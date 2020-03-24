Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
24.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:00
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,66
|9,93
|-10,75
|Acıpayam Selüloz
|4,25
|8,97
|-33,28
|Adana Çimento (A)
|6,90
|5,50
|-28,94
|Adana Çimento (B)
|4,97
|7,34
|-30,29
|Adana Çimento (C)
|1,84
|1,10
|-17,49
|Adel Kalemcilik
|9,23
|7,08
|-41,21
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,93
|8,14
|-34,89
|Afyon Çimento
|4,21
|6,31
|-32,96
|Ak Enerji
|0,70
|9,37
|-35,78
|Akbank
|5,73
|6,90
|-29,35
|Akçansa
|6,90
|7,81
|-31,27
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,32
|8,20
|-37,44
|Akfen GMYO
|1,79
|7,19
|-55,80
|Akın Tekstil
|7,40
|6,63
|-46,34
|Akiş GMYO
|2,41
|6,17
|-40,35
|Akmerkez GMYO
|20,50
|3,38
|-13,43
|Aksa
|6,34
|7,09
|-19,01
|Aksa Enerji
|3,36
|9,80
|-11,58
|Aksigorta
|4,34
|5,60
|-19,89
|Aksu Enerji
|6,18
|8,23
|-58,44
|Alarko Carrıer
|35,20
|7,06
|-41,33
|Alarko GMYO
|10,42
|6,65
|-31,37
|Alarko Holding
|3,86
|9,97
|-35,13
|Albaraka Türk
|1,10
|6,80
|-28,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|13,53
|10,00
|12,38
|Alkim Kağıt
|5,39
|9,55
|-3,41
|Alkim Kimya
|46,64
|6,14
|21,71
|Altınyağ
|0,54
|8,00
|31,71
|Altınyunus Çeşme
|7,70
|4,19
|-22,92
|Anadolu Cam
|2,53
|6,75
|-41,97
|Anadolu Efes
|18,20
|6,93
|-21,14
|Anadolu Grubu Holding
|13,90
|6,92
|-20,98
|Anadolu Hayat Emek.
|5,90
|8,26
|-13,74
|Anadolu Isuzu
|8,13
|8,26
|-33,20
|Anadolu Sigorta
|4,80
|3,90
|9,09
|Anel Elektrik
|2,68
|5,93
|-16,51
|Arçelik
|13,05
|5,07
|-37,38
|ARD Bilişim Teknolojileri
|12,45
|9,11
|Arena Bilgisayar
|9,47
|9,99
|25,76
|Armada Bilgisayar
|13,58
|9,96
|-17,14
|Arsan Tekstil
|2,49
|9,69
|-30,45
|Artı Yatırım Holding
|0,65
|6,56
|-19,75
|Aselsan
|22,84
|9,81
|9,07
|Aslan Çimento
|33,16
|3,50
|-17,02
|Ata GMYO
|3,60
|7,46
|-20,53
|Atakule GMYO
|1,05
|7,14
|-45,31
|Atlantis Yatırım Holding
|1,26
|5,88
|26,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,04
|9,47
|-27,78
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,49
|9,94
|3,95
|Avrasya GMYO
|1,03
|7,29
|-31,79
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,03
|8,42
|-43,41
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.320,40
|0,01
|2,68
|Avrupa Yatırım Holding
|0,90
|8,43
|-41,56
|Ayen Enerji
|2,10
|8,25
|-39,48
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,82
|7,69
|-16,89
|Aygaz
|8,00
|5,26
|-34,13
|Bagfaş
|11,63
|7,78
|-30,86
|Bak Ambalaj
|5,37
|9,82
|-26,94
|Balatacılar Balatacılık
|1,87
|10,00
|50,81
|Bantaş Ambalaj
|1,98
|7,03
|-21,43
|Banvit
|16,24
|6,70
|-12,55
|Baştaş Başkent Çimento
|2,47
|9,78
|-4,63
|Batı Çimento
|1,91
|5,52
|-42,30
|Batısöke Çimento
|0,74
|7,25
|-43,51
|Bera Holding
|2,32
|9,95
|-39,74
|Berkosan Yalıtım
|2,47
|9,78
|-9,85
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,49
|9,56
|-39,18
|Beyaz Filo
|2,55
|7,59
|-19,30
|Bilici Yatırım
|6,24
|3,14
|42,79
|Bim Mağazalar
|53,25
|2,40
|14,12
|Birko Mensucat
|0,25
|4,17
|-19,35
|Birlik Mensucat
|0,96
|5,49
|-15,79
|Bizim Mağazaları
|9,85
|8,60
|-11,82
|Bolu Çimento
|3,17
|3,26
|-32,55
|Bomonti Elektrik
|1,07
|8,08
|-16,41
|Borusan Mannesmann
|7,09
|7,42
|-38,08
|Borusan Yat. Paz.
|48,94
|9,98
|-20,87
|Bosch Fren Sistemleri
|169,10
|5,49
|-41,67
|Bossa
|5,63
|9,96
|-30,15
|Brisa
|6,75
|5,97
|-29,02
|Burçelik
|4,97
|8,99
|-14,46
|Burçelik Vana
|13,50
|8,00
|39,03
|Bursa Çimento
|2,78
|9,88
|-30,56
|Carrefoursa
|5,88
|9,91
|24,84
|Casa Emtia Petrol
|7,99
|6,82
|-14,91
|Ceo Event Medya
|5,39
|10,00
|-34,59
|Coca Cola İçecek
|35,10
|3,85
|-9,30
|Cosmos Yat. Holding
|2,03
|9,73
|-0,49
|Credıtwest Faktorıng
|2,06
|8,99
|-28,47
|Çelebi
|50,55
|7,51
|-50,49
|Çelik Halat
|6,53
|4,82
|0,46
|Çemaş Döküm
|0,70
|7,69
|-44,16
|Çemtaş
|4,84
|7,80
|-41,55
|Çimbeton
|26,04
|8,50
|-36,89
|Çimentaş
|9,63
|7,00
|-35,80
|Çimsa
|6,26
|4,33
|-31,06
|Çuhadaroğlu Metal
|1,93
|7,22
|-39,50
|Dagi Giyim
|1,43
|8,33
|-42,80
|Dagi Yatırım Holding
|1,92
|9,71
|-15,04
|Dardanel
|3,76
|9,94
|-0,79
|Datagate Bilgisayar
|6,22
|9,89
|-20,36
|Demısaş Döküm
|2,54
|9,96
|-27,01
|Denge Holding
|0,90
|5,88
|-34,31
|Deniz GMYO
|2,84
|9,65
|-43,76
|Denizli Cam
|5,22
|6,75
|-37,41
|Derimod
|3,38
|9,74
|-52,66
|Derlüks Deri
|2,00
|7,53
|-50,98
|Desa Deri
|2,66
|9,92
|-41,41
|Despec Bilgisayar
|3,97
|9,97
|-6,37
|Deva Holding
|10,28
|9,95
|14,35
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,63
|3,28
|-19,23
|Ditaş Doğan
|8,42
|5,25
|-11,92
|DO-CO
|262,00
|3,60
|-53,55
|Doğan Burda
|2,99
|9,93
|-50,74
|Doğan Holding
|1,64
|5,81
|-10,87
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,09
|9,00
|-33,94
|Doğusan
|1,12
|6,67
|-46,15
|Doğuş GMYO
|3,33
|9,90
|-26,49
|Doğuş Otomotiv
|5,61
|10,00
|-41,07
|Döktaş Dökümcülük
|12,84
|9,93
|-59,43
|Duran Doğan Basım
|16,94
|10,00
|20,66
|Dyo Boya
|3,26
|9,03
|-33,47
|Eczacıbaşı İlaç
|4,01
|9,86
|8,09
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,46
|10,00
|-6,43
|Edip Gayrimenkul
|1,04
|9,47
|-25,18
|Ege Endüstri
|431,50
|9,88
|-25,67
|Ege Gübre
|35,96
|7,92
|-27,79
|Ege Profil
|8,90
|6,59
|-25,65
|Ege Seramik
|2,79
|8,14
|-24,80
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,24
|9,09
|-25,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,40
|8,11
|2,56
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,20
|5,26
|0,00
|Egeplast
|10,20
|9,68
|-18,40
|Ekiz Kimya
|0,94
|9,30
|54,10
|Emek Elektrik
|1,02
|9,68
|-35,85
|Eminiş Ambalaj
|1,67
|9,87
|9,87
|Emlak Konut GMYO
|1,15
|7,48
|-21,23
|Enerjisa Enerji
|6,84
|3,95
|-7,44
|Enka İnşaat
|6,01
|2,74
|-6,39
|Erbosan
|14,68
|5,01
|-41,23
|Ereğli Demir Çelik
|8,01
|5,67
|-11,39
|Ersu Gıda
|2,18
|9,55
|5,31
|Escort Teknoloji
|1,60
|9,59
|15,11
|Etiler Gıda
|2,07
|9,52
|-15,51
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,92
|6,98
|-44,91
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,80
|8,11
|-36,00
|Euro Yat. Ort.
|0,80
|8,11
|-32,20
|Euro Yatırım Holding
|0,85
|8,97
|-43,33
|Fenerbahçe Futbol
|7,50
|9,17
|-48,17
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,62
|6,50
|-42,67
|F-M İzmit Piston
|43,00
|9,75
|-13,79
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,87
|9,93
|-23,67
|Ford Otosan
|48,50
|5,80
|-26,64
|Formet Çelik Kapı
|1,90
|8,57
|-36,67
|Frigo Pak Gıda
|8,61
|9,96
|-33,56
|Galatasaray Sportif
|1,46
|9,77
|-28,08
|Garanti Bankası
|7,58
|9,70
|-31,96
|Garanti Faktoring
|3,35
|7,03
|-13,44
|Garanti Yat. Ort.
|0,97
|7,78
|-10,19
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,36
|4,29
|138,57
|Gedik Yatırım Holding
|16,18
|9,99
|110,40
|Gediz Ambalaj
|6,22
|7,24
|-7,99
|Gentaş
|1,90
|9,20
|-13,24
|Gersan Elektrik
|1,85
|7,56
|-42,01
|Global Men. Değ.
|1,37
|9,60
|-27,13
|Global Yat. Holding
|2,26
|9,18
|-53,59
|Good-Year
|3,01
|9,85
|-25,68
|Göltaş Çimento
|10,53
|7,56
|-40,81
|Gözde Girişim
|2,42
|7,56
|-52,92
|GSD Denizcilik
|1,65
|5,77
|-35,55
|GSD Holding
|0,96
|7,87
|-35,57
|Gübre Fabrik.
|15,32
|5,51
|69,47
|Güler Yat. Holding
|2,20
|10,00
|8,37
|Güneş Sigorta
|1,80
|9,76
|-17,43
|Halk GMYO
|1,14
|8,57
|-6,56
|Halk Sigorta
|2,42
|10,00
|22,22
|Hatay Tekstil
|4,89
|9,15
|-28,82
|Hedef Girişim
|1,57
|9,03
|-39,85
|Hektaş
|9,32
|9,91
|16,21
|HUB Girişim
|15,00
|9,97
|59,77
|Hürriyet Gzt.
|0,82
|9,33
|-28,07
|ICBC Turkey Bank
|3,10
|6,53
|-41,18
|İdealist Danışmanlık
|2,06
|6,19
|-37,95
|İdealist GMYO
|2,12
|9,28
|-30,72
|İhlas Ev Aletleri
|1,77
|2,31
|-43,45
|İhlas Gayrimenkul
|0,75
|8,70
|-37,50
|İhlas Gazetecilik
|3,50
|0,00
|-48,60
|İhlas Holding
|0,41
|5,13
|-54,95
|İhlas Yayın Holding
|0,48
|9,09
|-52,94
|İndeks Bilgisayar
|7,02
|9,35
|-27,63
|Info Yatırım
|8,60
|1,18
|-3,37
|İntema
|6,50
|6,73
|-29,81
|İpek Doğal Enerji
|6,83
|9,98
|-11,53
|İskenderun Demir Çelik
|6,53
|3,82
|-18,48
(Sürecek)
Kaynak: AA