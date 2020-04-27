Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
27.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:46
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,28
|9,62
|22,58
|Acıpayam Selüloz
|6,89
|9,89
|8,16
|Adana Çimento (A)
|9,15
|1,55
|-5,77
|Adana Çimento (B)
|6,42
|2,39
|-9,96
|Adana Çimento (C)
|1,88
|3,30
|-15,70
|Adel Kalemcilik
|12,85
|3,88
|-18,15
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,28
|1,59
|-10,38
|Afyon Çimento
|2,52
|0,00
|10,61
|Ak Enerji
|1,04
|2,97
|-4,59
|Akbank
|6,04
|5,23
|-25,52
|Akçansa
|7,42
|1,92
|-23,46
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,64
|1,86
|-22,27
|Akfen GMYO
|3,00
|2,39
|-25,93
|Akın Tekstil
|10,55
|5,82
|-23,50
|Akiş GMYO
|3,28
|6,15
|-18,81
|Akmerkez GMYO
|23,94
|4,18
|6,85
|Aksa
|6,26
|1,79
|-10,61
|Aksa Enerji
|3,99
|7,55
|5,00
|Aksigorta
|6,01
|2,74
|10,93
|Aksu Enerji
|9,18
|2,80
|-38,26
|Alarko Carrıer
|51,80
|4,90
|-13,67
|Alarko GMYO
|14,12
|2,54
|-7,00
|Alarko Holding
|4,60
|4,78
|-22,69
|Albaraka Türk
|1,26
|3,28
|-17,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|22,16
|9,92
|84,05
|Alkim Kağıt
|7,20
|1,55
|32,85
|Alkim Kimya
|61,50
|9,92
|60,49
|Altınyağ
|0,79
|9,72
|92,68
|Altınyunus Çeşme
|20,92
|9,99
|109,41
|Anadolu Cam
|3,84
|2,40
|-11,93
|Anadolu Efes
|18,36
|1,72
|-20,45
|Anadolu Grubu Holding
|16,25
|8,33
|-7,62
|Anadolu Hayat Emek.
|6,36
|1,11
|4,52
|Anadolu Isuzu
|11,82
|0,94
|-2,88
|Anadolu Sigorta
|4,90
|1,45
|17,97
|Anel Elektrik
|3,68
|0,27
|14,64
|Arçelik
|15,75
|3,21
|-24,42
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,20
|9,94
|Arena Bilgisayar
|13,45
|8,47
|84,63
|Armada Bilgisayar
|25,16
|-1,72
|53,51
|Arsan Tekstil
|3,55
|3,20
|-0,84
|Artı Yatırım Holding
|1,62
|9,46
|100,00
|Aselsan
|27,48
|3,00
|31,23
|Aslan Çimento
|36,62
|4,39
|-8,36
|Ata GMYO
|3,72
|-2,87
|-17,88
|Atakule GMYO
|1,56
|1,30
|-18,75
|Atlantis Yatırım Holding
|1,53
|-1,92
|53,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,36
|4,62
|-5,56
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,85
|4,92
|3,32
|Avrasya GMYO
|1,65
|1,23
|9,27
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,02
|5,76
|10,99
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,90
|0,00
|11,04
|Avrupa Yatırım Holding
|1,36
|1,49
|-11,69
|Ayen Enerji
|3,05
|3,74
|-12,10
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,25
|6,13
|2,74
|Aygaz
|10,24
|-0,10
|-15,69
|Bagfaş
|16,81
|3,38
|-0,06
|Bak Ambalaj
|9,07
|4,25
|23,40
|Balatacılar Balatacılık
|2,37
|-5,20
|91,13
|Bantaş Ambalaj
|3,24
|7,64
|28,57
|Banvit
|24,20
|10,00
|30,32
|Baştaş Başkent Çimento
|2,92
|-1,02
|12,74
|Batı Çimento
|2,64
|1,15
|-20,24
|Batısöke Çimento
|1,11
|4,72
|-15,27
|Bera Holding
|3,62
|8,06
|-5,97
|Berkosan Yalıtım
|3,55
|9,91
|29,56
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,12
|0,95
|-13,47
|Beyaz Filo
|3,33
|2,15
|5,38
|Bilici Yatırım
|7,08
|3,06
|62,01
|Bim Mağazalar
|55,70
|-0,54
|19,37
|Birko Mensucat
|0,29
|0,00
|-6,45
|Birlik Mensucat
|1,58
|5,33
|38,60
|Bizim Mağazaları
|13,89
|-0,57
|24,35
|Bolu Çimento
|4,25
|2,16
|-9,57
|Bomonti Elektrik
|3,15
|-10,00
|146,09
|Borusan Mannesmann
|9,22
|1,77
|-19,48
|Borusan Yat. Paz.
|60,25
|3,79
|0,56
|Bosch Fren Sistemleri
|277,80
|4,48
|-4,17
|Bossa
|8,70
|5,84
|7,94
|Brisa
|8,07
|1,38
|-13,96
|Burçelik
|6,84
|7,55
|17,73
|Burçelik Vana
|17,40
|-0,85
|79,20
|Bursa Çimento
|3,61
|2,85
|-9,83
|Carrefoursa
|8,00
|1,01
|69,85
|Casa Emtia Petrol
|20,10
|9,90
|114,06
|Ceo Event Medya
|3,16
|1,28
|-13,71
|Coca Cola İçecek
|38,14
|0,53
|-1,45
|Cosmos Yat. Holding
|2,55
|0,39
|25,00
|Credıtwest Faktorıng
|2,33
|2,19
|-19,10
|Çelebi
|91,90
|9,99
|-9,99
|Çelik Halat
|9,10
|6,43
|40,00
|Çemaş Döküm
|1,04
|2,97
|-17,03
|Çemtaş
|7,56
|5,00
|-8,70
|Çimbeton
|37,06
|2,72
|-10,18
|Çimentaş
|14,23
|1,64
|-5,13
|Çimsa
|7,37
|1,80
|-18,83
|Çuhadaroğlu Metal
|2,70
|2,66
|-15,36
|Dagi Giyim
|2,52
|2,44
|0,80
|Dagi Yatırım Holding
|3,15
|2,27
|39,38
|Dardanel
|8,40
|1,82
|121,64
|Datagate Bilgisayar
|8,74
|0,00
|11,91
|Demısaş Döküm
|3,39
|9,71
|-2,59
|Denge Holding
|1,39
|9,45
|1,46
|Deniz GMYO
|4,05
|2,27
|-19,80
|Denizli Cam
|7,32
|3,10
|-12,23
|Derimod
|7,14
|7,53
|0,00
|Derlüks Deri
|3,41
|4,92
|-16,42
|Desa Deri
|4,52
|7,36
|-0,44
|Despec Bilgisayar
|5,64
|2,36
|33,02
|Deva Holding
|15,77
|9,97
|76,64
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,78
|-2,50
|0,00
|Ditaş Doğan
|16,66
|-2,23
|75,09
|DO-CO
|369,10
|6,99
|-34,56
|Doğan Burda
|6,49
|1,56
|6,92
|Doğan Holding
|1,85
|2,21
|3,04
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,59
|5,30
|-3,64
|Doğusan
|2,22
|9,90
|6,73
|Doğuş GMYO
|4,82
|5,70
|6,40
|Doğuş Otomotiv
|9,17
|4,09
|-3,68
|Döktaş Dökümcülük
|27,70
|0,73
|-12,47
|Duran Doğan Basım
|19,39
|1,31
|38,11
|Dyo Boya
|4,60
|7,98
|-6,12
|Eczacıbaşı İlaç
|5,11
|6,02
|39,98
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,53
|2,53
|9,32
|Edip Gayrimenkul
|1,98
|2,59
|42,45
|Ege Endüstri
|564,50
|0,71
|0,34
|Ege Gübre
|55,35
|3,07
|11,14
|Ege Profil
|11,53
|2,95
|-3,68
|Ege Seramik
|3,80
|2,15
|2,43
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,55
|10,00
|71,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,52
|8,33
|33,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,34
|9,68
|70,00
|Egeplast
|14,95
|5,50
|19,60
|Ekiz Kimya
|7,35
|9,87
|1104,92
|Emek Elektrik
|1,73
|1,76
|8,81
|Eminiş Ambalaj
|2,53
|0,40
|66,45
|Emlak Konut GMYO
|1,26
|3,28
|-13,70
|Enerjisa Enerji
|7,05
|2,17
|4,66
|Enka İnşaat
|6,32
|0,32
|1,09
|Erbosan
|18,60
|5,56
|-25,54
|Ereğli Demir Çelik
|8,07
|1,38
|-10,73
|Ersu Gıda
|5,41
|9,96
|161,35
|Escort Teknoloji
|4,02
|9,84
|189,21
|Etiler Gıda
|2,38
|9,68
|-2,86
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,02
|9,78
|20,96
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,40
|6,87
|12,00
|Euro Yat. Ort.
|1,59
|9,66
|34,75
|Euro Yatırım Holding
|1,36
|4,62
|-9,33
|Fenerbahçe Futbol
|10,34
|0,78
|-28,54
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,63
|7,40
|-20,57
|F-M İzmit Piston
|50,15
|7,62
|5,88
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,59
|1,27
|24,71
|Ford Otosan
|60,75
|3,49
|-8,11
|Formet Çelik Kapı
|3,61
|1,69
|20,33
|Frigo Pak Gıda
|14,06
|-6,27
|8,49
|Galatasaray Sportif
|2,58
|0,78
|27,09
|Garanti Bankası
|8,36
|2,96
|-24,96
|Garanti Faktoring
|4,39
|2,81
|13,44
|Garanti Yat. Ort.
|1,45
|0,69
|34,26
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,08
|7,31
|240,71
|Gedik Yatırım Holding
|20,06
|9,92
|160,86
|Gediz Ambalaj
|8,17
|3,81
|20,86
|Gentaş
|2,11
|2,93
|-3,65
|Gersan Elektrik
|3,26
|3,49
|2,19
|Global Men. Değ.
|2,23
|3,72
|18,62
|Global Yat. Holding
|3,21
|4,90
|-34,09
|Good-Year
|4,28
|3,63
|5,68
|Göltaş Çimento
|13,59
|2,88
|-23,61
|Gözde Girişim
|4,12
|2,23
|-19,84
|GSD Denizcilik
|2,49
|2,47
|-2,73
|GSD Holding
|1,48
|2,07
|-0,67
|Gübre Fabrik.
|15,91
|4,81
|76,00
|Güler Yat. Holding
|7,82
|9,99
|285,22
|Güneş Sigorta
|3,20
|3,23
|46,79
|Halk GMYO
|1,37
|5,38
|12,30
|Halk Sigorta
|4,18
|10,00
|111,11
|Hatay Tekstil
|8,24
|6,46
|19,94
|Hedef Girişim
|2,23
|5,19
|-14,56
|Hektaş
|12,65
|2,02
|57,73
|HUB Girişim
|23,06
|9,91
|145,62
|Hürriyet Gzt.
|1,29
|4,88
|13,16
|ICBC Turkey Bank
|4,38
|3,79
|-16,89
|İdealist Danışmanlık
|3,27
|9,73
|-1,51
|İdealist GMYO
|3,30
|2,48
|7,84
|İhlas Ev Aletleri
|1,76
|2,92
|-43,77
|İhlas Gayrimenkul
|1,07
|1,90
|-10,83
|İhlas Gazetecilik
|4,60
|-7,07
|-32,45
|İhlas Holding
|0,69
|4,55
|-24,18
|İhlas Yayın Holding
|0,87
|1,16
|-14,71
|İndeks Bilgisayar
|10,03
|-1,67
|3,40
|Info Yatırım
|5,52
|-0,90
|-37,98
|İntema
|9,05
|6,10
|-2,27
|İpek Doğal Enerji
|12,25
|9,96
|58,68
|İskenderun Demir Çelik
|7,00
|1,45
|-12,61
(Sürecek)
Kaynak: AA