Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
10.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:44
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,75
|0,57
|-5,91
|Acıpayam Selüloz
|5,83
|0,69
|-8,48
|Adana Çimento (A)
|7,62
|1,60
|-21,52
|Adana Çimento (B)
|6,19
|-1,43
|-13,18
|Adana Çimento (C)
|1,78
|-0,56
|-20,18
|Adel Kalemcilik
|11,78
|0,68
|-24,97
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,14
|1,79
|-20,18
|Afyon Çimento
|6,01
|0,67
|-4,30
|Ak Enerji
|0,89
|0,00
|-18,35
|Akbank
|6,12
|1,49
|-24,54
|Akçansa
|7,47
|-0,93
|-22,95
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,52
|-0,65
|-27,96
|Akfen GMYO
|2,57
|2,80
|-36,54
|Akın Tekstil
|9,45
|0,53
|-31,47
|Akiş GMYO
|2,90
|-0,34
|-28,22
|Akmerkez GMYO
|23,56
|-0,34
|-0,51
|Aksa
|6,16
|-0,48
|-12,04
|Aksa Enerji
|3,51
|-0,85
|-7,63
|Aksigorta
|4,79
|3,01
|-11,59
|Aksu Enerji
|8,91
|-2,41
|-40,08
|Alarko Carrıer
|44,70
|0,45
|-25,50
|Alarko GMYO
|13,31
|-0,89
|-12,33
|Alarko Holding
|4,37
|-1,80
|-26,55
|Albaraka Türk
|1,19
|0,00
|-22,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,28
|-1,03
|51,83
|Alkim Kağıt
|5,84
|-0,34
|4,66
|Alkim Kimya
|49,34
|-1,42
|28,76
|Altınyağ
|0,62
|3,33
|51,22
|Altınyunus Çeşme
|16,30
|-6,80
|63,16
|Anadolu Cam
|3,25
|0,93
|-25,46
|Anadolu Efes
|18,60
|-0,32
|-19,41
|Anadolu Grubu Holding
|14,46
|1,12
|-17,79
|Anadolu Hayat Emek.
|5,69
|4,40
|-6,49
|Anadolu Isuzu
|9,20
|2,91
|-24,40
|Anadolu Sigorta
|4,60
|1,10
|10,75
|Anel Elektrik
|3,15
|0,64
|-1,87
|Arçelik
|15,20
|0,07
|-27,06
|ARD Bilişim Teknolojileri
|18,40
|9,07
|Arena Bilgisayar
|11,41
|1,67
|56,62
|Armada Bilgisayar
|19,39
|9,98
|18,30
|Arsan Tekstil
|3,15
|3,96
|-12,01
|Artı Yatırım Holding
|0,96
|5,49
|18,52
|Aselsan
|25,10
|-0,32
|19,87
|Aslan Çimento
|34,60
|-1,98
|-13,41
|Ata GMYO
|3,75
|-2,85
|-17,22
|Atakule GMYO
|1,33
|0,76
|-30,73
|Atlantis Yatırım Holding
|1,30
|-3,70
|30,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,25
|1,63
|-13,19
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,45
|1,88
|-7,13
|Avrasya GMYO
|1,40
|1,45
|-7,28
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,34
|1,52
|-26,37
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,50
|0,00
|11,01
|Avrupa Yatırım Holding
|1,17
|-2,50
|-24,03
|Ayen Enerji
|2,79
|1,82
|-19,60
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,95
|0,00
|-10,96
|Aygaz
|9,77
|-1,71
|-19,56
|Bagfaş
|13,52
|0,97
|-19,62
|Bak Ambalaj
|6,68
|2,93
|-9,12
|Balatacılar Balatacılık
|1,83
|-0,54
|47,58
|Bantaş Ambalaj
|2,75
|1,10
|9,13
|Banvit
|16,73
|-0,30
|-9,91
|Baştaş Başkent Çimento
|2,85
|1,06
|10,04
|Batı Çimento
|2,50
|3,31
|-24,47
|Batısöke Çimento
|0,91
|-1,09
|-30,53
|Bera Holding
|3,15
|1,29
|-18,18
|Berkosan Yalıtım
|2,70
|-1,82
|-1,46
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,07
|-2,82
|-15,51
|Beyaz Filo
|3,14
|0,00
|-0,63
|Bilici Yatırım
|7,40
|0,00
|69,34
|Bim Mağazalar
|51,65
|2,28
|10,69
|Birko Mensucat
|0,26
|0,00
|-16,13
|Birlik Mensucat
|1,14
|1,79
|0,00
|Bizim Mağazaları
|9,57
|-0,10
|-14,32
|Bolu Çimento
|3,56
|1,42
|-24,26
|Bomonti Elektrik
|1,76
|10,00
|37,50
|Borusan Mannesmann
|9,11
|2,82
|-20,44
|Borusan Yat. Paz.
|57,45
|5,70
|-4,11
|Bosch Fren Sistemleri
|276,10
|6,44
|-4,76
|Bossa
|7,54
|2,86
|-6,45
|Brisa
|7,45
|-0,53
|-20,57
|Burçelik
|6,55
|8,62
|12,74
|Burçelik Vana
|19,24
|7,31
|98,15
|Bursa Çimento
|3,46
|-2,26
|-13,57
|Carrefoursa
|6,11
|-0,65
|29,72
|Casa Emtia Petrol
|10,38
|9,96
|10,54
|Ceo Event Medya
|5,72
|0,53
|-30,58
|Coca Cola İçecek
|36,28
|0,78
|-6,25
|Cosmos Yat. Holding
|2,16
|0,47
|5,88
|Credıtwest Faktorıng
|2,30
|2,68
|-20,14
|Çelebi
|79,10
|8,43
|-22,53
|Çelik Halat
|8,52
|4,67
|31,08
|Çemaş Döküm
|0,94
|5,62
|-25,01
|Çemtaş
|6,36
|0,79
|-23,19
|Çimbeton
|32,46
|-0,12
|-21,33
|Çimentaş
|13,80
|-1,43
|-8,00
|Çimsa
|6,93
|0,29
|-23,68
|Çuhadaroğlu Metal
|2,47
|-1,59
|-22,57
|Dagi Giyim
|2,19
|0,46
|-12,40
|Dagi Yatırım Holding
|2,88
|4,35
|27,43
|Dardanel
|6,59
|-1,49
|73,88
|Datagate Bilgisayar
|7,39
|0,00
|-5,38
|Demısaş Döküm
|2,92
|6,18
|-16,09
|Denge Holding
|0,95
|-1,04
|-30,66
|Deniz GMYO
|3,78
|1,61
|-25,15
|Denizli Cam
|6,45
|0,47
|-22,66
|Derimod
|4,81
|0,84
|-32,63
|Derlüks Deri
|2,76
|4,55
|-32,35
|Desa Deri
|3,65
|0,00
|-19,60
|Despec Bilgisayar
|4,95
|6,22
|16,75
|Deva Holding
|10,12
|-0,30
|12,57
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,64
|0,00
|-17,95
|Ditaş Doğan
|12,30
|-3,30
|29,27
|DO-CO
|382,30
|9,98
|-32,22
|Doğan Burda
|3,88
|-1,27
|-36,08
|Doğan Holding
|1,57
|1,83
|-12,56
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,41
|-0,70
|-14,55
|Doğusan
|1,68
|0,60
|-19,23
|Doğuş GMYO
|4,56
|8,06
|0,66
|Doğuş Otomotiv
|7,71
|3,21
|-19,01
|Döktaş Dökümcülük
|22,60
|9,92
|-28,58
|Duran Doğan Basım
|16,80
|-1,00
|19,66
|Dyo Boya
|4,24
|-0,47
|-13,47
|Eczacıbaşı İlaç
|4,49
|-0,66
|21,02
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,99
|0,71
|-1,19
|Edip Gayrimenkul
|1,63
|9,40
|17,27
|Ege Endüstri
|567,00
|-0,75
|-2,33
|Ege Gübre
|43,32
|-0,41
|-13,01
|Ege Profil
|10,89
|0,55
|-9,02
|Ege Seramik
|3,50
|5,11
|-5,66
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,34
|9,68
|6,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,45
|4,65
|15,38
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,30
|7,14
|50,00
|Egeplast
|12,25
|1,74
|-2,00
|Ekiz Kimya
|2,87
|9,96
|370,49
|Emek Elektrik
|1,63
|9,40
|2,52
|Eminiş Ambalaj
|2,56
|9,87
|68,42
|Emlak Konut GMYO
|1,22
|0,00
|-16,44
|Enerjisa Enerji
|6,32
|1,28
|-6,18
|Enka İnşaat
|6,50
|3,50
|1,25
|Erbosan
|17,35
|-0,46
|-30,54
|Ereğli Demir Çelik
|7,61
|-0,39
|-15,82
|Ersu Gıda
|3,31
|-1,78
|59,90
|Escort Teknoloji
|2,85
|-2,06
|105,04
|Etiler Gıda
|1,87
|1,63
|-23,67
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,37
|0,74
|-17,96
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,42
|-5,33
|13,60
|Euro Yat. Ort.
