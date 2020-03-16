Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
16.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:40
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,53
|-9,47
|-17,74
|Acıpayam Selüloz
|4,15
|-9,59
|-34,85
|Adana Çimento (A)
|6,70
|-9,95
|-31,00
|Adana Çimento (B)
|5,72
|-5,45
|-19,78
|Adana Çimento (C)
|1,89
|-2,58
|-15,25
|Adel Kalemcilik
|8,90
|-9,46
|-43,31
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,99
|-9,17
|-30,69
|Afyon Çimento
|4,35
|-9,94
|-30,73
|Ak Enerji
|0,67
|-8,22
|-38,53
|Akbank
|5,97
|-7,44
|-26,39
|Akçansa
|6,64
|-9,29
|-33,86
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,22
|-8,27
|-42,18
|Akfen GMYO
|2,07
|-10,00
|-48,89
|Akın Tekstil
|7,76
|-9,98
|-43,73
|Akiş GMYO
|2,74
|-9,87
|-32,18
|Akmerkez GMYO
|20,94
|-5,68
|-11,57
|Aksa
|6,18
|-9,38
|-21,06
|Aksa Enerji
|3,15
|-7,62
|-17,11
|Aksigorta
|4,78
|-7,36
|-11,77
|Aksu Enerji
|6,17
|-9,66
|-58,51
|Alarko Carrıer
|34,20
|-10,00
|-43,00
|Alarko GMYO
|9,33
|-6,14
|-38,55
|Alarko Holding
|3,65
|-8,06
|-38,66
|Albaraka Türk
|1,07
|-7,76
|-30,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,34
|-10,00
|-5,81
|Alkim Kağıt
|4,76
|-9,68
|-14,70
|Alkim Kimya
|43,60
|-9,99
|13,78
|Altınyağ
|0,50
|-9,09
|21,95
|Altınyunus Çeşme
|5,76
|-9,86
|-42,34
|Anadolu Cam
|2,52
|-10,00
|-42,20
|Anadolu Efes
|17,30
|-9,33
|-25,04
|Anadolu Grubu Holding
|11,84
|-9,96
|-32,69
|Anadolu Hayat Emek.
|6,54
|-9,92
|-4,39
|Anadolu Isuzu
|7,65
|-9,47
|-37,14
|Anadolu Sigorta
|4,71
|-2,69
|7,05
|Anel Elektrik
|2,49
|-4,23
|-22,43
|Arçelik
|13,98
|-8,33
|-32,92
|ARD Bilişim Teknolojileri
|11,38
|-0,78
|Arena Bilgisayar
|7,80
|-6,47
|3,59
|Armada Bilgisayar
|13,01
|-9,97
|-20,62
|Arsan Tekstil
|2,50
|-9,09
|-30,17
|Artı Yatırım Holding
|0,71
|-8,97
|-12,35
|Aselsan
|22,92
|-9,98
|9,46
|Aslan Çimento
|34,44
|-1,66
|-13,81
|Ata GMYO
|3,34
|-8,24
|-26,27
|Atakule GMYO
|1,05
|-9,48
|-45,31
|Atlantis Yatırım Holding
|1,12
|-9,68
|12,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,06
|-9,40
|-26,39
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,69
|-10,00
|-8,97
|Avrasya GMYO
|1,13
|-9,60
|-25,17
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,10
|-9,84
|-39,56
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.319,80
|0,01
|2,64
|Avrupa Yatırım Holding
|0,98
|-8,41
|-36,36
|Ayen Enerji
|2,02
|-9,01
|-41,79
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,80
|-10,00
|-17,81
|Aygaz
|9,25
|-6,38
|-27,96
|Bagfaş
|9,88
|-6,97
|-41,26
|Bak Ambalaj
|4,43
|-9,59
|-39,73
|Balatacılar Balatacılık
|1,93
|-9,81
|55,65
|Bantaş Ambalaj
|1,80
|-1,64
|-28,57
|Banvit
|14,59
|-9,99
|-21,43
|Baştaş Başkent Çimento
|2,37
|-9,89
|-8,49
|Batı Çimento
|2,05
|-9,69
|-38,07
|Batısöke Çimento
|0,77
|-8,33
|-41,22
|Bera Holding
|2,27
|-9,92
|-41,04
|Berkosan Yalıtım
|2,16
|-10,00
|-21,17
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,52
|-9,52
|-37,96
|Beyaz Filo
|2,51
|-9,06
|-20,57
|Bilici Yatırım
|6,21
|-9,08
|42,11
|Bim Mağazalar
|47,00
|-6,84
|0,73
|Birko Mensucat
|0,24
|-7,69
|-22,58
|Birlik Mensucat
|1,02
|-4,67
|-10,53
|Bizim Mağazaları
|7,05
|-9,96
|-36,88
|Bolu Çimento
|3,17
|-7,85
|-32,55
|Bomonti Elektrik
|1,18
|7,27
|-7,81
|Borusan Mannesmann
|7,00
|-7,04
|-38,86
|Borusan Yat. Paz.
|44,56
|-9,98
|-27,95
|Bosch Fren Sistemleri
|164,80
|-9,99
|-43,15
|Bossa
|6,16
|-9,94
|-23,57
|Brisa
|6,76
|-9,87
|-28,92
|Burçelik
|4,59
|-10,00
|-21,00
|Burçelik Vana
|11,61
|-10,00
|19,57
|Bursa Çimento
|2,72
|-8,11
|-32,06
|Carrefoursa
|5,40
|-9,85
|14,65
|Casa Emtia Petrol
|8,50
|-9,38
|-9,48
|Ceo Event Medya
|4,95
|-6,60
|-39,93
|Coca Cola İçecek
|35,98
|-8,45
|-7,03
|Cosmos Yat. Holding
|1,74
|-9,84
|-14,71
|Credıtwest Faktorıng
|2,07
|-9,61
|-28,13
|Çelebi
|61,40
|-9,97
|-39,86
|Çelik Halat
|5,25
|-8,22
|-19,23
|Çemaş Döküm
|0,72
|-8,86
|-42,56
|Çemtaş
|4,77
|-8,80
|-42,39
|Çimbeton
|25,54
|-9,69
|-38,10
|Çimentaş
|9,67
|-9,88
|-35,53
|Çimsa
|6,10
|-9,90
|-32,82
|Çuhadaroğlu Metal
|1,96
|-8,84
|-38,56
|Dagi Giyim
|1,60
|-9,60
|-36,00
|Dagi Yatırım Holding
|1,89
|-9,57
|-16,37
|Dardanel
|3,87
|-10,00
|2,11
|Datagate Bilgisayar
|5,52
|-9,80
|-29,32
|Demısaş Döküm
|2,34
|-7,51
|-32,76
|Denge Holding
|0,90
|-10,00
|-34,31
|Deniz GMYO
|2,78
|-8,85
|-44,95
|Denizli Cam
|5,28
|-8,49
|-36,69
|Derimod
|3,94
|-9,84
|-44,82
|Derlüks Deri
|1,96
|-9,68
|-51,96
|Desa Deri
|2,61
|-9,69
|-42,51
|Despec Bilgisayar
|3,99
|-9,93
|-5,90
|Deva Holding
|8,62
|-9,93
|-4,12
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,61
|-4,69
|-21,79
|Ditaş Doğan
|7,05
|-9,50
|-26,26
|DO-CO
|272,50
|-9,98
|-51,68
|Doğan Burda
|2,69
|-9,43
|-55,68
|Doğan Holding
|1,30
|-9,72
|-29,35
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,10
|-9,84
|-33,33
|Doğusan
|1,24
|-9,49
|-40,38
|Doğuş GMYO
|3,77
|-9,81
|-16,78
|Doğuş Otomotiv
|6,80
|-9,93
|-28,57
|Döktaş Dökümcülük
|17,56
|-9,99
|-44,51
|Duran Doğan Basım
|11,64
|-9,63
|-17,09
|Dyo Boya
|3,06
|-10,00
|-37,55
|Eczacıbaşı İlaç
|3,66
|-9,85
|-1,35
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,83
|-9,99
|-12,66
|Edip Gayrimenkul
|1,14
|-9,52
|-17,99
|Ege Endüstri
|469,00
|-9,62
|-19,21
|Ege Gübre
|33,30
|-9,90
|-33,13
|Ege Profil
|8,50
|-9,28
|-28,99
|Ege Seramik
|3,13
|-9,80
|-15,63
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,23
|-8,00
|-28,13
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,37
|-5,13
|-5,13
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,21
|-8,70
|5,00
|Egeplast
|10,66
|-9,97
|-14,72
|Ekiz Kimya
|0,81
|-10,00
|32,79
|Emek Elektrik
|1,18
|-9,92
|-25,79
|Eminiş Ambalaj
|1,85
|-9,76
|21,71
|Emlak Konut GMYO
|1,13
|-5,83
|-22,60
|Enerjisa Enerji
|7,10
|-0,70
|-3,92
|Enka İnşaat
|5,61
|-4,92
|-12,62
|Erbosan
|16,17
|-6,96
|-35,27
|Ereğli Demir Çelik
|7,47
|-7,09
|-17,37
|Ersu Gıda
|2,46
|-9,89
|18,84
|Escort Teknoloji
|1,62
|-9,50
|16,55
|Etiler Gıda
|1,53
|-9,47
|-37,55
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,92
|-9,80
|-44,91
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,76
|-9,52
|-39,20
|Euro Yat. Ort.
|0,77
|-9,41
|-34,75
|Euro Yatırım Holding
|0,91
|-9,90
|-39,33
|Fenerbahçe Futbol
|7,04
|-9,63
|-51,35
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,50
|-2,34
|-45,30
|F-M İzmit Piston
|35,98
|-6,55
|-27,87
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,63
|-9,92
|-39,79
|Ford Otosan
|56,50
|-9,96
|-20,25
|Formet Çelik Kapı
|1,90
|-5,00
|-36,67
|Frigo Pak Gıda
|7,16
|-9,94
|-44,75
|Galatasaray Sportif
|1,84
|-9,80
|-9,36
|Garanti Bankası
|8,19
|-9,10
|-26,48
|Garanti Faktoring
|3,29
|-8,10
|-14,99
|Garanti Yat. Ort.
|1,02
|-9,73
|-5,56
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,48
|-6,31
|122,86
|Gedik Yatırım Holding
|12,61
|-9,93
|63,98
|Gediz Ambalaj
|5,41
|-9,68
|-19,97
|Gentaş
|1,96
|-9,68
|-10,50
|Gersan Elektrik
|1,90
|-9,95
|-40,44
|Global Men. Değ.
|1,37
|-9,87
|-27,13
|Global Yat. Holding
|2,58
|-9,79
|-47,02
|Good-Year
|3,17
|-8,91
|-21,73
|Göltaş Çimento
|10,03
|-9,88
|-43,62
|Gözde Girişim
|2,60
|-9,72
|-49,42
|GSD Denizcilik
|1,50
|-9,64
|-41,41
|GSD Holding
|0,99
|-9,17
|-33,56
|Gübre Fabrik.
|13,96
|-9,59
|54,42
|Güler Yat. Holding
|1,40
|-2,10
|-31,03
|Güneş Sigorta
|1,72
|-8,02
|-21,10
|Halk GMYO
|1,10
|-9,84
|-9,84
|Halk Sigorta
|2,37
|-9,89
|19,70
|Hatay Tekstil
|5,54
|-9,92
|-19,36
|Hedef Girişim
|1,54
|-8,88
|-41,00
|Hektaş
|8,07
|-8,81
|0,62
|HUB Girişim
|15,63
|-9,97
|66,48
|Hürriyet Gzt.
|0,81
|-10,00
|-28,95
|ICBC Turkey Bank
|3,02
|-9,85
|-42,69
|İdealist Danışmanlık
|2,17
|-8,05
|-34,64
|İdealist GMYO
|2,08
|-1,42
|-32,03
|İhlas Ev Aletleri
|2,07
|-10,00
|-33,87
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|-9,47
|-28,33
|İhlas Gazetecilik
|4,00
|3,36
|-41,26
|İhlas Holding
|0,49
|-9,26
|-46,15
|İhlas Yayın Holding
|0,60
|-9,09
|-41,18
|İndeks Bilgisayar
|6,83
|-9,89
|-29,59
|Info Yatırım
|8,50
|-4,49
|İntema
|6,98
|-9,94
|-24,62
|İpek Doğal Enerji
|6,24
|-9,96
|-19,17
|İskenderun Demir Çelik
|6,02
|-8,79
|-24,84
(Sürecek)
Kaynak: AA