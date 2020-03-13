Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)

A.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,69 2,42 -9,14 Acıpayam Selüloz 4,59 1,77 -27,94 Adana Çimento (A) 7,44 -0,40 -23,38 Adana Çimento (B) 6,05 1,51 -15,15 Adana Çimento (C) 1,94 0,52 -13,00 Adel Kalemcilik 9,83 3,69 -37,39 Adese Alışveriş Ticaret 1,09 2,83 -23,69 Afyon Çimento 4,83 5,00 -23,09 Ak Enerji 0,73 8,96 -33,03 Akbank 6,45 3,04 -20,47 Akçansa 7,32 2,09 -27,09 Akdenız Güvenlık Hız. 1,33 9,92 -36,97 Akfen GMYO 2,30 5,02 -43,21 Akın Tekstil 8,62 2,25 -37,49 Akiş GMYO 3,04 3,05 -24,75 Akmerkez GMYO 22,20 -0,89 -6,25 Aksa 6,82 4,92 -12,88 Aksa Enerji 3,41 6,56 -10,26 Aksigorta 5,16 -3,01 -4,76 Aksu Enerji 6,83 3,48 -54,07 Alarko Carrıer 38,00 5,56 -36,67 Alarko GMYO 9,94 9,96 -34,53 Alarko Holding 3,97 9,97 -33,28 Albaraka Türk 1,16 6,42 -24,18 Alcatel Lucent Teletaş 12,60 -2,85 4,65 Alkim Kağıt 5,27 1,54 -5,56 Alkim Kimya 48,44 2,63 26,41 Altınyağ 0,55 1,85 34,15 Altınyunus Çeşme 6,39 2,57 -36,04 Anadolu Cam 2,80 4,87 -35,78 Anadolu Efes 19,08 6,30 -17,33 Anadolu Grubu Holding 13,15 3,54 -25,24 Anadolu Hayat Emek. 7,26 -2,68 6,14 Anadolu Isuzu 8,45 9,74 -30,57 Anadolu Sigorta 4,84 -1,63 10,00 Anel Elektrik 2,60 6,56 -19,00 Arçelik 15,25 0,53 -26,82 ARD Bilişim Teknolojileri 11,47 9,97 Arena Bilgisayar 8,34 9,88 10,76 Armada Bilgisayar 14,45 5,17 -11,84 Arsan Tekstil 2,75 9,13 -23,18 Artı Yatırım Holding 0,78 -3,70 -3,70 Aselsan 25,46 4,52 21,59 Aslan Çimento 35,02 0,92 -12,36 Ata GMYO 3,64 6,43 -19,65 Atakule GMYO 1,16 5,45 -39,58 Atlantis Yatırım Holding 1,24 0,00 24,00 Atlas Yat. Ort. 1,17 5,41 -18,75 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,10 -0,35 1,15 Avrasya GMYO 1,25 2,46 -17,22 Avrasya Petrol ve Tur. 1,22 5,17 -32,97 Avrasya Stratejik GMYF 1.319,70 0,01 2,63 Avrupa Yatırım Holding 1,07 -0,93 -30,52 Ayen Enerji 2,22 9,90 -36,02 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,00 1,01 -8,68 Aygaz 9,88 1,13 -23,05 Bagfaş 10,62 5,67 -36,86 Bak Ambalaj 4,90 1,87 -33,33 Balatacılar Balatacılık 2,14 0,94 72,58 Bantaş Ambalaj 1,83 9,58 -27,38 Banvit 16,21 -0,49 -12,71 Baştaş Başkent Çimento 2,63 3,95 1,54 Batı Çimento 2,27 4,13 -31,42 Batısöke Çimento 0,84 6,33 -35,88 Bera Holding 2,52 8,62 -34,55 Berkosan Yalıtım 2,40 -4,38 -12,41 Beşiktaş Futbol Yat. 1,68 9,80 -31,43 Beyaz Filo 2,76 7,39 -12,66 Bilici Yatırım 6,83 2,71 56,29 Bim Mağazalar 50,45 -3,44 8,12 Birko Mensucat 0,26 0,00 -16,13 Birlik Mensucat 1,07 9,18 -6,14 Bizim Mağazaları 7,83 -0,63 -29,90 Bolu Çimento 3,44 0,58 -26,81 Bomonti Elektrik 1,10 2,80 -14,06 Borusan Mannesmann 7,53 7,42 -34,24 Borusan Yat. Paz. 49,50 8,79 -19,97 Bosch Fren Sistemleri 183,10 3,45 -36,84 Bossa 6,84 4,91 -15,14 Brisa 7,50 4,46 -21,14 Burçelik 5,10 4,72 -12,22 Burçelik Vana 12,90 4,62 32,85 Bursa Çimento 2,96 8,42 -26,06 Carrefoursa 5,99 2,04 27,18 Casa Emtia Petrol 9,38 -3,00 -0,11 Ceo Event Medya 5,30 6,00 -35,68 Coca Cola İçecek 39,30 3,04 1,55 Cosmos Yat. Holding 1,93 -9,39 -5,39 Credıtwest Faktorıng 2,29 9,05 -20,49 Çelebi 68,20 10,00 -33,20 Çelik Halat 5,72 10,00 -12,00 Çemaş Döküm 0,79 6,76 -36,98 Çemtaş 5,23 6,73 -36,84 Çimbeton 28,28 3,29 -31,46 Çimentaş 10,73 6,13 -28,47 Çimsa 6,77 -1,74 -25,44 Çuhadaroğlu Metal 2,15 3,37 -32,60 Dagi Giyim 1,77 4,73 -29,20 Dagi Yatırım Holding 2,09 -2,79 -7,52 Dardanel 4,30 -0,46 13,46 Datagate Bilgisayar 6,12 7,18 -21,64 Demısaş Döküm 2,53 6,75 -27,30 Denge Holding 1,00 2,04 -27,01 Deniz GMYO 3,05 8,54 -39,60 Denizli Cam 5,77 3,41 -30,82 Derimod 4,37 1,39 -38,80 Derlüks Deri 2,17 8,50 -46,81 Desa Deri 2,89 2,48 -36,34 Despec Bilgisayar 4,43 9,65 4,48 Deva Holding 9,57 -9,97 6,45 Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 3,23 -17,95 Ditaş Doğan 7,79 8,95 -18,51 DO-CO 302,70 -6,86 -46,33 Doğan Burda 2,97 4,21 -51,07 Doğan Holding 1,44 1,41 -21,74 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,22 7,02 -26,06 Doğusan 1,37 3,79 -34,13 Doğuş GMYO 4,18 6,91 -7,73 Doğuş Otomotiv 7,55 5,30 -20,69 Döktaş Dökümcülük 19,51 9,98 -38,35 Duran Doğan Basım 12,88 7,33 -8,26 Dyo Boya 3,40 6,92 -30,61 Eczacıbaşı İlaç 4,06 -9,98 9,43 Eczacıbaşı Yatırım 9,81 -10,00 -2,97 Edip Gayrimenkul 1,26 0,00 -9,35 Ege Endüstri 518,90 4,41 -10,61 Ege Gübre 36,96 8,32 -25,78 Ege Profil 9,37 1,63 -21,72 Ege Seramik 3,47 -1,42 -6,47 Egeli & Co Tarım Girişim 0,25 -3,85 -21,88 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,39 -2,50 0,00 Egeli&Co Yatırım Holding 0,23 -8,00 15,00 Egeplast 11,84 -1,09 -5,28 Ekiz Kimya 0,90 -9,09 47,54 Emek Elektrik 1,31 3,15 -17,61 Eminiş Ambalaj 2,05 2,50 34,87 Emlak Konut GMYO 1,20 4,35 -17,81 Enerjisa Enerji 7,15 3,77 -3,25 Enka İnşaat 5,90 7,27 -8,10 Erbosan 17,38 5,53 -30,42 Ereğli Demir Çelik 8,04 -1,35 -11,06 Ersu Gıda 2,73 -3,53 31,88 Escort Teknoloji 1,79 2,29 28,78 Etiler Gıda 1,69 -5,06 -31,02 Euro Kapital Yat. Ort. 1,02 7,37 -38,92 Euro Trend Yat. Ort. 0,84 3,70 -32,80 Euro Yat. Ort. 0,85 4,94 -27,97 Euro Yatırım Holding 1,01 2,02 -32,67 Fenerbahçe Futbol 7,79 9,87 -46,16 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,56 9,87 -43,98 F-M İzmit Piston 38,50 9,07 -22,81 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,14 4,47 -33,16 Ford Otosan 62,75 -5,14 -11,43 Formet Çelik Kapı 2,00 0,00 -33,33 Frigo Pak Gıda 7,95 2,19 -38,66 Galatasaray Sportif 2,04 7,37 0,49 Garanti Bankası 9,01 3,09 -19,12 Garanti Faktoring 3,58 7,19 -7,49 Garanti Yat. Ort. 1,13 4,63 4,63 Gedik Y. Men. Değ. 13,32 3,34 137,86 Gedik Yatırım Holding 14,00 9,98 82,05 Gediz Ambalaj 5,99 3,45 -11,39 Gentaş 2,17 3,83 -0,91 Gersan Elektrik 2,11 7,65 -33,86 Global Men. Değ. 1,52 2,70 -19,15 Global Yat. Holding 2,86 0,35 -41,27 Good-Year 3,48 6,10 -14,07 Göltaş Çimento 11,13 3,73 -37,44 Gözde Girişim 2,88 6,27 -43,97 GSD Denizcilik 1,66 7,79 -35,16 GSD Holding 1,09 5,83 -26,85 Gübre Fabrik. 15,44 5,03 70,80 Güler Yat. Holding 1,43 1,42 -29,56 Güneş Sigorta 1,87 10,00 -14,22 Halk GMYO 1,22 3,39 0,00 Halk Sigorta 2,63 -4,36 32,83 Hatay Tekstil 6,15 3,19 -10,48 Hedef Girişim 1,69 4,97 -35,25 Hektaş 8,85 1,84 10,35 HUB Girişim 17,36 8,50 84,90 Hürriyet Gzt. 0,90 -1,10 -21,05 ICBC Turkey Bank 3,35 4,69 -36,43 İdealist Danışmanlık 2,36 3,51 -28,92 İdealist GMYO 2,11 7,65 -31,05 İhlas Ev Aletleri 2,30 -9,80 -26,52 İhlas Gayrimenkul 0,95 5,56 -20,83 İhlas Gazetecilik 3,87 7,50 -43,17 İhlas Holding 0,54 3,85 -40,66 İhlas Yayın Holding 0,66 1,54 -35,29 İndeks Bilgisayar 7,58 1,47 -21,86 Info Yatırım 8,50 -5,03 -4,49 İntema 7,75 3,33 -16,31 İpek Doğal Enerji 6,93 8,45 -10,23 İskenderun Demir Çelik 6,60 3,77 -17,60 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek) Kaynak: AA