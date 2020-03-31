SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi
Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

31.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:38
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,73 4,22 -6,99
Acıpayam Selüloz 5,29 2,92 -16,95
Adana Çimento (A) 7,10 -0,56 -26,88
Adana Çimento (B) 6,20 2,65 -13,04
Adana Çimento (C) 1,72 1,78 -22,87
Adel Kalemcilik 9,98 6,06 -36,43
Adese Alışveriş Ticaret 1,03 5,10 -27,89
Afyon Çimento 4,96 3,33 -21,02
Ak Enerji 0,76 5,56 -30,28
Akbank 5,60 1,63 -30,95
Akçansa 7,04 2,18 -27,38
Akdenız Güvenlık Hız. 1,45 5,07 -31,28
Akfen GMYO 2,49 9,69 -38,52
Akın Tekstil 8,60 6,57 -37,64
Akiş GMYO 2,56 4,07 -36,63
Akmerkez GMYO 21,24 1,14 -10,30
Aksa 6,34 2,76 -19,01
Aksa Enerji 3,32 3,11 -12,63
Aksigorta 4,65 8,14 -14,17
Aksu Enerji 7,19 0,28 -51,65
Alarko Carrıer 38,92 5,47 -35,13
Alarko GMYO 11,30 9,39 -25,57
Alarko Holding 4,12 3,78 -30,76
Albaraka Türk 1,10 2,80 -28,10
Alcatel Lucent Teletaş 19,93 6,41 65,53
Alkim Kağıt 5,68 5,58 1,79
Alkim Kimya 49,88 1,71 30,17
Altınyağ 0,56 9,80 36,59
Altınyunus Çeşme 11,12 4,91 11,31
Anadolu Cam 3,13 9,06 -28,21
Anadolu Efes 17,23 0,17 -25,35
Anadolu Grubu Holding 13,97 0,79 -20,58
Anadolu Hayat Emek. 5,30 2,12 -12,90
Anadolu Isuzu 8,46 3,17 -30,48
Anadolu Sigorta 4,51 0,00 8,58
Anel Elektrik 2,92 3,18 -9,03
Arçelik 13,54 1,35 -35,03
ARD Bilişim Teknolojileri 12,22 6,26
Arena Bilgisayar 9,58 2,24 27,22
Armada Bilgisayar 16,61 3,81 1,34
Arsan Tekstil 2,80 2,56 -21,79
Artı Yatırım Holding 0,74 0,00 -8,64
Aselsan 23,60 1,55 12,70
Aslan Çimento 33,38 1,95 -16,47
Ata GMYO 3,73 0,27 -17,66
Atakule GMYO 1,25 9,65 -34,90
Atlantis Yatırım Holding 1,20 -4,76 20,00
Atlas Yat. Ort. 1,11 6,73 -22,92
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,29 1,76 -0,86
Avrasya GMYO 1,12 7,69 -25,83
Avrasya Petrol ve Tur. 1,14 8,57 -37,36
Avrasya Stratejik GMYF 1.320,90 0,01 2,72
Avrupa Yatırım Holding 0,92 2,22 -40,26
Ayen Enerji 2,48 6,44 -28,53
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,81 0,56 -17,35
Aygaz 8,40 1,69 -30,84
Bagfaş 11,70 5,60 -30,44
Bak Ambalaj 6,78 -2,45 -7,76
Balatacılar Balatacılık 1,75 0,00 41,13
Bantaş Ambalaj 2,92 9,77 15,87
Banvit 16,22 0,75 -12,65
Baştaş Başkent Çimento 2,50 0,81 -3,47
Batı Çimento 2,11 7,65 -36,25
Batısöke Çimento 0,82 9,33 -37,40
Bera Holding 2,79 5,28 -27,53
Berkosan Yalıtım 2,48 2,90 -9,49
Beşiktaş Futbol Yat. 1,95 5,41 -20,41
Beyaz Filo 2,65 3,92 -16,14
Bilici Yatırım 6,25 1,79 43,02
Bim Mağazalar 50,15 0,10 7,48
Birko Mensucat 0,25 0,00 -19,35
Birlik Mensucat 1,03 5,10 -9,65
Bizim Mağazaları 9,55 0,42 -14,50
Bolu Çimento 3,34 0,00 -28,94
Bomonti Elektrik 1,10 10,00 -14,06
Borusan Mannesmann 7,44 3,91 -35,02
Borusan Yat. Paz. 51,50 1,08 -16,73
Bosch Fren Sistemleri 185,70 2,09 -35,94
Bossa 6,98 3,41 -13,40
Brisa 7,20 2,27 -23,23
Burçelik 5,26 7,79 -9,47
Burçelik Vana 12,97 -0,23 33,57
Bursa Çimento 3,13 9,82 -21,82
Carrefoursa 6,41 0,47 36,09
Casa Emtia Petrol 9,25 9,21 -1,49
Ceo Event Medya 5,68 4,80 -31,07
Coca Cola İçecek 35,00 2,04 -9,56
Cosmos Yat. Holding 2,14 -3,17 4,90
Credıtwest Faktorıng 2,11 5,50 -26,74
Çelebi 58,00 5,84 -43,19
Çelik Halat 6,93 5,16 6,62
Çemaş Döküm 0,75 4,17 -40,17
Çemtaş 5,57 9,86 -32,73
Çimbeton 28,50 3,64 -30,93
Çimentaş 10,79 5,27 -28,07
Çimsa 6,32 2,43 -30,40
Çuhadaroğlu Metal 2,38 6,25 -25,39
Dagi Giyim 1,90 9,83 -24,00
Dagi Yatırım Holding 2,49 9,69 10,18
Dardanel 4,20 5,00 10,82
Datagate Bilgisayar 6,62 6,43 -15,24
Demısaş Döküm 2,50 5,49 -28,16
Denge Holding 0,93 2,20 -32,12
Deniz GMYO 3,17 9,69 -37,23
Denizli Cam 5,69 4,79 -31,77
Derimod 4,84 9,26 -32,21
Derlüks Deri 2,50 9,65 -38,73
Desa Deri 3,47 4,52 -23,57
Despec Bilgisayar 4,69 9,84 10,61
Deva Holding 10,43 1,86 16,02
Diriteks Diriliş Tekstil 0,65 3,17 -16,67
Ditaş Doğan 10,64 9,92 11,30
DO-CO 264,40 1,69 -53,12
Doğan Burda 3,41 9,29 -43,82
Doğan Holding 1,53 4,79 -16,85
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,27 5,83 -23,03
Doğusan 1,67 9,87 -19,71
Doğuş GMYO 3,89 8,96 -14,13
Doğuş Otomotiv 6,89 3,92 -27,63
Döktaş Dökümcülük 15,27 9,94 -51,75
Duran Doğan Basım 16,92 2,67 20,51
Dyo Boya 3,97 5,87 -18,98
Eczacıbaşı İlaç 4,77 4,15 28,57
Eczacıbaşı Yatırım 10,13 -0,39 0,20
Edip Gayrimenkul 1,55 9,93 11,51
Ege Endüstri 496,90 2,45 -14,40
Ege Gübre 41,20 2,18 -17,27
Ege Profil 9,64 3,66 -19,47
Ege Seramik 3,20 4,58 -13,75
Egeli & Co Tarım Girişim 0,33 10,00 3,13
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,54 3,85 38,46
Egeli&Co Yatırım Holding 0,30 7,14 50,00
Egeplast 11,00 2,80 -12,00
Ekiz Kimya 1,49 9,56 144,26
Emek Elektrik 1,36 8,80 -14,47
Eminiş Ambalaj 2,12 0,95 39,47
Emlak Konut GMYO 1,17 2,63 -19,86
Enerjisa Enerji 6,78 5,61 -8,25
Enka İnşaat 6,22 8,93 -3,12
Erbosan 16,19 2,66 -35,19
Ereğli Demir Çelik 7,51 0,54 -16,92
Ersu Gıda 3,47 9,81 67,63
Escort Teknoloji 2,56 9,87 84,17
Etiler Gıda 1,90 6,15 -22,45
Euro Kapital Yat. Ort. 1,22 7,96 -26,95
Euro Trend Yat. Ort. 0,99 10,00 -20,80
Euro Yat. Ort. 1,00 9,89 -15,25
Euro Yatırım Holding 1,01 9,78 -32,67
Fenerbahçe Futbol 8,76 3,55 -39,46
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,82 4,06 -38,29
F-M İzmit Piston 40,10 3,99 -15,33
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,39 8,36 -3,90
Ford Otosan 49,28 4,76 -25,46
Formet Çelik Kapı 2,01 0,50 -33,00
Frigo Pak Gıda 9,06 2,84 -30,09
Galatasaray Sportif 2,22 9,90 9,36
Garanti Bankası 8,13 1,12 -27,02
Garanti Faktoring 3,58 5,92 -7,49
Garanti Yat. Ort. 1,16 9,43 7,41
Gedik Y. Men. Değ. 19,09 9,97 240,89
Gedik Yatırım Holding 19,97 9,97 159,69
Gediz Ambalaj 7,75 8,85 14,64
Gentaş 1,99 6,42 -9,13
Gersan Elektrik 2,27 9,66 -28,84
Global Men. Değ. 1,84 9,52 -2,13
Global Yat. Holding 2,55 6,69 -47,64
Good-Year 3,43 5,21 -15,31
Göltaş Çimento 11,15 4,89 -37,32
Gözde Girişim 2,87 9,96 -44,16
GSD Denizcilik 2,02 9,78 -21,09
GSD Holding 1,21 10,00 -18,79
Gübre Fabrik. 14,63 2,88 61,84
Güler Yat. Holding 2,37 9,72 16,75
Güneş Sigorta 2,17 9,60 -0,46
Halk GMYO 1,22 2,52 0,00
Halk Sigorta 2,50 9,65 26,26
Hatay Tekstil 7,09 4,73 3,20
Hedef Girişim 1,80 4,65 -31,03
Hektaş 10,03 2,66 25,06
HUB Girişim 20,42 9,90 117,50
Hürriyet Gzt. 0,90 2,27 -21,05
ICBC Turkey Bank 4,08 9,97 -22,58
İdealist Danışmanlık 2,17 2,84 -34,64
İdealist GMYO 2,57 1,18 -16,01
İhlas Ev Aletleri 2,12 3,41 -32,27
İhlas Gayrimenkul 1,05 9,38 -12,50
İhlas Gazetecilik 5,00 9,65 -26,58
İhlas Holding 0,51 8,51 -43,96
İhlas Yayın Holding 0,72 9,09 -29,41
İndeks Bilgisayar 7,85 4,95 -19,07
Info Yatırım 8,49 -2,97 -4,61
İntema 7,26 10,00 -21,60
İpek Doğal Enerji 8,01 4,16 3,76
İskenderun Demir Çelik 6,28 0,16 -21,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi Ekonomi
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi Ekonomi
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Ekonomi
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak Ekonomi
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim geldi
Fed'den yeni koronavirüs hamlesi! Kredi kolaylığı sağlayacak Ekonomi
Fed'den yeni koronavirüs hamlesi! Kredi kolaylığı sağlayacak
TMSF, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak
TMSF, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor
Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
Türk şirketin geliştirdiği dezenfeksiyon sistemi, koronavirüsün kıyafetlerden temizlenmesini sağlıyor
Türk şirketin geliştirdiği dezenfeksiyon sistemi, koronavirüsün kıyafetlerden temizlenmesini sağlıyor
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı
Paraları 100 derecede kaynatan Ordulu esnaftan koronavirüse karşı Karedeniz usulü çözüm
Paraları 100 derecede kaynatan Ordulu esnaftan koronavirüse karşı Karedeniz usulü çözüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi...
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop Abdulhamit Gül Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Murat Boz Haluk Levent Levent Dörter Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Fatih Terim Basketbolcu Lionel Messi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Milli Wuhan Ankara Türk Lirası
Şu an buradasınız: Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 20:02:27. #1.15#
title