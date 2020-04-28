Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
28.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:44
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,50
|9,65
|34,41
|Acıpayam Selüloz
|7,57
|9,87
|18,84
|Adana Çimento (A)
|9,31
|1,75
|-4,12
|Adana Çimento (B)
|6,55
|2,02
|-8,13
|Adana Çimento (C)
|1,88
|0,00
|-15,70
|Adel Kalemcilik
|12,58
|-2,10
|-19,87
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,40
|9,37
|-1,98
|Afyon Çimento
|2,52
|0,00
|10,61
|Ak Enerji
|1,04
|0,00
|-4,59
|Akbank
|5,90
|-2,32
|-27,25
|Akçansa
|7,70
|3,77
|-20,57
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,67
|1,83
|-20,85
|Akfen GMYO
|3,02
|0,67
|-25,43
|Akın Tekstil
|11,46
|8,63
|-16,90
|Akiş GMYO
|3,24
|-1,22
|-19,80
|Akmerkez GMYO
|26,32
|9,94
|17,47
|Aksa
|6,17
|-1,44
|-11,90
|Aksa Enerji
|3,85
|-3,51
|1,32
|Aksigorta
|5,92
|-1,50
|9,27
|Aksu Enerji
|10,09
|9,91
|-32,15
|Alarko Carrıer
|52,00
|0,39
|-13,33
|Alarko GMYO
|13,90
|-1,56
|-8,45
|Alarko Holding
|4,49
|-2,39
|-24,54
|Albaraka Türk
|1,27
|0,79
|-16,99
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,70
|-6,59
|71,93
|Alkim Kağıt
|6,76
|-6,11
|24,73
|Alkim Kimya
|62,95
|2,36
|64,27
|Altınyağ
|0,86
|8,86
|109,76
|Altınyunus Çeşme
|23,00
|9,94
|130,23
|Anadolu Cam
|4,22
|9,90
|-3,21
|Anadolu Efes
|18,20
|-0,87
|-21,14
|Anadolu Grubu Holding
|16,23
|-0,12
|-7,73
|Anadolu Hayat Emek.
|6,23
|-2,04
|2,38
|Anadolu Isuzu
|11,97
|1,27
|-1,64
|Anadolu Sigorta
|4,90
|0,00
|17,97
|Anel Elektrik
|3,57
|-2,99
|11,21
|Arçelik
|16,09
|2,16
|-22,79
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,32
|10,00
|Arena Bilgisayar
|13,28
|-1,26
|82,29
|Armada Bilgisayar
|23,92
|-4,93
|45,94
|Arsan Tekstil
|3,90
|9,86
|8,94
|Artı Yatırım Holding
|1,78
|9,88
|119,75
|Aselsan
|27,36
|-0,44
|30,66
|Aslan Çimento
|36,68
|0,16
|-8,21
|Ata GMYO
|3,62
|-2,69
|-20,09
|Atakule GMYO
|1,57
|0,64
|-18,23
|Atlantis Yatırım Holding
|1,45
|-5,23
|45,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,37
|0,74
|-4,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,70
|-1,08
|2,20
|Avrasya GMYO
|1,70
|3,03
|12,58
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,22
|9,90
|21,98
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,90
|0,00
|11,04
|Avrupa Yatırım Holding
|1,38
|1,47
|-10,39
|Ayen Enerji
|3,35
|9,84
|-3,46
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,20
|-2,22
|0,46
|Aygaz
|9,95
|-2,83
|-18,08
|Bagfaş
|16,36
|-2,68
|-2,73
|Bak Ambalaj
|8,63
|-4,85
|17,41
|Balatacılar Balatacılık
|2,39
|0,84
|92,74
|Bantaş Ambalaj
|3,13
|-3,40
|24,21
|Banvit
|26,62
|10,00
|43,35
|Baştaş Başkent Çimento
|2,86
|-2,05
|10,42
|Batı Çimento
|2,72
|3,03
|-17,82
|Batısöke Çimento
|1,20
|8,11
|-8,40
|Bera Holding
|3,49
|-3,59
|-9,35
|Berkosan Yalıtım
|3,69
|3,94
|34,67
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,14
|0,94
|-12,65
|Beyaz Filo
|3,50
|5,11
|10,76
|Bilici Yatırım
|7,02
|-0,85
|60,64
|Bim Mağazalar
|56,65
|1,71
|21,41
|Birko Mensucat
|0,31
|6,90
|0,00
|Birlik Mensucat
|1,61
|1,90
|41,23
|Bizim Mağazaları
|13,75
|-1,01
|23,10
|Bolu Çimento
|4,28
|0,71
|-8,94
|Bomonti Elektrik
|2,84
|-9,84
|121,87
|Borusan Mannesmann
|9,28
|0,65
|-18,95
|Borusan Yat. Paz.
|60,45
|0,33
|0,90
|Bosch Fren Sistemleri
|287,70
|4,33
|-0,03
|Bossa
|9,57
|10,00
|18,73
|Brisa
|8,42
|4,34
|-10,22
|Burçelik
|7,52
|9,94
|29,43
|Burçelik Vana
|18,30
|5,17
|88,47
|Bursa Çimento
|3,77
|4,43
|-5,83
|Carrefoursa
|7,88
|-1,50
|67,30
|Casa Emtia Petrol
|18,09
|-10,00
|92,65
|Ceo Event Medya
|3,16
|0,00
|-13,71
|Coca Cola İçecek
|37,48
|-1,73
|-3,15
|Cosmos Yat. Holding
|2,63
|3,14
|28,92
|Credıtwest Faktorıng
|2,27
|-2,58
|-21,18
|Çelebi
|89,00
|-3,16
|-12,83
|Çelik Halat
|9,15
|0,55
|40,77
|Çemaş Döküm
|1,06
|1,92
|-15,44
|Çemtaş
|7,49
|0,91
|-7,86
|Çimbeton
|40,76
|9,98
|-1,21
|Çimentaş
|15,29
|7,45
|1,93
|Çimsa
|7,58
|2,85
|-16,52
|Çuhadaroğlu Metal
|2,91
|7,78
|-8,78
|Dagi Giyim
|2,57
|1,98
|2,80
|Dagi Yatırım Holding
|3,27
|3,81
|44,69
|Dardanel
|7,95
|-5,36
|109,76
|Datagate Bilgisayar
|8,58
|-1,83
|9,86
|Demısaş Döküm
|3,72
|9,73
|6,90
|Denge Holding
|1,40
|0,72
|2,19
|Deniz GMYO
|3,97
|-1,98
|-21,39
|Denizli Cam
|8,05
|9,97
|-3,48
|Derimod
|7,22
|1,12
|1,12
|Derlüks Deri
|3,75
|9,97
|-8,09
|Desa Deri
|4,55
|0,66
|0,22
|Despec Bilgisayar
|5,47
|-3,01
|29,01
|Deva Holding
|17,34
|9,96
|94,23
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,82
|5,13
|5,13
|Ditaş Doğan
|15,94
|-4,32
|67,52
|DO-CO
|357,80
|-3,06
|-36,56
|Doğan Burda
|6,54
|0,77
|7,74
|Doğan Holding
|1,81
|-2,16
|0,81
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,65
|3,77
|0,00
|Doğusan
|2,13
|-4,05
|2,40
|Doğuş GMYO
|4,86
|0,83
|7,28
|Doğuş Otomotiv
|9,29
|1,31
|-2,42
|Döktaş Dökümcülük
|26,78
|-3,32
|-15,38
|Duran Doğan Basım
|19,10
|-1,50
|36,04
|Dyo Boya
|4,50
|-2,17
|-8,16
|Eczacıbaşı İlaç
|5,05
|-1,17
|38,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,30
|-2,18
|6,93
|Edip Gayrimenkul
|1,93
|-2,53
|38,85
|Ege Endüstri
|561,00
|-0,62
|-0,28
|Ege Gübre
|54,35
|-1,81
|9,14
|Ege Profil
|11,47
|-0,52
|-4,18
|Ege Seramik
|3,88
|2,11
|4,58
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,60
|9,09
|87,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,57
|9,62
|46,15
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,37
|8,82
|85,00
|Egeplast
|14,00
|-6,35
|12,00
|Ekiz Kimya
|8,08
|9,93
|1224,59
|Emek Elektrik
|1,73
|0,00
|8,81
|Eminiş Ambalaj
|2,55
|0,79
|67,76
|Emlak Konut GMYO
|1,26
|0,00
|-13,70
|Enerjisa Enerji
|7,13
|1,13
|5,85
|Enka İnşaat
|6,19
|-2,06
|-0,99
|Erbosan
|18,38
|-1,18
|-26,42
|Ereğli Demir Çelik
|7,92
|-1,86
|-12,39
|Ersu Gıda
|5,95
|9,98
|187,44
|Escort Teknoloji
|4,42
|9,95
|217,99
|Etiler Gıda
|2,61
|9,66
|6,53
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,11
|4,46
|26,35
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,39
|-0,71
|11,20
|Euro Yat. Ort.
