Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,03 3,57 9,14 Acıpayam Selüloz 5,83 -1,19 -8,48 Adana Çimento (A) 9,08 -0,55 -6,49 Adana Çimento (B) 6,45 -0,77 -9,54 Adana Çimento (C) 1,81 -0,55 -18,83 Adel Kalemcilik 12,08 0,08 -23,06 Adese Alışveriş Ticaret 1,27 3,25 -11,08 Afyon Çimento 2,44 -3,94 7,10 Ak Enerji 0,93 -3,12 -14,68 Akbank 5,67 -1,90 -30,09 Akçansa 7,24 0,56 -25,32 Akdenız Güvenlık Hız. 1,58 -1,25 -25,12 Akfen GMYO 2,84 -0,70 -29,88 Akın Tekstil 10,24 -3,03 -25,74 Akiş GMYO 2,95 -1,99 -26,98 Akmerkez GMYO 22,98 -1,03 2,57 Aksa 6,04 -1,79 -13,76 Aksa Enerji 3,64 1,96 -4,21 Aksigorta 5,58 2,01 2,99 Aksu Enerji 8,52 -1,73 -42,70 Alarko Carrıer 47,88 -1,89 -20,20 Alarko GMYO 13,14 -1,72 -13,45 Alarko Holding 4,27 -1,61 -28,24 Albaraka Türk 1,19 -1,65 -22,22 Alcatel Lucent Teletaş 18,03 -0,39 49,75 Alkim Kağıt 6,78 1,04 21,51 Alkim Kimya 51,50 1,88 34,39 Altınyağ 0,66 -2,94 60,98 Altınyunus Çeşme 18,50 -4,10 85,19 Anadolu Cam 3,75 0,81 -13,99 Anadolu Efes 18,29 -2,19 -20,75 Anadolu Grubu Holding 15,32 -2,05 -12,91 Anadolu Hayat Emek. 6,18 2,49 1,56 Anadolu Isuzu 11,26 1,17 -7,48 Anadolu Sigorta 4,71 0,00 13,40 Anel Elektrik 3,91 1,03 21,81 Arçelik 15,31 -1,10 -26,54 ARD Bilişim Teknolojileri 23,46 9,93 Arena Bilgisayar 11,40 -0,52 56,49 Armada Bilgisayar 22,32 -1,50 36,18 Arsan Tekstil 3,28 -3,24 -8,38 Artı Yatırım Holding 1,23 9,82 51,85 Aselsan 26,96 -1,61 28,75 Aslan Çimento 34,26 -2,39 -14,26 Ata GMYO 4,05 -2,41 -10,60 Atakule GMYO 1,51 0,67 -21,35 Atlantis Yatırım Holding 1,42 0,00 42,00 Atlas Yat. Ort. 1,29 -2,27 -10,42 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,24 -3,01 -8,69 Avrasya GMYO 1,52 -4,40 0,66 Avrasya Petrol ve Tur. 1,90 -4,52 4,40 Avrasya Stratejik GMYF 1.427,80 0,00 11,04 Avrupa Yatırım Holding 1,32 0,00 -14,29 Ayen Enerji 2,92 2,46 -15,85 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,08 -0,48 -5,02 Aygaz 10,40 -2,35 -14,37 Bagfaş 15,36 2,74 -8,68 Bak Ambalaj 7,89 6,33 7,35 Balatacılar Balatacılık 2,66 9,92 114,52 Bantaş Ambalaj 2,92 1,04 15,87 Banvit 19,73 1,70 6,25 Baştaş Başkent Çimento 2,89 -1,70 11,58 Batı Çimento 2,60 -3,35 -21,45 Batısöke Çimento 1,10 2,80 -16,03 Bera Holding 3,18 -3,05 -17,40 Berkosan Yalıtım 3,17 -2,16 15,69 Beşiktaş Futbol Yat. 2,16 9,64 -11,84 Beyaz Filo 3,12 -1,89 -1,27 Bilici Yatırım 7,27 -0,27 66,36 Bim Mağazalar 55,50 -2,03 18,95 Birko Mensucat 0,29 0,00 -6,45 Birlik Mensucat 1,34 2,29 17,54 Bizim Mağazaları 13,45 9,98 20,41 Bolu Çimento 4,17 -0,24 -11,28 Bomonti Elektrik 3,06 7,37 139,06 Borusan Mannesmann 8,87 -0,45 -22,53 Borusan Yat. Paz. 57,60 -0,69 -3,86 Bosch Fren Sistemleri 260,00 -0,08 -10,31 Bossa 8,17 -1,57 1,36 Brisa 7,83 2,22 -16,52 Burçelik 6,50 -2,55 11,88 Burçelik Vana 18,70 -2,60 92,58 Bursa Çimento 3,45 -1,15 -13,82 Carrefoursa 7,97 -0,38 69,21 Casa Emtia Petrol 15,12 9,96 61,02 Ceo Event Medya 3,50 6,71 -4,43 Coca Cola İçecek 37,70 -2,33 -2,58 Cosmos Yat. Holding 2,47 9,78 21,08 Credıtwest Faktorıng 2,30 0,00 -20,14 Çelebi 76,70 -1,67 -24,88 Çelik Halat 8,51 -2,41 30,92 Çemaş Döküm 1,01 -1,94 -19,43 Çemtaş 6,73 -1,17 -18,72 Çimbeton 34,10 -0,23 -17,35 Çimentaş 13,82 -1,57 -7,87 Çimsa 7,19 -1,10 -20,81 Çuhadaroğlu Metal 2,66 -2,56 -16,61 Dagi Giyim 2,51 -3,83 0,40 Dagi Yatırım Holding 3,14 -3,98 38,94 Dardanel 8,40 9,95 121,64 Datagate Bilgisayar 7,74 1,84 -0,90 Demısaş Döküm 3,08 1,32 -11,49 Denge Holding 1,16 9,43 -15,33 Deniz GMYO 4,00 -2,91 -20,79 Denizli Cam 7,11 -1,25 -14,75 Derimod 6,63 1,22 -7,14 Derlüks Deri 3,23 -0,31 -20,83 Desa Deri 4,30 -1,38 -5,29 Despec Bilgisayar 5,10 -0,78 20,28 Deva Holding 11,94 9,94 32,81 Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 8,70 -3,85 Ditaş Doğan 16,32 -1,09 71,52 DO-CO 353,80 -4,12 -37,27 Doğan Burda 6,83 9,98 12,52 Doğan Holding 1,72 5,52 -4,20 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,50 0,00 -9,09 Doğusan 1,84 0,55 -11,54 Doğuş GMYO 4,54 -1,52 0,22 Doğuş Otomotiv 8,26 -2,25 -13,24 Döktaş Dökümcülük 29,10 9,98 -8,04 Duran Doğan Basım 18,85 -0,42 34,26 Dyo Boya 4,24 -1,17 -13,47 Eczacıbaşı İlaç 4,65 2,88 27,38 Eczacıbaşı Yatırım 10,17 2,62 5,58 Edip Gayrimenkul 1,98 6,45 42,45 Ege Endüstri 572,80 -0,61 -1,33 Ege Gübre 49,80 0,65 0,00 Ege Profil 11,29 -2,42 -5,68 Ege Seramik 3,67 -2,65 -1,08 Egeli & Co Tarım Girişim 0,42 7,69 31,25 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,53 3,92 35,90 Egeli&Co Yatırım Holding 0,35 6,06 75,00 Egeplast 13,58 -5,17 8,64 Ekiz Kimya 5,54 9,92 808,20 Emek Elektrik 1,69 -2,87 6,29 Eminiş Ambalaj 2,45 -0,81 61,18 Emlak Konut GMYO 1,21 -0,82 -17,12 Enerjisa Enerji 6,28 -1,10 -6,77 Enka İnşaat 6,37 -0,93 1,89 Erbosan 17,10 -1,61 -31,55 Ereğli Demir Çelik 8,19 -1,80 -9,40 Ersu Gıda 4,08 9,97 97,10 Escort Teknoloji 3,03 5,94 117,99 Etiler Gıda 1,95 0,00 -20,41 Euro Kapital Yat. Ort. 1,72 9,55 2,99 Euro Trend Yat. Ort. 1,33 0,76 6,40 Euro Yat. Ort. 1,75 8,02 48,31 Euro Yatırım Holding 1,36 0,74 -9,33 Fenerbahçe Futbol 10,41 9,93 -28,06 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,23 -0,92 -29,32 F-M İzmit Piston 44,06 -0,81 -6,97 Fonet Bilgi Teknolojileri 9,05 0,78 17,69 Ford Otosan 59,35 -1,17 -10,23 Formet Çelik Kapı 2,94 9,70 -2,00 Frigo Pak Gıda 13,88 2,74 7,10 Galatasaray Sportif 2,54 9,96 25,12 Garanti Bankası 8,18 -2,50 -26,57 Garanti Faktoring 4,48 2,28 15,76 Garanti Yat. Ort. 1,42 -2,07 31,48 Gedik Y. Men. Değ. 17,01 -1,96 203,75 Gedik Yatırım Holding 17,28 -1,71 124,71 Gediz Ambalaj 8,01 4,16 18,49 Gentaş 2,05 -0,97 -6,39 Gersan Elektrik 3,14 -2,79 -1,57 Global Men. Değ. 2,15 2,38 14,36 Global Yat. Holding 2,94 -2,97 -39,63 Good-Year 4,12 -0,96 1,73 Göltaş Çimento 12,92 -0,31 -27,37 Gözde Girişim 3,82 -3,05 -25,68 GSD Denizcilik 2,31 -1,28 -9,77 GSD Holding 1,43 -1,38 -4,03 Gübre Fabrik. 14,34 0,21 58,63 Güler Yat. Holding 5,89 9,89 190,15 Güneş Sigorta 2,77 0,73 27,06 Halk GMYO 1,28 -0,78 4,92 Halk Sigorta 3,60 -4,76 81,82 Hatay Tekstil 7,55 -2,08 9,90 Hedef Girişim 2,06 -1,44 -21,07 Hektaş 12,40 7,64 54,61 HUB Girişim 18,95 -0,94 101,84 Hürriyet Gzt. 1,22 2,52 7,02 ICBC Turkey Bank 4,13 -2,36 -21,63 İdealist Danışmanlık 2,68 2,29 -19,28 İdealist GMYO 3,28 -0,61 7,19 İhlas Ev Aletleri 1,78 2,89 -43,13 İhlas Gayrimenkul 1,05 -3,67 -12,50 İhlas Gazetecilik 4,99 1,84 -26,73 İhlas Holding 0,66 -2,94 -27,47 İhlas Yayın Holding 0,87 -2,25 -14,71 İndeks Bilgisayar 9,65 2,01 -0,52 Info Yatırım 5,77 1,23 -35,17 İntema 8,33 -2,00 -10,04 İpek Doğal Enerji 10,30 -1,06 33,42 İskenderun Demir Çelik 6,97 0,29 -12,98 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA