Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,93 2,12 3,76 Acıpayam Selüloz 5,65 -4,40 -11,30 Adana Çimento (A) 8,00 -0,50 -17,61 Adana Çimento (B) 5,93 -3,73 -16,83 Adana Çimento (C) 1,77 -2,21 -20,63 Adel Kalemcilik 11,50 -3,44 -26,75 Adese Alışveriş Ticaret 1,19 -3,25 -16,68 Afyon Çimento 6,65 9,92 5,89 Ak Enerji 0,89 -6,32 -18,35 Akbank 5,65 -6,15 -30,33 Akçansa 7,10 -3,40 -26,76 Akdenız Güvenlık Hız. 1,53 -6,13 -27,49 Akfen GMYO 2,68 -0,37 -33,83 Akın Tekstil 10,24 -6,31 -25,74 Akiş GMYO 2,85 -3,39 -29,46 Akmerkez GMYO 22,86 0,09 2,03 Aksa 6,13 -0,16 -12,47 Aksa Enerji 3,32 -5,68 -12,63 Aksigorta 5,03 -2,14 -7,16 Aksu Enerji 8,47 -4,08 -43,04 Alarko Carrıer 48,50 -5,37 -19,17 Alarko GMYO 12,95 -4,57 -14,70 Alarko Holding 4,20 -3,23 -29,41 Albaraka Türk 1,16 -3,33 -24,18 Alcatel Lucent Teletaş 16,90 -7,35 40,37 Alkim Kağıt 6,07 -1,94 8,78 Alkim Kimya 47,90 -2,40 25,00 Altınyağ 0,63 -8,70 53,66 Altınyunus Çeşme 14,86 -7,13 48,75 Anadolu Cam 3,24 -1,52 -25,69 Anadolu Efes 17,90 -4,43 -22,44 Anadolu Grubu Holding 15,80 4,91 -10,18 Anadolu Hayat Emek. 5,75 0,00 -5,51 Anadolu Isuzu 9,82 2,72 -19,31 Anadolu Sigorta 4,64 1,09 11,71 Anel Elektrik 3,20 0,00 -0,31 Arçelik 15,30 -4,37 -26,58 ARD Bilişim Teknolojileri 17,34 -7,72 Arena Bilgisayar 10,95 -3,44 50,31 Armada Bilgisayar 23,56 0,51 43,75 Arsan Tekstil 3,30 -5,71 -7,82 Artı Yatırım Holding 0,97 -3,00 19,75 Aselsan 26,44 -3,08 26,27 Aslan Çimento 34,80 0,23 -12,91 Ata GMYO 3,93 2,34 -13,25 Atakule GMYO 1,38 -4,83 -28,13 Atlantis Yatırım Holding 1,31 0,00 31,00 Atlas Yat. Ort. 1,33 -3,62 -7,64 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,63 -2,85 -5,79 Avrasya GMYO 1,73 2,37 14,57 Avrasya Petrol ve Tur. 1,77 9,94 -2,75 Avrasya Stratejik GMYF 1.427,60 0,00 11,02 Avrupa Yatırım Holding 1,21 -4,72 -21,43 Ayen Enerji 2,69 -5,94 -22,48 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,97 -1,50 -10,05 Aygaz 9,67 -1,63 -20,38 Bagfaş 13,69 -4,47 -18,61 Bak Ambalaj 7,00 5,58 -4,76 Balatacılar Balatacılık 1,82 1,11 46,77 Bantaş Ambalaj 2,65 -6,69 5,16 Banvit 18,96 1,94 2,10 Baştaş Başkent Çimento 2,83 -3,08 9,27 Batı Çimento 2,45 -4,30 -25,98 Batısöke Çimento 0,92 -3,16 -29,77 Bera Holding 3,10 -4,32 -19,48 Berkosan Yalıtım 2,57 -6,55 -6,20 Beşiktaş Futbol Yat. 1,97 -6,64 -19,59 Beyaz Filo 3,06 -4,38 -3,16 Bilici Yatırım 7,40 0,00 69,34 Bim Mağazalar 54,15 4,44 16,05 Birko Mensucat 0,26 -7,14 -16,13 Birlik Mensucat 1,17 -7,14 2,63 Bizim Mağazaları 11,93 4,83 6,80 Bolu Çimento 3,70 -1,33 -21,28 Bomonti Elektrik 2,33 9,91 82,03 Borusan Mannesmann 8,40 -5,72 -26,64 Borusan Yat. Paz. 54,50 -6,92 -9,04 Bosch Fren Sistemleri 251,00 -5,99 -13,42 Bossa 7,50 -8,09 -6,95 Brisa 7,19 -3,23 -23,34 Burçelik 6,18 -4,78 6,37 Burçelik Vana 19,01 0,64 95,78 Bursa Çimento 3,31 -2,93 -17,32 Carrefoursa 7,55 9,90 60,30 Casa Emtia Petrol 12,90 4,03 37,38 Ceo Event Medya 6,82 0,89 -17,23 Coca Cola İçecek 36,28 -2,58 -6,25 Cosmos Yat. Holding 2,15 -1,38 5,39 Credıtwest Faktorıng 2,11 -9,05 -26,74 Çelebi 86,15 -9,98 -15,62 Çelik Halat 8,54 -1,04 31,38 Çemaş Döküm 0,99 -5,71 -21,02 Çemtaş 6,12 -4,97 -26,09 Çimbeton 32,54 -2,28 -21,13 Çimentaş 14,27 2,22 -4,87 Çimsa 6,92 -3,08 -23,79 Çuhadaroğlu Metal 2,46 -4,65 -22,88 Dagi Giyim 2,37 3,95 -5,20 Dagi Yatırım Holding 2,81 -4,10 24,34 Dardanel 6,53 -1,06 72,30 Datagate Bilgisayar 7,13 -5,81 -8,71 Demısaş Döküm 2,95 -4,22 -15,23 Denge Holding 0,94 -3,09 -31,39 Deniz GMYO 3,70 -3,39 -26,73 Denizli Cam 6,32 -3,66 -24,22 Derimod 6,00 9,89 -15,97 Derlüks Deri 2,90 -4,61 -28,92 Desa Deri 3,93 -0,51 -13,44 Despec Bilgisayar 4,85 -6,19 14,39 Deva Holding 10,04 -1,47 11,68 Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 -1,54 -17,95 Ditaş Doğan 13,97 10,00 46,82 DO-CO 397,80 -10,00 -29,47 Doğan Burda 4,68 9,86 -22,90 Doğan Holding 1,56 -3,70 -13,12 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,42 -6,58 -13,94 Doğusan 1,74 -5,43 -16,35 Doğuş GMYO 4,35 -4,81 -3,97 Doğuş Otomotiv 7,46 -5,81 -21,64 Döktaş Dökümcülük 24,30 -9,93 -23,21 Duran Doğan Basım 18,10 -4,69 28,92 Dyo Boya 4,19 -3,68 -14,49 Eczacıbaşı İlaç 4,37 -2,02 19,71 Eczacıbaşı Yatırım 9,38 -2,09 -2,62 Edip Gayrimenkul 1,75 -5,41 25,90 Ege Endüstri 554,10 -3,28 -4,55 Ege Gübre 44,60 -1,24 -10,44 Ege Profil 10,65 -3,27 -11,03 Ege Seramik 3,57 -4,55 -3,77 Egeli & Co Tarım Girişim 0,30 -6,25 -6,25 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,41 -4,65 5,13 Egeli&Co Yatırım Holding 0,27 -6,90 35,00 Egeplast 15,10 9,82 20,80 Ekiz Kimya 3,80 9,83 522,95 Emek Elektrik 1,55 -6,63 -2,52 Eminiş Ambalaj 2,34 -8,59 53,95 Emlak Konut GMYO 1,19 -3,25 -18,49 Enerjisa Enerji 6,22 -2,96 -7,66 Enka İnşaat 6,04 -6,36 -3,39 Erbosan 16,58 -5,31 -33,63 Ereğli Demir Çelik 7,91 1,02 -12,50 Ersu Gıda 3,43 4,57 65,70 Escort Teknoloji 2,58 -7,19 85,61 Etiler Gıda 1,96 -2,00 -20,00 Euro Kapital Yat. Ort. 1,35 -3,57 -19,16 Euro Trend Yat. Ort. 1,24 -3,88 -0,80 Euro Yat. Ort. 1,23 5,13 4,24 Euro Yatırım Holding 1,20 -3,23 -20,00 Fenerbahçe Futbol 9,69 -6,10 -33,03 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,06 -4,08 -33,04 F-M İzmit Piston 42,50 -3,28 -10,27 Fonet Bilgi Teknolojileri 8,24 -5,29 7,15 Ford Otosan 54,75 -2,58 -17,19 Formet Çelik Kapı 2,30 -4,17 -23,33 Frigo Pak Gıda 13,00 0,78 0,31 Galatasaray Sportif 2,40 -8,40 18,23 Garanti Bankası 8,21 -4,31 -26,30 Garanti Faktoring 3,87 -5,84 0,00 Garanti Yat. Ort. 1,42 -5,96 31,48 Gedik Y. Men. Değ. 15,88 -2,46 183,57 Gedik Yatırım Holding 16,31 -6,53 112,09 Gediz Ambalaj 6,89 -3,23 1,92 Gentaş 2,02 -4,27 -7,76 Gersan Elektrik 3,48 9,78 9,09 Global Men. Değ. 1,85 -2,63 -1,60 Global Yat. Holding 2,87 -6,21 -41,07 Good-Year 3,97 -4,34 -1,98 Göltaş Çimento 12,48 -3,18 -29,85 Gözde Girişim 3,68 -8,91 -28,40 GSD Denizcilik 2,20 -5,98 -14,06 GSD Holding 1,37 -1,44 -8,05 Gübre Fabrik. 14,15 -5,29 56,53 Güler Yat. Holding 4,04 9,78 99,01 Güneş Sigorta 2,40 -3,61 10,09 Halk GMYO 1,22 -6,87 0,00 Halk Sigorta 3,24 -7,43 63,64 Hatay Tekstil 7,36 -6,00 7,13 Hedef Girişim 1,95 -4,41 -25,29 Hektaş 10,89 5,22 35,79 HUB Girişim 17,86 -7,75 90,23 Hürriyet Gzt. 1,12 -6,67 -1,75 ICBC Turkey Bank 4,16 -5,67 -21,06 İdealist Danışmanlık 2,55 -3,04 -23,19 İdealist GMYO 3,46 9,84 13,07 İhlas Ev Aletleri 2,09 -9,91 -33,23 İhlas Gayrimenkul 1,02 -7,27 -15,00 İhlas Gazetecilik 4,84 -6,92 -28,93 İhlas Holding 0,61 -8,96 -32,97 İhlas Yayın Holding 0,85 -9,57 -16,67 İndeks Bilgisayar 8,59 -6,22 -11,44 Info Yatırım 4,90 -9,43 -44,94 İntema 8,99 5,52 -2,92 İpek Doğal Enerji 10,12 -3,62 31,09 İskenderun Demir Çelik 6,68 1,21 -16,60 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA