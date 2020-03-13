SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi
Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

13.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:00
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,69 2,42 -9,14
Acıpayam Selüloz 4,59 1,77 -27,94
Adana Çimento (A) 7,44 -0,40 -23,38
Adana Çimento (B) 6,05 1,51 -15,15
Adana Çimento (C) 1,94 0,52 -13,00
Adel Kalemcilik 9,83 3,69 -37,39
Adese Alışveriş Ticaret 1,09 2,83 -23,69
Afyon Çimento 4,83 5,00 -23,09
Ak Enerji 0,73 8,96 -33,03
Akbank 6,45 3,04 -20,47
Akçansa 7,32 2,09 -27,09
Akdenız Güvenlık Hız. 1,33 9,92 -36,97
Akfen GMYO 2,30 5,02 -43,21
Akın Tekstil 8,62 2,25 -37,49
Akiş GMYO 3,04 3,05 -24,75
Akmerkez GMYO 22,20 -0,89 -6,25
Aksa 6,82 4,92 -12,88
Aksa Enerji 3,41 6,56 -10,26
Aksigorta 5,16 -3,01 -4,76
Aksu Enerji 6,83 3,48 -54,07
Alarko Carrıer 38,00 5,56 -36,67
Alarko GMYO 9,94 9,96 -34,53
Alarko Holding 3,97 9,97 -33,28
Albaraka Türk 1,16 6,42 -24,18
Alcatel Lucent Teletaş 12,60 -2,85 4,65
Alkim Kağıt 5,27 1,54 -5,56
Alkim Kimya 48,44 2,63 26,41
Altınyağ 0,55 1,85 34,15
Altınyunus Çeşme 6,39 2,57 -36,04
Anadolu Cam 2,80 4,87 -35,78
Anadolu Efes 19,08 6,30 -17,33
Anadolu Grubu Holding 13,15 3,54 -25,24
Anadolu Hayat Emek. 7,26 -2,68 6,14
Anadolu Isuzu 8,45 9,74 -30,57
Anadolu Sigorta 4,84 -1,63 10,00
Anel Elektrik 2,60 6,56 -19,00
Arçelik 15,25 0,53 -26,82
ARD Bilişim Teknolojileri 11,47 9,97
Arena Bilgisayar 8,34 9,88 10,76
Armada Bilgisayar 14,45 5,17 -11,84
Arsan Tekstil 2,75 9,13 -23,18
Artı Yatırım Holding 0,78 -3,70 -3,70
Aselsan 25,46 4,52 21,59
Aslan Çimento 35,02 0,92 -12,36
Ata GMYO 3,64 6,43 -19,65
Atakule GMYO 1,16 5,45 -39,58
Atlantis Yatırım Holding 1,24 0,00 24,00
Atlas Yat. Ort. 1,17 5,41 -18,75
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,10 -0,35 1,15
Avrasya GMYO 1,25 2,46 -17,22
Avrasya Petrol ve Tur. 1,22 5,17 -32,97
Avrasya Stratejik GMYF 1.319,70 0,01 2,63
Avrupa Yatırım Holding 1,07 -0,93 -30,52
Ayen Enerji 2,22 9,90 -36,02
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,00 1,01 -8,68
Aygaz 9,88 1,13 -23,05
Bagfaş 10,62 5,67 -36,86
Bak Ambalaj 4,90 1,87 -33,33
Balatacılar Balatacılık 2,14 0,94 72,58
Bantaş Ambalaj 1,83 9,58 -27,38
Banvit 16,21 -0,49 -12,71
Baştaş Başkent Çimento 2,63 3,95 1,54
Batı Çimento 2,27 4,13 -31,42
Batısöke Çimento 0,84 6,33 -35,88
Bera Holding 2,52 8,62 -34,55
Berkosan Yalıtım 2,40 -4,38 -12,41
Beşiktaş Futbol Yat. 1,68 9,80 -31,43
Beyaz Filo 2,76 7,39 -12,66
Bilici Yatırım 6,83 2,71 56,29
Bim Mağazalar 50,45 -3,44 8,12
Birko Mensucat 0,26 0,00 -16,13
Birlik Mensucat 1,07 9,18 -6,14
Bizim Mağazaları 7,83 -0,63 -29,90
Bolu Çimento 3,44 0,58 -26,81
Bomonti Elektrik 1,10 2,80 -14,06
Borusan Mannesmann 7,53 7,42 -34,24
Borusan Yat. Paz. 49,50 8,79 -19,97
Bosch Fren Sistemleri 183,10 3,45 -36,84
Bossa 6,84 4,91 -15,14
Brisa 7,50 4,46 -21,14
Burçelik 5,10 4,72 -12,22
Burçelik Vana 12,90 4,62 32,85
Bursa Çimento 2,96 8,42 -26,06
Carrefoursa 5,99 2,04 27,18
Casa Emtia Petrol 9,38 -3,00 -0,11
Ceo Event Medya 5,30 6,00 -35,68
Coca Cola İçecek 39,30 3,04 1,55
Cosmos Yat. Holding 1,93 -9,39 -5,39
Credıtwest Faktorıng 2,29 9,05 -20,49
Çelebi 68,20 10,00 -33,20
Çelik Halat 5,72 10,00 -12,00
Çemaş Döküm 0,79 6,76 -36,98
Çemtaş 5,23 6,73 -36,84
Çimbeton 28,28 3,29 -31,46
Çimentaş 10,73 6,13 -28,47
Çimsa 6,77 -1,74 -25,44
Çuhadaroğlu Metal 2,15 3,37 -32,60
Dagi Giyim 1,77 4,73 -29,20
Dagi Yatırım Holding 2,09 -2,79 -7,52
Dardanel 4,30 -0,46 13,46
Datagate Bilgisayar 6,12 7,18 -21,64
Demısaş Döküm 2,53 6,75 -27,30
Denge Holding 1,00 2,04 -27,01
Deniz GMYO 3,05 8,54 -39,60
Denizli Cam 5,77 3,41 -30,82
Derimod 4,37 1,39 -38,80
Derlüks Deri 2,17 8,50 -46,81
Desa Deri 2,89 2,48 -36,34
Despec Bilgisayar 4,43 9,65 4,48
Deva Holding 9,57 -9,97 6,45
Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 3,23 -17,95
Ditaş Doğan 7,79 8,95 -18,51
DO-CO 302,70 -6,86 -46,33
Doğan Burda 2,97 4,21 -51,07
Doğan Holding 1,44 1,41 -21,74
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,22 7,02 -26,06
Doğusan 1,37 3,79 -34,13
Doğuş GMYO 4,18 6,91 -7,73
Doğuş Otomotiv 7,55 5,30 -20,69
Döktaş Dökümcülük 19,51 9,98 -38,35
Duran Doğan Basım 12,88 7,33 -8,26
Dyo Boya 3,40 6,92 -30,61
Eczacıbaşı İlaç 4,06 -9,98 9,43
Eczacıbaşı Yatırım 9,81 -10,00 -2,97
Edip Gayrimenkul 1,26 0,00 -9,35
Ege Endüstri 518,90 4,41 -10,61
Ege Gübre 36,96 8,32 -25,78
Ege Profil 9,37 1,63 -21,72
Ege Seramik 3,47 -1,42 -6,47
Egeli & Co Tarım Girişim 0,25 -3,85 -21,88
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,39 -2,50 0,00
Egeli&Co Yatırım Holding 0,23 -8,00 15,00
Egeplast 11,84 -1,09 -5,28
Ekiz Kimya 0,90 -9,09 47,54
Emek Elektrik 1,31 3,15 -17,61
Eminiş Ambalaj 2,05 2,50 34,87
Emlak Konut GMYO 1,20 4,35 -17,81
Enerjisa Enerji 7,15 3,77 -3,25
Enka İnşaat 5,90 7,27 -8,10
Erbosan 17,38 5,53 -30,42
Ereğli Demir Çelik 8,04 -1,35 -11,06
Ersu Gıda 2,73 -3,53 31,88
Escort Teknoloji 1,79 2,29 28,78
Etiler Gıda 1,69 -5,06 -31,02
Euro Kapital Yat. Ort. 1,02 7,37 -38,92
Euro Trend Yat. Ort. 0,84 3,70 -32,80
Euro Yat. Ort. 0,85 4,94 -27,97
Euro Yatırım Holding 1,01 2,02 -32,67
Fenerbahçe Futbol 7,79 9,87 -46,16
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,56 9,87 -43,98
F-M İzmit Piston 38,50 9,07 -22,81
Fonet Bilgi Teknolojileri 5,14 4,47 -33,16
Ford Otosan 62,75 -5,14 -11,43
Formet Çelik Kapı 2,00 0,00 -33,33
Frigo Pak Gıda 7,95 2,19 -38,66
Galatasaray Sportif 2,04 7,37 0,49
Garanti Bankası 9,01 3,09 -19,12
Garanti Faktoring 3,58 7,19 -7,49
Garanti Yat. Ort. 1,13 4,63 4,63
Gedik Y. Men. Değ. 13,32 3,34 137,86
Gedik Yatırım Holding 14,00 9,98 82,05
Gediz Ambalaj 5,99 3,45 -11,39
Gentaş 2,17 3,83 -0,91
Gersan Elektrik 2,11 7,65 -33,86
Global Men. Değ. 1,52 2,70 -19,15
Global Yat. Holding 2,86 0,35 -41,27
Good-Year 3,48 6,10 -14,07
Göltaş Çimento 11,13 3,73 -37,44
Gözde Girişim 2,88 6,27 -43,97
GSD Denizcilik 1,66 7,79 -35,16
GSD Holding 1,09 5,83 -26,85
Gübre Fabrik. 15,44 5,03 70,80
Güler Yat. Holding 1,43 1,42 -29,56
Güneş Sigorta 1,87 10,00 -14,22
Halk GMYO 1,22 3,39 0,00
Halk Sigorta 2,63 -4,36 32,83
Hatay Tekstil 6,15 3,19 -10,48
Hedef Girişim 1,69 4,97 -35,25
Hektaş 8,85 1,84 10,35
HUB Girişim 17,36 8,50 84,90
Hürriyet Gzt. 0,90 -1,10 -21,05
ICBC Turkey Bank 3,35 4,69 -36,43
İdealist Danışmanlık 2,36 3,51 -28,92
İdealist GMYO 2,11 7,65 -31,05
İhlas Ev Aletleri 2,30 -9,80 -26,52
İhlas Gayrimenkul 0,95 5,56 -20,83
İhlas Gazetecilik 3,87 7,50 -43,17
İhlas Holding 0,54 3,85 -40,66
İhlas Yayın Holding 0,66 1,54 -35,29
İndeks Bilgisayar 7,58 1,47 -21,86
Info Yatırım 8,50 -5,03 -4,49
İntema 7,75 3,33 -16,31
İpek Doğal Enerji 6,93 8,45 -10,23
İskenderun Demir Çelik 6,60 3,77 -17,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

DSÖ açıkladı! Koronavirüsün merkez üssü değişti Ekonomi
DSÖ açıkladı! Koronavirüsün merkez üssü değişti
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Ekonomi
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Ekonomi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu! Ekonomi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu!
Burası Vuhan değil Napoli! Korona karantinasındaki halk bunu yapıyor Ekonomi
Burası Vuhan değil Napoli! Korona karantinasındaki halk bunu yapıyor
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti Ekonomi
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz
Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz
İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak
İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı
ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
Başakşehir, evindeki 5. galibiyetini elde etti
Başakşehir, evindeki 5. galibiyetini elde etti
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
Edin Visca, Avrupa'da 13 gole ulaştı
Edin Visca, Avrupa'da 13 gole ulaştı
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu
Galatasaray'dan seyircisiz oynama açıklaması: Maçlar 15 gün ya da 1 ay ertelenmeli
Galatasaray'dan seyircisiz oynama açıklaması: Maçlar 15 gün ya da 1 ay ertelenmeli
Koronavirüs nedeniyle hastanelerde zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi askıya alındı
Koronavirüs nedeniyle hastanelerde zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi askıya alındı
İzmir halkı koronavirüs salgını sonrasında kolonya sırasına girdi
İzmir halkı koronavirüs salgını sonrasında kolonya sırasına girdi
Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı, üç firari hükümlüye toplam 546 yıl hapis cezası verildi
Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı, üç firari hükümlüye toplam 546 yıl hapis cezası verildi
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Donald Trump Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Ece Erken Hülya Avşar Defne Samyeli Müslüm Gürses
Spor Metin Oktay Ünal Karaman Sergen Yalçın Hikmet Karaman Dorukhan Toköz
Daha Fazla Nisan Futbolcu Başakşehir Koronavirüs
Şu an buradasınız: Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 20:34:08. #1.15#