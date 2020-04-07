Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,72 -1,15 -7,53 Acıpayam Selüloz 5,43 -0,55 -14,76 Adana Çimento (A) 7,51 -0,79 -22,66 Adana Çimento (B) 6,04 -3,82 -15,29 Adana Çimento (C) 1,79 -0,56 -19,73 Adel Kalemcilik 11,42 -0,87 -27,26 Adese Alışveriş Ticaret 1,12 0,90 -21,58 Afyon Çimento 5,80 -3,01 -7,64 Ak Enerji 0,86 2,38 -21,10 Akbank 5,58 0,00 -31,20 Akçansa 7,50 -0,66 -22,64 Akdenız Güvenlık Hız. 1,49 0,00 -29,38 Akfen GMYO 2,43 -0,82 -40,00 Akın Tekstil 8,88 2,66 -35,61 Akiş GMYO 2,85 0,35 -29,46 Akmerkez GMYO 22,60 -0,62 -4,56 Aksa 6,16 -1,91 -12,04 Aksa Enerji 3,50 0,29 -7,89 Aksigorta 4,48 -0,44 -17,31 Aksu Enerji 8,22 9,89 -44,72 Alarko Carrıer 43,74 -0,50 -27,10 Alarko GMYO 13,53 -2,66 -10,88 Alarko Holding 4,42 -0,90 -25,71 Albaraka Türk 1,13 0,89 -26,14 Alcatel Lucent Teletaş 18,35 -2,39 52,41 Alkim Kağıt 5,71 -1,04 2,33 Alkim Kimya 50,80 0,40 32,57 Altınyağ 0,61 -1,61 48,78 Altınyunus Çeşme 16,58 9,95 65,97 Anadolu Cam 3,23 -0,31 -25,92 Anadolu Efes 18,38 0,82 -20,36 Anadolu Grubu Holding 13,93 -1,00 -20,81 Anadolu Hayat Emek. 5,41 0,00 -11,09 Anadolu Isuzu 8,70 -1,14 -28,51 Anadolu Sigorta 4,54 0,22 9,30 Anel Elektrik 3,06 0,66 -4,67 Arçelik 14,60 2,82 -29,94 ARD Bilişim Teknolojileri 14,52 0,76 Arena Bilgisayar 10,35 -0,10 37,45 Armada Bilgisayar 16,83 1,39 2,68 Arsan Tekstil 2,94 0,34 -17,88 Artı Yatırım Holding 0,80 3,90 -1,23 Aselsan 24,40 2,95 16,52 Aslan Çimento 34,80 1,22 -12,91 Ata GMYO 3,70 -0,80 -18,32 Atakule GMYO 1,28 -0,78 -33,33 Atlantis Yatırım Holding 1,26 0,00 26,00 Atlas Yat. Ort. 1,18 -0,84 -18,06 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,44 -1,11 -7,20 Avrasya GMYO 1,35 3,05 -10,60 Avrasya Petrol ve Tur. 1,30 0,78 -28,57 Avrasya Stratejik GMYF 1.427,40 0,01 11,00 Avrupa Yatırım Holding 1,13 -4,24 -26,62 Ayen Enerji 2,66 -1,85 -23,34 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,87 -2,60 -14,61 Aygaz 9,53 4,04 -21,54 Bagfaş 12,84 -2,65 -23,66 Bak Ambalaj 6,50 -1,96 -11,56 Balatacılar Balatacılık 1,70 -2,30 37,10 Bantaş Ambalaj 2,63 -2,95 4,37 Banvit 16,50 -0,30 -11,15 Baştaş Başkent Çimento 2,69 3,46 3,86 Batı Çimento 2,42 0,00 -26,89 Batısöke Çimento 0,90 -1,10 -31,30 Bera Holding 3,11 9,89 -19,22 Berkosan Yalıtım 2,72 4,21 -0,73 Beşiktaş Futbol Yat. 2,00 6,38 -18,37 Beyaz Filo 3,19 7,05 0,95 Bilici Yatırım 6,90 3,14 57,89 Bim Mağazalar 49,88 -0,83 6,90 Birko Mensucat 0,26 4,00 -16,13 Birlik Mensucat 1,12 1,82 -1,75 Bizim Mağazaları 9,31 -1,38 -16,65 Bolu Çimento 3,52 -2,22 -25,11 Bomonti Elektrik 1,36 3,03 6,25 Borusan Mannesmann 8,00 1,52 -30,13 Borusan Yat. Paz. 49,70 0,61 -17,05 Bosch Fren Sistemleri 214,50 10,00 -26,01 Bossa 7,00 -2,10 -13,15 Brisa 7,16 -0,28 -23,66 Burçelik 5,41 0,93 -6,88 Burçelik Vana 15,50 7,56 59,63 Bursa Çimento 3,33 2,15 -16,82 Carrefoursa 6,13 -1,45 30,15 Casa Emtia Petrol 9,00 -3,12 -4,15 Ceo Event Medya 5,79 -1,86 -29,73 Coca Cola İçecek 36,20 0,56 -6,46 Cosmos Yat. Holding 2,18 0,93 6,86 Credıtwest Faktorıng 2,09 0,00 -27,43 Çelebi 66,15 5,67 -35,21 Çelik Halat 7,24 -0,28 11,38 Çemaş Döküm 0,86 1,18 -31,39 Çemtaş 6,18 -3,59 -25,36 Çimbeton 30,70 4,21 -25,59 Çimentaş 12,49 0,56 -16,73 Çimsa 6,70 -1,62 -26,21 Çuhadaroğlu Metal 2,35 0,86 -26,33 Dagi Giyim 2,13 -2,74 -14,80 Dagi Yatırım Holding 2,79 -1,76 23,45 Dardanel 5,58 -8,97 47,23 Datagate Bilgisayar 7,08 -1,80 -9,35 Demısaş Döküm 2,67 -1,48 -23,28 Denge Holding 0,94 -1,05 -31,39 Deniz GMYO 3,36 0,60 -33,47 Denizli Cam 6,22 -1,43 -25,42 Derimod 4,74 -4,24 -33,61 Derlüks Deri 2,61 -2,25 -36,03 Desa Deri 3,60 2,86 -20,70 Despec Bilgisayar 4,47 -1,54 5,42 Deva Holding 10,01 -1,18 11,35 Diriteks Diriliş Tekstil 0,65 3,17 -16,67 Ditaş Doğan 11,78 -1,83 23,22 DO-CO 287,70 9,98 -48,99 Doğan Burda 3,79 -0,52 -37,56 Doğan Holding 1,54 1,32 -16,30 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,36 1,49 -17,58 Doğusan 1,62 2,53 -22,12 Doğuş GMYO 4,04 0,50 -10,82 Doğuş Otomotiv 7,28 1,39 -23,53 Döktaş Dökümcülük 17,00 1,86 -46,28 Duran Doğan Basım 16,37 -0,73 16,60 Dyo Boya 4,22 7,65 -13,88 Eczacıbaşı İlaç 4,35 -3,97 17,25 Eczacıbaşı Yatırım 9,44 -2,58 -6,63 Edip Gayrimenkul 1,47 -1,34 5,76 Ege Endüstri 533,20 8,26 -8,15 Ege Gübre 42,60 1,14 -14,46 Ege Profil 10,56 0,86 -11,78 Ege Seramik 3,29 -0,60 -11,32 Egeli & Co Tarım Girişim 0,33 -8,33 3,13 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,49 -9,26 25,64 Egeli&Co Yatırım Holding 0,29 -9,38 45,00 Egeplast 11,10 2,78 -11,20 Ekiz Kimya 2,17 9,60 255,74 Emek Elektrik 1,46 0,69 -8,18 Eminiş Ambalaj 2,34 8,84 53,95 Emlak Konut GMYO 1,19 0,85 -18,49 Enerjisa Enerji 6,22 -4,16 -7,66 Enka İnşaat 6,02 -2,90 -6,23 Erbosan 17,09 0,00 -31,59 Ereğli Demir Çelik 7,70 -1,66 -14,82 Ersu Gıda 3,19 -2,45 54,11 Escort Teknoloji 2,92 2,82 110,07 Etiler Gıda 1,90 0,53 -22,45 Euro Kapital Yat. Ort. 1,31 1,55 -21,56 Euro Trend Yat. Ort. 1,50 6,38 20,00 Euro Yat. Ort. 1,14 0,88 -3,39 Euro Yatırım Holding 1,19 4,39 -20,67 Fenerbahçe Futbol 9,36 5,76 -35,31 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,88 -1,71 -36,98 F-M İzmit Piston 42,24 1,54 -10,82 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,76 3,74 0,91 Ford Otosan 59,15 2,25 -10,53 Formet Çelik Kapı 2,38 0,85 -20,67 Frigo Pak Gıda 9,32 -3,32 -28,09 Galatasaray Sportif 2,34 6,36 15,27 Garanti Bankası 7,81 0,64 -29,89 Garanti Faktoring 3,76 1,35 -2,84 Garanti Yat. Ort. 1,24 6,90 14,81 Gedik Y. Men. Değ. 16,42 -1,32 193,21 Gedik Yatırım Holding 18,50 -4,24 140,57 Gediz Ambalaj 6,69 -1,62 -1,04 Gentaş 2,02 1,00 -7,76 Gersan Elektrik 2,42 -0,41 -24,14 Global Men. Değ. 1,95 -3,47 3,72 Global Yat. Holding 2,65 -0,38 -45,59 Good-Year 3,63 1,68 -10,37 Göltaş Çimento 11,98 0,67 -32,66 Gözde Girişim 3,04 0,33 -40,86 GSD Denizcilik 1,96 0,00 -23,44 GSD Holding 1,25 0,00 -16,11 Gübre Fabrik. 14,28 -1,18 57,96 Güler Yat. Holding 2,30 5,50 13,30 Güneş Sigorta 2,18 -0,46 0,00 Halk GMYO 1,22 -0,81 0,00 Halk Sigorta 3,19 5,63 61,11 Hatay Tekstil 7,00 -1,82 1,89 Hedef Girişim 1,81 0,00 -30,65 Hektaş 10,29 1,68 28,30 HUB Girişim 19,90 -0,90 111,96 Hürriyet Gzt. 0,97 -1,02 -14,91 ICBC Turkey Bank 4,20 1,20 -20,30 İdealist Danışmanlık 2,42 10,00 -27,11 İdealist GMYO 2,80 -4,11 -8,50 İhlas Ev Aletleri 2,42 10,00 -22,68 İhlas Gayrimenkul 1,03 -2,83 -14,17 İhlas Gazetecilik 5,20 5,05 -23,64 İhlas Holding 0,55 1,85 -39,56 İhlas Yayın Holding 0,78 -1,27 -23,53 İndeks Bilgisayar 7,94 0,13 -18,14 Info Yatırım 5,53 -3,99 -37,87 İntema 8,14 -4,24 -12,10 İpek Doğal Enerji 8,50 -0,23 10,10 İskenderun Demir Çelik 6,40 -0,16 -20,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA