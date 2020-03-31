Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,73 4,22 -6,99 Acıpayam Selüloz 5,29 2,92 -16,95 Adana Çimento (A) 7,10 -0,56 -26,88 Adana Çimento (B) 6,20 2,65 -13,04 Adana Çimento (C) 1,72 1,78 -22,87 Adel Kalemcilik 9,98 6,06 -36,43 Adese Alışveriş Ticaret 1,03 5,10 -27,89 Afyon Çimento 4,96 3,33 -21,02 Ak Enerji 0,76 5,56 -30,28 Akbank 5,60 1,63 -30,95 Akçansa 7,04 2,18 -27,38 Akdenız Güvenlık Hız. 1,45 5,07 -31,28 Akfen GMYO 2,49 9,69 -38,52 Akın Tekstil 8,60 6,57 -37,64 Akiş GMYO 2,56 4,07 -36,63 Akmerkez GMYO 21,24 1,14 -10,30 Aksa 6,34 2,76 -19,01 Aksa Enerji 3,32 3,11 -12,63 Aksigorta 4,65 8,14 -14,17 Aksu Enerji 7,19 0,28 -51,65 Alarko Carrıer 38,92 5,47 -35,13 Alarko GMYO 11,30 9,39 -25,57 Alarko Holding 4,12 3,78 -30,76 Albaraka Türk 1,10 2,80 -28,10 Alcatel Lucent Teletaş 19,93 6,41 65,53 Alkim Kağıt 5,68 5,58 1,79 Alkim Kimya 49,88 1,71 30,17 Altınyağ 0,56 9,80 36,59 Altınyunus Çeşme 11,12 4,91 11,31 Anadolu Cam 3,13 9,06 -28,21 Anadolu Efes 17,23 0,17 -25,35 Anadolu Grubu Holding 13,97 0,79 -20,58 Anadolu Hayat Emek. 5,30 2,12 -12,90 Anadolu Isuzu 8,46 3,17 -30,48 Anadolu Sigorta 4,51 0,00 8,58 Anel Elektrik 2,92 3,18 -9,03 Arçelik 13,54 1,35 -35,03 ARD Bilişim Teknolojileri 12,22 6,26 Arena Bilgisayar 9,58 2,24 27,22 Armada Bilgisayar 16,61 3,81 1,34 Arsan Tekstil 2,80 2,56 -21,79 Artı Yatırım Holding 0,74 0,00 -8,64 Aselsan 23,60 1,55 12,70 Aslan Çimento 33,38 1,95 -16,47 Ata GMYO 3,73 0,27 -17,66 Atakule GMYO 1,25 9,65 -34,90 Atlantis Yatırım Holding 1,20 -4,76 20,00 Atlas Yat. Ort. 1,11 6,73 -22,92 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,29 1,76 -0,86 Avrasya GMYO 1,12 7,69 -25,83 Avrasya Petrol ve Tur. 1,14 8,57 -37,36 Avrasya Stratejik GMYF 1.320,90 0,01 2,72 Avrupa Yatırım Holding 0,92 2,22 -40,26 Ayen Enerji 2,48 6,44 -28,53 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,81 0,56 -17,35 Aygaz 8,40 1,69 -30,84 Bagfaş 11,70 5,60 -30,44 Bak Ambalaj 6,78 -2,45 -7,76 Balatacılar Balatacılık 1,75 0,00 41,13 Bantaş Ambalaj 2,92 9,77 15,87 Banvit 16,22 0,75 -12,65 Baştaş Başkent Çimento 2,50 0,81 -3,47 Batı Çimento 2,11 7,65 -36,25 Batısöke Çimento 0,82 9,33 -37,40 Bera Holding 2,79 5,28 -27,53 Berkosan Yalıtım 2,48 2,90 -9,49 Beşiktaş Futbol Yat. 1,95 5,41 -20,41 Beyaz Filo 2,65 3,92 -16,14 Bilici Yatırım 6,25 1,79 43,02 Bim Mağazalar 50,15 0,10 7,48 Birko Mensucat 0,25 0,00 -19,35 Birlik Mensucat 1,03 5,10 -9,65 Bizim Mağazaları 9,55 0,42 -14,50 Bolu Çimento 3,34 0,00 -28,94 Bomonti Elektrik 1,10 10,00 -14,06 Borusan Mannesmann 7,44 3,91 -35,02 Borusan Yat. Paz. 51,50 1,08 -16,73 Bosch Fren Sistemleri 185,70 2,09 -35,94 Bossa 6,98 3,41 -13,40 Brisa 7,20 2,27 -23,23 Burçelik 5,26 7,79 -9,47 Burçelik Vana 12,97 -0,23 33,57 Bursa Çimento 3,13 9,82 -21,82 Carrefoursa 6,41 0,47 36,09 Casa Emtia Petrol 9,25 9,21 -1,49 Ceo Event Medya 5,68 4,80 -31,07 Coca Cola İçecek 35,00 2,04 -9,56 Cosmos Yat. Holding 2,14 -3,17 4,90 Credıtwest Faktorıng 2,11 5,50 -26,74 Çelebi 58,00 5,84 -43,19 Çelik Halat 6,93 5,16 6,62 Çemaş Döküm 0,75 4,17 -40,17 Çemtaş 5,57 9,86 -32,73 Çimbeton 28,50 3,64 -30,93 Çimentaş 10,79 5,27 -28,07 Çimsa 6,32 2,43 -30,40 Çuhadaroğlu Metal 2,38 6,25 -25,39 Dagi Giyim 1,90 9,83 -24,00 Dagi Yatırım Holding 2,49 9,69 10,18 Dardanel 4,20 5,00 10,82 Datagate Bilgisayar 6,62 6,43 -15,24 Demısaş Döküm 2,50 5,49 -28,16 Denge Holding 0,93 2,20 -32,12 Deniz GMYO 3,17 9,69 -37,23 Denizli Cam 5,69 4,79 -31,77 Derimod 4,84 9,26 -32,21 Derlüks Deri 2,50 9,65 -38,73 Desa Deri 3,47 4,52 -23,57 Despec Bilgisayar 4,69 9,84 10,61 Deva Holding 10,43 1,86 16,02 Diriteks Diriliş Tekstil 0,65 3,17 -16,67 Ditaş Doğan 10,64 9,92 11,30 DO-CO 264,40 1,69 -53,12 Doğan Burda 3,41 9,29 -43,82 Doğan Holding 1,53 4,79 -16,85 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,27 5,83 -23,03 Doğusan 1,67 9,87 -19,71 Doğuş GMYO 3,89 8,96 -14,13 Doğuş Otomotiv 6,89 3,92 -27,63 Döktaş Dökümcülük 15,27 9,94 -51,75 Duran Doğan Basım 16,92 2,67 20,51 Dyo Boya 3,97 5,87 -18,98 Eczacıbaşı İlaç 4,77 4,15 28,57 Eczacıbaşı Yatırım 10,13 -0,39 0,20 Edip Gayrimenkul 1,55 9,93 11,51 Ege Endüstri 496,90 2,45 -14,40 Ege Gübre 41,20 2,18 -17,27 Ege Profil 9,64 3,66 -19,47 Ege Seramik 3,20 4,58 -13,75 Egeli & Co Tarım Girişim 0,33 10,00 3,13 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,54 3,85 38,46 Egeli&Co Yatırım Holding 0,30 7,14 50,00 Egeplast 11,00 2,80 -12,00 Ekiz Kimya 1,49 9,56 144,26 Emek Elektrik 1,36 8,80 -14,47 Eminiş Ambalaj 2,12 0,95 39,47 Emlak Konut GMYO 1,17 2,63 -19,86 Enerjisa Enerji 6,78 5,61 -8,25 Enka İnşaat 6,22 8,93 -3,12 Erbosan 16,19 2,66 -35,19 Ereğli Demir Çelik 7,51 0,54 -16,92 Ersu Gıda 3,47 9,81 67,63 Escort Teknoloji 2,56 9,87 84,17 Etiler Gıda 1,90 6,15 -22,45 Euro Kapital Yat. Ort. 1,22 7,96 -26,95 Euro Trend Yat. Ort. 0,99 10,00 -20,80 Euro Yat. Ort. 1,00 9,89 -15,25 Euro Yatırım Holding 1,01 9,78 -32,67 Fenerbahçe Futbol 8,76 3,55 -39,46 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,82 4,06 -38,29 F-M İzmit Piston 40,10 3,99 -15,33 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,39 8,36 -3,90 Ford Otosan 49,28 4,76 -25,46 Formet Çelik Kapı 2,01 0,50 -33,00 Frigo Pak Gıda 9,06 2,84 -30,09 Galatasaray Sportif 2,22 9,90 9,36 Garanti Bankası 8,13 1,12 -27,02 Garanti Faktoring 3,58 5,92 -7,49 Garanti Yat. Ort. 1,16 9,43 7,41 Gedik Y. Men. Değ. 19,09 9,97 240,89 Gedik Yatırım Holding 19,97 9,97 159,69 Gediz Ambalaj 7,75 8,85 14,64 Gentaş 1,99 6,42 -9,13 Gersan Elektrik 2,27 9,66 -28,84 Global Men. Değ. 1,84 9,52 -2,13 Global Yat. Holding 2,55 6,69 -47,64 Good-Year 3,43 5,21 -15,31 Göltaş Çimento 11,15 4,89 -37,32 Gözde Girişim 2,87 9,96 -44,16 GSD Denizcilik 2,02 9,78 -21,09 GSD Holding 1,21 10,00 -18,79 Gübre Fabrik. 14,63 2,88 61,84 Güler Yat. Holding 2,37 9,72 16,75 Güneş Sigorta 2,17 9,60 -0,46 Halk GMYO 1,22 2,52 0,00 Halk Sigorta 2,50 9,65 26,26 Hatay Tekstil 7,09 4,73 3,20 Hedef Girişim 1,80 4,65 -31,03 Hektaş 10,03 2,66 25,06 HUB Girişim 20,42 9,90 117,50 Hürriyet Gzt. 0,90 2,27 -21,05 ICBC Turkey Bank 4,08 9,97 -22,58 İdealist Danışmanlık 2,17 2,84 -34,64 İdealist GMYO 2,57 1,18 -16,01 İhlas Ev Aletleri 2,12 3,41 -32,27 İhlas Gayrimenkul 1,05 9,38 -12,50 İhlas Gazetecilik 5,00 9,65 -26,58 İhlas Holding 0,51 8,51 -43,96 İhlas Yayın Holding 0,72 9,09 -29,41 İndeks Bilgisayar 7,85 4,95 -19,07 Info Yatırım 8,49 -2,97 -4,61 İntema 7,26 10,00 -21,60 İpek Doğal Enerji 8,01 4,16 3,76 İskenderun Demir Çelik 6,28 0,16 -21,60 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA