Borsada günlük işlemler (1)
30.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:50
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,63
|-4,36
|41,40
|Acıpayam Selüloz
|7,65
|-3,65
|20,09
|Adana Çimento (A)
|9,64
|2,12
|-0,72
|Adana Çimento (B)
|6,86
|2,69
|-3,79
|Adana Çimento (C)
|2,07
|7,25
|-7,17
|Adel Kalemcilik
|12,53
|-1,57
|-20,19
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,46
|-5,19
|2,22
|Afyon Çimento
|2,68
|5,51
|17,63
|Ak Enerji
|1,02
|-2,86
|-6,42
|Akbank
|5,89
|-1,34
|-27,37
|Akçansa
|8,39
|4,74
|-13,46
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,71
|-5,00
|-18,96
|Akfen GMYO
|2,96
|-1,66
|-26,91
|Akın Tekstil
|12,30
|3,62
|-10,80
|Akiş GMYO
|3,24
|-1,22
|-19,80
|Akmerkez GMYO
|25,00
|-5,30
|11,58
|Aksa
|6,33
|-2,47
|-9,61
|Aksa Enerji
|3,81
|-2,81
|0,26
|Aksigorta
|5,95
|0,00
|9,82
|Aksu Enerji
|9,87
|0,71
|-33,62
|Alarko Carrıer
|52,10
|0,97
|-13,17
|Alarko GMYO
|14,38
|4,51
|-5,28
|Alarko Holding
|4,53
|-0,88
|-23,87
|Albaraka Türk
|1,27
|-0,78
|-16,99
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,13
|-4,35
|58,89
|Alkim Kağıt
|6,74
|0,90
|24,36
|Alkim Kimya
|58,20
|-5,54
|54,68
|Altınyağ
|0,86
|-8,51
|109,76
|Altınyunus Çeşme
|27,50
|8,70
|175,28
|Anadolu Cam
|4,11
|-1,20
|-5,73
|Anadolu Efes
|18,38
|0,16
|-20,36
|Anadolu Grubu Holding
|16,60
|-0,72
|-5,63
|Anadolu Hayat Emek.
|6,46
|1,89
|6,16
|Anadolu Isuzu
|11,74
|-1,34
|-3,53
|Anadolu Sigorta
|5,06
|2,02
|21,82
|Anel Elektrik
|3,58
|-1,65
|11,53
|Arçelik
|16,40
|0,43
|-21,31
|ARD Bilişim Teknolojileri
|27,90
|-10,00
|Arena Bilgisayar
|14,01
|-3,38
|92,31
|Armada Bilgisayar
|22,98
|-4,88
|40,21
|Arsan Tekstil
|4,04
|-5,83
|12,85
|Artı Yatırım Holding
|2,00
|2,56
|146,91
|Aselsan
|27,14
|-0,95
|29,61
|Aslan Çimento
|37,24
|2,99
|-6,81
|Ata GMYO
|3,62
|-0,55
|-20,09
|Atakule GMYO
|1,59
|-1,24
|-17,19
|Atlantis Yatırım Holding
|1,47
|0,68
|47,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,38
|-3,50
|-4,17
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,40
|0,15
|-0,04
|Avrasya GMYO
|1,65
|-1,79
|9,27
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,10
|1,94
|15,38
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,10
|0,00
|11,06
|Avrupa Yatırım Holding
|1,36
|-0,73
|-11,69
|Ayen Enerji
|3,17
|-3,65
|-8,65
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,20
|0,00
|0,46
|Aygaz
|10,31
|1,58
|-15,12
|Bagfaş
|16,65
|-2,00
|-1,01
|Bak Ambalaj
|8,17
|-4,00
|11,16
|Balatacılar Balatacılık
|2,44
|-0,81
|96,77
|Bantaş Ambalaj
|2,97
|-3,57
|17,86
|Banvit
|26,36
|-9,97
|41,95
|Baştaş Başkent Çimento
|2,86
|-1,04
|10,42
|Batı Çimento
|2,87
|1,41
|-13,29
|Batısöke Çimento
|1,18
|-2,48
|-9,92
|Bera Holding
|3,86
|0,78
|0,26
|Berkosan Yalıtım
|3,58
|-4,53
|30,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,14
|0,00
|-12,65
|Beyaz Filo
|3,60
|-3,74
|13,92
|Bilici Yatırım
|7,00
|0,86
|60,18
|Bim Mağazalar
|55,35
|-1,16
|18,62
|Birko Mensucat
|0,34
|0,00
|9,68
|Birlik Mensucat
|1,49
|-5,10
|30,70
|Bizim Mağazaları
|12,90
|-1,45
|15,49
|Bolu Çimento
|4,46
|3,24
|-5,11
|Bomonti Elektrik
|3,24
|3,85
|153,13
|Borusan Mannesmann
|9,59
|-0,42
|-16,24
|Borusan Yat. Paz.
|62,75
|-1,72
|4,73
|Bosch Fren Sistemleri
|272,60
|-4,28
|-5,27
|Bossa
|9,05
|-3,00
|12,28
|Brisa
|9,46
|10,00
|0,86
|Burçelik
|7,45
|-9,92
|28,23
|Burçelik Vana
|19,40
|-3,58
|99,79
|Bursa Çimento
|3,92
|1,82
|-2,08
|Carrefoursa
|7,91
|-2,83
|67,94
|Casa Emtia Petrol
|14,67
|-9,94
|56,23
|Ceo Event Medya
|3,22
|-2,72
|-12,08
|Coca Cola İçecek
|36,82
|-1,66
|-4,86
|Cosmos Yat. Holding
|2,82
|6,42
|38,24
|Credıtwest Faktorıng
|2,26
|-1,31
|-21,53
|Çelebi
|90,80
|1,17
|-11,07
|Çelik Halat
|9,71
|-3,48
|49,38
|Çemaş Döküm
|1,06
|-4,50
|-15,44
|Çemtaş
|7,10
|-3,92
|-12,66
|Çimbeton
|46,76
|4,33
|13,33
|Çimentaş
|17,17
|2,14
|14,47
|Çimsa
|7,77
|0,91
|-14,43
|Çuhadaroğlu Metal
|2,78
|-3,81
|-12,85
|Dagi Giyim
|2,54
|-3,42
|1,60
|Dagi Yatırım Holding
|3,17
|-3,65
|40,27
|Dardanel
|7,11
|-10,00
|87,60
|Datagate Bilgisayar
|9,10
|1,00
|16,52
|Demısaş Döküm
|3,80
|-7,09
|9,20
|Denge Holding
|1,32
|-1,49
|-3,65
|Deniz GMYO
|4,00
|-2,44
|-20,79
|Denizli Cam
|7,43
|-2,37
|-10,91
|Derimod
|7,00
|-2,91
|-1,96
|Derlüks Deri
|3,62
|-2,43
|-11,27
|Desa Deri
|4,41
|-2,65
|-2,86
|Despec Bilgisayar
|5,57
|-1,59
|31,37
|Deva Holding
|16,20
|-10,00
|81,46
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,81
|-1,22
|3,85
|Ditaş Doğan
|16,00
|-3,90
|68,15
|DO-CO
|355,70
|-0,36
|-36,93
|Doğan Burda
|7,90
|9,87
|30,15
|Doğan Holding
|1,80
|-1,64
|0,25
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,65
|-4,07
|0,00
|Doğusan
|2,07
|-1,90
|-0,48
|Doğuş GMYO
|5,13
|0,00
|13,25
|Doğuş Otomotiv
|10,56
|3,43
|10,92
|Döktaş Dökümcülük
|26,40
|0,92
|-16,58
|Duran Doğan Basım
|18,26
|-3,18
|30,06
|Dyo Boya
|4,99
|0,81
|1,84
|Eczacıbaşı İlaç
|4,78
|-5,53
|30,94
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,00
|-2,72
|3,82
|Edip Gayrimenkul
|1,84
|-4,66
|32,37
|Ege Endüstri
|550,90
|-1,40
|-2,07
|Ege Gübre
|53,75
|-2,27
|7,93
|Ege Profil
|12,05
|0,42
|0,67
|Ege Seramik
|3,94
|-0,51
|6,20
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,72
|9,09
|125,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,68
|9,68
|74,36
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,44
|10,00
|120,00
|Egeplast
|14,08
|-2,15
|12,64
|Ekiz Kimya
|9,76
|9,91
|1500,00
|Emek Elektrik
|1,86
|-2,11
|16,98
|Eminiş Ambalaj
|2,45
|-3,92
|61,18
|Emlak Konut GMYO
|1,25
|-0,79
|-14,38
|Enerjisa Enerji
|7,70
|3,91
|14,31
|Enka İnşaat
|6,05
|-3,35
|-3,23
|Erbosan
|19,12
|0,90
|-23,46
|Ereğli Demir Çelik
|8,09
|-1,10
|-10,51
|Ersu Gıda
|5,89
|-9,94
|184,54
|Escort Teknoloji
|3,86
|-9,18
|177,70
|Etiler Gıda
|3,01
|4,88
|22,86
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,89
|-7,80
|13,17
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,43
|-1,38
|14,40
|Euro Yat. Ort.
|1,72
|-4,44
|45,76
|Euro Yatırım Holding
|1,43
|-5,30
|-4,67
|Fenerbahçe Futbol
|10,29
|-0,39
|-28,89
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,60
|-4,00
|-21,23
|F-M İzmit Piston
|49,94
|-3,22
|5,44
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,62
|-1,13
|25,10
|Ford Otosan
|63,30
|2,84
|-4,26
|Formet Çelik Kapı
|3,65
|0,00
|21,67
|Frigo Pak Gıda
|12,90
|-5,08
|-0,46
|Galatasaray Sportif
|2,58
|0,39
|27,09
|Garanti Bankası
|8,34
|-0,83
|-25,13
|Garanti Faktoring
|4,39
|-2,23
|13,44
|Garanti Yat. Ort.
|1,44
|-0,69
|33,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|18,50
|-0,70
|230,36
|Gedik Yatırım Holding
|18,48
|-9,50
|140,31
|Gediz Ambalaj
|7,91
|-5,61
|17,01
|Gentaş
|2,17
|-2,25
|-0,91
|Gersan Elektrik
|3,16
|-2,77
|-0,94
|Global Men. Değ.
|2,14
|-3,17
|13,83
|Global Yat. Holding
|3,27
|-2,39
|-32,85
|Good-Year
|4,87
|9,93
|20,25
|Göltaş Çimento
|15,62
|10,00
|-12,20
|Gözde Girişim
|3,88
|-2,51
|-24,51
|GSD Denizcilik
|2,51
|-1,18
|-1,95
|GSD Holding
|1,48
|-2,63
|-0,67
|Gübre Fabrik.
|16,00
|-0,44
|76,99
|Güler Yat. Holding
|10,40
|9,94
|412,32
|Güneş Sigorta
|2,99
|-5,38
|37,16
|Halk GMYO
|1,41
|1,44
|15,57
|Halk Sigorta
|4,54
|-9,92
|129,29
|Hatay Tekstil
|8,82
|-6,07
|28,38
|Hedef Girişim
|2,26
|-3,42
|-13,41
|Hektaş
|13,60
|-1,09
|69,58
|HUB Girişim
|21,74
|-9,94
|131,56
|Hürriyet Gzt.
|1,26
|0,00
|10,53
|ICBC Turkey Bank
|4,34
|-1,14
|-17,65
|İdealist Danışmanlık
|3,11
|-2,81
|-6,33
|İdealist GMYO
|3,26
|-8,94
|6,54
|İhlas Ev Aletleri
|1,73
|1,17
|-44,73
|İhlas Gayrimenkul
|1,07
|-0,93
|-10,83
|İhlas Gazetecilik
|3,87
|-2,27
|-43,17
|İhlas Holding
|0,65
|-1,52
|-28,57
|İhlas Yayın Holding
|0,86
|-1,15
|-15,69
|İndeks Bilgisayar
|9,69
|-2,61
|-0,10
|Info Yatırım
|5,82
|-5,06
|-34,61
|İntema
|8,81
|-1,56
|-4,86
|İpek Doğal Enerji
|12,30
|-1,20
|59,33
|İskenderun Demir Çelik
|6,87
|-1,15
|-14,23
(Sürecek)
Kaynak: AA