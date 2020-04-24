Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
24.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:44
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,08
|2,97
|11,83
|Acıpayam Selüloz
|6,27
|4,33
|-1,57
|Adana Çimento (A)
|9,01
|-0,33
|-7,21
|Adana Çimento (B)
|6,27
|-1,57
|-12,06
|Adana Çimento (C)
|1,82
|0,55
|-18,39
|Adel Kalemcilik
|12,37
|1,89
|-21,21
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,26
|0,80
|-11,78
|Afyon Çimento
|2,52
|0,80
|10,61
|Ak Enerji
|1,01
|5,21
|-7,34
|Akbank
|5,74
|1,06
|-29,22
|Akçansa
|7,28
|0,28
|-24,90
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,61
|-0,62
|-23,70
|Akfen GMYO
|2,93
|0,34
|-27,65
|Akın Tekstil
|9,97
|-3,02
|-27,70
|Akiş GMYO
|3,09
|3,69
|-23,51
|Akmerkez GMYO
|22,98
|0,17
|2,57
|Aksa
|6,15
|0,65
|-12,18
|Aksa Enerji
|3,71
|1,64
|-2,37
|Aksigorta
|5,85
|6,17
|7,98
|Aksu Enerji
|8,93
|1,82
|-39,95
|Alarko Carrıer
|49,38
|2,28
|-17,70
|Alarko GMYO
|13,77
|3,30
|-9,30
|Alarko Holding
|4,39
|1,86
|-26,22
|Albaraka Türk
|1,22
|0,83
|-20,26
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,16
|6,11
|67,44
|Alkim Kağıt
|7,30
|7,83
|30,82
|Alkim Kimya
|55,95
|9,92
|46,01
|Altınyağ
|0,72
|9,09
|75,61
|Altınyunus Çeşme
|19,02
|0,16
|90,39
|Anadolu Cam
|3,75
|0,00
|-13,99
|Anadolu Efes
|18,05
|-0,61
|-21,79
|Anadolu Grubu Holding
|15,00
|-0,33
|-14,72
|Anadolu Hayat Emek.
|6,29
|1,13
|3,37
|Anadolu Isuzu
|11,71
|1,56
|-3,78
|Anadolu Sigorta
|4,83
|2,77
|16,29
|Anel Elektrik
|3,67
|-3,17
|14,33
|Arçelik
|15,26
|-0,52
|-26,78
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,38
|10,00
|Arena Bilgisayar
|12,40
|4,20
|70,21
|Armada Bilgisayar
|25,60
|4,32
|56,19
|Arsan Tekstil
|3,44
|2,08
|-3,91
|Artı Yatırım Holding
|1,48
|9,63
|82,72
|Aselsan
|26,68
|-0,37
|27,41
|Aslan Çimento
|35,08
|1,56
|-12,21
|Ata GMYO
|3,83
|0,79
|-15,45
|Atakule GMYO
|1,54
|-2,53
|-19,79
|Atlantis Yatırım Holding
|1,56
|4,00
|56,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,30
|0,00
|-9,72
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,20
|8,11
|-1,53
|Avrasya GMYO
|1,63
|1,24
|7,95
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,91
|1,06
|4,95
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,90
|0,01
|11,04
|Avrupa Yatırım Holding
|1,34
|2,29
|-12,99
|Ayen Enerji
|2,94
|1,38
|-15,27
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,12
|0,95
|-3,20
|Aygaz
|10,25
|0,00
|-15,61
|Bagfaş
|16,26
|4,84
|-3,33
|Bak Ambalaj
|8,70
|9,99
|18,37
|Balatacılar Balatacılık
|2,50
|4,17
|101,61
|Bantaş Ambalaj
|3,01
|3,08
|19,44
|Banvit
|22,00
|10,00
|18,47
|Baştaş Başkent Çimento
|2,95
|2,79
|13,90
|Batı Çimento
|2,61
|0,77
|-21,15
|Batısöke Çimento
|1,06
|-1,85
|-19,08
|Bera Holding
|3,35
|3,40
|-12,99
|Berkosan Yalıtım
|3,23
|-0,92
|17,88
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,10
|-2,78
|-14,29
|Beyaz Filo
|3,26
|2,84
|3,16
|Bilici Yatırım
|6,87
|-1,01
|57,21
|Bim Mağazalar
|56,00
|1,73
|20,02
|Birko Mensucat
|0,29
|0,00
|-6,45
|Birlik Mensucat
|1,50
|9,49
|31,58
|Bizim Mağazaları
|13,97
|-1,48
|25,07
|Bolu Çimento
|4,16
|-0,24
|-11,49
|Bomonti Elektrik
|3,50
|6,06
|173,44
|Borusan Mannesmann
|9,06
|0,00
|-20,87
|Borusan Yat. Paz.
|58,05
|1,66
|-3,11
|Bosch Fren Sistemleri
|265,90
|1,49
|-8,28
|Bossa
|8,22
|1,99
|1,99
|Brisa
|7,96
|-0,50
|-15,13
|Burçelik
|6,36
|-0,93
|9,47
|Burçelik Vana
|17,55
|-2,77
|80,74
|Bursa Çimento
|3,51
|0,86
|-12,32
|Carrefoursa
|7,92
|-1,00
|68,15
|Casa Emtia Petrol
|18,29
|9,98
|94,78
|Ceo Event Medya
|3,12
|-4,88
|-14,81
|Coca Cola İçecek
|37,94
|2,37
|-1,96
|Cosmos Yat. Holding
|2,54
|-3,05
|24,51
|Credıtwest Faktorıng
|2,28
|-2,56
|-20,83
|Çelebi
|83,55
|3,08
|-18,17
|Çelik Halat
|8,55
|0,47
|31,54
|Çemaş Döküm
|1,01
|-0,98
|-19,43
|Çemtaş
|7,20
|6,67
|-13,04
|Çimbeton
|36,08
|4,64
|-12,55
|Çimentaş
|14,00
|0,36
|-6,67
|Çimsa
|7,24
|0,28
|-20,26
|Çuhadaroğlu Metal
|2,63
|-0,38
|-17,55
|Dagi Giyim
|2,46
|0,41
|-1,60
|Dagi Yatırım Holding
|3,08
|-0,65
|36,28
|Dardanel
|8,25
|0,73
|117,68
|Datagate Bilgisayar
|8,74
|2,70
|11,91
|Demısaş Döküm
|3,09
|1,31
|-11,21
|Denge Holding
|1,27
|0,00
|-7,30
|Deniz GMYO
|3,96
|0,25
|-21,58
|Denizli Cam
|7,10
|-0,70
|-14,87
|Derimod
|6,64
|1,84
|-7,00
|Derlüks Deri
|3,25
|1,88
|-20,34
|Desa Deri
|4,21
|-0,24
|-7,27
|Despec Bilgisayar
|5,51
|1,29
|29,95
|Deva Holding
|14,44
|9,98
|60,62
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,80
|-2,44
|2,56
|Ditaş Doğan
|17,04
|-1,10
|79,08
|DO-CO
|345,00
|-2,35
|-38,83
|Doğan Burda
|6,39
|-4,48
|5,27
|Doğan Holding
|1,81
|0,56
|0,81
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,51
|-0,66
|-8,48
|Doğusan
|2,02
|9,78
|-2,88
|Doğuş GMYO
|4,56
|0,22
|0,66
|Doğuş Otomotiv
|8,81
|6,02
|-7,46
|Döktaş Dökümcülük
|27,50
|-2,27
|-13,10
|Duran Doğan Basım
|19,14
|1,22
|36,32
|Dyo Boya
|4,26
|0,24
|-13,06
|Eczacıbaşı İlaç
|4,82
|3,43
|32,03
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,27
|1,18
|6,62
|Edip Gayrimenkul
|1,93
|-1,53
|38,85
|Ege Endüstri
|560,50
|-0,11
|-0,37
|Ege Gübre
|53,70
|3,57
|7,83
|Ege Profil
|11,20
|-0,27
|-6,43
|Ege Seramik
|3,72
|2,48
|0,27
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,50
|8,70
|56,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,48
|-5,88
|23,08
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,31
|-6,06
|55,00
|Egeplast
|14,17
|4,19
|13,36
|Ekiz Kimya
|6,69
|9,85
|996,72
|Emek Elektrik
|1,70
|0,00
|6,92
|Eminiş Ambalaj
|2,52
|1,61
|65,79
|Emlak Konut GMYO
|1,22
|0,00
|-16,44
|Enerjisa Enerji
|6,90
|6,65
|2,43
|Enka İnşaat
|6,30
|-1,41
|0,77
|Erbosan
|17,62
|2,68
|-29,46
|Ereğli Demir Çelik
|7,96
|-1,73
|-11,95
|Ersu Gıda
|4,92
|9,82
|137,68
|Escort Teknoloji
|3,66
|9,91
|163,31
|Etiler Gıda
|2,17
|9,60
|-11,43
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,84
|6,98
|10,18
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,31
|0,00
|4,80
|Euro Yat. Ort.
|1,45
|-9,94
|22,88
|Euro Yatırım Holding
|1,30
|-2,99
|-13,33
|Fenerbahçe Futbol
|10,26
|-1,82
|-29,09
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,38
|1,81
|-26,04
|F-M İzmit Piston
|46,60
|5,81
|-1,61
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,47
|0,74
|23,15
|Ford Otosan
|58,70
|-0,68
|-11,21
|Formet Çelik Kapı
|3,55
|9,91
|18,33
|Frigo Pak Gıda
|15,00
|3,45
|15,74
|Galatasaray Sportif
|2,56
|-1,92
|26,11
|Garanti Bankası
|8,12
|0,62
|-27,11
|Garanti Faktoring
|4,27
|-1,84
|10,34
|Garanti Yat. Ort.
|1,44
|1,41
|33,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|17,78
|3,67
|217,50
|Gedik Yatırım Holding
|18,25
|5,31
|137,32
|Gediz Ambalaj
|7,87
|1,29
|16,42
|Gentaş
|2,05
|0,00
|-6,39
|Gersan Elektrik
|3,15
|0,64
|-1,25
|Global Men. Değ.
|2,15
|-1,83
|14,36
|Global Yat. Holding
|3,06
|0,99
|-37,17
|Good-Year
|4,13
|-0,48
|1,98
|Göltaş Çimento
|13,21
|1,38
|-25,74
|Gözde Girişim
|4,03
|4,40
|-21,60
|GSD Denizcilik
|2,43
|2,10
|-5,08
|GSD Holding
|1,45
|-0,68
|-2,68
|Gübre Fabrik.
|15,18
|2,57
|67,92
|Güler Yat. Holding
|7,11
|9,89
|250,25
|Güneş Sigorta
|3,10
|9,93
|42,20
|Halk GMYO
|1,30
|1,56
|6,56
|Halk Sigorta
|3,80
|8,57
|91,92
|Hatay Tekstil
|7,74
|1,71
|12,66
|Hedef Girişim
|2,12
|0,47
|-18,77
|Hektaş
|12,40
|-1,74
|54,61
|HUB Girişim
|20,98
|9,96
|123,46
|Hürriyet Gzt.
|1,23
|0,82
|7,89
|ICBC Turkey Bank
|4,22
|1,44
|-19,92
|İdealist Danışmanlık
|2,98
|9,56
|-10,24
|İdealist GMYO
|3,22
|-0,92
|5,23
|İhlas Ev Aletleri
|1,71
|-0,58
|-45,37
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|0,00
|-12,50
|İhlas Gazetecilik
|4,95
|-1,00
|-27,31
|İhlas Holding
|0,66
|0,00
|-27,47
|İhlas Yayın Holding
|0,86
|0,00
|-15,69
|İndeks Bilgisayar
|10,20
|0,89
|5,15
|Info Yatırım
|5,57
|-1,76
|-37,42
|İntema
|8,53
|0,47
|-7,88
|İpek Doğal Enerji
|11,14
|5,39
|44,30
|İskenderun Demir Çelik
|6,90
|0,88
|-13,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA