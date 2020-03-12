Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
12.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:56
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,65
|-13,16
|-11,29
|Acıpayam Selüloz
|4,51
|-14,91
|-29,20
|Adana Çimento (A)
|7,47
|-4,72
|-23,07
|Adana Çimento (B)
|5,96
|-11,18
|-16,41
|Adana Çimento (C)
|1,93
|-1,53
|-13,45
|Adel Kalemcilik
|9,48
|-12,95
|-39,62
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,06
|-19,70
|-25,79
|Afyon Çimento
|4,60
|-12,71
|-26,75
|Ak Enerji
|0,67
|-19,28
|-38,53
|Akbank
|6,26
|-7,53
|-22,81
|Akçansa
|7,17
|-7,72
|-28,59
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,21
|-19,87
|-42,65
|Akfen GMYO
|2,19
|-19,78
|-45,93
|Akın Tekstil
|8,43
|-15,02
|-38,87
|Akiş GMYO
|2,95
|-15,95
|-26,98
|Akmerkez GMYO
|22,40
|-5,49
|-5,41
|Aksa
|6,50
|-1,66
|-16,97
|Aksa Enerji
|3,20
|-7,25
|-15,79
|Aksigorta
|5,98
|-3,86
|-1,81
|Aksu Enerji
|6,60
|-17,50
|-55,62
|Alarko Carrıer
|36,00
|-8,21
|-40,00
|Alarko GMYO
|9,04
|-12,49
|-40,46
|Alarko Holding
|3,61
|-13,84
|-39,33
|Albaraka Türk
|1,09
|-9,17
|-28,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|12,97
|-19,99
|7,72
|Alkim Kağıt
|5,19
|-7,65
|-6,99
|Alkim Kimya
|47,20
|1,72
|23,17
|Altınyağ
|0,54
|-8,47
|31,71
|Altınyunus Çeşme
|6,23
|-14,89
|-37,64
|Anadolu Cam
|2,67
|-11,59
|-38,76
|Anadolu Efes
|17,95
|-10,25
|-22,23
|Anadolu Grubu Holding
|12,70
|-10,25
|-27,80
|Anadolu Hayat Emek.
|7,46
|-1,19
|9,06
|Anadolu Isuzu
|7,70
|-15,57
|-36,73
|Anadolu Sigorta
|4,92
|-0,81
|11,82
|Anel Elektrik
|2,44
|-7,22
|-23,99
|Arçelik
|15,17
|-8,34
|-27,21
|ARD Bilişim Teknolojileri
|10,43
|-19,95
|Arena Bilgisayar
|7,59
|-15,29
|0,80
|Armada Bilgisayar
|13,74
|-14,98
|-16,17
|Arsan Tekstil
|2,52
|-18,97
|-29,61
|Artı Yatırım Holding
|0,81
|-10,00
|0,00
|Aselsan
|24,36
|-6,88
|16,33
|Aslan Çimento
|34,70
|-1,48
|-13,16
|Ata GMYO
|3,42
|-6,30
|-24,50
|Atakule GMYO
|1,10
|-18,52
|-42,71
|Atlantis Yatırım Holding
|1,24
|-3,13
|24,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,11
|-14,62
|-22,92
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,15
|-0,56
|1,51
|Avrasya GMYO
|1,22
|-19,74
|-19,21
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,16
|-20,00
|-36,26
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.319,60
|0,01
|2,62
|Avrupa Yatırım Holding
|1,08
|-10,00
|-29,87
|Ayen Enerji
|2,02
|-19,20
|-41,79
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,98
|-10,00
|-9,59
|Aygaz
|9,77
|-7,39
|-23,91
|Bagfaş
|10,05
|-8,55
|-40,25
|Bak Ambalaj
|4,81
|-15,91
|-34,56
|Balatacılar Balatacılık
|2,12
|-9,79
|70,97
|Bantaş Ambalaj
|1,67
|-18,14
|-33,73
|Banvit
|16,29
|-2,46
|-12,28
|Baştaş Başkent Çimento
|2,53
|-9,32
|-2,32
|Batı Çimento
|2,18
|-14,51
|-34,14
|Batısöke Çimento
|0,79
|-17,71
|-39,69
|Bera Holding
|2,32
|-15,94
|-39,74
|Berkosan Yalıtım
|2,51
|-14,92
|-8,39
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,53
|-19,05
|-37,55
|Beyaz Filo
|2,57
|-9,82
|-18,67
|Bilici Yatırım
|6,65
|-6,99
|52,17
|Bim Mağazalar
|52,25
|-5,69
|11,98
|Birko Mensucat
|0,26
|-7,14
|-16,13
|Birlik Mensucat
|0,98
|-2,00
|-14,04
|Bizim Mağazaları
|7,88
|-15,99
|-29,45
|Bolu Çimento
|3,42
|-4,47
|-27,23
|Bomonti Elektrik
|1,07
|-9,32
|-16,41
|Borusan Mannesmann
|7,01
|-11,15
|-38,78
|Borusan Yat. Paz.
|45,50
|-11,91
|-26,43
|Bosch Fren Sistemleri
|177,00
|-14,58
|-38,94
|Bossa
|6,52
|-17,26
|-19,11
|Brisa
|7,18
|-0,97
|-24,50
|Burçelik
|4,87
|-14,86
|-16,18
|Burçelik Vana
|12,33
|-14,97
|26,98
|Bursa Çimento
|2,73
|-9,00
|-31,81
|Carrefoursa
|5,87
|-17,44
|24,63
|Casa Emtia Petrol
|9,67
|-3,30
|2,98
|Ceo Event Medya
|5,00
|-10,55
|-39,32
|Coca Cola İçecek
|38,14
|-7,52
|-1,45
|Cosmos Yat. Holding
|2,13
|-9,75
|4,41
|Credıtwest Faktorıng
|2,10
|-2,33
|-27,08
|Çelebi
|62,00
|-12,06
|-39,28
|Çelik Halat
|5,20
|-18,11
|-20,00
|Çemaş Döküm
|0,74
|-19,57
|-40,97
|Çemtaş
|4,90
|-12,03
|-40,82
|Çimbeton
|27,38
|-12,07
|-33,64
|Çimentaş
|10,11
|-14,97
|-32,60
|Çimsa
|6,89
|-10,87
|-24,12
|Çuhadaroğlu Metal
|2,08
|-12,97
|-34,80
|Dagi Giyim
|1,69
|-14,65
|-32,40
|Dagi Yatırım Holding
|2,15
|-14,68
|-4,87
|Dardanel
|4,32
|-10,00
|13,98
|Datagate Bilgisayar
|5,71
|-19,58
|-26,89
|Demısaş Döküm
|2,37
|-15,36
|-31,90
|Denge Holding
|0,98
|-9,26
|-28,47
|Deniz GMYO
|2,81
|-17,11
|-44,36
|Denizli Cam
|5,58
|-9,27
|-33,09
|Derimod
|4,31
|-19,89
|-39,64
|Derlüks Deri
|2,00
|-20,00
|-50,98
|Desa Deri
|2,82
|-19,89
|-37,89
|Despec Bilgisayar
|4,04
|-19,84
|-4,72
|Deva Holding
|10,63
|6,94
|18,24
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,62
|-8,82
|-20,51
|Ditaş Doğan
|7,15
|-19,93
|-25,21
|DO-CO
|325,00
|-12,16
|-42,38
|Doğan Burda
|2,85
|-14,93
|-53,05
|Doğan Holding
|1,42
|-7,79
|-22,83
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,14
|-19,72
|-30,91
|Doğusan
|1,32
|-14,84
|-36,54
|Doğuş GMYO
|3,91
|-19,88
|-13,69
|Doğuş Otomotiv
|7,17
|-14,13
|-24,68
|Döktaş Dökümcülük
|17,74
|-14,96
|-43,94
|Duran Doğan Basım
|12,00
|-13,04
|-14,53
|Dyo Boya
|3,18
|-19,49
|-35,10
|Eczacıbaşı İlaç
|4,51
|13,03
|21,56
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,90
|-1,09
|7,81
|Edip Gayrimenkul
|1,26
|-14,86
|-9,35
|Ege Endüstri
|497,00
|-4,24
|-14,38
|Ege Gübre
|34,12
|-10,49
|-31,49
|Ege Profil
|9,22
|-9,25
|-22,97
|Ege Seramik
|3,52
|-12,66
|-5,12
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,26
|-7,14
|-18,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,40
|-9,09
|2,56
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,25
|-7,41
|25,00
|Egeplast
|11,97
|-10,00
|-4,24
|Ekiz Kimya
|0,99
|-9,17
|62,30
|Emek Elektrik
|1,27
|-14,77
|-20,13
|Eminiş Ambalaj
|2,00
|3,09
|31,58
|Emlak Konut GMYO
|1,15
|-7,26
|-21,23
|Enerjisa Enerji
|6,89
|-3,64
|-6,77
|Enka İnşaat
|5,50
|-3,51
|-14,33
|Erbosan
|16,47
|-9,51
|-34,07
|Ereğli Demir Çelik
|8,15
|-3,66
|-9,85
|Ersu Gıda
|2,83
|1,80
|36,71
|Escort Teknoloji
|1,75
|-14,63
|25,90
|Etiler Gıda
|1,78
|-0,56
|-27,35
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,95
|-14,41
|-43,11
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,81
|-14,74
|-35,20
|Euro Yat. Ort.
|0,81
|-14,74
|-31,36
|Euro Yatırım Holding
|0,99
|-19,51
|-34,00
|Fenerbahçe Futbol
|7,09
|-14,78
|-51,00
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,33
|-18,25
|-49,02
|F-M İzmit Piston
|35,30
|-15,27
|-29,23
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,92
|-19,87
|-36,02
|Ford Otosan
|66,15
|-5,70
|-6,63
|Formet Çelik Kapı
|2,00
|0,00
|-33,33
|Frigo Pak Gıda
|7,78
|-9,95
|-39,97
|Galatasaray Sportif
|1,90
|-19,83
|-6,40
|Garanti Bankası
|8,74
|-8,77
|-21,54
|Garanti Faktoring
|3,34
|-17,53
|-13,70
|Garanti Yat. Ort.
|1,08
|-14,96
|0,00
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,89
|-7,93
|130,18
|Gedik Yatırım Holding
|12,73
|-14,91
|65,54
|Gediz Ambalaj
|5,79
|-8,53
|-14,35
|Gentaş
|2,09
|-8,33
|-4,57
|Gersan Elektrik
|1,96
|-20,00
|-38,56
|Global Men. Değ.
|1,48
|-14,94
|-21,28
|Global Yat. Holding
|2,85
|-17,87
|-41,48
|Good-Year
|3,28
|-12,77
|-19,01
|Göltaş Çimento
|10,73
|-10,58
|-39,69
|Gözde Girişim
|2,71
|-17,63
|-47,28
|GSD Denizcilik
|1,54
|-17,65
|-39,84
|GSD Holding
|1,03
|-11,21
|-30,87
|Gübre Fabrik.
|14,70
|-9,71
|62,61
|Güler Yat. Holding
|1,41
|-4,08
|-30,54
|Güneş Sigorta
|1,70
|-17,87
|-22,02
|Halk GMYO
|1,18
|-13,87
|-3,28
|Halk Sigorta
|2,75
|-9,84
|38,89
|Hatay Tekstil
|5,96
|-19,89
|-13,25
|Hedef Girişim
|1,61
|-12,02
|-38,31
|Hektaş
|8,69
|-1,14
|8,35
|HUB Girişim
|16,00
|-20,00
|70,42
|Hürriyet Gzt.
|0,91
|-18,02
|-20,18
|ICBC Turkey Bank
|3,20
|-13,04
|-39,28
|İdealist Danışmanlık
|2,28
|-8,80
|-31,33
|İdealist GMYO
|1,96
|-14,78
|-35,95
|İhlas Ev Aletleri
|2,55
|-19,81
|-18,53
|İhlas Gayrimenkul
|0,90
|-19,64
|-25,00
|İhlas Gazetecilik
|3,60
|-6,98
|-47,14
|İhlas Holding
|0,52
|-20,00
|-42,86
|İhlas Yayın Holding
|0,65
|-19,75
|-36,27
|İndeks Bilgisayar
|7,47
|-12,53
|-22,99
|Info Yatırım
|8,95
|0,56
|İntema
|7,50
|-9,75
|-19,01
|İpek Doğal Enerji
|6,39
|-13,06
|-17,23
|İskenderun Demir Çelik
|6,36
|-5,50
|-20,60
(Sürecek)
Kaynak: AA