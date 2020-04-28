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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (1)
28.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:44

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,50 9,65 34,41
Acıpayam Selüloz 7,57 9,87 18,84
Adana Çimento (A) 9,31 1,75 -4,12
Adana Çimento (B) 6,55 2,02 -8,13
Adana Çimento (C) 1,88 0,00 -15,70
Adel Kalemcilik 12,58 -2,10 -19,87
Adese Alışveriş Ticaret 1,40 9,37 -1,98
Afyon Çimento 2,52 0,00 10,61
Ak Enerji 1,04 0,00 -4,59
Akbank 5,90 -2,32 -27,25
Akçansa 7,70 3,77 -20,57
Akdenız Güvenlık Hız. 1,67 1,83 -20,85
Akfen GMYO 3,02 0,67 -25,43
Akın Tekstil 11,46 8,63 -16,90
Akiş GMYO 3,24 -1,22 -19,80
Akmerkez GMYO 26,32 9,94 17,47
Aksa 6,17 -1,44 -11,90
Aksa Enerji 3,85 -3,51 1,32
Aksigorta 5,92 -1,50 9,27
Aksu Enerji 10,09 9,91 -32,15
Alarko Carrıer 52,00 0,39 -13,33
Alarko GMYO 13,90 -1,56 -8,45
Alarko Holding 4,49 -2,39 -24,54
Albaraka Türk 1,27 0,79 -16,99
Alcatel Lucent Teletaş 20,70 -6,59 71,93
Alkim Kağıt 6,76 -6,11 24,73
Alkim Kimya 62,95 2,36 64,27
Altınyağ 0,86 8,86 109,76
Altınyunus Çeşme 23,00 9,94 130,23
Anadolu Cam 4,22 9,90 -3,21
Anadolu Efes 18,20 -0,87 -21,14
Anadolu Grubu Holding 16,23 -0,12 -7,73
Anadolu Hayat Emek. 6,23 -2,04 2,38
Anadolu Isuzu 11,97 1,27 -1,64
Anadolu Sigorta 4,90 0,00 17,97
Anel Elektrik 3,57 -2,99 11,21
Arçelik 16,09 2,16 -22,79
ARD Bilişim Teknolojileri 34,32 10,00
Arena Bilgisayar 13,28 -1,26 82,29
Armada Bilgisayar 23,92 -4,93 45,94
Arsan Tekstil 3,90 9,86 8,94
Artı Yatırım Holding 1,78 9,88 119,75
Aselsan 27,36 -0,44 30,66
Aslan Çimento 36,68 0,16 -8,21
Ata GMYO 3,62 -2,69 -20,09
Atakule GMYO 1,57 0,64 -18,23
Atlantis Yatırım Holding 1,45 -5,23 45,00
Atlas Yat. Ort. 1,37 0,74 -4,86
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,70 -1,08 2,20
Avrasya GMYO 1,70 3,03 12,58
Avrasya Petrol ve Tur. 2,22 9,90 21,98
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,90 0,00 11,04
Avrupa Yatırım Holding 1,38 1,47 -10,39
Ayen Enerji 3,35 9,84 -3,46
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,20 -2,22 0,46
Aygaz 9,95 -2,83 -18,08
Bagfaş 16,36 -2,68 -2,73
Bak Ambalaj 8,63 -4,85 17,41
Balatacılar Balatacılık 2,39 0,84 92,74
Bantaş Ambalaj 3,13 -3,40 24,21
Banvit 26,62 10,00 43,35
Baştaş Başkent Çimento 2,86 -2,05 10,42
Batı Çimento 2,72 3,03 -17,82
Batısöke Çimento 1,20 8,11 -8,40
Bera Holding 3,49 -3,59 -9,35
Berkosan Yalıtım 3,69 3,94 34,67
Beşiktaş Futbol Yat. 2,14 0,94 -12,65
Beyaz Filo 3,50 5,11 10,76
Bilici Yatırım 7,02 -0,85 60,64
Bim Mağazalar 56,65 1,71 21,41
Birko Mensucat 0,31 6,90 0,00
Birlik Mensucat 1,61 1,90 41,23
Bizim Mağazaları 13,75 -1,01 23,10
Bolu Çimento 4,28 0,71 -8,94
Bomonti Elektrik 2,84 -9,84 121,87
Borusan Mannesmann 9,28 0,65 -18,95
Borusan Yat. Paz. 60,45 0,33 0,90
Bosch Fren Sistemleri 287,70 4,33 -0,03
Bossa 9,57 10,00 18,73
Brisa 8,42 4,34 -10,22
Burçelik 7,52 9,94 29,43
Burçelik Vana 18,30 5,17 88,47
Bursa Çimento 3,77 4,43 -5,83
Carrefoursa 7,88 -1,50 67,30
Casa Emtia Petrol 18,09 -10,00 92,65
Ceo Event Medya 3,16 0,00 -13,71
Coca Cola İçecek 37,48 -1,73 -3,15
Cosmos Yat. Holding 2,63 3,14 28,92
Credıtwest Faktorıng 2,27 -2,58 -21,18
Çelebi 89,00 -3,16 -12,83
Çelik Halat 9,15 0,55 40,77
Çemaş Döküm 1,06 1,92 -15,44
Çemtaş 7,49 0,91 -7,86
Çimbeton 40,76 9,98 -1,21
Çimentaş 15,29 7,45 1,93
Çimsa 7,58 2,85 -16,52
Çuhadaroğlu Metal 2,91 7,78 -8,78
Dagi Giyim 2,57 1,98 2,80
Dagi Yatırım Holding 3,27 3,81 44,69
Dardanel 7,95 -5,36 109,76
Datagate Bilgisayar 8,58 -1,83 9,86
Demısaş Döküm 3,72 9,73 6,90
Denge Holding 1,40 0,72 2,19
Deniz GMYO 3,97 -1,98 -21,39
Denizli Cam 8,05 9,97 -3,48
Derimod 7,22 1,12 1,12
Derlüks Deri 3,75 9,97 -8,09
Desa Deri 4,55 0,66 0,22
Despec Bilgisayar 5,47 -3,01 29,01
Deva Holding 17,34 9,96 94,23
Diriteks Diriliş Tekstil 0,82 5,13 5,13
Ditaş Doğan 15,94 -4,32 67,52
DO-CO 357,80 -3,06 -36,56
Doğan Burda 6,54 0,77 7,74
Doğan Holding 1,81 -2,16 0,81
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,65 3,77 0,00
Doğusan 2,13 -4,05 2,40
Doğuş GMYO 4,86 0,83 7,28
Doğuş Otomotiv 9,29 1,31 -2,42
Döktaş Dökümcülük 26,78 -3,32 -15,38
Duran Doğan Basım 19,10 -1,50 36,04
Dyo Boya 4,50 -2,17 -8,16
Eczacıbaşı İlaç 5,05 -1,17 38,33
Eczacıbaşı Yatırım 10,30 -2,18 6,93
Edip Gayrimenkul 1,93 -2,53 38,85
Ege Endüstri 561,00 -0,62 -0,28
Ege Gübre 54,35 -1,81 9,14
Ege Profil 11,47 -0,52 -4,18
Ege Seramik 3,88 2,11 4,58
Egeli & Co Tarım Girişim 0,60 9,09 87,50
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,57 9,62 46,15
Egeli&Co Yatırım Holding 0,37 8,82 85,00
Egeplast 14,00 -6,35 12,00
Ekiz Kimya 8,08 9,93 1224,59
Emek Elektrik 1,73 0,00 8,81
Eminiş Ambalaj 2,55 0,79 67,76
Emlak Konut GMYO 1,26 0,00 -13,70
Enerjisa Enerji 7,13 1,13 5,85
Enka İnşaat 6,19 -2,06 -0,99
Erbosan 18,38 -1,18 -26,42
Ereğli Demir Çelik 7,92 -1,86 -12,39
Ersu Gıda 5,95 9,98 187,44
Escort Teknoloji 4,42 9,95 217,99
Etiler Gıda 2,61 9,66 6,53
Euro Kapital Yat. Ort. 2,11 4,46 26,35
Euro Trend Yat. Ort. 1,39 -0,71 11,20
Euro Yat. Ort. 1,74 9,43 47,46
Euro Yatırım Holding 1,46 7,35 -2,67
Fenerbahçe Futbol 10,34 0,00 -28,54
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,60 -0,83 -21,23
F-M İzmit Piston 51,95 3,59 9,69
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,43 -1,67 22,63
Ford Otosan 61,15 0,66 -7,51
Formet Çelik Kapı 3,65 1,11 21,67
Frigo Pak Gıda 14,07 0,07 8,56
Galatasaray Sportif 2,56 -0,78 26,11
Garanti Bankası 8,31 -0,60 -25,40
Garanti Faktoring 4,43 0,91 14,47
Garanti Yat. Ort. 1,45 0,00 34,26
Gedik Y. Men. Değ. 18,86 -1,15 236,79
Gedik Yatırım Holding 22,06 9,97 186,87
Gediz Ambalaj 8,25 0,98 22,04
Gentaş 2,13 0,95 -2,74
Gersan Elektrik 3,20 -1,84 0,31
Global Men. Değ. 2,21 -0,90 17,55
Global Yat. Holding 3,33 3,74 -31,62
Good-Year 4,37 2,10 7,90
Göltaş Çimento 13,62 0,22 -23,44
Gözde Girişim 4,01 -2,67 -21,98
GSD Denizcilik 2,51 0,80 -1,95
GSD Holding 1,49 0,68 0,00
Gübre Fabrik. 16,00 0,57 76,99
Güler Yat. Holding 8,60 9,97 323,65
Güneş Sigorta 3,15 -1,56 44,50
Halk GMYO 1,36 -0,73 11,48
Halk Sigorta 4,59 9,81 131,82
Hatay Tekstil 9,06 9,95 31,88
Hedef Girişim 2,21 -0,90 -15,33
Hektaş 12,69 0,32 58,23
HUB Girişim 25,36 9,97 170,11
Hürriyet Gzt. 1,25 -3,10 9,65
ICBC Turkey Bank 4,35 -0,68 -17,46
İdealist Danışmanlık 3,09 -5,50 -6,93
İdealist GMYO 3,26 -1,21 6,54
İhlas Ev Aletleri 1,71 -2,84 -45,37
İhlas Gayrimenkul 1,05 -1,87 -12,50
İhlas Gazetecilik 4,27 -7,17 -37,30
İhlas Holding 0,67 -2,90 -26,37
İhlas Yayın Holding 0,86 -1,15 -15,69
İndeks Bilgisayar 9,57 -4,59 -1,34
Info Yatırım 5,82 5,43 -34,61
İntema 9,12 0,77 -1,51
İpek Doğal Enerji 12,11 -1,14 56,87
İskenderun Demir Çelik 6,85 -2,14 -14,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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