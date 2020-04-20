Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,96 1,55 5,38 Acıpayam Selüloz 5,90 1,37 -7,38 Adana Çimento (A) 9,13 4,94 -5,97 Adana Çimento (B) 6,50 4,84 -8,84 Adana Çimento (C) 1,82 0,55 -18,39 Adel Kalemcilik 12,07 2,20 -23,12 Adese Alışveriş Ticaret 1,23 0,00 -13,88 Afyon Çimento 2,54 -4,15 11,49 Ak Enerji 0,96 2,13 -11,93 Akbank 5,78 -0,17 -28,73 Akçansa 7,20 2,71 -25,73 Akdenız Güvenlık Hız. 1,60 1,91 -24,17 Akfen GMYO 2,86 2,88 -29,38 Akın Tekstil 10,56 0,09 -23,42 Akiş GMYO 3,01 4,15 -25,50 Akmerkez GMYO 23,22 -0,09 3,64 Aksa 6,15 -0,32 -12,18 Aksa Enerji 3,57 5,62 -6,05 Aksigorta 5,47 3,99 0,96 Aksu Enerji 8,67 2,36 -41,69 Alarko Carrıer 48,80 0,70 -18,67 Alarko GMYO 13,37 1,91 -11,94 Alarko Holding 4,34 1,88 -27,06 Albaraka Türk 1,21 1,68 -20,92 Alcatel Lucent Teletaş 18,10 5,23 50,33 Alkim Kağıt 6,71 4,03 20,25 Alkim Kimya 50,55 1,55 31,92 Altınyağ 0,68 3,03 65,85 Altınyunus Çeşme 19,29 9,98 93,09 Anadolu Cam 3,72 5,08 -14,68 Anadolu Efes 18,70 1,58 -18,98 Anadolu Grubu Holding 15,64 -0,76 -11,09 Anadolu Hayat Emek. 6,03 2,20 -0,91 Anadolu Isuzu 11,13 1,46 -8,55 Anadolu Sigorta 4,71 0,86 13,40 Anel Elektrik 3,87 9,94 20,56 Arçelik 15,48 0,45 -25,72 ARD Bilişim Teknolojileri 21,34 9,94 Arena Bilgisayar 11,46 0,26 57,31 Armada Bilgisayar 22,66 0,27 38,26 Arsan Tekstil 3,39 0,89 -5,31 Artı Yatırım Holding 1,12 9,80 38,27 Aselsan 27,40 1,03 30,85 Aslan Çimento 35,10 0,75 -12,16 Ata GMYO 4,15 2,98 -8,39 Atakule GMYO 1,50 4,90 -21,87 Atlantis Yatırım Holding 1,42 3,65 42,00 Atlas Yat. Ort. 1,32 2,33 -8,33 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,62 -0,63 -5,86 Avrasya GMYO 1,59 0,00 5,30 Avrasya Petrol ve Tur. 1,99 5,29 9,34 Avrasya Stratejik GMYF 1.427,80 0,01 11,04 Avrupa Yatırım Holding 1,32 4,76 -14,29 Ayen Enerji 2,85 3,26 -17,87 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,09 3,47 -4,57 Aygaz 10,65 3,50 -12,32 Bagfaş 14,95 0,67 -11,12 Bak Ambalaj 7,42 6,00 0,95 Balatacılar Balatacılık 2,42 10,00 95,16 Bantaş Ambalaj 2,89 4,71 14,68 Banvit 19,40 2,11 4,47 Baştaş Başkent Çimento 2,94 0,34 13,51 Batı Çimento 2,69 5,91 -18,73 Batısöke Çimento 1,07 9,18 -18,32 Bera Holding 3,28 1,86 -14,81 Berkosan Yalıtım 3,24 9,83 18,25 Beşiktaş Futbol Yat. 1,97 1,55 -19,59 Beyaz Filo 3,18 0,95 0,63 Bilici Yatırım 7,29 -2,80 66,82 Bim Mağazalar 56,65 1,61 21,41 Birko Mensucat 0,29 3,57 -6,45 Birlik Mensucat 1,31 4,80 14,91 Bizim Mağazaları 12,23 9,98 9,49 Bolu Çimento 4,18 4,50 -11,06 Bomonti Elektrik 2,85 5,17 122,66 Borusan Mannesmann 8,91 1,25 -22,18 Borusan Yat. Paz. 58,00 -0,43 -3,19 Bosch Fren Sistemleri 260,20 5,34 -10,24 Bossa 8,30 9,93 2,98 Brisa 7,66 4,64 -18,33 Burçelik 6,67 3,41 14,80 Burçelik Vana 19,20 2,51 97,73 Bursa Çimento 3,49 4,80 -12,82 Carrefoursa 8,00 6,81 69,85 Casa Emtia Petrol 13,75 10,00 46,43 Ceo Event Medya 3,28 9,82 -10,44 Coca Cola İçecek 38,60 2,50 -0,26 Cosmos Yat. Holding 2,25 9,76 10,29 Credıtwest Faktorıng 2,30 2,68 -20,14 Çelebi 78,00 -1,08 -23,60 Çelik Halat 8,72 2,59 34,15 Çemaş Döküm 1,03 1,98 -17,83 Çemtaş 6,81 0,15 -17,75 Çimbeton 34,18 3,08 -17,16 Çimentaş 14,04 -0,35 -6,40 Çimsa 7,27 2,97 -19,93 Çuhadaroğlu Metal 2,73 1,11 -14,42 Dagi Giyim 2,61 -0,76 4,40 Dagi Yatırım Holding 3,27 1,55 44,69 Dardanel 7,64 9,93 101,58 Datagate Bilgisayar 7,60 0,66 -2,69 Demısaş Döküm 3,04 2,01 -12,64 Denge Holding 1,06 9,28 -22,63 Deniz GMYO 4,12 9,87 -18,42 Denizli Cam 7,20 1,12 -13,67 Derimod 6,55 9,90 -8,26 Derlüks Deri 3,24 9,83 -20,59 Desa Deri 4,36 9,82 -3,96 Despec Bilgisayar 5,14 3,42 21,23 Deva Holding 10,86 0,00 20,80 Diriteks Diriliş Tekstil 0,69 9,52 -11,54 Ditaş Doğan 16,50 7,70 73,41 DO-CO 369,00 -1,86 -34,57 Doğan Burda 6,21 9,91 2,31 Doğan Holding 1,63 0,62 -9,22 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,50 2,74 -9,09 Doğusan 1,83 5,17 -12,02 Doğuş GMYO 4,61 2,67 1,77 Doğuş Otomotiv 8,45 7,64 -11,24 Döktaş Dökümcülük 26,46 9,98 -16,39 Duran Doğan Basım 18,93 -0,32 34,83 Dyo Boya 4,29 0,47 -12,45 Eczacıbaşı İlaç 4,52 -1,09 23,82 Eczacıbaşı Yatırım 9,91 -0,40 2,88 Edip Gayrimenkul 1,86 2,20 33,81 Ege Endüstri 576,30 1,46 -0,72 Ege Gübre 49,48 -0,04 -0,64 Ege Profil 11,57 7,33 -3,34 Ege Seramik 3,77 1,62 1,62 Egeli & Co Tarım Girişim 0,39 8,33 21,88 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,51 8,51 30,77 Egeli&Co Yatırım Holding 0,33 10,00 65,00 Egeplast 14,32 -2,72 14,56 Ekiz Kimya 5,04 9,80 726,23 Emek Elektrik 1,74 1,16 9,43 Eminiş Ambalaj 2,47 5,11 62,50 Emlak Konut GMYO 1,22 0,83 -16,44 Enerjisa Enerji 6,35 -0,31 -5,73 Enka İnşaat 6,43 -0,77 2,85 Erbosan 17,38 2,24 -30,42 Ereğli Demir Çelik 8,34 1,34 -7,74 Ersu Gıda 3,71 9,76 79,23 Escort Teknoloji 2,86 0,70 105,76 Etiler Gıda 1,95 -0,51 -20,41 Euro Kapital Yat. Ort. 1,57 8,28 -5,99 Euro Trend Yat. Ort. 1,32 1,54 5,60 Euro Yat. Ort. 1,62 9,46 37,29 Euro Yatırım Holding 1,35 6,30 -10,00 Fenerbahçe Futbol 9,47 -0,42 -34,55 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,26 4,82 -28,67 F-M İzmit Piston 44,42 2,54 -6,21 Fonet Bilgi Teknolojileri 8,98 4,54 16,78 Ford Otosan 60,05 3,71 -9,17 Formet Çelik Kapı 2,68 9,84 -10,67 Frigo Pak Gıda 13,51 5,30 4,24 Galatasaray Sportif 2,31 0,43 13,79 Garanti Bankası 8,39 0,00 -24,69 Garanti Faktoring 4,38 9,77 13,18 Garanti Yat. Ort. 1,45 0,00 34,26 Gedik Y. Men. Değ. 17,35 3,15 209,82 Gedik Yatırım Holding 17,58 1,33 128,61 Gediz Ambalaj 7,69 4,77 13,76 Gentaş 2,07 1,47 -5,48 Gersan Elektrik 3,23 -1,52 1,25 Global Men. Değ. 2,10 9,95 11,70 Global Yat. Holding 3,03 3,41 -37,78 Good-Year 4,16 2,72 2,72 Göltaş Çimento 12,96 2,29 -27,15 Gözde Girişim 3,94 5,63 -23,35 GSD Denizcilik 2,34 1,30 -8,59 GSD Holding 1,45 2,84 -2,68 Gübre Fabrik. 14,31 -1,31 58,30 Güler Yat. Holding 5,36 9,84 164,04 Güneş Sigorta 2,75 -1,08 26,15 Halk GMYO 1,29 1,57 5,74 Halk Sigorta 3,78 2,72 90,91 Hatay Tekstil 7,71 3,63 12,23 Hedef Girişim 2,09 3,47 -19,92 Hektaş 11,52 1,32 43,64 HUB Girişim 19,13 0,84 103,76 Hürriyet Gzt. 1,19 3,48 4,39 ICBC Turkey Bank 4,23 0,95 -19,73 İdealist Danışmanlık 2,62 -1,13 -21,08 İdealist GMYO 3,30 0,00 7,84 İhlas Ev Aletleri 1,73 -4,42 -44,73 İhlas Gayrimenkul 1,09 3,81 -9,17 İhlas Gazetecilik 4,90 8,89 -28,05 İhlas Holding 0,68 4,62 -25,27 İhlas Yayın Holding 0,89 1,14 -12,75 İndeks Bilgisayar 9,46 2,83 -2,47 Info Yatırım 5,70 9,83 -35,96 İntema 8,50 -1,39 -8,21 İpek Doğal Enerji 10,41 0,00 34,84 İskenderun Demir Çelik 6,95 3,89 -13,23 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA