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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

06.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:52
Borsada günlük işlemler (1)

hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,17 0,46 16,67
Acıpayam Selüloz 6,38 -4,06 0,16
Adana Çimento (A) 8,86 -0,45 -8,75
Adana Çimento (B) 6,45 -2,57 -9,54
Adana Çimento (C) 1,99 -0,50 -10,76
Adel Kalemcilik 13,48 -2,46 -14,14
Adese Alışveriş Ticaret 1,52 0,66 6,42
Afyon Çimento 6,35 -3,79 1,11
Ak Enerji 1,03 -2,83 -5,50
Akbank 7,29 -1,88 -10,11
Akçansa 9,08 -4,42 -9,56
Akdenız Güvenlık Hız. 1,94 -1,52 -8,06
Akfen GMYO 3,71 -1,59 -8,40
Akın Tekstil 13,30 -1,85 -3,55
Akiş GMYO 3,84 -3,52 -4,95
Akmerkez GMYO 24,94 -1,66 5,32
Aksa 7,65 -2,92 -2,28
Aksa Enerji 3,99 -3,62 5,00
Aksigorta 6,61 -0,30 8,54
Aksu Enerji 10,25 -3,39 -31,07
Alarko Carrıer 50,80 -3,79 -15,33
Alarko GMYO 13,83 -3,96 -8,91
Alarko Holding 5,20 -3,70 -12,61
Albaraka Türk 1,39 -3,47 -9,15
Alcatel Lucent Teletaş 22,72 1,61 88,70
Alkim Kağıt 6,25 -3,10 12,01
Alkim Kimya 51,45 -1,81 34,26
Altınyağ 0,71 -5,33 73,17
Altınyunus Çeşme 9,98 -6,64 -0,10
Anadolu Cam 3,73 -3,87 -14,45
Anadolu Efes 23,20 1,13 0,52
Anadolu Grubu Holding 16,67 -5,66 -5,23
Anadolu Hayat Emek. 7,50 -1,96 9,65
Anadolu Isuzu 11,50 -1,79 -5,51
Anadolu Sigorta 4,98 -0,80 13,18
Anel Elektrik 3,03 1,00 -5,61
Arçelik 17,94 -4,63 -13,92
ARD Bilişim Teknolojileri 15,44 0,39
Arena Bilgisayar 10,94 -2,41 45,29
Armada Bilgisayar 22,30 14,95 36,06
Arsan Tekstil 4,98 -2,73 39,11
Artı Yatırım Holding 0,85 0,00 4,94
Aselsan 29,84 -1,45 42,50
Aslan Çimento 35,56 -0,28 -11,01
Ata GMYO 3,86 -0,77 -14,79
Atakule GMYO 1,84 -2,65 -4,17
Atlantis Yatırım Holding 1,35 -1,46 35,00
Atlas Yat. Ort. 1,65 -2,94 14,58
AvivaSA Emeklilik Hayat 15,18 -0,13 8,90
Avrasya GMYO 1,89 -2,07 25,17
Avrasya Petrol ve Tur. 1,85 -2,63 1,65
Avrasya Stratejik GMYF 1.319,20 0,01 2,59
Avrupa Yatırım Holding 1,38 -1,43 -10,39
Ayen Enerji 3,42 2,40 -1,44
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,57 -1,15 17,35
Aygaz 11,63 -4,75 -9,42
Bagfaş 13,50 -2,60 -19,74
Bak Ambalaj 6,25 -2,50 -14,97
Balatacılar Balatacılık 2,97 2,06 139,52
Bantaş Ambalaj 2,70 -4,93 7,14
Banvit 17,80 -1,77 -4,15
Baştaş Başkent Çimento 2,88 -2,37 11,20
Batı Çimento 3,37 -3,44 1,81
Batısöke Çimento 1,24 -2,36 -5,34
Bera Holding 3,55 -3,79 -7,79
Berkosan Yalıtım 3,54 14,94 29,20
Beşiktaş Futbol Yat. 2,62 -0,76 6,94
Beyaz Filo 3,47 -3,07 9,81
Bilici Yatırım 7,87 0,25 80,09
Bim Mağazalar 52,80 1,15 13,16
Birko Mensucat 0,35 0,00 12,90
Birlik Mensucat 1,23 -3,15 7,89
Bizim Mağazaları 8,74 -1,91 -21,75
Bolu Çimento 4,13 -0,72 -12,13
Bomonti Elektrik 1,36 -2,16 6,25
Borusan Mannesmann 9,90 -3,98 -13,54
Borusan Yat. Paz. 65,10 -4,55 5,25
