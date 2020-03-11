SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi
Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

11.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:50
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,90 3,26 2,15
Acıpayam Selüloz 5,30 -0,75 -16,80
Adana Çimento (A) 7,84 -1,51 -19,26
Adana Çimento (B) 6,71 1,82 -5,89
Adana Çimento (C) 1,96 1,03 -12,11
Adel Kalemcilik 10,89 -2,33 -30,64
Adese Alışveriş Ticaret 1,32 5,60 -7,58
Afyon Çimento 5,27 -4,70 -16,08
Ak Enerji 0,83 -5,68 -23,85
Akbank 6,77 -1,02 -16,52
Akçansa 7,77 -1,65 -22,61
Akdenız Güvenlık Hız. 1,51 -5,63 -28,44
Akfen GMYO 2,73 -6,51 -32,59
Akın Tekstil 9,92 -9,65 -28,06
Akiş GMYO 3,51 -3,84 -13,12
Akmerkez GMYO 23,70 -2,39 0,08
Aksa 6,61 -4,20 -15,57
Aksa Enerji 3,45 -1,15 -9,21
Aksigorta 6,22 -0,32 2,13
Aksu Enerji 8,00 -8,36 -46,20
Alarko Carrıer 39,22 -5,54 -34,63
Alarko GMYO 10,33 -3,91 -31,96
Alarko Holding 4,19 -6,05 -29,58
Albaraka Türk 1,20 -0,83 -21,57
Alcatel Lucent Teletaş 16,21 -13,55 34,63
Alkim Kağıt 5,62 -2,94 0,72
Alkim Kimya 46,40 -1,49 21,09
Altınyağ 0,59 -9,23 43,90
Altınyunus Çeşme 7,32 -2,14 -26,73
Anadolu Cam 3,02 -5,63 -30,73
Anadolu Efes 20,00 -2,44 -13,34
Anadolu Grubu Holding 14,15 -1,19 -19,56
Anadolu Hayat Emek. 7,55 0,00 10,38
Anadolu Isuzu 9,12 -6,46 -25,06
Anadolu Sigorta 4,96 0,00 12,73
Anel Elektrik 2,63 -0,75 -18,07
Arçelik 16,55 -2,19 -20,59
ARD Bilişim Teknolojileri 13,03 -4,68
Arena Bilgisayar 8,96 -5,58 18,99
Armada Bilgisayar 16,16 -8,70 -1,40
Arsan Tekstil 3,11 -11,40 -13,13
Artı Yatırım Holding 0,90 0,00 11,11
Aselsan 26,16 1,00 24,93
Aslan Çimento 35,22 0,86 -11,86
Ata GMYO 3,65 2,24 -19,43
Atakule GMYO 1,35 -4,93 -29,69
Atlantis Yatırım Holding 1,28 -0,78 28,00
Atlas Yat. Ort. 1,30 0,00 -9,72
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,23 -0,97 2,08
Avrasya GMYO 1,52 -10,06 0,66
Avrasya Petrol ve Tur. 1,45 -7,64 -20,33
Avrasya Stratejik GMYF 1.319,50 0,01 2,61
Avrupa Yatırım Holding 1,20 -6,25 -22,08
Ayen Enerji 2,50 -7,06 -27,95
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,20 -6,78 0,46
Aygaz 10,55 -1,03 -17,83
Bagfaş 10,99 -2,22 -34,66
Bak Ambalaj 5,72 4,38 -22,18
Balatacılar Balatacılık 2,35 -9,96 89,52
Bantaş Ambalaj 2,04 -5,56 -19,05
Banvit 16,70 -1,18 -10,07
Baştaş Başkent Çimento 2,79 -3,46 7,72
Batı Çimento 2,55 -4,49 -22,96
Batısöke Çimento 0,96 -3,03 -26,72
Bera Holding 2,76 -6,76 -28,31
Berkosan Yalıtım 2,95 -14,74 7,66
Beşiktaş Futbol Yat. 1,89 -9,57 -22,86
Beyaz Filo 2,85 -8,06 -9,81
Bilici Yatırım 7,15 -2,05 63,62
Bim Mağazalar 55,40 7,99 18,73
Birko Mensucat 0,28 -9,68 -9,68
Birlik Mensucat 1,00 -0,99 -12,28
Bizim Mağazaları 9,38 19,04 -16,03
Bolu Çimento 3,58 -1,92 -23,83
Bomonti Elektrik 1,18 -9,23 -7,81
Borusan Mannesmann 7,89 -3,55 -31,09
Borusan Yat. Paz. 51,65 -7,77 -16,49
Bosch Fren Sistemleri 207,20 -3,63 -28,53
Bossa 7,88 -2,72 -2,23
Brisa 7,25 -2,03 -23,76
Burçelik 5,72 -5,45 -1,55
Burçelik Vana 14,50 -2,68 49,33
Bursa Çimento 3,00 -1,96 -25,06
Carrefoursa 7,11 19,90 50,96
Casa Emtia Petrol 10,00 -1,38 6,50
Ceo Event Medya 5,59 -5,89 -32,16
Coca Cola İçecek 41,24 -2,51 6,56
Cosmos Yat. Holding 2,36 -0,84 15,69
Credıtwest Faktorıng 2,15 2,38 -25,35
Çelebi 70,50 -5,56 -30,95
Çelik Halat 6,35 -7,97 -2,31
Çemaş Döküm 0,92 -8,00 -26,61
Çemtaş 5,57 1,83 -32,73
Çimbeton 31,14 -5,92 -24,53
Çimentaş 11,89 -5,63 -20,73
Çimsa 7,73 -4,33 -14,87
Çuhadaroğlu Metal 2,39 -7,72 -25,08
Dagi Giyim 1,98 -7,91 -20,80
Dagi Yatırım Holding 2,52 -7,01 11,50
Dardanel 4,80 8,84 26,65
Datagate Bilgisayar 7,10 -4,18 -9,09
Demısaş Döküm 2,80 -6,35 -19,54
Denge Holding 1,08 -8,47 -21,17
Deniz GMYO 3,39 -8,13 -32,87
Denizli Cam 6,15 -3,30 -26,26
Derimod 5,38 -8,19 -24,65
Derlüks Deri 2,50 -8,42 -38,73
Desa Deri 3,52 -6,38 -22,47
Despec Bilgisayar 5,04 -4,73 18,87
Deva Holding 9,94 19,90 10,57
Diriteks Diriliş Tekstil 0,68 -5,56 -12,82
Ditaş Doğan 8,93 -8,69 -6,59
DO-CO 370,00 -6,09 -34,40
Doğan Burda 3,35 -7,46 -44,81
Doğan Holding 1,54 -1,28 -16,30
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,42 -7,79 -13,94
Doğusan 1,55 -9,36 -25,48
Doğuş GMYO 4,88 -11,59 7,73
Doğuş Otomotiv 8,35 -5,33 -12,29
Döktaş Dökümcülük 20,86 -13,01 -34,08
Duran Doğan Basım 13,80 -4,76 -1,71
Dyo Boya 3,95 -7,28 -19,39
Eczacıbaşı İlaç 3,99 19,82 7,55
Eczacıbaşı Yatırım 11,02 19,91 9,00
Edip Gayrimenkul 1,48 -3,90 6,47
Ege Endüstri 519,00 -4,14 -10,59
Ege Gübre 38,12 -4,17 -23,45
Ege Profil 10,16 0,40 -15,12
Ege Seramik 4,03 0,00 8,63
Egeli & Co Tarım Girişim 0,28 -6,67 -12,50
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,44 -4,35 12,82
Egeli&Co Yatırım Holding 0,27 -6,90 35,00
Egeplast 13,30 6,40 6,40
Ekiz Kimya 1,09 -0,91 78,69
Emek Elektrik 1,49 -6,88 -6,29
Eminiş Ambalaj 1,94 -9,35 27,63
Emlak Konut GMYO 1,24 -3,13 -15,07
Enerjisa Enerji 7,15 -6,04 -3,25
Enka İnşaat 5,70 -2,73 -11,21
Erbosan 18,20 -5,06 -27,14
Ereğli Demir Çelik 8,46 -2,31 -6,42
Ersu Gıda 2,78 8,59 34,30
Escort Teknoloji 2,05 -14,94 47,48
Etiler Gıda 1,79 -9,60 -26,94
Euro Kapital Yat. Ort. 1,11 -7,50 -33,53
Euro Trend Yat. Ort. 0,95 -6,86 -24,00
Euro Yat. Ort. 0,95 -5,00 -19,49
Euro Yatırım Holding 1,23 -7,52 -18,00
Fenerbahçe Futbol 8,32 -7,56 -42,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,85 -6,25 -37,64
F-M İzmit Piston 41,66 2,11 -16,48
Fonet Bilgi Teknolojileri 6,14 -5,68 -20,16
Ford Otosan 70,15 -0,64 -0,99
Formet Çelik Kapı 2,00 -2,44 -33,33
Frigo Pak Gıda 8,64 -10,00 -33,33
Galatasaray Sportif 2,37 -7,78 16,75
Garanti Bankası 9,58 2,46 -14,00
Garanti Faktoring 4,05 -4,71 4,65
Garanti Yat. Ort. 1,27 -8,63 17,59
Gedik Y. Men. Değ. 14,00 1,82 150,00
Gedik Yatırım Holding 14,96 -9,00 94,54
Gediz Ambalaj 6,33 0,48 -6,36
Gentaş 2,28 0,88 4,11
Gersan Elektrik 2,45 -5,77 -23,20
Global Men. Değ. 1,74 -10,31 -7,45
Global Yat. Holding 3,47 -1,98 -28,75
Good-Year 3,76 -1,83 -7,16
Göltaş Çimento 12,00 0,50 -32,55
Gözde Girişim 3,29 8,94 -35,99
GSD Denizcilik 1,87 -6,97 -26,95
GSD Holding 1,16 -1,69 -22,15
Gübre Fabrik. 16,28 4,76 80,09
Güler Yat. Holding 1,47 0,00 -27,59
Güneş Sigorta 2,07 -3,27 -5,05
Halk GMYO 1,37 -0,72 12,30
Halk Sigorta 3,05 -7,29 54,04
Hatay Tekstil 7,44 -5,58 8,30
Hedef Girişim 1,83 1,10 -29,89
Hektaş 8,79 1,03 9,60
HUB Girişim 20,00 -7,66 113,02
Hürriyet Gzt. 1,11 -3,48 -2,63
ICBC Turkey Bank 3,68 0,00 -30,17
İdealist Danışmanlık 2,50 -9,75 -24,70
İdealist GMYO 2,30 -13,21 -24,84
İhlas Ev Aletleri 3,18 -10,42 1,60
İhlas Gayrimenkul 1,12 -5,88 -6,67
İhlas Gazetecilik 3,87 -2,52 -43,17
İhlas Holding 0,65 -1,52 -28,57
İhlas Yayın Holding 0,81 -7,95 -20,59
İndeks Bilgisayar 8,54 -4,47 -11,96
Info Yatırım 8,95 0,56 0,56
İntema 8,31 -2,24 -10,26
İpek Doğal Enerji 7,35 -3,42 -4,79
İskenderun Demir Çelik 6,73 -4,27 -15,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Ekonomi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Ekonomi
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Ekonomi
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Ekonomi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Tekerlekli sandalyeyle geldi! Babasından Babacan'a tek cümlelik nasihat Ekonomi
Tekerlekli sandalyeyle geldi! Babasından Babacan'a tek cümlelik nasihat
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Ekonomi
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti
Getafe, koronavirüs salgını nedeniyle Inter deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı
Getafe, koronavirüs salgını nedeniyle Inter deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini...
Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu
Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak
Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak
Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Türkiye'de virüs, Kapalıçarşı esnafında görüldü iddiaları yalanlandı: Tatile gittiler
Türkiye'de virüs, Kapalıçarşı esnafında görüldü iddiaları yalanlandı: Tatile gittiler
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yediemin otoparkında 8 milyon liralık servet çürümeye terk edildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yediemin otoparkında 8 milyon liralık servet çürümeye terk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Roma, uçağının inişine izin verilmediğinden Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi
Roma, uçağının inişine izin verilmediğinden Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Son Dakika: İstanbul'daki bazı üniversiteler örgün eğitime ara verdi
Son Dakika: İstanbul'daki bazı üniversiteler örgün eğitime ara verdi
Adanalılar, belediyenin koronavirüse karşı önlem almamasına tepki gösteriyor
Adanalılar, belediyenin koronavirüse karşı önlem almamasına tepki gösteriyor
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
'Endişeliyim' diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
"Endişeliyim" diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
İletişim Uzmanı, 'Koronavirüsten hızlı yayılıyor' deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından İstanbullular güne tedbir alarak başladı
Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından İstanbullular güne tedbir alarak başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Metin Oktay Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Futbol Ak Parti Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 19:20:38. #1.15#