|1,74
|9,43
|47,46
|Euro Yatırım Holding
|1,46
|7,35
|-2,67
|Fenerbahçe Futbol
|10,34
|0,00
|-28,54
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,60
|-0,83
|-21,23
|F-M İzmit Piston
|51,95
|3,59
|9,69
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,43
|-1,67
|22,63
|Ford Otosan
|61,15
|0,66
|-7,51
|Formet Çelik Kapı
|3,65
|1,11
|21,67
|Frigo Pak Gıda
|14,07
|0,07
|8,56
|Galatasaray Sportif
|2,56
|-0,78
|26,11
|Garanti Bankası
|8,31
|-0,60
|-25,40
|Garanti Faktoring
|4,43
|0,91
|14,47
|Garanti Yat. Ort.
|1,45
|0,00
|34,26
|Gedik Y. Men. Değ.
|18,86
|-1,15
|236,79
|Gedik Yatırım Holding
|22,06
|9,97
|186,87
|Gediz Ambalaj
|8,25
|0,98
|22,04
|Gentaş
|2,13
|0,95
|-2,74
|Gersan Elektrik
|3,20
|-1,84
|0,31
|Global Men. Değ.
|2,21
|-0,90
|17,55
|Global Yat. Holding
|3,33
|3,74
|-31,62
|Good-Year
|4,37
|2,10
|7,90
|Göltaş Çimento
|13,62
|0,22
|-23,44
|Gözde Girişim
|4,01
|-2,67
|-21,98
|GSD Denizcilik
|2,51
|0,80
|-1,95
|GSD Holding
|1,49
|0,68
|0,00
|Gübre Fabrik.
|16,00
|0,57
|76,99
|Güler Yat. Holding
|8,60
|9,97
|323,65
|Güneş Sigorta
|3,15
|-1,56
|44,50
|Halk GMYO
|1,36
|-0,73
|11,48
|Halk Sigorta
|4,59
|9,81
|131,82
|Hatay Tekstil
|9,06
|9,95
|31,88
|Hedef Girişim
|2,21
|-0,90
|-15,33
|Hektaş
|12,69
|0,32
|58,23
|HUB Girişim
|25,36
|9,97
|170,11
|Hürriyet Gzt.
|1,25
|-3,10
|9,65
|ICBC Turkey Bank
|4,35
|-0,68
|-17,46
|İdealist Danışmanlık
|3,09
|-5,50
|-6,93
|İdealist GMYO
|3,26
|-1,21
|6,54
|İhlas Ev Aletleri
|1,71
|-2,84
|-45,37
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|-1,87
|-12,50
|İhlas Gazetecilik
|4,27
|-7,17
|-37,30
|İhlas Holding
|0,67
|-2,90
|-26,37
|İhlas Yayın Holding
|0,86
|-1,15
|-15,69
|İndeks Bilgisayar
|9,57
|-4,59
|-1,34
|Info Yatırım
|5,82
|5,43
|-34,61
|İntema
|9,12
|0,77
|-1,51
|İpek Doğal Enerji
|12,11
|-1,14
|56,87
|İskenderun Demir Çelik
|6,85
|-2,14
|-14,48
(Sürecek)
Kaynak: AA