Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
21.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:42
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,03
|3,57
|9,14
|Acıpayam Selüloz
|5,83
|-1,19
|-8,48
|Adana Çimento (A)
|9,08
|-0,55
|-6,49
|Adana Çimento (B)
|6,45
|-0,77
|-9,54
|Adana Çimento (C)
|1,81
|-0,55
|-18,83
|Adel Kalemcilik
|12,08
|0,08
|-23,06
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,27
|3,25
|-11,08
|Afyon Çimento
|2,44
|-3,94
|7,10
|Ak Enerji
|0,93
|-3,12
|-14,68
|Akbank
|5,67
|-1,90
|-30,09
|Akçansa
|7,24
|0,56
|-25,32
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,58
|-1,25
|-25,12
|Akfen GMYO
|2,84
|-0,70
|-29,88
|Akın Tekstil
|10,24
|-3,03
|-25,74
|Akiş GMYO
|2,95
|-1,99
|-26,98
|Akmerkez GMYO
|22,98
|-1,03
|2,57
|Aksa
|6,04
|-1,79
|-13,76
|Aksa Enerji
|3,64
|1,96
|-4,21
|Aksigorta
|5,58
|2,01
|2,99
|Aksu Enerji
|8,52
|-1,73
|-42,70
|Alarko Carrıer
|47,88
|-1,89
|-20,20
|Alarko GMYO
|13,14
|-1,72
|-13,45
|Alarko Holding
|4,27
|-1,61
|-28,24
|Albaraka Türk
|1,19
|-1,65
|-22,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,03
|-0,39
|49,75
|Alkim Kağıt
|6,78
|1,04
|21,51
|Alkim Kimya
|51,50
|1,88
|34,39
|Altınyağ
|0,66
|-2,94
|60,98
|Altınyunus Çeşme
|18,50
|-4,10
|85,19
|Anadolu Cam
|3,75
|0,81
|-13,99
|Anadolu Efes
|18,29
|-2,19
|-20,75
|Anadolu Grubu Holding
|15,32
|-2,05
|-12,91
|Anadolu Hayat Emek.
|6,18
|2,49
|1,56
|Anadolu Isuzu
|11,26
|1,17
|-7,48
|Anadolu Sigorta
|4,71
|0,00
|13,40
|Anel Elektrik
|3,91
|1,03
|21,81
|Arçelik
|15,31
|-1,10
|-26,54
|ARD Bilişim Teknolojileri
|23,46
|9,93
|Arena Bilgisayar
|11,40
|-0,52
|56,49
|Armada Bilgisayar
|22,32
|-1,50
|36,18
|Arsan Tekstil
|3,28
|-3,24
|-8,38
|Artı Yatırım Holding
|1,23
|9,82
|51,85
|Aselsan
|26,96
|-1,61
|28,75
|Aslan Çimento
|34,26
|-2,39
|-14,26
|Ata GMYO
|4,05
|-2,41
|-10,60
|Atakule GMYO
|1,51
|0,67
|-21,35
|Atlantis Yatırım Holding
|1,42
|0,00
|42,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,29
|-2,27
|-10,42
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,24
|-3,01
|-8,69
|Avrasya GMYO
|1,52
|-4,40
|0,66
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,90
|-4,52
|4,40
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,80
|0,00
|11,04
|Avrupa Yatırım Holding
|1,32
|0,00
|-14,29
|Ayen Enerji
|2,92
|2,46
|-15,85
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,08
|-0,48
|-5,02
|Aygaz
|10,40
|-2,35
|-14,37
|Bagfaş
|15,36
|2,74
|-8,68
|Bak Ambalaj
|7,89
|6,33
|7,35
|Balatacılar Balatacılık
|2,66
|9,92
|114,52
|Bantaş Ambalaj
|2,92
|1,04
|15,87
|Banvit
|19,73
|1,70
|6,25
|Baştaş Başkent Çimento
|2,89
|-1,70
|11,58
|Batı Çimento
|2,60
|-3,35
|-21,45
|Batısöke Çimento
|1,10
|2,80
|-16,03
|Bera Holding
|3,18
|-3,05
|-17,40
|Berkosan Yalıtım
|3,17
|-2,16
|15,69
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,16
|9,64
|-11,84
|Beyaz Filo
|3,12
|-1,89
|-1,27
|Bilici Yatırım
|7,27
|-0,27
|66,36
|Bim Mağazalar
|55,50
|-2,03
|18,95
|Birko Mensucat
|0,29
|0,00
|-6,45
|Birlik Mensucat
|1,34
|2,29
|17,54
|Bizim Mağazaları
|13,45
|9,98
|20,41
|Bolu Çimento
|4,17
|-0,24
|-11,28
|Bomonti Elektrik
|3,06
|7,37
|139,06
|Borusan Mannesmann
|8,87
|-0,45
|-22,53
|Borusan Yat. Paz.
|57,60
|-0,69
|-3,86
|Bosch Fren Sistemleri
|260,00
|-0,08
|-10,31
|Bossa
|8,17
|-1,57
|1,36
|Brisa
|7,83
|2,22
|-16,52
|Burçelik
|6,50
|-2,55
|11,88
|Burçelik Vana
|18,70
|-2,60
|92,58
|Bursa Çimento
|3,45
|-1,15
|-13,82
|Carrefoursa
|7,97
|-0,38
|69,21
|Casa Emtia Petrol
|15,12
|9,96
|61,02
|Ceo Event Medya
|3,50
|6,71
|-4,43
|Coca Cola İçecek
|37,70
|-2,33
|-2,58
|Cosmos Yat. Holding
|2,47
|9,78
|21,08
|Credıtwest Faktorıng
|2,30
|0,00
|-20,14
|Çelebi
|76,70
|-1,67
|-24,88
|Çelik Halat
|8,51
|-2,41
|30,92
|Çemaş Döküm
|1,01
|-1,94
|-19,43
|Çemtaş
|6,73
|-1,17
|-18,72
|Çimbeton
|34,10
|-0,23
|-17,35
|Çimentaş
|13,82
|-1,57
|-7,87
|Çimsa
|7,19
|-1,10
|-20,81
|Çuhadaroğlu Metal
|2,66
|-2,56
|-16,61
|Dagi Giyim
|2,51
|-3,83
|0,40
|Dagi Yatırım Holding
|3,14
|-3,98
|38,94
|Dardanel
|8,40
|9,95
|121,64
|Datagate Bilgisayar
|7,74
|1,84
|-0,90
|Demısaş Döküm
|3,08
|1,32
|-11,49
|Denge Holding
|1,16
|9,43
|-15,33
|Deniz GMYO
|4,00
|-2,91
|-20,79
|Denizli Cam
|7,11
|-1,25
|-14,75
|Derimod
|6,63
|1,22
|-7,14
|Derlüks Deri
|3,23
|-0,31
|-20,83
|Desa Deri
|4,30
|-1,38
|-5,29
|Despec Bilgisayar
|5,10
|-0,78
|20,28
|Deva Holding
|11,94
|9,94
|32,81
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,75
|8,70
|-3,85
|Ditaş Doğan
|16,32
|-1,09
|71,52
|DO-CO
|353,80
|-4,12
|-37,27
|Doğan Burda
|6,83
|9,98
|12,52
|Doğan Holding
|1,72
|5,52
|-4,20
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,50
|0,00
|-9,09
|Doğusan
|1,84
|0,55
|-11,54
|Doğuş GMYO
|4,54
|-1,52
|0,22
|Doğuş Otomotiv
|8,26
|-2,25
|-13,24
|Döktaş Dökümcülük
|29,10
|9,98
|-8,04
|Duran Doğan Basım
|18,85
|-0,42
|34,26
|Dyo Boya
|4,24
|-1,17
|-13,47
|Eczacıbaşı İlaç
|4,65
|2,88
|27,38
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,17
|2,62
|5,58
|Edip Gayrimenkul
|1,98
|6,45
|42,45
|Ege Endüstri
|572,80
|-0,61
|-1,33
|Ege Gübre
|49,80
|0,65
|0,00
|Ege Profil
|11,29
|-2,42
|-5,68
|Ege Seramik
|3,67
|-2,65
|-1,08
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,42
|7,69
|31,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,53
|3,92
|35,90
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,35
|6,06
|75,00
|Egeplast
|13,58
|-5,17
|8,64
|Ekiz Kimya
|5,54
|9,92
|808,20
|Emek Elektrik
|1,69
|-2,87
|6,29
|Eminiş Ambalaj
|2,45
|-0,81
|61,18
|Emlak Konut GMYO
|1,21
|-0,82
|-17,12
|Enerjisa Enerji
|6,28
|-1,10
|-6,77
|Enka İnşaat
|6,37
|-0,93
|1,89
|Erbosan
|17,10
|-1,61
|-31,55
|Ereğli Demir Çelik
|8,19
|-1,80
|-9,40
|Ersu Gıda
|4,08
|9,97
|97,10
|Escort Teknoloji
|3,03
|5,94
|117,99
|Etiler Gıda
|1,95
|0,00
|-20,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,72
|9,55
|2,99
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,33
|0,76
|6,40
|Euro Yat. Ort.
|1,75
|8,02
|48,31
|Euro Yatırım Holding
|1,36
|0,74
|-9,33
|Fenerbahçe Futbol
|10,41
|9,93
|-28,06
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,23
|-0,92
|-29,32
|F-M İzmit Piston
|44,06
|-0,81
|-6,97
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,05
|0,78
|17,69
|Ford Otosan
|59,35
|-1,17
|-10,23
|Formet Çelik Kapı
|2,94
|9,70
|-2,00
|Frigo Pak Gıda
|13,88
|2,74
|7,10
|Galatasaray Sportif
|2,54
|9,96
|25,12
|Garanti Bankası
|8,18
|-2,50
|-26,57
|Garanti Faktoring
|4,48
|2,28
|15,76
|Garanti Yat. Ort.
|1,42
|-2,07
|31,48
|Gedik Y. Men. Değ.
|17,01
|-1,96
|203,75
|Gedik Yatırım Holding
|17,28
|-1,71
|124,71
|Gediz Ambalaj
|8,01
|4,16
|18,49
|Gentaş
|2,05
|-0,97
|-6,39
|Gersan Elektrik
|3,14
|-2,79
|-1,57
|Global Men. Değ.
|2,15
|2,38
|14,36
|Global Yat. Holding
|2,94
|-2,97
|-39,63
|Good-Year
|4,12
|-0,96
|1,73
|Göltaş Çimento
|12,92
|-0,31
|-27,37
|Gözde Girişim
|3,82
|-3,05
|-25,68
|GSD Denizcilik
|2,31
|-1,28
|-9,77
|GSD Holding
|1,43
|-1,38
|-4,03
|Gübre Fabrik.
|14,34
|0,21
|58,63
|Güler Yat. Holding
|5,89
|9,89
|190,15
|Güneş Sigorta
|2,77
|0,73
|27,06
|Halk GMYO
|1,28
|-0,78
|4,92
|Halk Sigorta
|3,60
|-4,76
|81,82
|Hatay Tekstil
|7,55
|-2,08
|9,90
|Hedef Girişim
|2,06
|-1,44
|-21,07
|Hektaş
|12,40
|7,64
|54,61
|HUB Girişim
|18,95
|-0,94
|101,84
|Hürriyet Gzt.
|1,22
|2,52
|7,02
|ICBC Turkey Bank
|4,13
|-2,36
|-21,63
|İdealist Danışmanlık
|2,68
|2,29
|-19,28
|İdealist GMYO
|3,28
|-0,61
|7,19
|İhlas Ev Aletleri
|1,78
|2,89
|-43,13
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|-3,67
|-12,50
|İhlas Gazetecilik
|4,99
|1,84
|-26,73
|İhlas Holding
|0,66
|-2,94
|-27,47
|İhlas Yayın Holding
|0,87
|-2,25
|-14,71
|İndeks Bilgisayar
|9,65
|2,01
|-0,52
|Info Yatırım
|5,77
|1,23
|-35,17
|İntema
|8,33
|-2,00
|-10,04
|İpek Doğal Enerji
|10,30
|-1,06
|33,42
|İskenderun Demir Çelik
|6,97
|0,29
|-12,98
(Sürecek)
Kaynak: AA