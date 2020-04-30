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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)
30.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:50

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,63 -4,36 41,40
Acıpayam Selüloz 7,65 -3,65 20,09
Adana Çimento (A) 9,64 2,12 -0,72
Adana Çimento (B) 6,86 2,69 -3,79
Adana Çimento (C) 2,07 7,25 -7,17
Adel Kalemcilik 12,53 -1,57 -20,19
Adese Alışveriş Ticaret 1,46 -5,19 2,22
Afyon Çimento 2,68 5,51 17,63
Ak Enerji 1,02 -2,86 -6,42
Akbank 5,89 -1,34 -27,37
Akçansa 8,39 4,74 -13,46
Akdenız Güvenlık Hız. 1,71 -5,00 -18,96
Akfen GMYO 2,96 -1,66 -26,91
Akın Tekstil 12,30 3,62 -10,80
Akiş GMYO 3,24 -1,22 -19,80
Akmerkez GMYO 25,00 -5,30 11,58
Aksa 6,33 -2,47 -9,61
Aksa Enerji 3,81 -2,81 0,26
Aksigorta 5,95 0,00 9,82
Aksu Enerji 9,87 0,71 -33,62
Alarko Carrıer 52,10 0,97 -13,17
Alarko GMYO 14,38 4,51 -5,28
Alarko Holding 4,53 -0,88 -23,87
Albaraka Türk 1,27 -0,78 -16,99
Alcatel Lucent Teletaş 19,13 -4,35 58,89
Alkim Kağıt 6,74 0,90 24,36
Alkim Kimya 58,20 -5,54 54,68
Altınyağ 0,86 -8,51 109,76
Altınyunus Çeşme 27,50 8,70 175,28
Anadolu Cam 4,11 -1,20 -5,73
Anadolu Efes 18,38 0,16 -20,36
Anadolu Grubu Holding 16,60 -0,72 -5,63
Anadolu Hayat Emek. 6,46 1,89 6,16
Anadolu Isuzu 11,74 -1,34 -3,53
Anadolu Sigorta 5,06 2,02 21,82
Anel Elektrik 3,58 -1,65 11,53
Arçelik 16,40 0,43 -21,31
ARD Bilişim Teknolojileri 27,90 -10,00
Arena Bilgisayar 14,01 -3,38 92,31
Armada Bilgisayar 22,98 -4,88 40,21
Arsan Tekstil 4,04 -5,83 12,85
Artı Yatırım Holding 2,00 2,56 146,91
Aselsan 27,14 -0,95 29,61
Aslan Çimento 37,24 2,99 -6,81
Ata GMYO 3,62 -0,55 -20,09
Atakule GMYO 1,59 -1,24 -17,19
Atlantis Yatırım Holding 1,47 0,68 47,00
Atlas Yat. Ort. 1,38 -3,50 -4,17
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,40 0,15 -0,04
Avrasya GMYO 1,65 -1,79 9,27
Avrasya Petrol ve Tur. 2,10 1,94 15,38
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,10 0,00 11,06
Avrupa Yatırım Holding 1,36 -0,73 -11,69
Ayen Enerji 3,17 -3,65 -8,65
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,20 0,00 0,46
Aygaz 10,31 1,58 -15,12
Bagfaş 16,65 -2,00 -1,01
Bak Ambalaj 8,17 -4,00 11,16
Balatacılar Balatacılık 2,44 -0,81 96,77
Bantaş Ambalaj 2,97 -3,57 17,86
Banvit 26,36 -9,97 41,95
Baştaş Başkent Çimento 2,86 -1,04 10,42
Batı Çimento 2,87 1,41 -13,29
Batısöke Çimento 1,18 -2,48 -9,92
Bera Holding 3,86 0,78 0,26
Berkosan Yalıtım 3,58 -4,53 30,66
Beşiktaş Futbol Yat. 2,14 0,00 -12,65
Beyaz Filo 3,60 -3,74 13,92
Bilici Yatırım 7,00 0,86 60,18
Bim Mağazalar 55,35 -1,16 18,62
Birko Mensucat 0,34 0,00 9,68
Birlik Mensucat 1,49 -5,10 30,70
Bizim Mağazaları 12,90 -1,45 15,49
Bolu Çimento 4,46 3,24 -5,11
Bomonti Elektrik 3,24 3,85 153,13
Borusan Mannesmann 9,59 -0,42 -16,24
Borusan Yat. Paz. 62,75 -1,72 4,73
Bosch Fren Sistemleri 272,60 -4,28 -5,27
Bossa 9,05 -3,00 12,28
Brisa 9,46 10,00 0,86
Burçelik 7,45 -9,92 28,23
Burçelik Vana 19,40 -3,58 99,79
Bursa Çimento 3,92 1,82 -2,08
Carrefoursa 7,91 -2,83 67,94
Casa Emtia Petrol 14,67 -9,94 56,23
Ceo Event Medya 3,22 -2,72 -12,08
Coca Cola İçecek 36,82 -1,66 -4,86
Cosmos Yat. Holding 2,82 6,42 38,24
Credıtwest Faktorıng 2,26 -1,31 -21,53
Çelebi 90,80 1,17 -11,07
Çelik Halat 9,71 -3,48 49,38
Çemaş Döküm 1,06 -4,50 -15,44
Çemtaş 7,10 -3,92 -12,66
Çimbeton 46,76 4,33 13,33
Çimentaş 17,17 2,14 14,47
Çimsa 7,77 0,91 -14,43
Çuhadaroğlu Metal 2,78 -3,81 -12,85
Dagi Giyim 2,54 -3,42 1,60
Dagi Yatırım Holding 3,17 -3,65 40,27
Dardanel 7,11 -10,00 87,60
Datagate Bilgisayar 9,10 1,00 16,52
Demısaş Döküm 3,80 -7,09 9,20
Denge Holding 1,32 -1,49 -3,65
Deniz GMYO 4,00 -2,44 -20,79
Denizli Cam 7,43 -2,37 -10,91
Derimod 7,00 -2,91 -1,96
Derlüks Deri 3,62 -2,43 -11,27
Desa Deri 4,41 -2,65 -2,86
Despec Bilgisayar 5,57 -1,59 31,37
Deva Holding 16,20 -10,00 81,46
Diriteks Diriliş Tekstil 0,81 -1,22 3,85
Ditaş Doğan 16,00 -3,90 68,15
DO-CO 355,70 -0,36 -36,93
Doğan Burda 7,90 9,87 30,15
Doğan Holding 1,80 -1,64 0,25
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,65 -4,07 0,00
Doğusan 2,07 -1,90 -0,48
Doğuş GMYO 5,13 0,00 13,25
Doğuş Otomotiv 10,56 3,43 10,92
Döktaş Dökümcülük 26,40 0,92 -16,58
Duran Doğan Basım 18,26 -3,18 30,06
Dyo Boya 4,99 0,81 1,84
Eczacıbaşı İlaç 4,78 -5,53 30,94
Eczacıbaşı Yatırım 10,00 -2,72 3,82
Edip Gayrimenkul 1,84 -4,66 32,37
Ege Endüstri 550,90 -1,40 -2,07
Ege Gübre 53,75 -2,27 7,93
Ege Profil 12,05 0,42 0,67
Ege Seramik 3,94 -0,51 6,20
Egeli & Co Tarım Girişim 0,72 9,09 125,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,68 9,68 74,36
Egeli&Co Yatırım Holding 0,44 10,00 120,00
Egeplast 14,08 -2,15 12,64
Ekiz Kimya 9,76 9,91 1500,00
Emek Elektrik 1,86 -2,11 16,98
Eminiş Ambalaj 2,45 -3,92 61,18
Emlak Konut GMYO 1,25 -0,79 -14,38
Enerjisa Enerji 7,70 3,91 14,31
Enka İnşaat 6,05 -3,35 -3,23
Erbosan 19,12 0,90 -23,46
Ereğli Demir Çelik 8,09 -1,10 -10,51
Ersu Gıda 5,89 -9,94 184,54
Escort Teknoloji 3,86 -9,18 177,70
Etiler Gıda 3,01 4,88 22,86
Euro Kapital Yat. Ort. 1,89 -7,80 13,17
Euro Trend Yat. Ort. 1,43 -1,38 14,40
Euro Yat. Ort. 1,72 -4,44 45,76
Euro Yatırım Holding 1,43 -5,30 -4,67
Fenerbahçe Futbol 10,29 -0,39 -28,89
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,60 -4,00 -21,23
F-M İzmit Piston 49,94 -3,22 5,44
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,62 -1,13 25,10
Ford Otosan 63,30 2,84 -4,26
Formet Çelik Kapı 3,65 0,00 21,67
Frigo Pak Gıda 12,90 -5,08 -0,46
Galatasaray Sportif 2,58 0,39 27,09
Garanti Bankası 8,34 -0,83 -25,13
Garanti Faktoring 4,39 -2,23 13,44
Garanti Yat. Ort. 1,44 -0,69 33,33
Gedik Y. Men. Değ. 18,50 -0,70 230,36
Gedik Yatırım Holding 18,48 -9,50 140,31
Gediz Ambalaj 7,91 -5,61 17,01
Gentaş 2,17 -2,25 -0,91
Gersan Elektrik 3,16 -2,77 -0,94
Global Men. Değ. 2,14 -3,17 13,83
Global Yat. Holding 3,27 -2,39 -32,85
Good-Year 4,87 9,93 20,25
Göltaş Çimento 15,62 10,00 -12,20
Gözde Girişim 3,88 -2,51 -24,51
GSD Denizcilik 2,51 -1,18 -1,95
GSD Holding 1,48 -2,63 -0,67
Gübre Fabrik. 16,00 -0,44 76,99
Güler Yat. Holding 10,40 9,94 412,32
Güneş Sigorta 2,99 -5,38 37,16
Halk GMYO 1,41 1,44 15,57
Halk Sigorta 4,54 -9,92 129,29
Hatay Tekstil 8,82 -6,07 28,38
Hedef Girişim 2,26 -3,42 -13,41
Hektaş 13,60 -1,09 69,58
HUB Girişim 21,74 -9,94 131,56
Hürriyet Gzt. 1,26 0,00 10,53
ICBC Turkey Bank 4,34 -1,14 -17,65
İdealist Danışmanlık 3,11 -2,81 -6,33
İdealist GMYO 3,26 -8,94 6,54
İhlas Ev Aletleri 1,73 1,17 -44,73
İhlas Gayrimenkul 1,07 -0,93 -10,83
İhlas Gazetecilik 3,87 -2,27 -43,17
İhlas Holding 0,65 -1,52 -28,57
İhlas Yayın Holding 0,86 -1,15 -15,69
İndeks Bilgisayar 9,69 -2,61 -0,10
Info Yatırım 5,82 -5,06 -34,61
İntema 8,81 -1,56 -4,86
İpek Doğal Enerji 12,30 -1,20 59,33
İskenderun Demir Çelik 6,87 -1,15 -14,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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