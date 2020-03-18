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Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

18.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:38
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,36 -2,86 -26,88
Acıpayam Selüloz 4,04 1,00 -36,58
Adana Çimento (A) 6,82 10,00 -29,76
Adana Çimento (B) 5,66 9,90 -20,62
Adana Çimento (C) 1,88 9,94 -15,70
Adel Kalemcilik 8,80 -0,23 -43,95
Adese Alışveriş Ticaret 0,85 -5,56 -40,49
Afyon Çimento 4,22 1,69 -32,80
Ak Enerji 0,66 1,54 -39,45
Akbank 5,86 -3,78 -27,74
Akçansa 6,63 2,00 -33,96
Akdenız Güvenlık Hız. 1,26 6,78 -40,28
Akfen GMYO 1,81 -3,72 -55,31
Akın Tekstil 7,20 0,70 -47,79
Akiş GMYO 2,42 -3,20 -40,10
Akmerkez GMYO 21,00 -1,78 -11,32
Aksa 6,01 -1,64 -23,23
Aksa Enerji 3,22 3,87 -15,26
Aksigorta 4,43 -1,56 -18,23
Aksu Enerji 5,71 -1,21 -61,60
Alarko Carrıer 32,00 -0,37 -46,67
Alarko GMYO 9,77 1,45 -35,65
Alarko Holding 3,73 -0,80 -37,31
Albaraka Türk 1,05 0,96 -31,37
Alcatel Lucent Teletaş 9,62 -5,78 -20,10
Alkim Kağıt 4,68 0,43 -16,13
Alkim Kimya 42,10 -1,45 9,86
Altınyağ 0,47 4,44 14,63
Altınyunus Çeşme 5,86 9,94 -41,34
Anadolu Cam 2,48 2,48 -43,12
Anadolu Efes 16,39 -3,02 -28,99
Anadolu Grubu Holding 11,68 2,01 -33,60
Anadolu Hayat Emek. 5,84 -6,86 -14,62
Anadolu Isuzu 7,16 0,85 -41,17
Anadolu Sigorta 4,70 -0,21 6,82
Anel Elektrik 2,46 -1,20 -23,36
Arçelik 13,69 -3,59 -34,31
ARD Bilişim Teknolojileri 11,86 0,08
Arena Bilgisayar 7,48 -1,45 -0,66
Armada Bilgisayar 11,49 -1,88 -29,90
Arsan Tekstil 2,32 -3,73 -35,20
Artı Yatırım Holding 0,64 0,00 -20,99
Aselsan 21,74 -1,09 3,82
Aslan Çimento 34,76 10,00 -13,01
Ata GMYO 3,31 0,61 -26,93
Atakule GMYO 0,98 -2,00 -48,96
Atlantis Yatırım Holding 1,03 -1,90 3,00
Atlas Yat. Ort. 0,95 -2,06 -34,03
AvivaSA Emeklilik Hayat 10,98 -3,94 -21,23
Avrasya GMYO 0,98 -3,92 -35,10
Avrasya Petrol ve Tur. 0,98 -2,00 -46,15
Avrasya Stratejik GMYF 1.320,00 0,01 2,65
Avrupa Yatırım Holding 0,90 0,00 -41,56
Ayen Enerji 1,97 0,00 -43,23
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,66 0,00 -24,20
Aygaz 8,11 -2,99 -33,23
Bagfaş 10,23 -0,68 -39,18
Bak Ambalaj 4,24 2,17 -42,31
Balatacılar Balatacılık 1,57 -9,77 26,61
Bantaş Ambalaj 1,77 0,00 -29,76
Banvit 14,59 0,00 -21,43
Baştaş Başkent Çimento 2,38 -2,06 -8,11
Batı Çimento 1,86 -2,11 -43,81
Batısöke Çimento 0,74 0,00 -43,51
Bera Holding 2,05 -1,44 -46,75
Berkosan Yalıtım 1,76 -9,74 -35,77
Beşiktaş Futbol Yat. 1,53 -0,65 -37,55
Beyaz Filo 2,38 1,28 -24,68
Bilici Yatırım 6,20 -0,16 41,88
Bim Mağazalar 49,20 7,94 5,44
Birko Mensucat 0,24 4,35 -22,58
Birlik Mensucat 0,94 -1,05 -17,54
Bizim Mağazaları 6,82 6,07 -38,94
Bolu Çimento 3,14 9,79 -33,19
Bomonti Elektrik 0,97 -9,35 -24,22
Borusan Mannesmann 6,98 -0,99 -39,04
Borusan Yat. Paz. 43,20 -2,53 -30,15
Bosch Fren Sistemleri 162,10 0,31 -44,08
Bossa 5,30 -6,19 -34,24
Brisa 6,54 -1,21 -31,23
Burçelik 4,24 -1,40 -27,02
Burçelik Vana 11,00 5,26 13,29
Bursa Çimento 2,71 2,26 -32,31
Carrefoursa 4,66 -4,12 -1,06
Casa Emtia Petrol 7,06 -9,95 -24,81
Ceo Event Medya 5,00 -1,77 -39,32
Coca Cola İçecek 33,42 -1,71 -13,64
Cosmos Yat. Holding 1,80 2,86 -11,76
Credıtwest Faktorıng 2,00 -4,31 -30,56
Çelebi 53,40 -3,44 -47,70
Çelik Halat 6,09 8,17 -6,31
Çemaş Döküm 0,67 0,00 -46,55
Çemtaş 4,79 3,01 -42,15
Çimbeton 25,74 3,21 -37,62
Çimentaş 9,23 2,78 -38,47
Çimsa 5,87 1,03 -35,35
Çuhadaroğlu Metal 1,84 -1,60 -42,32
Dagi Giyim 1,45 -0,68 -42,00
Dagi Yatırım Holding 1,82 -1,09 -19,47
Dardanel 3,15 -9,74 -16,89
Datagate Bilgisayar 5,25 0,38 -32,78
Demısaş Döküm 2,17 -0,46 -37,64
Denge Holding 0,85 3,66 -37,96
Deniz GMYO 2,65 0,00 -47,52
Denizli Cam 5,08 1,60 -39,09
Derimod 3,22 -9,30 -54,90
Derlüks Deri 1,85 -2,63 -54,66
Desa Deri 2,16 -8,09 -52,42
Despec Bilgisayar 3,44 -7,03 -18,87
Deva Holding 7,41 -4,51 -17,58
Diriteks Diriliş Tekstil 0,61 3,39 -21,79
Ditaş Doğan 8,00 5,26 -16,32
DO-CO 221,00 -9,91 -60,82
Doğan Burda 2,69 5,49 -55,68
Doğan Holding 1,30 2,36 -29,35
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,04 0,00 -36,97
Doğusan 1,12 0,00 -46,15
Doğuş GMYO 3,20 -6,43 -29,36
Doğuş Otomotiv 5,63 -8,01 -40,86
Döktaş Dökümcülük 14,69 -9,99 -53,58
Duran Doğan Basım 11,89 8,68 -15,31
Dyo Boya 3,00 2,04 -38,78
Eczacıbaşı İlaç 2,98 -9,70 -19,68
Eczacıbaşı Yatırım 7,22 -9,18 -28,59
Edip Gayrimenkul 0,95 -7,77 -31,65
Ege Endüstri 433,00 -3,58 -25,41
Ege Gübre 32,40 0,31 -34,94
Ege Profil 8,16 0,62 -31,83
Ege Seramik 2,75 -4,51 -25,88
Egeli & Co Tarım Girişim 0,19 -9,52 -40,63
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,37 -5,13 -5,13
Egeli&Co Yatırım Holding 0,18 -5,26 -10,00
Egeplast 9,00 -6,25 -28,00
Ekiz Kimya 0,67 -8,22 9,84
Emek Elektrik 1,05 -1,87 -33,96
Eminiş Ambalaj 1,73 0,58 13,82
Emlak Konut GMYO 1,10 -0,90 -24,66
Enerjisa Enerji 6,93 -0,14 -6,22
Enka İnşaat 5,72 0,70 -10,90
Erbosan 15,60 -0,64 -37,55
Ereğli Demir Çelik 7,52 1,62 -16,81
Ersu Gıda 2,00 -9,91 -3,38
Escort Teknoloji 1,32 -9,59 -5,04
Etiler Gıda 1,43 0,70 -41,63
Euro Kapital Yat. Ort. 0,85 0,00 -49,10
Euro Trend Yat. Ort. 0,72 1,41 -42,40
Euro Yat. Ort. 0,73 0,00 -38,14
Euro Yatırım Holding 0,82 -2,38 -45,33
Fenerbahçe Futbol 7,35 2,65 -49,21
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,40 -2,04 -47,48
F-M İzmit Piston 37,02 0,05 -25,78
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,50 4,65 -41,48
Ford Otosan 46,50 -8,55 -34,37
Formet Çelik Kapı 1,70 -2,86 -43,33
Frigo Pak Gıda 6,30 -3,08 -51,39
Galatasaray Sportif 1,59 -4,22 -21,67
Garanti Bankası 8,00 -4,65 -28,19
Garanti Faktoring 3,21 0,00 -17,05
Garanti Yat. Ort. 1,03 -4,63 -4,63
Gedik Y. Men. Değ. 11,58 -2,93 106,79
Gedik Yatırım Holding 11,07 -3,40 43,95
Gediz Ambalaj 5,34 0,56 -21,01
Gentaş 1,74 -4,92 -20,55
Gersan Elektrik 1,81 1,12 -43,26
Global Men. Değ. 1,25 0,81 -33,51
Global Yat. Holding 2,28 -2,15 -53,18
Good-Year 2,90 -3,33 -28,40
Göltaş Çimento 10,12 1,40 -43,11
Gözde Girişim 2,27 -3,81 -55,84
GSD Denizcilik 1,40 -0,71 -45,31
GSD Holding 0,92 0,00 -38,26
Gübre Fabrik. 12,50 -0,56 38,27
Güler Yat. Holding 1,51 9,42 -25,62
Güneş Sigorta 1,69 0,60 -22,48
Halk GMYO 1,09 2,83 -10,66
Halk Sigorta 2,35 9,81 18,69
Hatay Tekstil 4,80 -3,81 -30,13
Hedef Girişim 1,36 -2,86 -47,89
Hektaş 8,02 -2,20 0,00
HUB Girişim 12,67 -9,95 34,95
Hürriyet Gzt. 0,77 2,67 -32,46
ICBC Turkey Bank 2,96 -1,00 -43,83
İdealist Danışmanlık 1,96 0,00 -40,96
İdealist GMYO 2,00 -0,50 -34,64
İhlas Ev Aletleri 1,69 -9,63 -46,01
İhlas Gayrimenkul 0,77 -3,75 -35,83
İhlas Gazetecilik 3,95 -9,82 -42,00
İhlas Holding 0,45 -2,17 -50,55
İhlas Yayın Holding 0,51 -7,27 -50,00
İndeks Bilgisayar 6,10 -4,39 -37,11
Info Yatırım 8,40 -5,62
İntema 6,03 -7,09 -34,88
İpek Doğal Enerji 5,84 -2,67 -24,35
İskenderun Demir Çelik 5,98 2,22 -25,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

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