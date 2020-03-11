Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
11.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:50
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,90
|3,26
|2,15
|Acıpayam Selüloz
|5,30
|-0,75
|-16,80
|Adana Çimento (A)
|7,84
|-1,51
|-19,26
|Adana Çimento (B)
|6,71
|1,82
|-5,89
|Adana Çimento (C)
|1,96
|1,03
|-12,11
|Adel Kalemcilik
|10,89
|-2,33
|-30,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,32
|5,60
|-7,58
|Afyon Çimento
|5,27
|-4,70
|-16,08
|Ak Enerji
|0,83
|-5,68
|-23,85
|Akbank
|6,77
|-1,02
|-16,52
|Akçansa
|7,77
|-1,65
|-22,61
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,51
|-5,63
|-28,44
|Akfen GMYO
|2,73
|-6,51
|-32,59
|Akın Tekstil
|9,92
|-9,65
|-28,06
|Akiş GMYO
|3,51
|-3,84
|-13,12
|Akmerkez GMYO
|23,70
|-2,39
|0,08
|Aksa
|6,61
|-4,20
|-15,57
|Aksa Enerji
|3,45
|-1,15
|-9,21
|Aksigorta
|6,22
|-0,32
|2,13
|Aksu Enerji
|8,00
|-8,36
|-46,20
|Alarko Carrıer
|39,22
|-5,54
|-34,63
|Alarko GMYO
|10,33
|-3,91
|-31,96
|Alarko Holding
|4,19
|-6,05
|-29,58
|Albaraka Türk
|1,20
|-0,83
|-21,57
|Alcatel Lucent Teletaş
|16,21
|-13,55
|34,63
|Alkim Kağıt
|5,62
|-2,94
|0,72
|Alkim Kimya
|46,40
|-1,49
|21,09
|Altınyağ
|0,59
|-9,23
|43,90
|Altınyunus Çeşme
|7,32
|-2,14
|-26,73
|Anadolu Cam
|3,02
|-5,63
|-30,73
|Anadolu Efes
|20,00
|-2,44
|-13,34
|Anadolu Grubu Holding
|14,15
|-1,19
|-19,56
|Anadolu Hayat Emek.
|7,55
|0,00
|10,38
|Anadolu Isuzu
|9,12
|-6,46
|-25,06
|Anadolu Sigorta
|4,96
|0,00
|12,73
|Anel Elektrik
|2,63
|-0,75
|-18,07
|Arçelik
|16,55
|-2,19
|-20,59
|ARD Bilişim Teknolojileri
|13,03
|-4,68
|Arena Bilgisayar
|8,96
|-5,58
|18,99
|Armada Bilgisayar
|16,16
|-8,70
|-1,40
|Arsan Tekstil
|3,11
|-11,40
|-13,13
|Artı Yatırım Holding
|0,90
|0,00
|11,11
|Aselsan
|26,16
|1,00
|24,93
|Aslan Çimento
|35,22
|0,86
|-11,86
|Ata GMYO
|3,65
|2,24
|-19,43
|Atakule GMYO
|1,35
|-4,93
|-29,69
|Atlantis Yatırım Holding
|1,28
|-0,78
|28,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,30
|0,00
|-9,72
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,23
|-0,97
|2,08
|Avrasya GMYO
|1,52
|-10,06
|0,66
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,45
|-7,64
|-20,33
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.319,50
|0,01
|2,61
|Avrupa Yatırım Holding
|1,20
|-6,25
|-22,08
|Ayen Enerji
|2,50
|-7,06
|-27,95
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,20
|-6,78
|0,46
|Aygaz
|10,55
|-1,03
|-17,83
|Bagfaş
|10,99
|-2,22
|-34,66
|Bak Ambalaj
|5,72
|4,38
|-22,18
|Balatacılar Balatacılık
|2,35
|-9,96
|89,52
|Bantaş Ambalaj
|2,04
|-5,56
|-19,05
|Banvit
|16,70
|-1,18
|-10,07
|Baştaş Başkent Çimento
|2,79
|-3,46
|7,72
|Batı Çimento
|2,55
|-4,49
|-22,96
|Batısöke Çimento
|0,96
|-3,03
|-26,72
|Bera Holding
|2,76
|-6,76
|-28,31
|Berkosan Yalıtım
|2,95
|-14,74
|7,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,89
|-9,57
|-22,86
|Beyaz Filo
|2,85
|-8,06
|-9,81
|Bilici Yatırım
|7,15
|-2,05
|63,62
|Bim Mağazalar
|55,40
|7,99
|18,73
|Birko Mensucat
|0,28
|-9,68
|-9,68
|Birlik Mensucat
|1,00
|-0,99
|-12,28
|Bizim Mağazaları
|9,38
|19,04
|-16,03
|Bolu Çimento
|3,58
|-1,92
|-23,83
|Bomonti Elektrik
|1,18
|-9,23
|-7,81
|Borusan Mannesmann
|7,89
|-3,55
|-31,09
|Borusan Yat. Paz.
|51,65
|-7,77
|-16,49
|Bosch Fren Sistemleri
|207,20
|-3,63
|-28,53
|Bossa
|7,88
|-2,72
|-2,23
|Brisa
|7,25
|-2,03
|-23,76
|Burçelik
|5,72
|-5,45
|-1,55
|Burçelik Vana
|14,50
|-2,68
|49,33
|Bursa Çimento
|3,00
|-1,96
|-25,06
|Carrefoursa
|7,11
|19,90
|50,96
|Casa Emtia Petrol
|10,00
|-1,38
|6,50
|Ceo Event Medya
|5,59
|-5,89
|-32,16
|Coca Cola İçecek
|41,24
|-2,51
|6,56
|Cosmos Yat. Holding
|2,36
|-0,84
|15,69
|Credıtwest Faktorıng
|2,15
|2,38
|-25,35
|Çelebi
|70,50
|-5,56
|-30,95
|Çelik Halat
|6,35
|-7,97
|-2,31
|Çemaş Döküm
|0,92
|-8,00
|-26,61
|Çemtaş
|5,57
|1,83
|-32,73
|Çimbeton
|31,14
|-5,92
|-24,53
|Çimentaş
|11,89
|-5,63
|-20,73
|Çimsa
|7,73
|-4,33
|-14,87
|Çuhadaroğlu Metal
|2,39
|-7,72
|-25,08
|Dagi Giyim
|1,98
|-7,91
|-20,80
|Dagi Yatırım Holding
|2,52
|-7,01
|11,50
|Dardanel
|4,80
|8,84
|26,65
|Datagate Bilgisayar
|7,10
|-4,18
|-9,09
|Demısaş Döküm
|2,80
|-6,35
|-19,54
|Denge Holding
|1,08
|-8,47
|-21,17
|Deniz GMYO
|3,39
|-8,13
|-32,87
|Denizli Cam
|6,15
|-3,30
|-26,26
|Derimod
|5,38
|-8,19
|-24,65
|Derlüks Deri
|2,50
|-8,42
|-38,73
|Desa Deri
|3,52
|-6,38
|-22,47
|Despec Bilgisayar
|5,04
|-4,73
|18,87
|Deva Holding
|9,94
|19,90
|10,57
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,68
|-5,56
|-12,82
|Ditaş Doğan
|8,93
|-8,69
|-6,59
|DO-CO
|370,00
|-6,09
|-34,40
|Doğan Burda
|3,35
|-7,46
|-44,81
|Doğan Holding
|1,54
|-1,28
|-16,30
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,42
|-7,79
|-13,94
|Doğusan
|1,55
|-9,36
|-25,48
|Doğuş GMYO
|4,88
|-11,59
|7,73
|Doğuş Otomotiv
|8,35
|-5,33
|-12,29
|Döktaş Dökümcülük
|20,86
|-13,01
|-34,08
|Duran Doğan Basım
|13,80
|-4,76
|-1,71
|Dyo Boya
|3,95
|-7,28
|-19,39
|Eczacıbaşı İlaç
|3,99
|19,82
|7,55
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,02
|19,91
|9,00
|Edip Gayrimenkul
|1,48
|-3,90
|6,47
|Ege Endüstri
|519,00
|-4,14
|-10,59
|Ege Gübre
|38,12
|-4,17
|-23,45
|Ege Profil
|10,16
|0,40
|-15,12
|Ege Seramik
|4,03
|0,00
|8,63
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,28
|-6,67
|-12,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,44
|-4,35
|12,82
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,27
|-6,90
|35,00
|Egeplast
|13,30
|6,40
|6,40
|Ekiz Kimya
|1,09
|-0,91
|78,69
|Emek Elektrik
|1,49
|-6,88
|-6,29
|Eminiş Ambalaj
|1,94
|-9,35
|27,63
|Emlak Konut GMYO
|1,24
|-3,13
|-15,07
|Enerjisa Enerji
|7,15
|-6,04
|-3,25
|Enka İnşaat
|5,70
|-2,73
|-11,21
|Erbosan
|18,20
|-5,06
|-27,14
|Ereğli Demir Çelik
|8,46
|-2,31
|-6,42
|Ersu Gıda
|2,78
|8,59
|34,30
|Escort Teknoloji
|2,05
|-14,94
|47,48
|Etiler Gıda
|1,79
|-9,60
|-26,94
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,11
|-7,50
|-33,53
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,95
|-6,86
|-24,00
|Euro Yat. Ort.
|0,95
|-5,00
|-19,49
|Euro Yatırım Holding
|1,23
|-7,52
|-18,00
|Fenerbahçe Futbol
|8,32
|-7,56
|-42,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,85
|-6,25
|-37,64
|F-M İzmit Piston
|41,66
|2,11
|-16,48
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|6,14
|-5,68
|-20,16
|Ford Otosan
|70,15
|-0,64
|-0,99
|Formet Çelik Kapı
|2,00
|-2,44
|-33,33
|Frigo Pak Gıda
|8,64
|-10,00
|-33,33
|Galatasaray Sportif
|2,37
|-7,78
|16,75
|Garanti Bankası
|9,58
|2,46
|-14,00
|Garanti Faktoring
|4,05
|-4,71
|4,65
|Garanti Yat. Ort.
|1,27
|-8,63
|17,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|14,00
|1,82
|150,00
|Gedik Yatırım Holding
|14,96
|-9,00
|94,54
|Gediz Ambalaj
|6,33
|0,48
|-6,36
|Gentaş
|2,28
|0,88
|4,11
|Gersan Elektrik
|2,45
|-5,77
|-23,20
|Global Men. Değ.
|1,74
|-10,31
|-7,45
|Global Yat. Holding
|3,47
|-1,98
|-28,75
|Good-Year
|3,76
|-1,83
|-7,16
|Göltaş Çimento
|12,00
|0,50
|-32,55
|Gözde Girişim
|3,29
|8,94
|-35,99
|GSD Denizcilik
|1,87
|-6,97
|-26,95
|GSD Holding
|1,16
|-1,69
|-22,15
|Gübre Fabrik.
|16,28
|4,76
|80,09
|Güler Yat. Holding
|1,47
|0,00
|-27,59
|Güneş Sigorta
|2,07
|-3,27
|-5,05
|Halk GMYO
|1,37
|-0,72
|12,30
|Halk Sigorta
|3,05
|-7,29
|54,04
|Hatay Tekstil
|7,44
|-5,58
|8,30
|Hedef Girişim
|1,83
|1,10
|-29,89
|Hektaş
|8,79
|1,03
|9,60
|HUB Girişim
|20,00
|-7,66
|113,02
|Hürriyet Gzt.
|1,11
|-3,48
|-2,63
|ICBC Turkey Bank
|3,68
|0,00
|-30,17
|İdealist Danışmanlık
|2,50
|-9,75
|-24,70
|İdealist GMYO
|2,30
|-13,21
|-24,84
|İhlas Ev Aletleri
|3,18
|-10,42
|1,60
|İhlas Gayrimenkul
|1,12
|-5,88
|-6,67
|İhlas Gazetecilik
|3,87
|-2,52
|-43,17
|İhlas Holding
|0,65
|-1,52
|-28,57
|İhlas Yayın Holding
|0,81
|-7,95
|-20,59
|İndeks Bilgisayar
|8,54
|-4,47
|-11,96
|Info Yatırım
|8,95
|0,56
|0,56
|İntema
|8,31
|-2,24
|-10,26
|İpek Doğal Enerji
|7,35
|-3,42
|-4,79
|İskenderun Demir Çelik
|6,73
|-4,27
|-15,98
(Sürecek)
Kaynak: AA