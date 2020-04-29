HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (1)
29.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:40

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,75 10,00 47,85
Acıpayam Selüloz 7,94 4,89 24,65
Adana Çimento (A) 9,44 1,40 -2,78
Adana Çimento (B) 6,68 1,98 -6,31
Adana Çimento (C) 1,93 2,66 -13,45
Adel Kalemcilik 12,73 1,19 -18,92
Adese Alışveriş Ticaret 1,54 10,00 7,82
Afyon Çimento 2,54 0,79 11,49
Ak Enerji 1,05 0,96 -3,67
Akbank 5,97 1,19 -26,39
Akçansa 8,01 4,03 -17,37
Akdenız Güvenlık Hız. 1,80 7,78 -14,69
Akfen GMYO 3,01 -0,33 -25,68
Akın Tekstil 11,87 3,58 -13,92
Akiş GMYO 3,28 1,23 -18,81
Akmerkez GMYO 26,40 0,30 17,83
Aksa 6,49 5,19 -7,33
Aksa Enerji 3,92 1,82 3,16
Aksigorta 5,95 0,51 9,82
Aksu Enerji 9,80 -2,87 -34,10
Alarko Carrıer 51,60 -0,77 -14,00
Alarko GMYO 13,76 -1,01 -9,37
Alarko Holding 4,57 1,78 -23,19
Albaraka Türk 1,28 0,79 -16,34
Alcatel Lucent Teletaş 20,00 -3,38 66,11
Alkim Kağıt 6,68 -1,18 23,25
Alkim Kimya 62,75 -0,32 63,75
Altınyağ 0,94 9,30 129,27
Altınyunus Çeşme 25,30 10,00 153,25
Anadolu Cam 4,16 -1,42 -4,59
Anadolu Efes 18,35 0,82 -20,49
Anadolu Grubu Holding 16,72 3,02 -4,95
Anadolu Hayat Emek. 6,34 1,77 4,19
Anadolu Isuzu 11,90 -0,58 -2,22
Anadolu Sigorta 4,96 1,22 19,42
Anel Elektrik 3,64 1,96 13,40
Arçelik 16,33 1,49 -21,64
ARD Bilişim Teknolojileri 31,00 -9,67
Arena Bilgisayar 14,50 9,19 99,04
Armada Bilgisayar 24,16 1,00 47,41
Arsan Tekstil 4,29 10,00 19,83
Artı Yatırım Holding 1,95 9,55 140,74
Aselsan 27,40 0,15 30,85
Aslan Çimento 36,16 -1,42 -9,51
Ata GMYO 3,64 0,55 -19,65
Atakule GMYO 1,61 2,55 -16,15
Atlantis Yatırım Holding 1,46 0,69 46,00
Atlas Yat. Ort. 1,43 4,38 -0,69
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,38 -2,34 -0,19
Avrasya GMYO 1,68 -1,18 11,26
Avrasya Petrol ve Tur. 2,06 -7,21 13,19
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,10 0,01 11,06
Avrupa Yatırım Holding 1,37 -0,72 -11,04
Ayen Enerji 3,29 -1,79 -5,19
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,20 0,00 0,46
Aygaz 10,15 2,01 -16,43
Bagfaş 16,99 3,85 1,01
Bak Ambalaj 8,51 -1,39 15,78
Balatacılar Balatacılık 2,46 2,93 98,39
Bantaş Ambalaj 3,08 -1,60 22,22
Banvit 29,28 9,99 57,67
Baştaş Başkent Çimento 2,89 1,05 11,58
Batı Çimento 2,83 4,04 -14,50
Batısöke Çimento 1,21 0,83 -7,63
Bera Holding 3,83 9,74 -0,52
Berkosan Yalıtım 3,75 1,63 36,86
Beşiktaş Futbol Yat. 2,14 0,00 -12,65
Beyaz Filo 3,74 6,86 18,35
Bilici Yatırım 6,94 -1,14 58,81
Bim Mağazalar 56,00 -1,15 20,02
Birko Mensucat 0,34 9,68 9,68
Birlik Mensucat 1,57 -2,48 37,72
Bizim Mağazaları 13,09 -4,80 17,19
Bolu Çimento 4,32 0,93 -8,09
Bomonti Elektrik 3,12 9,86 143,75
Borusan Mannesmann 9,63 3,77 -15,90
Borusan Yat. Paz. 63,85 5,62 6,57
Bosch Fren Sistemleri 284,80 -1,01 -1,04
Bossa 9,33 -2,51 15,76
Brisa 8,60 2,14 -8,31
Burçelik 8,27 9,97 42,34
Burçelik Vana 20,12 9,95 107,21
Bursa Çimento 3,85 2,12 -3,83
Carrefoursa 8,14 3,30 72,82
Casa Emtia Petrol 16,29 -9,95 73,48
Ceo Event Medya 3,31 4,75 -9,62
Coca Cola İçecek 37,44 -0,11 -3,26
Cosmos Yat. Holding 2,65 0,76 29,90
Credıtwest Faktorıng 2,29 0,88 -20,49
Çelebi 89,75 0,84 -12,10
Çelik Halat 10,06 9,95 54,77
Çemaş Döküm 1,11 4,72 -11,45
Çemtaş 7,39 -1,34 -9,09
Çimbeton 44,82 9,96 8,63
Çimentaş 16,81 9,94 12,07
Çimsa 7,70 1,58 -15,20
Çuhadaroğlu Metal 2,89 -0,69 -9,40
Dagi Giyim 2,63 2,33 5,20
Dagi Yatırım Holding 3,29 0,61 45,58
Dardanel 7,90 -0,63 108,44
Datagate Bilgisayar 9,01 5,01 15,36
Demısaş Döküm 4,09 9,95 17,53
Denge Holding 1,34 -4,29 -2,19
Deniz GMYO 4,10 3,27 -18,81
Denizli Cam 7,61 -5,47 -8,75
Derimod 7,21 -0,14 0,98
Derlüks Deri 3,71 -1,07 -9,07
Desa Deri 4,53 -0,44 -0,22
Despec Bilgisayar 5,66 3,47 33,49
Deva Holding 18,00 3,81 101,62
Diriteks Diriliş Tekstil 0,82 0,00 5,13
Ditaş Doğan 16,65 4,45 74,98
DO-CO 357,00 -0,22 -36,70
Doğan Burda 7,19 9,94 18,45
Doğan Holding 1,83 1,10 1,92
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,72 4,24 4,24
Doğusan 2,11 -0,94 1,44
Doğuş GMYO 5,13 5,56 13,25
Doğuş Otomotiv 10,21 9,90 7,25
Döktaş Dökümcülük 26,16 -2,32 -17,33
Duran Doğan Basım 18,86 -1,26 34,33
Dyo Boya 4,95 10,00 1,02
Eczacıbaşı İlaç 5,06 0,20 38,61
Eczacıbaşı Yatırım 10,28 -0,19 6,72
Edip Gayrimenkul 1,93 0,00 38,85
Ege Endüstri 558,70 -0,41 -0,69
Ege Gübre 55,00 1,20 10,44
Ege Profil 12,00 4,62 0,25
Ege Seramik 3,96 2,06 6,74
Egeli & Co Tarım Girişim 0,66 10,00 106,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,62 8,77 58,97
Egeli&Co Yatırım Holding 0,40 8,11 100,00
Egeplast 14,39 2,79 15,12
Ekiz Kimya 8,88 9,90 1355,74
Emek Elektrik 1,90 9,83 19,50
Eminiş Ambalaj 2,55 0,00 67,76
Emlak Konut GMYO 1,26 0,00 -13,70
Enerjisa Enerji 7,41 3,93 10,01
Enka İnşaat 6,26 1,13 0,13
Erbosan 18,95 3,10 -24,14
Ereğli Demir Çelik 8,18 3,28 -9,51
Ersu Gıda 6,54 9,92 215,94
Escort Teknoloji 4,25 -3,85 205,76
Etiler Gıda 2,87 9,96 17,14
Euro Kapital Yat. Ort. 2,05 -2,84 22,75
Euro Trend Yat. Ort. 1,45 4,32 16,00
Euro Yat. Ort. 1,80 3,45 52,54
Euro Yatırım Holding 1,51 3,42 0,67
Fenerbahçe Futbol 10,33 -0,10 -28,61
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,75 4,17 -17,94
F-M İzmit Piston 51,60 -0,67 8,95
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,73 3,18 26,53
Ford Otosan 61,55 0,65 -6,90
Formet Çelik Kapı 3,65 0,00 21,67
Frigo Pak Gıda 13,59 -3,41 4,86
Galatasaray Sportif 2,57 0,39 26,60
Garanti Bankası 8,41 1,20 -24,51
Garanti Faktoring 4,49 1,35 16,02
Garanti Yat. Ort. 1,45 0,00 34,26
Gedik Y. Men. Değ. 18,63 -1,22 232,68
Gedik Yatırım Holding 20,42 -7,43 165,54
Gediz Ambalaj 8,38 1,58 23,96
Gentaş 2,22 4,23 1,37
Gersan Elektrik 3,25 1,56 1,88
Global Men. Değ. 2,21 0,00 17,55
Global Yat. Holding 3,35 0,60 -31,21
Good-Year 4,43 1,37 9,38
Göltaş Çimento 14,20 4,26 -20,18
Gözde Girişim 3,98 -0,75 -22,57
GSD Denizcilik 2,54 1,20 -0,78
GSD Holding 1,52 2,01 2,01
Gübre Fabrik. 16,07 0,44 77,77
Güler Yat. Holding 9,46 10,00 366,01
Güneş Sigorta 3,16 0,32 44,95
Halk GMYO 1,39 2,21 13,93
Halk Sigorta 5,04 9,80 154,55
Hatay Tekstil 9,39 3,64 36,68
Hedef Girişim 2,34 5,88 -10,34
Hektaş 13,75 8,35 71,45
HUB Girişim 24,14 -4,81 157,12
Hürriyet Gzt. 1,26 0,80 10,53
ICBC Turkey Bank 4,39 0,92 -16,70
İdealist Danışmanlık 3,20 3,56 -3,61
İdealist GMYO 3,58 9,82 16,99
İhlas Ev Aletleri 1,71 0,00 -45,37
İhlas Gayrimenkul 1,08 2,86 -10,00
İhlas Gazetecilik 3,96 -7,26 -41,85
İhlas Holding 0,66 -1,49 -27,47
İhlas Yayın Holding 0,87 1,16 -14,71
İndeks Bilgisayar 9,95 3,97 2,58
Info Yatırım 6,13 5,33 -31,12
İntema 8,95 -1,86 -3,35
İpek Doğal Enerji 12,45 2,81 61,27
İskenderun Demir Çelik 6,95 1,46 -13,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek Ekonomi
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Güne düşüşle başlayan gram altın 381 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne düşüşle başlayan gram altın 381 liradan işlem görüyor
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Ekonomi
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Düşüşe geçen dolar 6,96 seviyesinden işlem görüyor Ekonomi
Düşüşe geçen dolar 6,96 seviyesinden işlem görüyor
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı Ekonomi
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı Ekonomi
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız
Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Bakan Pakdemirli, çiftçinin ürünlerine pazar bulabileceği Dijital Tarım Pazarı'nı tanıttı
Bakan Pakdemirli, çiftçinin ürünlerine pazar bulabileceği Dijital Tarım Pazarı'nı tanıttı
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi
Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı
Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı
ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı
Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı
Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı
Bir ev fiyatından daha ucuza satılan ada: Linga adası
Bir ev fiyatından daha ucuza satılan ada: Linga adası
Seyahat kısıtlaması sonrası Rize-Trabzon otobüs bileti 20 TL'den 250 TL'ye çıktı
Seyahat kısıtlaması sonrası Rize-Trabzon otobüs bileti 20 TL'den 250 TL'ye çıktı
Uber'den sağlık çalışanlarına özel ücretsiz ticari taksi hizmeti
Uber'den sağlık çalışanlarına özel ücretsiz ticari taksi hizmeti
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek
Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Hande Yener Demet Akalın Haluk Levent
Spor Falcao Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Afrin Adana Mayıs
Şu an buradasınız: Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 18:44:28. #1.15#
title