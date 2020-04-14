Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,89 -0,53 1,61 Acıpayam Selüloz 5,91 0,17 -7,22 Adana Çimento (A) 8,04 3,74 -17,20 Adana Çimento (B) 6,16 1,65 -13,60 Adana Çimento (C) 1,81 2,26 -18,83 Adel Kalemcilik 11,91 2,14 -24,14 Adese Alışveriş Ticaret 1,23 3,36 -13,88 Afyon Çimento 6,05 1,51 -3,66 Ak Enerji 0,95 3,26 -12,84 Akbank 6,02 0,17 -25,77 Akçansa 7,35 -1,61 -24,18 Akdenız Güvenlık Hız. 1,63 5,16 -22,75 Akfen GMYO 2,69 2,67 -33,58 Akın Tekstil 10,93 9,96 -20,74 Akiş GMYO 2,95 1,72 -26,98 Akmerkez GMYO 24,14 2,64 1,94 Aksa 6,14 0,99 -12,33 Aksa Enerji 3,52 0,86 -7,37 Aksigorta 5,14 3,21 -5,13 Aksu Enerji 8,83 -0,56 -40,62 Alarko Carrıer 51,25 9,93 -14,58 Alarko GMYO 13,57 2,03 -10,62 Alarko Holding 4,34 0,70 -27,06 Albaraka Türk 1,20 1,69 -21,57 Alcatel Lucent Teletaş 18,24 1,45 51,50 Alkim Kağıt 6,19 0,65 10,93 Alkim Kimya 49,08 -0,41 28,08 Altınyağ 0,69 4,55 68,29 Altınyunus Çeşme 16,00 -3,61 60,16 Anadolu Cam 3,29 1,54 -24,54 Anadolu Efes 18,73 1,08 -18,85 Anadolu Grubu Holding 15,06 1,69 -14,38 Anadolu Hayat Emek. 5,75 0,35 -5,51 Anadolu Isuzu 9,56 3,35 -21,45 Anadolu Sigorta 4,59 -0,22 10,51 Anel Elektrik 3,20 0,95 -0,31 Arçelik 16,00 6,17 -23,22 ARD Bilişim Teknolojileri 18,79 -3,09 Arena Bilgisayar 11,34 -1,56 55,66 Armada Bilgisayar 23,44 9,94 43,01 Arsan Tekstil 3,50 9,72 -2,23 Artı Yatırım Holding 1,00 1,01 23,46 Aselsan 27,28 9,38 30,28 Aslan Çimento 34,72 1,28 -13,11 Ata GMYO 3,84 2,40 -15,23 Atakule GMYO 1,45 7,41 -24,48 Atlantis Yatırım Holding 1,31 0,77 31,00 Atlas Yat. Ort. 1,38 3,76 -4,17 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,00 3,59 -3,03 Avrasya GMYO 1,69 9,74 11,92 Avrasya Petrol ve Tur. 1,61 9,52 -11,54 Avrasya Stratejik GMYF 1.427,60 0,00 11,02 Avrupa Yatırım Holding 1,27 6,72 -17,53 Ayen Enerji 2,86 1,06 -17,58 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,00 0,00 -8,68 Aygaz 9,83 1,76 -19,07 Bagfaş 14,33 1,49 -14,80 Bak Ambalaj 6,63 0,91 -9,80 Balatacılar Balatacılık 1,80 0,56 45,16 Bantaş Ambalaj 2,84 0,00 12,70 Banvit 18,60 1,09 0,16 Baştaş Başkent Çimento 2,92 1,74 12,74 Batı Çimento 2,56 0,00 -22,66 Batısöke Çimento 0,95 3,26 -27,48 Bera Holding 3,24 2,86 -15,84 Berkosan Yalıtım 2,75 1,85 0,36 Beşiktaş Futbol Yat. 2,11 0,96 -13,88 Beyaz Filo 3,20 2,89 1,27 Bilici Yatırım 7,40 0,14 69,34 Bim Mağazalar 51,85 0,58 11,12 Birko Mensucat 0,28 7,69 -9,68 Birlik Mensucat 1,26 0,80 10,53 Bizim Mağazaları 11,38 9,95 1,88 Bolu Çimento 3,75 2,46 -20,21 Bomonti Elektrik 2,12 9,84 65,63 Borusan Mannesmann 8,91 -1,00 -22,18 Borusan Yat. Paz. 58,55 -1,68 -2,28 Bosch Fren Sistemleri 267,00 0,49 -7,90 Bossa 8,16 7,65 1,24 Brisa 7,43 1,09 -20,78 Burçelik 6,49 -2,41 11,70 Burçelik Vana 18,89 -7,76 94,54 Bursa Çimento 3,41 -0,58 -14,82 Carrefoursa 6,87 4,57 45,86 Casa Emtia Petrol 12,40 8,68 32,06 Ceo Event Medya 6,76 8,68 -17,96 Coca Cola İçecek 37,24 2,14 -3,77 Cosmos Yat. Holding 2,18 -3,96 6,86 Credıtwest Faktorıng 2,32 -0,85 -19,44 Çelebi 95,70 10,00 -6,27 Çelik Halat 8,63 -1,37 32,77 Çemaş Döküm 1,05 1,94 -16,23 Çemtaş 6,44 1,10 -22,22 Çimbeton 33,30 2,52 -19,29 Çimentaş 13,96 1,68 -6,93 Çimsa 7,14 3,18 -21,37 Çuhadaroğlu Metal 2,58 0,78 -19,12 Dagi Giyim 2,28 1,33 -8,80 Dagi Yatırım Holding 2,93 -0,34 29,65 Dardanel 6,60 0,61 74,14 Datagate Bilgisayar 7,57 1,20 -3,07 Demısaş Döküm 3,08 -2,84 -11,49 Denge Holding 0,97 1,04 -29,20 Deniz GMYO 3,83 1,86 -24,16 Denizli Cam 6,56 2,50 -21,34 Derimod 5,46 9,86 -23,53 Derlüks Deri 3,04 9,75 -25,49 Desa Deri 3,95 8,22 -13,00 Despec Bilgisayar 5,17 -1,34 21,93 Deva Holding 10,19 0,59 13,35 Diriteks Diriliş Tekstil 0,65 0,00 -16,67 Ditaş Doğan 12,70 5,83 33,47 DO-CO 442,00 5,11 -21,63 Doğan Burda 4,26 9,79 -29,82 Doğan Holding 1,62 1,25 -9,77 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,52 1,33 -7,88 Doğusan 1,84 0,00 -11,54 Doğuş GMYO 4,57 0,22 0,88 Doğuş Otomotiv 7,92 -0,88 -16,81 Döktaş Dökümcülük 26,98 8,53 -14,74 Duran Doğan Basım 18,99 4,63 35,26 Dyo Boya 4,35 3,33 -11,22 Eczacıbaşı İlaç 4,46 -0,60 22,17 Eczacıbaşı Yatırım 9,58 -0,25 -0,54 Edip Gayrimenkul 1,85 3,35 33,09 Ege Endüstri 572,90 0,26 -1,31 Ege Gübre 45,16 3,11 -9,32 Ege Profil 11,01 1,29 -8,02 Ege Seramik 3,74 5,06 0,81 Egeli & Co Tarım Girişim 0,32 -5,88 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,43 -2,27 10,26 Egeli&Co Yatırım Holding 0,29 -3,33 45,00 Egeplast 13,75 10,00 10,00 Ekiz Kimya 3,46 9,84 467,21 Emek Elektrik 1,66 1,22 4,40 Eminiş Ambalaj 2,56 0,00 68,42 Emlak Konut GMYO 1,23 0,00 -15,75 Enerjisa Enerji 6,41 1,26 -4,84 Enka İnşaat 6,45 -3,59 3,17 Erbosan 17,51 1,92 -29,90 Ereğli Demir Çelik 7,83 3,30 -13,38 Ersu Gıda 3,28 -0,61 58,45 Escort Teknoloji 2,78 0,00 100,00 Etiler Gıda 2,00 5,26 -18,37 Euro Kapital Yat. Ort. 1,40 2,19 -16,17 Euro Trend Yat. Ort. 1,29 -1,53 3,20 Euro Yat. Ort. 1,17 1,74 -0,85 Euro Yatırım Holding 1,24 4,20 -17,33 Fenerbahçe Futbol 10,32 6,28 -28,68 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,19 1,59 -30,20 F-M İzmit Piston 43,94 -0,23 -7,23 Fonet Bilgi Teknolojileri 8,70 -1,14 13,13 Ford Otosan 56,20 1,35 -15,00 Formet Çelik Kapı 2,40 4,35 -20,00 Frigo Pak Gıda 12,90 9,97 -0,46 Galatasaray Sportif 2,62 1,55 29,06 Garanti Bankası 8,58 1,42 -22,98 Garanti Faktoring 4,11 0,49 6,20 Garanti Yat. Ort. 1,51 -5,63 39,81 Gedik Y. Men. Değ. 16,28 0,00 190,71 Gedik Yatırım Holding 17,45 -1,08 126,92 Gediz Ambalaj 7,12 -0,56 5,33 Gentaş 2,11 1,93 -3,65 Gersan Elektrik 3,17 9,69 -0,63 Global Men. Değ. 1,90 0,53 1,06 Global Yat. Holding 3,06 0,99 -37,17 Good-Year 4,15 4,80 2,47 Göltaş Çimento 12,89 2,79 -27,54 Gözde Girişim 4,04 6,04 -21,40 GSD Denizcilik 2,34 1,30 -8,59 GSD Holding 1,39 2,96 -6,71 Gübre Fabrik. 14,94 -2,03 65,27 Güler Yat. Holding 3,68 9,85 81,28 Güneş Sigorta 2,49 2,89 14,22 Halk GMYO 1,31 0,77 7,38 Halk Sigorta 3,50 8,70 76,77 Hatay Tekstil 7,83 6,39 13,97 Hedef Girişim 2,04 0,00 -21,84 Hektaş 10,35 0,19 29,05 HUB Girişim 19,36 -2,02 106,21 Hürriyet Gzt. 1,20 7,14 5,26 ICBC Turkey Bank 4,41 -0,23 -16,32 İdealist Danışmanlık 2,63 3,14 -20,78 İdealist GMYO 3,15 9,76 2,94 İhlas Ev Aletleri 2,32 -9,73 -25,88 İhlas Gayrimenkul 1,10 2,80 -8,33 İhlas Gazetecilik 5,20 -4,24 -23,64 İhlas Holding 0,67 3,08 -26,37 İhlas Yayın Holding 0,94 9,30 -7,84 İndeks Bilgisayar 9,16 -0,43 -5,57 Info Yatırım 5,41 -0,37 -39,21 İntema 8,52 -0,23 -7,99 İpek Doğal Enerji 10,50 7,58 36,01 İskenderun Demir Çelik 6,60 0,00 -17,60 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA