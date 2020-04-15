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Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

15.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:38
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,93 2,12 3,76
Acıpayam Selüloz 5,65 -4,40 -11,30
Adana Çimento (A) 8,00 -0,50 -17,61
Adana Çimento (B) 5,93 -3,73 -16,83
Adana Çimento (C) 1,77 -2,21 -20,63
Adel Kalemcilik 11,50 -3,44 -26,75
Adese Alışveriş Ticaret 1,19 -3,25 -16,68
Afyon Çimento 6,65 9,92 5,89
Ak Enerji 0,89 -6,32 -18,35
Akbank 5,65 -6,15 -30,33
Akçansa 7,10 -3,40 -26,76
Akdenız Güvenlık Hız. 1,53 -6,13 -27,49
Akfen GMYO 2,68 -0,37 -33,83
Akın Tekstil 10,24 -6,31 -25,74
Akiş GMYO 2,85 -3,39 -29,46
Akmerkez GMYO 22,86 0,09 2,03
Aksa 6,13 -0,16 -12,47
Aksa Enerji 3,32 -5,68 -12,63
Aksigorta 5,03 -2,14 -7,16
Aksu Enerji 8,47 -4,08 -43,04
Alarko Carrıer 48,50 -5,37 -19,17
Alarko GMYO 12,95 -4,57 -14,70
Alarko Holding 4,20 -3,23 -29,41
Albaraka Türk 1,16 -3,33 -24,18
Alcatel Lucent Teletaş 16,90 -7,35 40,37
Alkim Kağıt 6,07 -1,94 8,78
Alkim Kimya 47,90 -2,40 25,00
Altınyağ 0,63 -8,70 53,66
Altınyunus Çeşme 14,86 -7,13 48,75
Anadolu Cam 3,24 -1,52 -25,69
Anadolu Efes 17,90 -4,43 -22,44
Anadolu Grubu Holding 15,80 4,91 -10,18
Anadolu Hayat Emek. 5,75 0,00 -5,51
Anadolu Isuzu 9,82 2,72 -19,31
Anadolu Sigorta 4,64 1,09 11,71
Anel Elektrik 3,20 0,00 -0,31
Arçelik 15,30 -4,37 -26,58
ARD Bilişim Teknolojileri 17,34 -7,72
Arena Bilgisayar 10,95 -3,44 50,31
Armada Bilgisayar 23,56 0,51 43,75
Arsan Tekstil 3,30 -5,71 -7,82
Artı Yatırım Holding 0,97 -3,00 19,75
Aselsan 26,44 -3,08 26,27
Aslan Çimento 34,80 0,23 -12,91
Ata GMYO 3,93 2,34 -13,25
Atakule GMYO 1,38 -4,83 -28,13
Atlantis Yatırım Holding 1,31 0,00 31,00
Atlas Yat. Ort. 1,33 -3,62 -7,64
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,63 -2,85 -5,79
Avrasya GMYO 1,73 2,37 14,57
Avrasya Petrol ve Tur. 1,77 9,94 -2,75
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,60 0,00 11,02
Avrupa Yatırım Holding 1,21 -4,72 -21,43
Ayen Enerji 2,69 -5,94 -22,48
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,97 -1,50 -10,05
Aygaz 9,67 -1,63 -20,38
Bagfaş 13,69 -4,47 -18,61
Bak Ambalaj 7,00 5,58 -4,76
Balatacılar Balatacılık 1,82 1,11 46,77
Bantaş Ambalaj 2,65 -6,69 5,16
Banvit 18,96 1,94 2,10
Baştaş Başkent Çimento 2,83 -3,08 9,27
Batı Çimento 2,45 -4,30 -25,98
Batısöke Çimento 0,92 -3,16 -29,77
Bera Holding 3,10 -4,32 -19,48
Berkosan Yalıtım 2,57 -6,55 -6,20
Beşiktaş Futbol Yat. 1,97 -6,64 -19,59
Beyaz Filo 3,06 -4,38 -3,16
Bilici Yatırım 7,40 0,00 69,34
Bim Mağazalar 54,15 4,44 16,05
Birko Mensucat 0,26 -7,14 -16,13
Birlik Mensucat 1,17 -7,14 2,63
Bizim Mağazaları 11,93 4,83 6,80
Bolu Çimento 3,70 -1,33 -21,28
Bomonti Elektrik 2,33 9,91 82,03
Borusan Mannesmann 8,40 -5,72 -26,64
Borusan Yat. Paz. 54,50 -6,92 -9,04
Bosch Fren Sistemleri 251,00 -5,99 -13,42
Bossa 7,50 -8,09 -6,95
Brisa 7,19 -3,23 -23,34
Burçelik 6,18 -4,78 6,37
Burçelik Vana 19,01 0,64 95,78
Bursa Çimento 3,31 -2,93 -17,32
Carrefoursa 7,55 9,90 60,30
Casa Emtia Petrol 12,90 4,03 37,38
Ceo Event Medya 6,82 0,89 -17,23
Coca Cola İçecek 36,28 -2,58 -6,25
Cosmos Yat. Holding 2,15 -1,38 5,39
Credıtwest Faktorıng 2,11 -9,05 -26,74
Çelebi 86,15 -9,98 -15,62
Çelik Halat 8,54 -1,04 31,38
Çemaş Döküm 0,99 -5,71 -21,02
Çemtaş 6,12 -4,97 -26,09
Çimbeton 32,54 -2,28 -21,13
Çimentaş 14,27 2,22 -4,87
Çimsa 6,92 -3,08 -23,79
Çuhadaroğlu Metal 2,46 -4,65 -22,88
Dagi Giyim 2,37 3,95 -5,20
Dagi Yatırım Holding 2,81 -4,10 24,34
Dardanel 6,53 -1,06 72,30
Datagate Bilgisayar 7,13 -5,81 -8,71
Demısaş Döküm 2,95 -4,22 -15,23
Denge Holding 0,94 -3,09 -31,39
Deniz GMYO 3,70 -3,39 -26,73
Denizli Cam 6,32 -3,66 -24,22
Derimod 6,00 9,89 -15,97
Derlüks Deri 2,90 -4,61 -28,92
Desa Deri 3,93 -0,51 -13,44
Despec Bilgisayar 4,85 -6,19 14,39
Deva Holding 10,04 -1,47 11,68
Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 -1,54 -17,95
Ditaş Doğan 13,97 10,00 46,82
DO-CO 397,80 -10,00 -29,47
Doğan Burda 4,68 9,86 -22,90
Doğan Holding 1,56 -3,70 -13,12
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,42 -6,58 -13,94
Doğusan 1,74 -5,43 -16,35
Doğuş GMYO 4,35 -4,81 -3,97
Doğuş Otomotiv 7,46 -5,81 -21,64
Döktaş Dökümcülük 24,30 -9,93 -23,21
Duran Doğan Basım 18,10 -4,69 28,92
Dyo Boya 4,19 -3,68 -14,49
Eczacıbaşı İlaç 4,37 -2,02 19,71
Eczacıbaşı Yatırım 9,38 -2,09 -2,62
Edip Gayrimenkul 1,75 -5,41 25,90
Ege Endüstri 554,10 -3,28 -4,55
Ege Gübre 44,60 -1,24 -10,44
Ege Profil 10,65 -3,27 -11,03
Ege Seramik 3,57 -4,55 -3,77
Egeli & Co Tarım Girişim 0,30 -6,25 -6,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,41 -4,65 5,13
Egeli&Co Yatırım Holding 0,27 -6,90 35,00
Egeplast 15,10 9,82 20,80
Ekiz Kimya 3,80 9,83 522,95
Emek Elektrik 1,55 -6,63 -2,52
Eminiş Ambalaj 2,34 -8,59 53,95
Emlak Konut GMYO 1,19 -3,25 -18,49
Enerjisa Enerji 6,22 -2,96 -7,66
Enka İnşaat 6,04 -6,36 -3,39
Erbosan 16,58 -5,31 -33,63
Ereğli Demir Çelik 7,91 1,02 -12,50
Ersu Gıda 3,43 4,57 65,70
Escort Teknoloji 2,58 -7,19 85,61
Etiler Gıda 1,96 -2,00 -20,00
Euro Kapital Yat. Ort. 1,35 -3,57 -19,16
Euro Trend Yat. Ort. 1,24 -3,88 -0,80
Euro Yat. Ort. 1,23 5,13 4,24
Euro Yatırım Holding 1,20 -3,23 -20,00
Fenerbahçe Futbol 9,69 -6,10 -33,03
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,06 -4,08 -33,04
F-M İzmit Piston 42,50 -3,28 -10,27
Fonet Bilgi Teknolojileri 8,24 -5,29 7,15
Ford Otosan 54,75 -2,58 -17,19
Formet Çelik Kapı 2,30 -4,17 -23,33
Frigo Pak Gıda 13,00 0,78 0,31
Galatasaray Sportif 2,40 -8,40 18,23
Garanti Bankası 8,21 -4,31 -26,30
Garanti Faktoring 3,87 -5,84 0,00
Garanti Yat. Ort. 1,42 -5,96 31,48
Gedik Y. Men. Değ. 15,88 -2,46 183,57
Gedik Yatırım Holding 16,31 -6,53 112,09
Gediz Ambalaj 6,89 -3,23 1,92
Gentaş 2,02 -4,27 -7,76
Gersan Elektrik 3,48 9,78 9,09
Global Men. Değ. 1,85 -2,63 -1,60
Global Yat. Holding 2,87 -6,21 -41,07
Good-Year 3,97 -4,34 -1,98
Göltaş Çimento 12,48 -3,18 -29,85
Gözde Girişim 3,68 -8,91 -28,40
GSD Denizcilik 2,20 -5,98 -14,06
GSD Holding 1,37 -1,44 -8,05
Gübre Fabrik. 14,15 -5,29 56,53
Güler Yat. Holding 4,04 9,78 99,01
Güneş Sigorta 2,40 -3,61 10,09
Halk GMYO 1,22 -6,87 0,00
Halk Sigorta 3,24 -7,43 63,64
Hatay Tekstil 7,36 -6,00 7,13
Hedef Girişim 1,95 -4,41 -25,29
Hektaş 10,89 5,22 35,79
HUB Girişim 17,86 -7,75 90,23
Hürriyet Gzt. 1,12 -6,67 -1,75
ICBC Turkey Bank 4,16 -5,67 -21,06
İdealist Danışmanlık 2,55 -3,04 -23,19
İdealist GMYO 3,46 9,84 13,07
İhlas Ev Aletleri 2,09 -9,91 -33,23
İhlas Gayrimenkul 1,02 -7,27 -15,00
İhlas Gazetecilik 4,84 -6,92 -28,93
İhlas Holding 0,61 -8,96 -32,97
İhlas Yayın Holding 0,85 -9,57 -16,67
İndeks Bilgisayar 8,59 -6,22 -11,44
Info Yatırım 4,90 -9,43 -44,94
İntema 8,99 5,52 -2,92
İpek Doğal Enerji 10,12 -3,62 31,09
İskenderun Demir Çelik 6,68 1,21 -16,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

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