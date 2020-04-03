Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,69 1,20 -9,14 Acıpayam Selüloz 5,24 2,14 -17,74 Adana Çimento (A) 7,16 1,56 -26,26 Adana Çimento (B) 6,05 4,67 -15,15 Adana Çimento (C) 1,75 1,74 -21,52 Adel Kalemcilik 11,30 -6,30 -28,03 Adese Alışveriş Ticaret 1,06 -2,75 -25,79 Afyon Çimento 5,44 9,90 -13,38 Ak Enerji 0,79 -1,25 -27,52 Akbank 5,42 -0,73 -33,17 Akçansa 6,91 1,62 -28,72 Akdenız Güvenlık Hız. 1,44 0,70 -31,75 Akfen GMYO 2,35 0,00 -41,98 Akın Tekstil 8,32 -0,24 -39,67 Akiş GMYO 2,68 -1,83 -33,66 Akmerkez GMYO 22,18 4,92 -6,33 Aksa 6,81 3,18 -13,01 Aksa Enerji 3,34 -1,76 -12,11 Aksigorta 4,42 -1,34 -18,42 Aksu Enerji 7,11 0,71 -52,19 Alarko Carrıer 41,20 5,37 -31,33 Alarko GMYO 12,96 6,67 -14,64 Alarko Holding 4,37 0,23 -26,55 Albaraka Türk 1,08 -0,92 -29,41 Alcatel Lucent Teletaş 17,78 3,07 47,67 Alkim Kağıt 5,56 1,28 -0,36 Alkim Kimya 50,75 0,20 32,44 Altınyağ 0,61 5,17 48,78 Altınyunus Çeşme 13,71 9,94 37,24 Anadolu Cam 3,13 -1,88 -28,21 Anadolu Efes 17,91 -2,02 -22,40 Anadolu Grubu Holding 13,72 -0,94 -22,00 Anadolu Hayat Emek. 5,25 0,96 -13,72 Anadolu Isuzu 8,55 1,91 -29,75 Anadolu Sigorta 4,53 0,00 9,06 Anel Elektrik 2,94 0,68 -8,41 Arçelik 13,80 3,37 -33,78 ARD Bilişim Teknolojileri 13,60 4,13 Arena Bilgisayar 9,73 4,85 29,22 Armada Bilgisayar 15,97 -1,05 -2,56 Arsan Tekstil 2,78 4,91 -22,35 Artı Yatırım Holding 0,73 0,00 -9,88 Aselsan 23,20 0,26 10,79 Aslan Çimento 33,72 3,56 -15,62 Ata GMYO 3,69 -0,54 -18,54 Atakule GMYO 1,24 0,81 -35,42 Atlantis Yatırım Holding 1,26 -0,79 26,00 Atlas Yat. Ort. 1,15 -4,17 -20,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,52 -1,73 -6,61 Avrasya GMYO 1,24 -3,88 -17,88 Avrasya Petrol ve Tur. 1,24 -6,06 -31,87 Avrasya Stratejik GMYF 1.323,40 -7,29 2,92 Avrupa Yatırım Holding 1,11 9,90 -27,92 Ayen Enerji 2,56 -0,78 -26,22 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,84 1,66 -15,98 Aygaz 8,91 1,37 -26,64 Bagfaş 12,67 -0,39 -24,67 Bak Ambalaj 6,39 -0,78 -13,06 Balatacılar Balatacılık 1,70 -1,73 37,10 Bantaş Ambalaj 2,62 -1,50 3,97 Banvit 16,09 0,88 -13,35 Baştaş Başkent Çimento 2,65 0,00 2,32 Batı Çimento 2,20 2,33 -33,53 Batısöke Çimento 0,86 2,38 -34,35 Bera Holding 2,67 -0,74 -30,65 Berkosan Yalıtım 2,38 -2,06 -13,14 Beşiktaş Futbol Yat. 1,71 -4,47 -30,20 Beyaz Filo 2,71 1,50 -14,24 Bilici Yatırım 6,40 1,11 46,45 Bim Mağazalar 50,20 -1,57 7,59 Birko Mensucat 0,24 0,00 -22,58 Birlik Mensucat 1,05 0,00 -7,89 Bizim Mağazaları 9,25 0,00 -17,19 Bolu Çimento 3,37 1,81 -28,30 Bomonti Elektrik 1,36 2,26 6,25 Borusan Mannesmann 7,59 -1,17 -33,71 Borusan Yat. Paz. 48,84 -2,61 -21,03 Bosch Fren Sistemleri 182,90 0,94 -36,91 Bossa 6,87 0,44 -14,76 Brisa 7,02 -0,85 -25,15 Burçelik 5,07 0,00 -12,74 Burçelik Vana 13,10 2,75 34,91 Bursa Çimento 3,12 -0,32 -22,07 Carrefoursa 5,96 -0,17 26,54 Casa Emtia Petrol 9,96 7,68 6,07 Ceo Event Medya 5,80 3,94 -29,61 Coca Cola İçecek 35,00 -1,41 -9,56 Cosmos Yat. Holding 2,17 3,83 6,37 Credıtwest Faktorıng 2,10 3,96 -27,08 Çelebi 56,95 0,44 -44,22 Çelik Halat 7,05 -3,42 8,46 Çemaş Döküm 0,79 1,28 -36,98 Çemtaş 6,33 3,60 -23,55 Çimbeton 28,74 -0,76 -30,34 Çimentaş 11,91 -3,17 -20,60 Çimsa 6,38 2,41 -29,74 Çuhadaroğlu Metal 2,21 -0,90 -30,72 Dagi Giyim 2,15 -6,11 -14,00 Dagi Yatırım Holding 2,78 -7,33 23,01 Dardanel 5,58 9,84 47,23 Datagate Bilgisayar 6,84 1,33 -12,42 Demısaş Döküm 2,61 0,38 -25,00 Denge Holding 0,92 2,22 -32,85 Deniz GMYO 3,16 -0,32 -37,43 Denizli Cam 6,02 0,67 -27,82 Derimod 4,70 -2,49 -34,17 Derlüks Deri 2,56 4,07 -37,25 Desa Deri 3,19 -2,15 -29,74 Despec Bilgisayar 4,36 -2,24 2,83 Deva Holding 10,02 -2,15 11,46 Diriteks Diriliş Tekstil 0,62 0,00 -20,51 Ditaş Doğan 11,07 -0,36 15,79 DO-CO 253,50 -1,32 -55,05 Doğan Burda 3,69 9,82 -39,21 Doğan Holding 1,46 0,69 -20,65 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,27 0,00 -23,03 Doğusan 1,53 -1,29 -26,44 Doğuş GMYO 3,81 1,60 -15,89 Doğuş Otomotiv 6,67 -0,30 -29,94 Döktaş Dökümcülük 16,23 1,31 -48,71 Duran Doğan Basım 15,81 -1,68 12,61 Dyo Boya 3,75 -1,32 -23,47 Eczacıbaşı İlaç 4,46 0,22 20,22 Eczacıbaşı Yatırım 9,40 -0,84 -7,02 Edip Gayrimenkul 1,45 -2,68 4,32 Ege Endüstri 483,00 0,17 -16,80 Ege Gübre 41,60 2,72 -16,47 Ege Profil 10,16 2,63 -15,12 Ege Seramik 3,15 -1,56 -15,09 Egeli & Co Tarım Girişim 0,38 -2,56 18,75 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,52 1,96 33,33 Egeli&Co Yatırım Holding 0,32 -8,57 60,00 Egeplast 10,78 -0,19 -13,76 Ekiz Kimya 1,80 0,56 195,08 Emek Elektrik 1,39 -2,80 -12,58 Eminiş Ambalaj 1,96 0,00 28,95 Emlak Konut GMYO 1,15 0,00 -21,23 Enerjisa Enerji 6,42 3,05 -4,69 Enka İnşaat 5,96 1,53 -7,17 Erbosan 16,59 -1,43 -33,59 Ereğli Demir Çelik 7,62 -0,26 -15,71 Ersu Gıda 2,98 4,56 43,96 Escort Teknoloji 2,59 2,37 86,33 Etiler Gıda 1,76 -2,22 -28,16 Euro Kapital Yat. Ort. 1,24 -0,80 -25,75 Euro Trend Yat. Ort. 1,29 9,32 3,20 Euro Yat. Ort. 1,08 -3,57 -8,47 Euro Yatırım Holding 1,08 2,86 -28,00 Fenerbahçe Futbol 8,05 -3,13 -44,37 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,78 0,00 -39,17 F-M İzmit Piston 40,78 2,21 -13,90 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,08 -0,98 -7,93 Ford Otosan 55,00 2,80 -16,81 Formet Çelik Kapı 2,26 -0,88 -24,67 Frigo Pak Gıda 8,97 7,43 -30,79 Galatasaray Sportif 2,00 -9,09 -1,48 Garanti Bankası 7,54 -0,79 -32,32 Garanti Faktoring 3,58 -1,38 -7,49 Garanti Yat. Ort. 1,08 -2,70 0,00 Gedik Y. Men. Değ. 17,24 4,42 207,86 Gedik Yatırım Holding 18,43 -1,34 139,66 Gediz Ambalaj 6,65 -1,48 -1,63 Gentaş 1,94 0,00 -11,42 Gersan Elektrik 2,26 0,89 -29,15 Global Men. Değ. 1,88 -1,05 0,00 Global Yat. Holding 2,53 0,40 -48,05 Good-Year 3,35 -0,89 -17,28 Göltaş Çimento 11,52 0,17 -35,24 Gözde Girişim 2,87 1,41 -44,16 GSD Denizcilik 1,86 -3,12 -27,34 GSD Holding 1,18 -2,48 -20,81 Gübre Fabrik. 14,21 -3,07 57,19 Güler Yat. Holding 1,99 -3,86 -1,97 Güneş Sigorta 2,10 0,96 -3,67 Halk GMYO 1,19 0,00 -2,46 Halk Sigorta 2,75 4,96 38,89 Hatay Tekstil 6,81 5,58 -0,87 Hedef Girişim 1,74 -0,57 -33,33 Hektaş 9,71 -1,12 21,07 HUB Girişim 18,36 -2,50 95,56 Hürriyet Gzt. 0,94 -1,05 -17,54 ICBC Turkey Bank 3,88 -0,51 -26,38 İdealist Danışmanlık 2,11 1,44 -36,45 İdealist GMYO 2,66 9,92 -13,07 İhlas Ev Aletleri 2,00 -0,50 -36,10 İhlas Gayrimenkul 1,00 0,00 -16,67 İhlas Gazetecilik 4,50 -9,09 -33,92 İhlas Holding 0,50 -1,96 -45,05 İhlas Yayın Holding 0,74 2,78 -27,45 İndeks Bilgisayar 7,45 -0,67 -23,20 Info Yatırım 6,39 -9,87 -28,20 İntema 7,82 9,68 -15,55 İpek Doğal Enerji 7,84 0,00 1,55 İskenderun Demir Çelik 6,33 0,96 -20,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA