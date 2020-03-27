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Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

27.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:30
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,62 -5,26 -12,90
Acıpayam Selüloz 5,06 -1,36 -20,57
Adana Çimento (A) 7,08 -0,28 -27,09
Adana Çimento (B) 5,50 -1,08 -22,86
Adana Çimento (C) 1,72 -3,91 -22,87
Adel Kalemcilik 9,50 -0,11 -39,49
Adese Alışveriş Ticaret 0,97 -4,90 -32,09
Afyon Çimento 4,76 3,03 -24,20
Ak Enerji 0,72 -5,26 -33,94
Akbank 5,53 -3,49 -31,81
Akçansa 6,90 -3,36 -28,82
Akdenız Güvenlık Hız. 1,35 -2,88 -36,02
Akfen GMYO 2,07 1,47 -48,89
Akın Tekstil 8,25 0,00 -40,17
Akiş GMYO 2,40 -4,00 -40,59
Akmerkez GMYO 21,30 0,85 -10,05
Aksa 6,19 -2,52 -20,93
Aksa Enerji 3,23 -8,76 -15,00
Aksigorta 4,20 -4,55 -22,48
Aksu Enerji 7,26 4,61 -51,18
Alarko Carrıer 37,50 -3,55 -37,50
Alarko GMYO 10,19 -4,94 -32,88
Alarko Holding 3,94 -2,72 -33,78
Albaraka Türk 1,08 -2,70 -29,41
Alcatel Lucent Teletaş 17,03 4,10 41,45
Alkim Kağıt 5,20 -4,06 -6,81
Alkim Kimya 48,46 -1,10 26,46
Altınyağ 0,51 -3,77 24,39
Altınyunus Çeşme 9,64 9,92 -3,50
Anadolu Cam 2,77 0,00 -36,47
Anadolu Efes 17,40 -7,35 -24,61
Anadolu Grubu Holding 13,98 -1,27 -20,52
Anadolu Hayat Emek. 5,21 -1,70 -14,38
Anadolu Isuzu 8,10 -4,59 -33,44
Anadolu Sigorta 4,56 -0,87 9,79
Anel Elektrik 2,82 1,08 -12,15
Arçelik 13,40 -2,26 -35,70
ARD Bilişim Teknolojileri 12,00 -8,47
Arena Bilgisayar 9,27 -7,11 23,11
Armada Bilgisayar 16,77 2,13 2,32
Arsan Tekstil 2,69 6,75 -24,86
Artı Yatırım Holding 0,72 1,41 -11,11
Aselsan 23,12 -4,70 10,41
Aslan Çimento 32,18 -2,31 -19,47
Ata GMYO 3,53 -1,94 -22,08
Atakule GMYO 1,12 -3,45 -41,67
Atlantis Yatırım Holding 1,22 -1,61 22,00
Atlas Yat. Ort. 1,03 -5,50 -28,47
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,89 -7,93 -3,85
Avrasya GMYO 1,03 -3,74 -31,79
Avrasya Petrol ve Tur. 1,07 0,94 -41,21
Avrasya Stratejik GMYF 1.320,70 0,01 2,71
Avrupa Yatırım Holding 0,90 -3,23 -41,56
Ayen Enerji 2,27 -3,40 -34,58
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,82 1,11 -16,89
Aygaz 8,32 -1,07 -31,50
Bagfaş 11,19 -4,77 -33,47
Bak Ambalaj 6,86 5,70 -6,67
Balatacılar Balatacılık 1,75 -9,79 41,13
Bantaş Ambalaj 2,42 10,00 -3,97
Banvit 16,10 -0,86 -13,30
Baştaş Başkent Çimento 2,42 -5,47 -6,56
Batı Çimento 1,92 -2,54 -41,99
Batısöke Çimento 0,74 -2,63 -43,51
Bera Holding 2,55 -4,14 -33,77
Berkosan Yalıtım 2,67 -9,80 -2,55
Beşiktaş Futbol Yat. 1,86 3,91 -24,08
Beyaz Filo 2,63 -1,13 -16,77
Bilici Yatırım 6,28 0,32 43,71
Bim Mağazalar 50,00 -3,75 7,16
Birko Mensucat 0,24 -4,00 -22,58
Birlik Mensucat 0,95 -3,06 -16,67
Bizim Mağazaları 9,16 -4,58 -17,99
Bolu Çimento 3,28 -0,61 -30,21
Bomonti Elektrik 1,02 -1,92 -20,31
Borusan Mannesmann 7,18 -4,27 -37,29
Borusan Yat. Paz. 52,25 -5,52 -15,52
Bosch Fren Sistemleri 181,10 -1,25 -37,53
Bossa 6,80 0,74 -15,63
Brisa 7,24 0,56 -22,81
Burçelik 4,72 -5,60 -18,76
Burçelik Vana 12,50 -7,41 28,73
Bursa Çimento 2,92 0,34 -27,06
Carrefoursa 6,52 -4,40 38,43
Casa Emtia Petrol 8,64 -6,59 -7,99
Ceo Event Medya 5,35 -4,80 -35,07
Coca Cola İçecek 34,74 -5,55 -10,23
Cosmos Yat. Holding 2,20 10,00 7,84
Credıtwest Faktorıng 2,04 -0,49 -29,17
Çelebi 59,95 1,87 -41,28
Çelik Halat 6,51 -5,24 0,15
Çemaş Döküm 0,71 -4,05 -43,36
Çemtaş 5,06 -3,44 -38,89
Çimbeton 27,54 -2,69 -33,25
Çimentaş 10,28 -0,39 -31,47
