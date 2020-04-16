SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi
Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

16.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:40
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,94 0,52 4,30
Acıpayam Selüloz 5,68 0,53 -10,83
Adana Çimento (A) 8,50 6,25 -12,46
Adana Çimento (B) 6,06 2,19 -15,01
Adana Çimento (C) 1,81 2,26 -18,83
Adel Kalemcilik 11,77 2,35 -25,03
Adese Alışveriş Ticaret 1,20 0,84 -15,98
Afyon Çimento 2,65 9,84 16,32
Ak Enerji 0,97 8,99 -11,01
Akbank 5,65 0,00 -30,33
Akçansa 7,02 -1,13 -27,59
Akdenız Güvenlık Hız. 1,54 0,65 -27,01
Akfen GMYO 2,70 0,75 -33,33
Akın Tekstil 10,13 -1,07 -26,54
Akiş GMYO 2,85 0,00 -29,46
Akmerkez GMYO 23,30 1,92 4,00
Aksa 6,16 0,49 -12,04
Aksa Enerji 3,23 -2,71 -15,00
Aksigorta 4,97 -1,19 -8,27
Aksu Enerji 8,27 -2,36 -44,38
Alarko Carrıer 48,40 -0,21 -19,33
Alarko GMYO 12,76 -1,47 -15,96
Alarko Holding 4,20 0,00 -29,41
Albaraka Türk 1,16 0,00 -24,18
Alcatel Lucent Teletaş 16,90 0,00 40,37
Alkim Kağıt 6,44 6,10 15,41
Alkim Kimya 49,16 2,63 28,29
Altınyağ 0,63 0,00 53,66
Altınyunus Çeşme 15,95 7,34 59,66
Anadolu Cam 3,35 3,40 -23,17
Anadolu Efes 18,38 2,68 -20,36
Anadolu Grubu Holding 15,99 1,20 -9,10
Anadolu Hayat Emek. 5,68 -1,22 -6,66
Anadolu Isuzu 10,28 4,68 -15,53
Anadolu Sigorta 4,66 0,43 12,19
Anel Elektrik 3,20 0,00 -0,31
Arçelik 15,20 -0,65 -27,06
ARD Bilişim Teknolojileri 17,65 1,79
Arena Bilgisayar 11,20 2,28 53,74
Armada Bilgisayar 22,88 -2,89 39,60
Arsan Tekstil 3,32 0,61 -7,26
Artı Yatırım Holding 0,95 -2,06 17,28
Aselsan 26,66 0,83 27,32
Aslan Çimento 35,18 1,09 -11,96
Ata GMYO 4,02 2,29 -11,26
Atakule GMYO 1,38 0,00 -28,13
Atlantis Yatırım Holding 1,31 0,00 31,00
Atlas Yat. Ort. 1,27 -4,51 -11,81
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,69 0,48 -5,34
Avrasya GMYO 1,63 -5,78 7,95
Avrasya Petrol ve Tur. 1,72 -2,82 -5,49
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,60 0,00 11,02
Avrupa Yatırım Holding 1,20 -0,83 -22,08
Ayen Enerji 2,72 1,12 -21,61
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,99 1,02 -9,13
Aygaz 9,92 2,59 -18,33
Bagfaş 15,05 9,93 -10,52
Bak Ambalaj 7,21 3,00 -1,90
Balatacılar Balatacılık 2,00 9,89 61,29
Bantaş Ambalaj 2,69 1,51 6,75
Banvit 19,20 1,27 3,39
Baştaş Başkent Çimento 2,89 2,12 11,58
Batı Çimento 2,49 1,63 -24,77
Batısöke Çimento 0,92 0,00 -29,77
Bera Holding 3,18 2,58 -17,40
Berkosan Yalıtım 2,69 4,67 -1,82
Beşiktaş Futbol Yat. 1,92 -2,54 -21,63
Beyaz Filo 3,02 -1,31 -4,43
Bilici Yatırım 7,48 1,08 71,17
Bim Mağazalar 54,60 0,83 17,02
Birko Mensucat 0,27 3,85 -12,90
Birlik Mensucat 1,20 2,56 5,26
Bizim Mağazaları 11,61 -2,68 3,94
Bolu Çimento 3,94 6,49 -16,17
Bomonti Elektrik 2,56 9,87 100,00
Borusan Mannesmann 8,66 3,10 -24,37
Borusan Yat. Paz. 57,50 5,50 -4,03
Bosch Fren Sistemleri 241,00 -3,98 -16,87
Bossa 7,39 -1,47 -8,31
Brisa 7,21 0,28 -23,13
Burçelik 6,19 0,16 6,54
Burçelik Vana 19,14 0,68 97,12
Bursa Çimento 3,29 -0,60 -17,82
Carrefoursa 7,71 2,12 63,69
Casa Emtia Petrol 12,50 -3,10 33,12
Ceo Event Medya 6,67 -2,20 -19,05
Coca Cola İçecek 36,86 1,60 -4,75
Cosmos Yat. Holding 2,05 -4,65 0,49
Credıtwest Faktorıng 2,24 6,16 -22,22
Çelebi 77,55 -9,98 -24,05
Çelik Halat 8,57 0,35 31,85
Çemaş Döküm 0,99 0,00 -21,02
Çemtaş 6,50 6,21 -21,50
Çimbeton 32,40 -0,43 -21,47
Çimentaş 13,70 -3,99 -8,67
Çimsa 6,95 0,43 -23,46
Çuhadaroğlu Metal 2,46 0,00 -22,88
Dagi Giyim 2,60 9,70 4,00
Dagi Yatırım Holding 2,93 4,27 29,65
Dardanel 6,65 1,84 75,46
Datagate Bilgisayar 7,39 3,65 -5,38
Demısaş Döküm 2,93 -0,68 -15,80
Denge Holding 0,95 1,06 -30,66
Deniz GMYO 3,70 0,00 -26,73
Denizli Cam 6,48 2,53 -22,30
Derimod 6,08 1,33 -14,85
Derlüks Deri 2,86 -1,38 -29,90
Desa Deri 3,97 1,02 -12,56
Despec Bilgisayar 4,91 1,24 15,80
Deva Holding 11,04 9,96 22,80
Diriteks Diriliş Tekstil 0,62 -3,13 -20,51
Ditaş Doğan 15,09 8,02 58,59
DO-CO 358,10 -9,98 -36,51
Doğan Burda 5,14 9,83 -15,32
Doğan Holding 1,60 2,56 -10,89
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,43 0,70 -13,33
Doğusan 1,69 -2,87 -18,75
Doğuş GMYO 4,47 2,76 -1,32
Doğuş Otomotiv 7,35 -1,47 -22,79
Döktaş Dökümcülük 21,88 -9,96 -30,86
Duran Doğan Basım 19,15 5,80 36,40
Dyo Boya 4,20 0,24 -14,29
Eczacıbaşı İlaç 4,80 9,84 31,48
Eczacıbaşı Yatırım 10,31 9,91 7,03
Edip Gayrimenkul 1,71 -2,29 23,02
Ege Endüstri 552,60 -0,27 -4,81
Ege Gübre 47,86 7,31 -3,90
Ege Profil 10,58 -0,66 -11,61
Ege Seramik 3,65 2,24 -1,62
Egeli & Co Tarım Girişim 0,33 10,00 3,13
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,43 4,88 10,26
Egeli&Co Yatırım Holding 0,28 3,70 40,00
Egeplast 15,00 -0,66 20,00
Ekiz Kimya 4,18 10,00 585,25
Emek Elektrik 1,57 1,29 -1,26
Eminiş Ambalaj 2,53 8,12 66,45
Emlak Konut GMYO 1,18 -0,84 -19,18
Enerjisa Enerji 6,29 1,13 -6,62
Enka İnşaat 6,05 0,17 -3,23
Erbosan 16,58 0,00 -33,63
Ereğli Demir Çelik 8,00 1,14 -11,50
Ersu Gıda 3,37 -1,75 62,80
Escort Teknoloji 2,83 9,69 103,60
Etiler Gıda 1,96 0,00 -20,00
Euro Kapital Yat. Ort. 1,40 3,70 -16,17
Euro Trend Yat. Ort. 1,28 3,23 2,40
Euro Yat. Ort. 1,35 9,76 14,41
Euro Yatırım Holding 1,26 5,00 -16,00
Fenerbahçe Futbol 9,29 -4,13 -35,80
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,02 -1,31 -33,92
F-M İzmit Piston 42,08 -0,99 -11,15
Fonet Bilgi Teknolojileri 8,34 1,21 8,45
Ford Otosan 56,25 2,74 -14,92
Formet Çelik Kapı 2,36 2,61 -21,33
Frigo Pak Gıda 12,90 -0,77 -0,46
Galatasaray Sportif 2,26 -5,83 11,33
Garanti Bankası 8,25 0,49 -25,94
Garanti Faktoring 3,88 0,26 0,26
Garanti Yat. Ort. 1,43 0,70 32,41
Gedik Y. Men. Değ. 16,56 4,28 195,71
Gedik Yatırım Holding 16,84 3,25 118,99
Gediz Ambalaj 7,08 2,76 4,73
Gentaş 2,02 0,00 -7,76
Gersan Elektrik 3,19 -8,33 0,00
Global Men. Değ. 1,86 0,54 -1,06
Global Yat. Holding 2,85 -0,70 -41,48
Good-Year 3,97 0,00 -1,98
Göltaş Çimento 12,46 -0,16 -29,96
Gözde Girişim 3,63 -1,36 -29,38
GSD Denizcilik 2,19 -0,45 -14,45
GSD Holding 1,36 -0,73 -8,72
Gübre Fabrik. 14,75 4,24 63,16
Güler Yat. Holding 4,44 9,90 118,72
Güneş Sigorta 2,53 5,42 16,06
Halk GMYO 1,22 0,00 0,00
Halk Sigorta 3,35 3,40 69,19
Hatay Tekstil 7,28 -1,09 5,97
Hedef Girişim 1,97 1,03 -24,52
Hektaş 11,69 7,35 45,76
HUB Girişim 18,75 4,98 99,71
Hürriyet Gzt. 1,12 0,00 -1,75
ICBC Turkey Bank 4,15 -0,24 -21,25
İdealist Danışmanlık 2,61 2,35 -21,39
İdealist GMYO 3,60 4,05 17,65
İhlas Ev Aletleri 1,89 -9,57 -39,62
İhlas Gayrimenkul 1,07 4,90 -10,83
İhlas Gazetecilik 4,50 -7,02 -33,92
İhlas Holding 0,67 9,84 -26,37
İhlas Yayın Holding 0,91 7,06 -10,78
İndeks Bilgisayar 8,73 1,63 -10,00
Info Yatırım 4,72 -3,67 -46,97
İntema 8,55 -4,89 -7,67
İpek Doğal Enerji 10,49 3,66 35,88
İskenderun Demir Çelik 6,60 -1,20 -17,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi
Baba-oğul unutulmaya yüz tutan demircilik mesleğini yaşatmaya çalışıyorlar Ekonomi
Baba-oğul unutulmaya yüz tutan demircilik mesleğini yaşatmaya çalışıyorlar
Besicileri zora sokan koronavirüs oyunu! Alım fiyatlarını düşürdüler ama kasaplarda fiyatlar aynı Ekonomi
Besicileri zora sokan koronavirüs oyunu! Alım fiyatlarını düşürdüler ama kasaplarda fiyatlar aynı
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek 1,7 milyar liraya yaklaştı Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek 1,7 milyar liraya yaklaştı
E-ticaret devi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı Ekonomi
E-ticaret devi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
Bakan'dan işçi ve patrona güzel haber! Ödemeler daha hızlı yapılacak Ekonomi
Bakan'dan işçi ve patrona güzel haber! Ödemeler daha hızlı yapılacak
G20, dünyanın en fakir ülkelerinin borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesi konusunda anlaştı
G20, dünyanın en fakir ülkelerinin borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesi konusunda anlaştı
Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti
Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti
Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, yöre halkının geçim kaynağı oldu
Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, yöre halkının geçim kaynağı oldu
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
387,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın, 385,5 liradan işlem görüyor
387,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın, 385,5 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,92'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,92'den işlem görüyor
Sivas'ta üretim yapan firma koronavirüsten ölenler için 16 ülkeye antibakteriyel tabut ihraç ediyor
Sivas'ta üretim yapan firma koronavirüsten ölenler için 16 ülkeye antibakteriyel tabut ihraç ediyor
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın
Üreticilerden vatandaşa çağrı: Panik yapmayın, 6 aylık gıda ve içecek stoğumuz var
Üreticilerden vatandaşa çağrı: Panik yapmayın, 6 aylık gıda ve içecek stoğumuz var
Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak
Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken çiftçiler üretime ara vermeden devam ediyor
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken çiftçiler üretime ara vermeden devam ediyor
ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı
Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
Tofaş üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a erteledi
Tofaş üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a erteledi
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
Perakendeciler alışverişlerin Cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor
Perakendeciler alışverişlerin Cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor
Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak
Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Özgür Özel Özlem Zengin Lütfü Türkkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Sezen Aksu Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ronaldinho Basketbolcu Anderson Talisca Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Wuhan Nisan İtalya
Şu an buradasınız: Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 18:56:47. #1.15#
title