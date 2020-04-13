Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
13.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:44
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,90
|8,57
|2,15
|Acıpayam Selüloz
|5,90
|1,20
|-7,38
|Adana Çimento (A)
|7,75
|1,71
|-20,19
|Adana Çimento (B)
|6,06
|-2,10
|-15,01
|Adana Çimento (C)
|1,77
|-0,56
|-20,63
|Adel Kalemcilik
|11,66
|-1,02
|-25,73
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,19
|4,39
|-16,68
|Afyon Çimento
|5,96
|-0,83
|-5,10
|Ak Enerji
|0,92
|3,37
|-15,60
|Akbank
|6,01
|-1,80
|-25,89
|Akçansa
|7,47
|0,00
|-22,95
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,55
|1,97
|-26,54
|Akfen GMYO
|2,62
|1,95
|-35,31
|Akın Tekstil
|9,94
|5,19
|-27,92
|Akiş GMYO
|2,90
|0,00
|-28,22
|Akmerkez GMYO
|23,52
|-0,17
|-0,68
|Aksa
|6,08
|-1,30
|-13,18
|Aksa Enerji
|3,49
|-0,57
|-8,16
|Aksigorta
|4,98
|3,97
|-8,08
|Aksu Enerji
|8,88
|-0,34
|-40,28
|Alarko Carrıer
|46,62
|4,30
|-22,30
|Alarko GMYO
|13,30
|-0,08
|-12,40
|Alarko Holding
|4,31
|-1,37
|-27,56
|Albaraka Türk
|1,18
|-0,84
|-22,88
|Alcatel Lucent Teletaş
|17,98
|-1,64
|49,34
|Alkim Kağıt
|6,15
|5,31
|10,22
|Alkim Kimya
|49,28
|-0,12
|28,60
|Altınyağ
|0,66
|6,45
|60,98
|Altınyunus Çeşme
|16,60
|1,84
|66,17
|Anadolu Cam
|3,24
|-0,31
|-25,69
|Anadolu Efes
|18,53
|-0,38
|-19,71
|Anadolu Grubu Holding
|14,81
|2,42
|-15,80
|Anadolu Hayat Emek.
|5,73
|0,70
|-5,84
|Anadolu Isuzu
|9,25
|0,54
|-23,99
|Anadolu Sigorta
|4,60
|0,00
|10,75
|Anel Elektrik
|3,17
|0,63
|-1,25
|Arçelik
|15,07
|-0,86
|-27,69
|ARD Bilişim Teknolojileri
|19,39
|5,38
|Arena Bilgisayar
|11,52
|0,96
|58,13
|Armada Bilgisayar
|21,32
|9,95
|30,08
|Arsan Tekstil
|3,19
|1,27
|-10,89
|Artı Yatırım Holding
|0,99
|3,13
|22,22
|Aselsan
|24,94
|-0,64
|19,10
|Aslan Çimento
|34,28
|-0,92
|-14,21
|Ata GMYO
|3,75
|0,00
|-17,22
|Atakule GMYO
|1,35
|1,50
|-29,69
|Atlantis Yatırım Holding
|1,30
|0,00
|30,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,33
|6,40
|-7,64
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,55
|0,80
|-6,38
|Avrasya GMYO
|1,54
|10,00
|1,99
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,47
|9,70
|-19,23
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,60
|0,01
|11,02
|Avrupa Yatırım Holding
|1,19
|1,71
|-22,73
|Ayen Enerji
|2,83
|1,43
|-18,44
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,00
|2,56
|-8,68
|Aygaz
|9,66
|-1,13
|-20,47
|Bagfaş
|14,12
|4,44
|-16,05
|Bak Ambalaj
|6,57
|-1,65
|-10,61
|Balatacılar Balatacılık
|1,79
|-2,19
|44,35
|Bantaş Ambalaj
|2,84
|3,27
|12,70
|Banvit
|18,40
|9,98
|-0,92
|Baştaş Başkent Çimento
|2,87
|0,70
|10,81
|Batı Çimento
|2,56
|2,40
|-22,66
|Batısöke Çimento
|0,92
|1,10
|-29,77
|Bera Holding
|3,15
|0,00
|-18,18
|Berkosan Yalıtım
|2,70
|0,00
|-1,46
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,09
|0,97
|-14,69
|Beyaz Filo
|3,11
|-0,96
|-1,58
|Bilici Yatırım
|7,39
|-0,14
|69,11
|Bim Mağazalar
|51,55
|-0,19
|10,48
|Birko Mensucat
|0,26
|0,00
|-16,13
|Birlik Mensucat
|1,25
|9,65
|9,65
|Bizim Mağazaları
|10,35
|8,15
|-7,34
|Bolu Çimento
|3,66
|2,81
|-22,13
|Bomonti Elektrik
|1,93
|9,66
|50,78
|Borusan Mannesmann
|9,00
|-1,21
|-21,40
|Borusan Yat. Paz.
|59,55
|3,66
|-0,61
|Bosch Fren Sistemleri
|265,70
|-3,77
|-8,35
|Bossa
|7,58
|0,53
|-5,96
|Brisa
|7,35
|-1,34
|-21,63
|Burçelik
|6,65
|1,53
|14,46
|Burçelik Vana
|20,48
|6,44
|110,92
|Bursa Çimento
|3,43
|-0,87
|-14,32
|Carrefoursa
|6,57
|7,53
|39,49
|Casa Emtia Petrol
|11,41
|9,92
|21,51
|Ceo Event Medya
|6,22
|8,74
|-24,51
|Coca Cola İçecek
|36,46
|0,50
|-5,79
|Cosmos Yat. Holding
|2,27
|5,09
|11,27
|Credıtwest Faktorıng
|2,34
|1,74
|-18,75
|Çelebi
|87,00
|9,99
|-14,79
|Çelik Halat
|8,75
|2,70
|34,62
|Çemaş Döküm
|1,03
|9,57
|-17,83
|Çemtaş
|6,37
|0,16
|-23,07
|Çimbeton
|32,48
|0,06
|-21,28
|Çimentaş
|13,73
|-0,51
|-8,47
|Çimsa
|6,92
|-0,14
|-23,79
|Çuhadaroğlu Metal
|2,56
|3,64
|-19,75
|Dagi Giyim
|2,25
|2,74
|-10,00
|Dagi Yatırım Holding
|2,94
|2,08
|30,09
|Dardanel
|6,56
|-0,46
|73,09
|Datagate Bilgisayar
|7,48
|1,22
|-4,23
|Demısaş Döküm
|3,17
|8,56
|-8,91
|Denge Holding
|0,96
|1,05
|-29,93
|Deniz GMYO
|3,76
|-0,53
|-25,54
|Denizli Cam
|6,40
|-0,78
|-23,26
|Derimod
|4,97
|3,33
|-30,39
|Derlüks Deri
|2,77
|0,36
|-32,11
|Desa Deri
|3,65
|0,00
|-19,60
|Despec Bilgisayar
|5,24
|5,86
|23,58
|Deva Holding
|10,13
|0,10
|12,68
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,65
|1,56
|-16,67
|Ditaş Doğan
|12,00
|-2,44
|26,12
|DO-CO
|420,50
|9,99
|-25,44
|Doğan Burda
|3,88
|0,00
|-36,08
|Doğan Holding
|1,60
|1,91
|-10,89
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,50
|6,38
|-9,09
|Doğusan
|1,84
|9,52
|-11,54
|Doğuş GMYO
|4,56
|0,00
|0,66
|Doğuş Otomotiv
|7,99
|3,63
|-16,07
|Döktaş Dökümcülük
|24,86
|10,00
|-21,44
|Duran Doğan Basım
|18,15
|8,04
|29,27
|Dyo Boya
|4,21
|-0,71
|-14,08
|Eczacıbaşı İlaç
|4,56
|1,56
|22,91
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,08
|0,90
|-0,30
|Edip Gayrimenkul
|1,79
|9,82
|28,78
|Ege Endüstri
|571,40
|0,78
|-1,57
|Ege Gübre
|43,80
|1,11
|-12,05
|Ege Profil
|10,87
|-0,18
|-9,19
|Ege Seramik
|3,56
|1,71
|-4,04
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,34
|0,00
|6,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,44
|-2,22
|12,82
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,30
|0,00
|50,00
|Egeplast
|12,50
|2,04
|0,00
|Ekiz Kimya
|3,15
|9,76
|416,39
|Emek Elektrik
|1,64
|0,61
|3,14
|Eminiş Ambalaj
|2,56
|0,00
|68,42
|Emlak Konut GMYO
|1,23
|0,82
|-15,75
|Enerjisa Enerji
|6,33
|0,16
|-6,03
|Enka İnşaat
|6,87
|5,69
|7,01
|Erbosan
|17,18
|-0,98
|-31,22
|Ereğli Demir Çelik
|7,58
|-0,39
|-16,15
|Ersu Gıda
|3,30
|-0,30
|59,42
|Escort Teknoloji
|2,78
|-2,46
|100,00
|Etiler Gıda
|1,90
|1,60
|-22,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,37
|0,00
|-17,96
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,31
|-7,75
|4,80
|Euro Yat. Ort.
|1,15
|0,88
|-2,54
|Euro Yatırım Holding
|1,19
|-1,65
|-20,67
|Fenerbahçe Futbol
|9,71
|2,86
|-32,90
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,14
|2,28
|-31,29
|F-M İzmit Piston
|44,04
|-2,09
|-7,02
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,80
|-1,68
|14,43
|Ford Otosan
|55,45
|-2,55
|-16,13
|Formet Çelik Kapı
|2,30
|-4,17
|-23,33
|Frigo Pak Gıda
|11,73
|9,93
|-9,49
|Galatasaray Sportif
|2,58
|1,57
|27,09
|Garanti Bankası
|8,46
|-1,97
|-24,06
|Garanti Faktoring
|4,09
|3,02
|5,68
|Garanti Yat. Ort.
|1,60
|5,96
|48,15
|Gedik Y. Men. Değ.
|16,28
|0,25
|190,71
|Gedik Yatırım Holding
|17,64
|-0,90
|129,39
|Gediz Ambalaj
|7,16
|1,56
|5,92
|Gentaş
|2,07
|1,47
|-5,48
|Gersan Elektrik
|2,89
|9,89
|-9,40
|Global Men. Değ.
|1,89
|-1,56
|0,53
|Global Yat. Holding
|3,03
|5,21
|-37,78
|Good-Year
|3,96
|1,54
|-2,22
|Göltaş Çimento
|12,54
|-0,16
|-29,51
|Gözde Girişim
|3,81
|9,80
|-25,88
|GSD Denizcilik
|2,31
|-1,70
|-9,77
|GSD Holding
|1,35
|-1,46
|-9,40
|Gübre Fabrik.
|15,25
|0,33
|68,69
|Güler Yat. Holding
|3,35
|9,84
|65,02
|Güneş Sigorta
|2,42
|3,42
|11,01
|Halk GMYO
|1,30
|4,84
|6,56
|Halk Sigorta
|3,22
|0,63
|62,63
|Hatay Tekstil
|7,36
|2,94
|7,13
|Hedef Girişim
|2,04
|0,99
|-21,84
|Hektaş
|10,33
|-0,29
|28,80
|HUB Girişim
|19,76
|-0,80
|110,47
|Hürriyet Gzt.
|1,12
|3,70
|-1,75
|ICBC Turkey Bank
|4,42
|1,84
|-16,13
|İdealist Danışmanlık
|2,55
|-3,41
|-23,19
|İdealist GMYO
|2,87
|1,41
|-6,21
|İhlas Ev Aletleri
|2,57
|-7,22
|-17,89
|İhlas Gayrimenkul
|1,07
|1,90
|-10,83
|İhlas Gazetecilik
|5,43
|0,56
|-20,26
|İhlas Holding
|0,65
|4,84
|-28,57
|İhlas Yayın Holding
|0,86
|8,86
|-15,69
|İndeks Bilgisayar
|9,20
|7,10
|-5,15
|Info Yatırım
|5,43
|-1,09
|-38,99
|İntema
|8,54
|-0,58
|-7,78
|İpek Doğal Enerji
|9,76
|0,51
|26,42
|İskenderun Demir Çelik
|6,60
|2,64
|-17,60
(Sürecek)
Kaynak: AA