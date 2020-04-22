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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

22.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:52
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,02 -0,49 8,60
Acıpayam Selüloz 6,01 3,09 -5,65
Adana Çimento (A) 9,04 -0,44 -6,90
Adana Çimento (B) 6,37 -1,24 -10,66
Adana Çimento (C) 1,81 0,00 -18,83
Adel Kalemcilik 12,14 0,50 -22,68
Adese Alışveriş Ticaret 1,25 -1,57 -12,48
Afyon Çimento 2,50 2,46 9,73
Ak Enerji 0,96 3,23 -11,93
Akbank 5,68 0,18 -29,96
Akçansa 7,26 0,28 -25,11
Akdenız Güvenlık Hız. 1,62 2,53 -23,22
Akfen GMYO 2,92 2,82 -27,90
Akın Tekstil 10,28 0,39 -25,45
Akiş GMYO 2,98 1,02 -26,24
Akmerkez GMYO 22,94 -0,17 2,39
Aksa 6,11 1,16 -12,76
Aksa Enerji 3,65 0,27 -3,95
Aksigorta 5,51 -1,25 1,70
Aksu Enerji 8,77 2,93 -41,02
Alarko Carrıer 48,28 0,84 -19,53
Alarko GMYO 13,33 1,45 -12,20
Alarko Holding 4,31 0,94 -27,56
Albaraka Türk 1,21 1,68 -20,92
Alcatel Lucent Teletaş 19,00 5,38 57,81
Alkim Kağıt 6,77 -0,15 21,33
Alkim Kimya 50,90 -1,17 32,83
Altınyağ 0,66 0,00 60,98
Altınyunus Çeşme 18,99 2,65 90,09
Anadolu Cam 3,75 0,00 -13,99
Anadolu Efes 18,16 -0,71 -21,32
Anadolu Grubu Holding 15,05 -1,76 -14,44
Anadolu Hayat Emek. 6,22 0,65 2,22
Anadolu Isuzu 11,53 2,40 -5,26
Anadolu Sigorta 4,70 -0,21 13,16
Anel Elektrik 3,79 -3,07 18,07
Arçelik 15,34 0,20 -26,39
ARD Bilişim Teknolojileri 25,80 9,97
Arena Bilgisayar 11,90 4,39 63,35
Armada Bilgisayar 24,54 9,95 49,73
Arsan Tekstil 3,37 2,74 -5,87
Artı Yatırım Holding 1,35 9,76 66,67
Aselsan 26,78 -0,67 27,89
Aslan Çimento 34,54 0,82 -13,56
Ata GMYO 3,80 -6,17 -16,11
Atakule GMYO 1,58 4,64 -17,71
Atlantis Yatırım Holding 1,50 5,63 50,00
Atlas Yat. Ort. 1,30 0,78 -9,72
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,21 -0,25 -8,92
Avrasya GMYO 1,61 5,92 6,62
Avrasya Petrol ve Tur. 1,89 -0,53 3,85
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,80 0,00 11,04
Avrupa Yatırım Holding 1,31 -0,76 -14,94
Ayen Enerji 2,90 -0,68 -16,43
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,10 0,96 -4,11
Aygaz 10,25 -1,44 -15,61
Bagfaş 15,51 0,98 -7,79
Bak Ambalaj 7,91 0,25 7,62
Balatacılar Balatacılık 2,40 -9,77 93,55
Bantaş Ambalaj 2,92 0,00 15,87
Banvit 20,00 1,37 7,70
Baştaş Başkent Çimento 2,87 -0,69 10,81
Batı Çimento 2,59 -0,38 -21,75
Batısöke Çimento 1,08 -1,82 -17,56
Bera Holding 3,24 1,89 -15,84
Berkosan Yalıtım 3,26 2,84 18,98
Beşiktaş Futbol Yat. 2,16 0,00 -11,84
Beyaz Filo 3,17 1,60 0,32
Bilici Yatırım 6,94 -4,54 58,81
Bim Mağazalar 55,05 -0,81 17,98
Birko Mensucat 0,29 0,00 -6,45
Birlik Mensucat 1,37 2,24 20,18
Bizim Mağazaları 14,18 5,43 26,95
Bolu Çimento 4,17 0,00 -11,28
Bomonti Elektrik 3,30 7,84 157,81
Borusan Mannesmann 9,06 2,14 -20,87
Borusan Yat. Paz. 57,10 -0,87 -4,70
Bosch Fren Sistemleri 262,00 0,77 -9,62
Bossa 8,06 -1,35 0,00
Brisa 8,00 2,17 -14,70
Burçelik 6,42 -1,23 10,50
Burçelik Vana 18,05 -3,48 85,89
Bursa Çimento 3,48 0,87 -13,07
Carrefoursa 8,00 0,38 69,85
Casa Emtia Petrol 16,63 9,99 77,10
Ceo Event Medya 3,28 -6,29 -10,44
Coca Cola İçecek 37,06 -1,70 -4,24
Cosmos Yat. Holding 2,62 6,07 28,43
Credıtwest Faktorıng 2,34 1,74 -18,75
Çelebi 81,05 5,67 -20,62
Çelik Halat 8,51 0,00 30,92
Çemaş Döküm 1,02 0,99 -18,63
Çemtaş 6,75 0,30 -18,48
Çimbeton 34,48 1,11 -16,43
Çimentaş 13,95 0,94 -7,00
