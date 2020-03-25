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Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

25.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:02
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,67 0,60 -10,22
Acıpayam Selüloz 4,67 9,88 -26,69
Adana Çimento (A) 6,95 0,72 -28,42
Adana Çimento (B) 5,10 2,62 -28,47
Adana Çimento (C) 1,78 -3,26 -20,18
Adel Kalemcilik 9,22 -0,11 -41,27
Adese Alışveriş Ticaret 0,96 3,23 -32,79
Afyon Çimento 4,20 -0,24 -33,12
Ak Enerji 0,71 1,43 -34,86
Akbank 5,57 -2,79 -31,32
Akçansa 7,03 1,88 -29,98
Akdenız Güvenlık Hız. 1,32 0,00 -37,44
Akfen GMYO 1,86 3,91 -54,07
Akın Tekstil 7,51 1,49 -45,54
Akiş GMYO 2,38 -1,24 -41,09
Akmerkez GMYO 20,86 1,76 -11,91
Aksa 6,18 -2,52 -21,06
Aksa Enerji 3,38 0,60 -11,05
Aksigorta 4,30 -0,92 -20,63
Aksu Enerji 6,31 2,10 -57,57
Alarko Carrıer 36,30 3,12 -39,50
Alarko GMYO 10,37 -0,48 -31,70
Alarko Holding 3,94 2,07 -33,78
Albaraka Türk 1,09 -0,91 -28,76
Alcatel Lucent Teletaş 14,88 9,98 23,59
Alkim Kağıt 5,35 -0,74 -4,12
Alkim Kimya 47,90 2,70 25,00
Altınyağ 0,52 -3,70 26,83
Altınyunus Çeşme 7,98 3,64 -20,12
Anadolu Cam 2,68 5,93 -38,53
Anadolu Efes 19,05 4,67 -17,46
Anadolu Grubu Holding 13,93 0,22 -20,81
Anadolu Hayat Emek. 5,25 0,02 -13,72
Anadolu Isuzu 8,12 -0,12 -33,28
Anadolu Sigorta 4,82 0,42 9,55
Anel Elektrik 2,69 0,37 -16,20
Arçelik 13,15 0,77 -36,90
ARD Bilişim Teknolojileri 12,66 1,69
Arena Bilgisayar 9,71 2,53 28,95
Armada Bilgisayar 14,93 9,94 -8,91
Arsan Tekstil 2,37 -4,82 -33,80
Artı Yatırım Holding 0,68 4,62 -16,05
Aselsan 23,44 2,63 11,94
Aslan Çimento 32,08 -3,26 -19,72
Ata GMYO 3,52 -2,22 -22,30
Atakule GMYO 1,08 2,86 -43,75
Atlantis Yatırım Holding 1,26 0,00 26,00
Atlas Yat. Ort. 1,06 1,92 -26,39
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,95 0,11 4,06
Avrasya GMYO 1,02 -0,97 -32,45
Avrasya Petrol ve Tur. 1,02 -0,97 -43,96
Avrasya Stratejik GMYF 1.320,50 0,01 2,69
Avrupa Yatırım Holding 0,91 1,11 -40,91
Ayen Enerji 2,18 3,81 -37,18
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,79 -1,65 -18,26
Aygaz 8,40 5,00 -30,84
Bagfaş 11,31 -2,75 -32,76
Bak Ambalaj 5,90 9,87 -19,73
Balatacılar Balatacılık 1,84 -1,60 48,39
Bantaş Ambalaj 2,00 1,01 -20,63
Banvit 16,10 -0,86 -13,30
Baştaş Başkent Çimento 2,56 3,64 -1,16
Batı Çimento 1,90 -0,52 -42,60
Batısöke Çimento 0,73 -1,35 -44,27
Bera Holding 2,42 4,31 -37,14
Berkosan Yalıtım 2,71 9,72 -1,09
Beşiktaş Futbol Yat. 1,63 9,40 -33,47
Beyaz Filo 2,59 1,57 -18,04
Bilici Yatırım 6,15 -1,44 40,73
Bim Mağazalar 51,75 -2,82 10,91
Birko Mensucat 0,24 -4,00 -22,58
Birlik Mensucat 0,96 0,00 -15,79
Bizim Mağazaları 9,54 -3,15 -14,59
Bolu Çimento 3,21 1,26 -31,70
Bomonti Elektrik 1,05 -1,87 -17,97
Borusan Mannesmann 7,17 1,13 -37,38
Borusan Yat. Paz. 53,80 9,93 -13,02
Bosch Fren Sistemleri 174,90 3,43 -39,67
Bossa 6,14 9,06 -23,82
Brisa 6,70 0,65 -28,56
Burçelik 4,96 -0,20 -14,63
Burçelik Vana 13,92 3,11 43,36
Bursa Çimento 2,86 2,88 -28,56
Carrefoursa 6,44 9,52 36,73
Casa Emtia Petrol 8,50 6,38 -9,48
Ceo Event Medya 5,54 2,78 -32,77
Coca Cola İçecek 37,00 5,41 -4,39
Cosmos Yat. Holding 2,00 -1,48 -1,96
Credıtwest Faktorıng 2,07 0,49 -28,13
Çelebi 53,50 5,84 -47,60
Çelik Halat 6,65 1,84 2,31
Çemaş Döküm 0,71 1,43 -43,36
Çemtaş 4,97 2,69 -39,98
Çimbeton 26,68 2,46 -35,34
Çimentaş 9,86 2,39 -34,27
Çimsa 6,17 -1,44 -32,05
Çuhadaroğlu Metal 1,93 0,00 -39,50
Dagi Giyim 1,57 9,79 -37,20
Dagi Yatırım Holding 2,11 9,90 -6,64
Dardanel 4,13 9,84 8,97
Datagate Bilgisayar 6,50 4,50 -16,77
Demısaş Döküm 2,47 -2,76 -29,02
Denge Holding 0,93 3,33 -32,12
Deniz GMYO 2,84 0,00 -43,76
Denizli Cam 5,35 2,49 -35,85
Derimod 3,71 9,76 -48,04
Derlüks Deri 2,05 2,50 -49,75
Desa Deri 2,92 9,77 -35,68
Despec Bilgisayar 4,36 9,82 2,83
Deva Holding 11,13 8,27 23,80
Diriteks Diriliş Tekstil 0,65 3,17 -16,67
Ditaş Doğan 9,26 9,98 -3,14
DO-CO 259,80 -0,84 -53,94
Doğan Burda 3,01 0,67 -50,41
Doğan Holding 1,57 -4,27 -14,67
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,12 2,75 -32,12
Doğusan 1,23 9,82 -40,87
Doğuş GMYO 3,51 5,41 -22,52
Doğuş Otomotiv 6,17 9,98 -35,19
Döktaş Dökümcülük 14,12 9,97 -55,38
Duran Doğan Basım 17,21 1,59 22,58
Dyo Boya 3,56 9,20 -27,35
Eczacıbaşı İlaç 4,41 9,98 18,87
Eczacıbaşı Yatırım 10,38 9,73 2,67
Edip Gayrimenkul 1,08 3,85 -22,30
Ege Endüstri 438,00 1,51 -24,55
Ege Gübre 37,48 4,23 -24,74
Ege Profil 8,83 -0,79 -26,23
Ege Seramik 2,89 3,58 -22,10
Egeli & Co Tarım Girişim 0,26 8,33 -18,75
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,44 10,00 12,82
Egeli&Co Yatırım Holding 0,22 10,00 10,00
Egeplast 11,00 7,84 -12,00
Ekiz Kimya 1,03 9,57 68,85
Emek Elektrik 1,06 3,92 -33,33
Eminiş Ambalaj 1,81 8,38 19,08
Emlak Konut GMYO 1,15 0,00 -21,23
Enerjisa Enerji 6,84 0,00 -7,44
Enka İnşaat 5,86 -2,50 -8,72
Erbosan 14,62 -0,41 -41,47
Ereğli Demir Çelik 7,70 -3,87 -14,82
Ersu Gıda 2,39 9,63 15,46
Escort Teknoloji 1,76 10,00 26,62
Etiler Gıda 2,08 0,48 -15,10
Euro Kapital Yat. Ort. 0,96 4,35 -42,51
Euro Trend Yat. Ort. 0,82 2,50 -34,40
Euro Yat. Ort. 0,84 5,00 -28,81
Euro Yatırım Holding 0,86 1,18 -42,67
Fenerbahçe Futbol 8,01 6,80 -44,64
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,64 0,76 -42,23
F-M İzmit Piston 45,28 5,30 -9,22
Fonet Bilgi Teknolojileri 6,45 9,88 -16,12
Ford Otosan 48,90 0,82 -26,04
Formet Çelik Kapı 1,99 4,74 -33,67
Frigo Pak Gıda 9,00 4,53 -30,56
Galatasaray Sportif 1,60 9,59 -21,18
Garanti Bankası 7,50 -1,06 -32,68
Garanti Faktoring 3,35 0,00 -13,44
Garanti Yat. Ort. 1,00 3,09 -7,41
Gedik Y. Men. Değ. 13,06 -2,25 133,21
Gedik Yatırım Holding 17,79 9,95 131,34
Gediz Ambalaj 6,84 9,97 1,18
Gentaş 1,93 1,58 -11,87
Gersan Elektrik 1,88 1,62 -41,07
Global Men. Değ. 1,50 9,49 -20,21
Global Yat. Holding 2,33 3,10 -52,16
Good-Year 3,08 2,33 -23,95
Göltaş Çimento 10,44 -0,85 -41,32
Gözde Girişim 2,44 0,83 -52,53
GSD Denizcilik 1,63 -1,21 -36,33
GSD Holding 0,97 1,04 -34,90
Gübre Fabrik. 15,69 2,42 73,56
Güler Yat. Holding 2,42 10,00 19,21
Güneş Sigorta 1,86 3,33 -14,68
Halk GMYO 1,15 0,88 -5,74
Halk Sigorta 2,35 -2,89 18,69
Hatay Tekstil 5,37 9,82 -21,83
Hedef Girişim 1,59 1,27 -39,08
Hektaş 10,25 9,98 27,81
HUB Girişim 16,50 10,00 75,74
Hürriyet Gzt. 0,83 1,22 -27,19
ICBC Turkey Bank 3,09 -0,32 -41,37
İdealist Danışmanlık 2,08 0,97 -37,35
İdealist GMYO 2,14 0,94 -30,07
İhlas Ev Aletleri 1,94 9,60 -38,02
İhlas Gayrimenkul 0,77 2,67 -35,83
İhlas Gazetecilik 3,55 1,43 -47,87
İhlas Holding 0,42 2,44 -53,85
İhlas Yayın Holding 0,50 4,17 -50,98
İndeks Bilgisayar 7,12 1,42 -26,60
Info Yatırım 8,60 0,00 -3,37
İntema 6,40 -1,54 -30,89
İpek Doğal Enerji 7,20 5,42 -6,74
İskenderun Demir Çelik 6,46 -1,07 -19,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

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