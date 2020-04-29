Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
29.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:40
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,75
|10,00
|47,85
|Acıpayam Selüloz
|7,94
|4,89
|24,65
|Adana Çimento (A)
|9,44
|1,40
|-2,78
|Adana Çimento (B)
|6,68
|1,98
|-6,31
|Adana Çimento (C)
|1,93
|2,66
|-13,45
|Adel Kalemcilik
|12,73
|1,19
|-18,92
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,54
|10,00
|7,82
|Afyon Çimento
|2,54
|0,79
|11,49
|Ak Enerji
|1,05
|0,96
|-3,67
|Akbank
|5,97
|1,19
|-26,39
|Akçansa
|8,01
|4,03
|-17,37
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,80
|7,78
|-14,69
|Akfen GMYO
|3,01
|-0,33
|-25,68
|Akın Tekstil
|11,87
|3,58
|-13,92
|Akiş GMYO
|3,28
|1,23
|-18,81
|Akmerkez GMYO
|26,40
|0,30
|17,83
|Aksa
|6,49
|5,19
|-7,33
|Aksa Enerji
|3,92
|1,82
|3,16
|Aksigorta
|5,95
|0,51
|9,82
|Aksu Enerji
|9,80
|-2,87
|-34,10
|Alarko Carrıer
|51,60
|-0,77
|-14,00
|Alarko GMYO
|13,76
|-1,01
|-9,37
|Alarko Holding
|4,57
|1,78
|-23,19
|Albaraka Türk
|1,28
|0,79
|-16,34
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,00
|-3,38
|66,11
|Alkim Kağıt
|6,68
|-1,18
|23,25
|Alkim Kimya
|62,75
|-0,32
|63,75
|Altınyağ
|0,94
|9,30
|129,27
|Altınyunus Çeşme
|25,30
|10,00
|153,25
|Anadolu Cam
|4,16
|-1,42
|-4,59
|Anadolu Efes
|18,35
|0,82
|-20,49
|Anadolu Grubu Holding
|16,72
|3,02
|-4,95
|Anadolu Hayat Emek.
|6,34
|1,77
|4,19
|Anadolu Isuzu
|11,90
|-0,58
|-2,22
|Anadolu Sigorta
|4,96
|1,22
|19,42
|Anel Elektrik
|3,64
|1,96
|13,40
|Arçelik
|16,33
|1,49
|-21,64
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,00
|-9,67
|Arena Bilgisayar
|14,50
|9,19
|99,04
|Armada Bilgisayar
|24,16
|1,00
|47,41
|Arsan Tekstil
|4,29
|10,00
|19,83
|Artı Yatırım Holding
|1,95
|9,55
|140,74
|Aselsan
|27,40
|0,15
|30,85
|Aslan Çimento
|36,16
|-1,42
|-9,51
|Ata GMYO
|3,64
|0,55
|-19,65
|Atakule GMYO
|1,61
|2,55
|-16,15
|Atlantis Yatırım Holding
|1,46
|0,69
|46,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,43
|4,38
|-0,69
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,38
|-2,34
|-0,19
|Avrasya GMYO
|1,68
|-1,18
|11,26
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,06
|-7,21
|13,19
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,10
|0,01
|11,06
|Avrupa Yatırım Holding
|1,37
|-0,72
|-11,04
|Ayen Enerji
|3,29
|-1,79
|-5,19
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,20
|0,00
|0,46
|Aygaz
|10,15
|2,01
|-16,43
|Bagfaş
|16,99
|3,85
|1,01
|Bak Ambalaj
|8,51
|-1,39
|15,78
|Balatacılar Balatacılık
|2,46
|2,93
|98,39
|Bantaş Ambalaj
|3,08
|-1,60
|22,22
|Banvit
|29,28
|9,99
|57,67
|Baştaş Başkent Çimento
|2,89
|1,05
|11,58
|Batı Çimento
|2,83
|4,04
|-14,50
|Batısöke Çimento
|1,21
|0,83
|-7,63
|Bera Holding
|3,83
|9,74
|-0,52
|Berkosan Yalıtım
|3,75
|1,63
|36,86
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,14
|0,00
|-12,65
|Beyaz Filo
|3,74
|6,86
|18,35
|Bilici Yatırım
|6,94
|-1,14
|58,81
|Bim Mağazalar
|56,00
|-1,15
|20,02
|Birko Mensucat
|0,34
|9,68
|9,68
|Birlik Mensucat
|1,57
|-2,48
|37,72
|Bizim Mağazaları
|13,09
|-4,80
|17,19
|Bolu Çimento
|4,32
|0,93
|-8,09
|Bomonti Elektrik
|3,12
|9,86
|143,75
|Borusan Mannesmann
|9,63
|3,77
|-15,90
|Borusan Yat. Paz.
|63,85
|5,62
|6,57
|Bosch Fren Sistemleri
|284,80
|-1,01
|-1,04
|Bossa
|9,33
|-2,51
|15,76
|Brisa
|8,60
|2,14
|-8,31
|Burçelik
|8,27
|9,97
|42,34
|Burçelik Vana
|20,12
|9,95
|107,21
|Bursa Çimento
|3,85
|2,12
|-3,83
|Carrefoursa
|8,14
|3,30
|72,82
|Casa Emtia Petrol
|16,29
|-9,95
|73,48
|Ceo Event Medya
|3,31
|4,75
|-9,62
|Coca Cola İçecek
|37,44
|-0,11
|-3,26
|Cosmos Yat. Holding
|2,65
|0,76
|29,90
|Credıtwest Faktorıng
|2,29
|0,88
|-20,49
|Çelebi
|89,75
|0,84
|-12,10
|Çelik Halat
|10,06
|9,95
|54,77
|Çemaş Döküm
|1,11
|4,72
|-11,45
|Çemtaş
|7,39
|-1,34
|-9,09
|Çimbeton
|44,82
|9,96
|8,63
|Çimentaş
|16,81
|9,94
|12,07
|Çimsa
|7,70
|1,58
|-15,20
|Çuhadaroğlu Metal
|2,89
|-0,69
|-9,40
|Dagi Giyim
|2,63
|2,33
|5,20
|Dagi Yatırım Holding
|3,29
|0,61
|45,58
|Dardanel
|7,90
|-0,63
|108,44
|Datagate Bilgisayar
|9,01
|5,01
|15,36
|Demısaş Döküm
|4,09
|9,95
|17,53
|Denge Holding
|1,34
|-4,29
|-2,19
|Deniz GMYO
|4,10
|3,27
|-18,81
|Denizli Cam
|7,61
|-5,47
|-8,75
|Derimod
|7,21
|-0,14
|0,98
|Derlüks Deri
|3,71
|-1,07
|-9,07
|Desa Deri
|4,53
|-0,44
|-0,22
|Despec Bilgisayar
|5,66
|3,47
|33,49
|Deva Holding
|18,00
|3,81
|101,62
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,82
|0,00
|5,13
|Ditaş Doğan
|16,65
|4,45
|74,98
|DO-CO
|357,00
|-0,22
|-36,70
|Doğan Burda
|7,19
|9,94
|18,45
|Doğan Holding
|1,83
|1,10
|1,92
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,72
|4,24
|4,24
|Doğusan
|2,11
|-0,94
|1,44
|Doğuş GMYO
|5,13
|5,56
|13,25
|Doğuş Otomotiv
|10,21
|9,90
|7,25
|Döktaş Dökümcülük
|26,16
|-2,32
|-17,33
|Duran Doğan Basım
|18,86
|-1,26
|34,33
|Dyo Boya
|4,95
|10,00
|1,02
|Eczacıbaşı İlaç
|5,06
|0,20
|38,61
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,28
|-0,19
|6,72
|Edip Gayrimenkul
|1,93
|0,00
|38,85
|Ege Endüstri
|558,70
|-0,41
|-0,69
|Ege Gübre
|55,00
|1,20
|10,44
|Ege Profil
|12,00
|4,62
|0,25
|Ege Seramik
|3,96
|2,06
|6,74
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,66
|10,00
|106,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,62
|8,77
|58,97
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,40
|8,11
|100,00
|Egeplast
|14,39
|2,79
|15,12
|Ekiz Kimya
|8,88
|9,90
|1355,74
|Emek Elektrik
|1,90
|9,83
|19,50
|Eminiş Ambalaj
|2,55
|0,00
|67,76
|Emlak Konut GMYO
|1,26
|0,00
|-13,70
|Enerjisa Enerji
|7,41
|3,93
|10,01
|Enka İnşaat
|6,26
|1,13
|0,13
|Erbosan
|18,95
|3,10
|-24,14
|Ereğli Demir Çelik
|8,18
|3,28
|-9,51
|Ersu Gıda
|6,54
|9,92
|215,94
|Escort Teknoloji
|4,25
|-3,85
|205,76
|Etiler Gıda
|2,87
|9,96
|17,14
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,05
|-2,84
|22,75
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,45
|4,32
|16,00
|Euro Yat. Ort.
|1,80
|3,45
|52,54
|Euro Yatırım Holding
|1,51
|3,42
|0,67
|Fenerbahçe Futbol
|10,33
|-0,10
|-28,61
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,75
|4,17
|-17,94
|F-M İzmit Piston
|51,60
|-0,67
|8,95
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,73
|3,18
|26,53
|Ford Otosan
|61,55
|0,65
|-6,90
|Formet Çelik Kapı
|3,65
|0,00
|21,67
|Frigo Pak Gıda
|13,59
|-3,41
|4,86
|Galatasaray Sportif
|2,57
|0,39
|26,60
|Garanti Bankası
|8,41
|1,20
|-24,51
|Garanti Faktoring
|4,49
|1,35
|16,02
|Garanti Yat. Ort.
|1,45
|0,00
|34,26
|Gedik Y. Men. Değ.
|18,63
|-1,22
|232,68
|Gedik Yatırım Holding
|20,42
|-7,43
|165,54
|Gediz Ambalaj
|8,38
|1,58
|23,96
|Gentaş
|2,22
|4,23
|1,37
|Gersan Elektrik
|3,25
|1,56
|1,88
|Global Men. Değ.
|2,21
|0,00
|17,55
|Global Yat. Holding
|3,35
|0,60
|-31,21
|Good-Year
|4,43
|1,37
|9,38
|Göltaş Çimento
|14,20
|4,26
|-20,18
|Gözde Girişim
|3,98
|-0,75
|-22,57
|GSD Denizcilik
|2,54
|1,20
|-0,78
|GSD Holding
|1,52
|2,01
|2,01
|Gübre Fabrik.
|16,07
|0,44
|77,77
|Güler Yat. Holding
|9,46
|10,00
|366,01
|Güneş Sigorta
|3,16
|0,32
|44,95
|Halk GMYO
|1,39
|2,21
|13,93
|Halk Sigorta
|5,04
|9,80
|154,55
|Hatay Tekstil
|9,39
|3,64
|36,68
|Hedef Girişim
|2,34
|5,88
|-10,34
|Hektaş
|13,75
|8,35
|71,45
|HUB Girişim
|24,14
|-4,81
|157,12
|Hürriyet Gzt.
|1,26
|0,80
|10,53
|ICBC Turkey Bank
|4,39
|0,92
|-16,70
|İdealist Danışmanlık
|3,20
|3,56
|-3,61
|İdealist GMYO
|3,58
|9,82
|16,99
|İhlas Ev Aletleri
|1,71
|0,00
|-45,37
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|2,86
|-10,00
|İhlas Gazetecilik
|3,96
|-7,26
|-41,85
|İhlas Holding
|0,66
|-1,49
|-27,47
|İhlas Yayın Holding
|0,87
|1,16
|-14,71
|İndeks Bilgisayar
|9,95
|3,97
|2,58
|Info Yatırım
|6,13
|5,33
|-31,12
|İntema
|8,95
|-1,86
|-3,35
|İpek Doğal Enerji
|12,45
|2,81
|61,27
|İskenderun Demir Çelik
|6,95
|1,46
|-13,23
(Sürecek)
Kaynak: AA