Çimsa 7,22 0,42 -20,48
Çuhadaroğlu Metal 2,64 -0,75 -17,24
Dagi Giyim 2,45 -2,39 -2,00
Dagi Yatırım Holding 3,10 -1,27 37,17
Dardanel 8,19 -2,50 116,09
Datagate Bilgisayar 8,51 9,95 8,96
Demısaş Döküm 3,05 -0,97 -12,36
Denge Holding 1,27 9,48 -7,30
Deniz GMYO 3,95 -1,25 -21,78
Denizli Cam 7,15 0,56 -14,27
Derimod 6,52 -1,66 -8,68
Derlüks Deri 3,19 -1,24 -21,81
Desa Deri 4,22 -1,86 -7,05
Despec Bilgisayar 5,44 6,67 28,30
Deva Holding 13,13 9,97 46,05
Diriteks Diriliş Tekstil 0,82 9,33 5,13
Ditaş Doğan 17,23 5,58 81,08
DO-CO 353,30 -0,14 -37,36
Doğan Burda 6,69 -2,05 10,21
Doğan Holding 1,80 4,65 0,25
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,52 1,33 -7,88
Doğusan 1,84 0,00 -11,54
Doğuş GMYO 4,55 0,22 0,44
Doğuş Otomotiv 8,31 0,61 -12,71
Döktaş Dökümcülük 28,14 -3,30 -11,08
Duran Doğan Basım 18,91 0,32 34,69
Dyo Boya 4,25 0,24 -13,27
Eczacıbaşı İlaç 4,66 0,22 27,65
Eczacıbaşı Yatırım 10,15 -0,20 5,37
Edip Gayrimenkul 1,96 -1,01 41,01
Ege Endüstri 579,00 1,08 -0,26
Ege Gübre 51,85 4,12 4,12
Ege Profil 11,23 -0,53 -6,18
Ege Seramik 3,63 -1,09 -2,16
Egeli & Co Tarım Girişim 0,46 9,52 43,75
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,51 -3,77 30,77
Egeli&Co Yatırım Holding 0,33 -5,71 65,00
Egeplast 13,60 0,15 8,80
Ekiz Kimya 6,09 9,93 898,36
Emek Elektrik 1,70 0,59 6,92
Eminiş Ambalaj 2,48 1,22 63,16
Emlak Konut GMYO 1,22 0,83 -16,44
Enerjisa Enerji 6,47 3,03 -3,95
Enka İnşaat 6,39 0,31 2,21
Erbosan 17,16 0,35 -31,31
Ereğli Demir Çelik 8,10 -1,10 -10,40
Ersu Gıda 4,48 9,80 116,43
Escort Teknoloji 3,33 9,90 139,57
Etiler Gıda 1,98 1,54 -19,18
Euro Kapital Yat. Ort. 1,72 0,00 2,99
Euro Trend Yat. Ort. 1,31 -1,50 4,80
Euro Yat. Ort. 1,61 -8,00 36,44
Euro Yatırım Holding 1,34 -1,47 -10,67
Fenerbahçe Futbol 10,45 0,38 -27,78
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,32 2,79 -27,35
F-M İzmit Piston 44,04 -0,05 -7,02
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,40 3,87 22,24
Ford Otosan 59,10 -0,42 -10,61
Formet Çelik Kapı 3,23 9,86 7,67
Frigo Pak Gıda 14,50 4,47 11,88
Galatasaray Sportif 2,61 2,76 28,57
Garanti Bankası 8,07 -1,34 -27,56
Garanti Faktoring 4,35 -2,90 12,40
Garanti Yat. Ort. 1,42 0,00 31,48
Gedik Y. Men. Değ. 17,15 0,82 206,25
Gedik Yatırım Holding 17,33 0,29 125,36
Gediz Ambalaj 7,77 -3,00 14,94
Gentaş 2,05 0,00 -6,39
Gersan Elektrik 3,13 -0,32 -1,88
Global Men. Değ. 2,19 1,86 16,49
Global Yat. Holding 3,03 3,06 -37,78
Good-Year 4,15 0,73 2,47
Göltaş Çimento 13,03 0,85 -26,76
Gözde Girişim 3,86 1,05 -24,90
GSD Denizcilik 2,38 3,03 -7,03
GSD Holding 1,46 2,10 -2,01
Gübre Fabrik. 14,80 3,21 63,72
Güler Yat. Holding 6,47 9,85 218,72
Güneş Sigorta 2,82 1,81 29,36
Halk GMYO 1,28 0,00 4,92
Halk Sigorta 3,50 -2,78 76,77
Hatay Tekstil 7,61 0,79 10,77
Hedef Girişim 2,11 2,43 -19,16
Hektaş 12,62 1,77 57,36
HUB Girişim 19,08 0,69 103,22
Hürriyet Gzt. 1,22 0,00 7,02
ICBC Turkey Bank 4,16 0,73 -21,06
İdealist Danışmanlık 2,72 1,49 -18,07
İdealist GMYO 3,25 -0,91 6,21
İhlas Ev Aletleri 1,72 -3,37 -45,05
İhlas Gayrimenkul 1,05 0,00 -12,50
İhlas Gazetecilik 5,00 0,20 -26,58
İhlas Holding 0,66 0,00 -27,47
İhlas Yayın Holding 0,86 -1,15 -15,69
İndeks Bilgisayar 10,11 4,77 4,23
Info Yatırım 5,67 -1,73 -36,29
İntema 8,49 1,92 -8,32
İpek Doğal Enerji 10,57 2,62 36,92
İskenderun Demir Çelik 6,84 -1,87 -14,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

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