|1,14
|-0,87
|-3,39
|Euro Yatırım Holding
|1,21
|-2,42
|-19,33
|Fenerbahçe Futbol
|9,44
|-1,05
|-34,76
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,07
|1,32
|-32,82
|F-M İzmit Piston
|44,98
|-0,49
|-5,03
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,95
|1,36
|16,38
|Ford Otosan
|56,90
|0,35
|-13,94
|Formet Çelik Kapı
|2,40
|0,00
|-20,00
|Frigo Pak Gıda
|10,67
|10,00
|-17,67
|Galatasaray Sportif
|2,54
|-3,42
|25,12
|Garanti Bankası
|8,63
|1,65
|-22,53
|Garanti Faktoring
|3,97
|3,12
|2,58
|Garanti Yat. Ort.
|1,51
|9,42
|39,81
|Gedik Y. Men. Değ.
|16,24
|0,93
|190,00
|Gedik Yatırım Holding
|17,80
|-1,11
|131,47
|Gediz Ambalaj
|7,05
|2,92
|4,29
|Gentaş
|2,04
|0,99
|-6,85
|Gersan Elektrik
|2,63
|-2,23
|-17,55
|Global Men. Değ.
|1,92
|-1,54
|2,13
|Global Yat. Holding
|2,88
|3,97
|-40,86
|Good-Year
|3,90
|1,83
|-3,70
|Göltaş Çimento
|12,56
|0,08
|-29,40
|Gözde Girişim
|3,47
|7,10
|-32,49
|GSD Denizcilik
|2,35
|6,82
|-8,20
|GSD Holding
|1,37
|1,48
|-8,05
|Gübre Fabrik.
|15,20
|4,97
|68,14
|Güler Yat. Holding
|3,05
|9,71
|50,25
|Güneş Sigorta
|2,34
|4,46
|7,34
|Halk GMYO
|1,24
|0,00
|1,64
|Halk Sigorta
|3,20
|3,23
|61,62
|Hatay Tekstil
|7,15
|1,56
|4,08
|Hedef Girişim
|2,02
|6,88
|-22,61
|Hektaş
|10,36
|-0,96
|29,18
|HUB Girişim
|19,92
|-1,78
|112,17
|Hürriyet Gzt.
|1,08
|9,09
|-5,26
|ICBC Turkey Bank
|4,34
|-0,69
|-17,65
|İdealist Danışmanlık
|2,64
|-4,00
|-20,48
|İdealist GMYO
|2,83
|-0,70
|-7,52
|İhlas Ev Aletleri
|2,77
|9,92
|-11,50
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|0,96
|-12,50
|İhlas Gazetecilik
|5,40
|0,00
|-20,70
|İhlas Holding
|0,62
|5,08
|-31,87
|İhlas Yayın Holding
|0,79
|1,28
|-22,55
|İndeks Bilgisayar
|8,59
|3,37
|-11,44
|Info Yatırım
|5,49
|1,29
|-38,31
|İntema
|8,59
|4,76
|-7,24
|İpek Doğal Enerji
|9,71
|-0,92
|25,78
|İskenderun Demir Çelik
|6,43
|-0,16
|-19,73
(Sürecek)
Kaynak: AA