Çimsa 6,17 -5,37 -32,05
Çuhadaroğlu Metal 2,13 2,40 -33,23
Dagi Giyim 1,63 -2,98 -34,80
Dagi Yatırım Holding 2,28 -1,72 0,88
Dardanel 4,08 -9,93 7,65
Datagate Bilgisayar 6,43 -7,48 -17,67
Demısaş Döküm 2,38 -5,56 -31,61
Denge Holding 0,91 -4,21 -33,58
Deniz GMYO 2,87 -3,04 -43,17
Denizli Cam 5,30 -4,33 -36,45
Derimod 4,36 6,86 -38,94
Derlüks Deri 2,28 1,33 -44,12
Desa Deri 3,49 8,72 -23,13
Despec Bilgisayar 4,47 -6,68 5,42
Deva Holding 11,17 -6,45 24,25
Diriteks Diriliş Tekstil 0,65 -5,80 -16,67
Ditaş Doğan 8,80 -6,18 -7,95
DO-CO 279,00 6,49 -50,53
Doğan Burda 3,13 -3,69 -48,43
Doğan Holding 1,46 -7,59 -20,65
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 -4,96 -30,30
Doğusan 1,39 2,96 -33,17
Doğuş GMYO 3,50 -5,41 -22,74
Doğuş Otomotiv 6,90 1,77 -27,52
Döktaş Dökümcülük 14,59 -6,05 -53,90
Duran Doğan Basım 16,53 -3,62 17,74
Dyo Boya 3,78 -1,82 -22,86
Eczacıbaşı İlaç 5,08 4,74 36,93
Eczacıbaşı Yatırım 11,30 -0,96 11,77
Edip Gayrimenkul 1,29 9,32 -7,19
Ege Endüstri 464,00 1,09 -20,07
Ege Gübre 41,20 -0,05 -17,27
Ege Profil 9,18 -2,96 -23,31
Ege Seramik 3,07 0,66 -17,25
Egeli & Co Tarım Girişim 0,29 3,57 -9,38
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,49 2,08 25,64
Egeli&Co Yatırım Holding 0,26 8,33 30,00
Egeplast 10,99 -0,09 -12,08
Ekiz Kimya 1,24 9,73 103,28
Emek Elektrik 1,22 5,17 -23,27
Eminiş Ambalaj 2,18 9,55 43,42
Emlak Konut GMYO 1,13 -3,42 -22,60
Enerjisa Enerji 6,21 -9,21 -15,97
Enka İnşaat 5,69 -3,56 -11,37
Erbosan 15,65 -0,95 -37,35
Ereğli Demir Çelik 7,33 -3,93 -18,92
Ersu Gıda 2,88 9,92 39,13
Escort Teknoloji 2,12 9,84 52,52
Etiler Gıda 1,89 -3,08 -22,86
Euro Kapital Yat. Ort. 1,07 5,94 -35,93
Euro Trend Yat. Ort. 0,87 0,00 -30,40
Euro Yat. Ort. 0,91 1,11 -22,88
Euro Yatırım Holding 0,87 -3,33 -42,00
Fenerbahçe Futbol 8,68 0,23 -40,01
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,75 -5,17 -39,82
F-M İzmit Piston 39,70 -8,99 -16,18
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,10 0,14 -7,67
Ford Otosan 48,70 0,00 -26,34
Formet Çelik Kapı 2,00 -4,76 -33,33
Frigo Pak Gıda 8,46 -10,00 -34,72
Galatasaray Sportif 1,93 9,66 -4,93
Garanti Bankası 7,88 -0,76 -29,26
Garanti Faktoring 3,34 -5,65 -13,70
Garanti Yat. Ort. 0,99 -3,88 -8,33
Gedik Y. Men. Değ. 15,79 9,96 181,96
Gedik Yatırım Holding 18,54 -5,21 141,09
Gediz Ambalaj 7,51 -0,13 11,09
Gentaş 1,86 -6,06 -15,07
Gersan Elektrik 2,03 -1,46 -36,36
Global Men. Değ. 1,64 -0,61 -12,77
Global Yat. Holding 2,42 -5,47 -50,31
Good-Year 3,13 -6,29 -22,72
Göltaş Çimento 10,50 -4,55 -40,98
Gözde Girişim 2,51 -3,09 -51,17
GSD Denizcilik 1,68 -3,45 -34,38
GSD Holding 1,00 -1,96 -32,89
Gübre Fabrik. 14,18 -7,38 56,86
Güler Yat. Holding 2,40 -9,77 18,23
Güneş Sigorta 1,92 0,00 -11,93
Halk GMYO 1,19 0,85 -2,46
Halk Sigorta 2,27 -5,42 14,65
Hatay Tekstil 6,29 6,61 -8,44
Hedef Girişim 1,69 -2,87 -35,25
Hektaş 9,40 -7,11 17,21
HUB Girişim 18,98 4,57 102,16
Hürriyet Gzt. 0,85 -3,41 -25,44
ICBC Turkey Bank 3,38 2,42 -35,86
İdealist Danışmanlık 2,06 -2,83 -37,95
İdealist GMYO 2,31 3,59 -24,51
İhlas Ev Aletleri 2,05 -3,76 -34,50
İhlas Gayrimenkul 0,90 7,14 -25,00
İhlas Gazetecilik 4,15 6,41 -39,06
İhlas Holding 0,47 2,17 -48,35
İhlas Yayın Holding 0,60 9,09 -41,18
İndeks Bilgisayar 7,38 -5,63 -23,92
Info Yatırım 8,70 0,00 -2,25
İntema 6,52 -4,54 -29,59
İpek Doğal Enerji 7,58 -4,29 -1,81
İskenderun Demir Çelik 6,29 -1,10 -21,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

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