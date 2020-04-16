Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
16.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:40
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,94
|0,52
|4,30
|Acıpayam Selüloz
|5,68
|0,53
|-10,83
|Adana Çimento (A)
|8,50
|6,25
|-12,46
|Adana Çimento (B)
|6,06
|2,19
|-15,01
|Adana Çimento (C)
|1,81
|2,26
|-18,83
|Adel Kalemcilik
|11,77
|2,35
|-25,03
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,20
|0,84
|-15,98
|Afyon Çimento
|2,65
|9,84
|16,32
|Ak Enerji
|0,97
|8,99
|-11,01
|Akbank
|5,65
|0,00
|-30,33
|Akçansa
|7,02
|-1,13
|-27,59
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,54
|0,65
|-27,01
|Akfen GMYO
|2,70
|0,75
|-33,33
|Akın Tekstil
|10,13
|-1,07
|-26,54
|Akiş GMYO
|2,85
|0,00
|-29,46
|Akmerkez GMYO
|23,30
|1,92
|4,00
|Aksa
|6,16
|0,49
|-12,04
|Aksa Enerji
|3,23
|-2,71
|-15,00
|Aksigorta
|4,97
|-1,19
|-8,27
|Aksu Enerji
|8,27
|-2,36
|-44,38
|Alarko Carrıer
|48,40
|-0,21
|-19,33
|Alarko GMYO
|12,76
|-1,47
|-15,96
|Alarko Holding
|4,20
|0,00
|-29,41
|Albaraka Türk
|1,16
|0,00
|-24,18
|Alcatel Lucent Teletaş
|16,90
|0,00
|40,37
|Alkim Kağıt
|6,44
|6,10
|15,41
|Alkim Kimya
|49,16
|2,63
|28,29
|Altınyağ
|0,63
|0,00
|53,66
|Altınyunus Çeşme
|15,95
|7,34
|59,66
|Anadolu Cam
|3,35
|3,40
|-23,17
|Anadolu Efes
|18,38
|2,68
|-20,36
|Anadolu Grubu Holding
|15,99
|1,20
|-9,10
|Anadolu Hayat Emek.
|5,68
|-1,22
|-6,66
|Anadolu Isuzu
|10,28
|4,68
|-15,53
|Anadolu Sigorta
|4,66
|0,43
|12,19
|Anel Elektrik
|3,20
|0,00
|-0,31
|Arçelik
|15,20
|-0,65
|-27,06
|ARD Bilişim Teknolojileri
|17,65
|1,79
|Arena Bilgisayar
|11,20
|2,28
|53,74
|Armada Bilgisayar
|22,88
|-2,89
|39,60
|Arsan Tekstil
|3,32
|0,61
|-7,26
|Artı Yatırım Holding
|0,95
|-2,06
|17,28
|Aselsan
|26,66
|0,83
|27,32
|Aslan Çimento
|35,18
|1,09
|-11,96
|Ata GMYO
|4,02
|2,29
|-11,26
|Atakule GMYO
|1,38
|0,00
|-28,13
|Atlantis Yatırım Holding
|1,31
|0,00
|31,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,27
|-4,51
|-11,81
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,69
|0,48
|-5,34
|Avrasya GMYO
|1,63
|-5,78
|7,95
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,72
|-2,82
|-5,49
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,60
|0,00
|11,02
|Avrupa Yatırım Holding
|1,20
|-0,83
|-22,08
|Ayen Enerji
|2,72
|1,12
|-21,61
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,99
|1,02
|-9,13
|Aygaz
|9,92
|2,59
|-18,33
|Bagfaş
|15,05
|9,93
|-10,52
|Bak Ambalaj
|7,21
|3,00
|-1,90
|Balatacılar Balatacılık
|2,00
|9,89
|61,29
|Bantaş Ambalaj
|2,69
|1,51
|6,75
|Banvit
|19,20
|1,27
|3,39
|Baştaş Başkent Çimento
|2,89
|2,12
|11,58
|Batı Çimento
|2,49
|1,63
|-24,77
|Batısöke Çimento
|0,92
|0,00
|-29,77
|Bera Holding
|3,18
|2,58
|-17,40
|Berkosan Yalıtım
|2,69
|4,67
|-1,82
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,92
|-2,54
|-21,63
|Beyaz Filo
|3,02
|-1,31
|-4,43
|Bilici Yatırım
|7,48
|1,08
|71,17
|Bim Mağazalar
|54,60
|0,83
|17,02
|Birko Mensucat
|0,27
|3,85
|-12,90
|Birlik Mensucat
|1,20
|2,56
|5,26
|Bizim Mağazaları
|11,61
|-2,68
|3,94
|Bolu Çimento
|3,94
|6,49
|-16,17
|Bomonti Elektrik
|2,56
|9,87
|100,00
|Borusan Mannesmann
|8,66
|3,10
|-24,37
|Borusan Yat. Paz.
|57,50
|5,50
|-4,03
|Bosch Fren Sistemleri
|241,00
|-3,98
|-16,87
|Bossa
|7,39
|-1,47
|-8,31
|Brisa
|7,21
|0,28
|-23,13
|Burçelik
|6,19
|0,16
|6,54
|Burçelik Vana
|19,14
|0,68
|97,12
|Bursa Çimento
|3,29
|-0,60
|-17,82
|Carrefoursa
|7,71
|2,12
|63,69
|Casa Emtia Petrol
|12,50
|-3,10
|33,12
|Ceo Event Medya
|6,67
|-2,20
|-19,05
|Coca Cola İçecek
|36,86
|1,60
|-4,75
|Cosmos Yat. Holding
|2,05
|-4,65
|0,49
|Credıtwest Faktorıng
|2,24
|6,16
|-22,22
|Çelebi
|77,55
|-9,98
|-24,05
|Çelik Halat
|8,57
|0,35
|31,85
|Çemaş Döküm
|0,99
|0,00
|-21,02
|Çemtaş
|6,50
|6,21
|-21,50
|Çimbeton
|32,40
|-0,43
|-21,47
|Çimentaş
|13,70
|-3,99
|-8,67
|Çimsa
|6,95
|0,43
|-23,46
|Çuhadaroğlu Metal
|2,46
|0,00
|-22,88
|Dagi Giyim
|2,60
|9,70
|4,00
|Dagi Yatırım Holding
|2,93
|4,27
|29,65
|Dardanel
|6,65
|1,84
|75,46
|Datagate Bilgisayar
|7,39
|3,65
|-5,38
|Demısaş Döküm
|2,93
|-0,68
|-15,80
|Denge Holding
|0,95
|1,06
|-30,66
|Deniz GMYO
|3,70
|0,00
|-26,73
|Denizli Cam
|6,48
|2,53
|-22,30
|Derimod
|6,08
|1,33
|-14,85
|Derlüks Deri
|2,86
|-1,38
|-29,90
|Desa Deri
|3,97
|1,02
|-12,56
|Despec Bilgisayar
|4,91
|1,24
|15,80
|Deva Holding
|11,04
|9,96
|22,80
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,62
|-3,13
|-20,51
|Ditaş Doğan
|15,09
|8,02
|58,59
|DO-CO
|358,10
|-9,98
|-36,51
|Doğan Burda
|5,14
|9,83
|-15,32
|Doğan Holding
|1,60
|2,56
|-10,89
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,43
|0,70
|-13,33
|Doğusan
|1,69
|-2,87
|-18,75
|Doğuş GMYO
|4,47
|2,76
|-1,32
|Doğuş Otomotiv
|7,35
|-1,47
|-22,79
|Döktaş Dökümcülük
|21,88
|-9,96
|-30,86
|Duran Doğan Basım
|19,15
|5,80
|36,40
|Dyo Boya
|4,20
|0,24
|-14,29
|Eczacıbaşı İlaç
|4,80
|9,84
|31,48
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,31
|9,91
|7,03
|Edip Gayrimenkul
|1,71
|-2,29
|23,02
|Ege Endüstri
|552,60
|-0,27
|-4,81
|Ege Gübre
|47,86
|7,31
|-3,90
|Ege Profil
|10,58
|-0,66
|-11,61
|Ege Seramik
|3,65
|2,24
|-1,62
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,33
|10,00
|3,13
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,43
|4,88
|10,26
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,28
|3,70
|40,00
|Egeplast
|15,00
|-0,66
|20,00
|Ekiz Kimya
|4,18
|10,00
|585,25
|Emek Elektrik
|1,57
|1,29
|-1,26
|Eminiş Ambalaj
|2,53
|8,12
|66,45
|Emlak Konut GMYO
|1,18
|-0,84
|-19,18
|Enerjisa Enerji
|6,29
|1,13
|-6,62
|Enka İnşaat
|6,05
|0,17
|-3,23
|Erbosan
|16,58
|0,00
|-33,63
|Ereğli Demir Çelik
|8,00
|1,14
|-11,50
|Ersu Gıda
|3,37
|-1,75
|62,80
|Escort Teknoloji
|2,83
|9,69
|103,60
|Etiler Gıda
|1,96
|0,00
|-20,00
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,40
|3,70
|-16,17
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,28
|3,23
|2,40
|Euro Yat. Ort.
|1,35
|9,76
|14,41
|Euro Yatırım Holding
|1,26
|5,00
|-16,00
|Fenerbahçe Futbol
|9,29
|-4,13
|-35,80
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,02
|-1,31
|-33,92
|F-M İzmit Piston
|42,08
|-0,99
|-11,15
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,34
|1,21
|8,45
|Ford Otosan
|56,25
|2,74
|-14,92
|Formet Çelik Kapı
|2,36
|2,61
|-21,33
|Frigo Pak Gıda
|12,90
|-0,77
|-0,46
|Galatasaray Sportif
|2,26
|-5,83
|11,33
|Garanti Bankası
|8,25
|0,49
|-25,94
|Garanti Faktoring
|3,88
|0,26
|0,26
|Garanti Yat. Ort.
|1,43
|0,70
|32,41
|Gedik Y. Men. Değ.
|16,56
|4,28
|195,71
|Gedik Yatırım Holding
|16,84
|3,25
|118,99
|Gediz Ambalaj
|7,08
|2,76
|4,73
|Gentaş
|2,02
|0,00
|-7,76
|Gersan Elektrik
|3,19
|-8,33
|0,00
|Global Men. Değ.
|1,86
|0,54
|-1,06
|Global Yat. Holding
|2,85
|-0,70
|-41,48
|Good-Year
|3,97
|0,00
|-1,98
|Göltaş Çimento
|12,46
|-0,16
|-29,96
|Gözde Girişim
|3,63
|-1,36
|-29,38
|GSD Denizcilik
|2,19
|-0,45
|-14,45
|GSD Holding
|1,36
|-0,73
|-8,72
|Gübre Fabrik.
|14,75
|4,24
|63,16
|Güler Yat. Holding
|4,44
|9,90
|118,72
|Güneş Sigorta
|2,53
|5,42
|16,06
|Halk GMYO
|1,22
|0,00
|0,00
|Halk Sigorta
|3,35
|3,40
|69,19
|Hatay Tekstil
|7,28
|-1,09
|5,97
|Hedef Girişim
|1,97
|1,03
|-24,52
|Hektaş
|11,69
|7,35
|45,76
|HUB Girişim
|18,75
|4,98
|99,71
|Hürriyet Gzt.
|1,12
|0,00
|-1,75
|ICBC Turkey Bank
|4,15
|-0,24
|-21,25
|İdealist Danışmanlık
|2,61
|2,35
|-21,39
|İdealist GMYO
|3,60
|4,05
|17,65
|İhlas Ev Aletleri
|1,89
|-9,57
|-39,62
|İhlas Gayrimenkul
|1,07
|4,90
|-10,83
|İhlas Gazetecilik
|4,50
|-7,02
|-33,92
|İhlas Holding
|0,67
|9,84
|-26,37
|İhlas Yayın Holding
|0,91
|7,06
|-10,78
|İndeks Bilgisayar
|8,73
|1,63
|-10,00
|Info Yatırım
|4,72
|-3,67
|-46,97
|İntema
|8,55
|-4,89
|-7,67
|İpek Doğal Enerji
|10,49
|3,66
|35,88
|İskenderun Demir Çelik
|6,60
|-1,20
|-17,60
(Sürecek)
Kaynak: AA