frigo Pak Gıda 13,09 10,00 1,00
Galatasaray Sportif 2,66 -4,32 31,03
Garanti Bankası 8,14 -0,37 -26,93
Garanti Faktoring 4,34 2,60 12,14
Garanti Yat. Ort. 1,41 0,00 30,56
Gedik Y. Men. Değ. 22,36 9,93 299,29
Gedik Yatırım Holding 20,04 5,58 160,60
Gediz Ambalaj 7,97 5,01 17,90
Gentaş 2,10 0,00 -4,11
Gersan Elektrik 3,25 4,17 1,88
Global Men. Değ. 2,42 7,56 28,72
Global Yat. Holding 3,25 3,17 -33,26
Good-Year 4,40 -2,65 8,64
Göltaş Çimento 14,71 -7,19 -17,31
Gözde Girişim 3,75 -0,27 -27,04
GSD Denizcilik 2,59 6,58 1,17
GSD Holding 1,57 9,03 5,37
Gübre Fabrik. 15,71 -0,25 73,78
Güler Yat. Holding 12,58 9,97 519,70
Güneş Sigorta 2,97 2,77 36,24
Halk GMYO 1,41 1,44 15,57
Halk Sigorta 4,10 0,24 107,07
Hatay Tekstil 9,37 3,77 36,39
Hedef Girişim 2,31 2,67 -11,49
Hektaş 13,15 -3,66 63,97
HUB Girişim 22,02 9,99 134,54
Hürriyet Gzt. 1,44 9,92 26,32
ICBC Turkey Bank 4,17 0,00 -20,87
İdealist Danışmanlık 3,15 1,29 -5,12
İdealist GMYO 3,32 0,00 8,50
İhlas Ev Aletleri 1,70 -1,73 -45,69
İhlas Gayrimenkul 1,07 0,00 -10,83
İhlas Gazetecilik 3,86 1,58 -43,32
İhlas Holding 0,64 0,00 -29,67
İhlas Yayın Holding 0,87 -1,14 -14,71
İndeks Bilgisayar 9,53 4,50 -1,75
Info Yatırım 6,16 1,82 -30,79
İntema 8,73 0,92 -5,72
İpek Doğal Enerji 13,29 7,35 72,15
İskenderun Demir Çelik 6,83 2,86 -14,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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