Bosch Fren Sistemleri 244,40 -3,40 -15,70
Bossa 9,40 -5,24 16,63
Brisa 8,48 -5,57 -10,83
Burçelik 7,88 3,28 35,63
Burçelik Vana 16,30 -1,21 67,87
Bursa Çimento 3,51 -3,57 -12,32
Carrefoursa 6,72 -7,05 42,68
Casa Emtia Petrol 10,48 0,38 11,61
Ceo Event Medya 6,62 -0,15 -19,66
Coca Cola İçecek 43,30 -4,25 11,89
Cosmos Yat. Holding 2,34 -0,43 14,71
Credıtwest Faktorıng 2,35 0,00 -18,40
Çelebi 84,30 -6,07 -17,43
Çelik Halat 8,46 -6,42 30,15
Çemaş Döküm 1,20 -1,64 -4,27
Çemtaş 6,20 -3,13 -25,12
Çimbeton 37,40 -5,27 -9,36
Çimentaş 13,99 -0,99 -6,73
Çimsa 9,00 -2,81 -0,88
Çuhadaroğlu Metal 3,06 -2,86 -4,08
Dagi Giyim 2,64 -6,71 5,60
Dagi Yatırım Holding 3,18 -5,07 40,71
Dardanel 5,22 -4,22 37,73
Datagate Bilgisayar 8,30 -8,49 6,27
Demısaş Döküm 3,56 -0,56 2,30
Denge Holding 1,25 -0,79 -8,76
Deniz GMYO 4,48 -1,97 -11,29
Denizli Cam 7,63 -2,80 -8,51
Derimod 7,48 -0,80 4,76
Derlüks Deri 3,37 -2,88 -17,40
Desa Deri 4,97 -2,74 9,47
Despec Bilgisayar 5,08 -2,50 19,81
Deva Holding 9,63 -0,52 7,12
Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 -1,35 -6,41
Ditaş Doğan 11,57 -2,53 21,03
DO-CO 461,90 -10,31 -18,10
Doğan Burda 4,24 -6,40 -30,15
Doğan Holding 1,72 -3,91 -6,52
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,93 -3,02 16,97
Doğusan 1,99 -3,40 -4,33
Doğuş GMYO 6,01 -0,99 32,67
Doğuş Otomotiv 9,42 -5,80 -1,05
Döktaş Dökümcülük 25,02 0,08 -20,94
Duran Doğan Basım 16,79 -2,89 19,59
Dyo Boya 5,23 -5,25 6,73
Eczacıbaşı İlaç 3,85 -1,03 3,77
Eczacıbaşı Yatırım 11,00 -4,10 8,80
Edip Gayrimenkul 1,94 -5,83 39,57
Ege Endüstri 622,00 -2,84 7,15
Ege Gübre 46,50 -3,33 -6,63
Ege Profil 12,36 -4,85 3,26
Ege Seramik 4,44 -1,55 19,68
Egeli & Co Tarım Girişim 0,36 -2,70 12,50
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,55 3,77 41,03
Egeli&Co Yatırım Holding 0,33 -2,94 65,00
Egeplast 14,65 3,31 17,20
Ekiz Kimya 1,24 0,00 103,28
Emek Elektrik 1,95 14,71 22,64
Eminiş Ambalaj 2,40 -2,44 57,89
Emlak Konut GMYO 1,44 -2,04 -1,37
Enerjisa Enerji 8,04 -4,74 8,80
Enka İnşaat 6,78 2,26 5,61
Erbosan 20,28 -0,78 -18,82
Ereğli Demir Çelik 8,90 1,71 -1,55
Ersu Gıda 3,13 -3,10 51,21
Escort Teknoloji 3,12 0,32 124,46
Etiler Gıda 2,07 -0,96 -15,51
Euro Kapital Yat. Ort. 1,52 -2,56 -8,98
Euro Trend Yat. Ort. 1,19 -3,25 -4,80
Euro Yat. Ort. 1,19 -4,03 0,85
Euro Yatırım Holding 1,45 -0,68 -3,33
Fenerbahçe Futbol 11,53 -1,37 -20,32
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,81 -3,79 -16,63
F-M İzmit Piston 44,60 -3,34 -10,59
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,56 -4,91 -1,69
Ford Otosan 77,10 0,78 8,82
Formet Çelik Kapı 2,15 -3,15 -28,33
Frigo Pak Gıda 10,95 0,92 -15,51
Galatasaray Sportif 3,53 -1,94 73,89
Garanti Bankası 10,03 -2,62 -9,96
Garanti Faktoring 4,67 -10,02 20,67
Garanti Yat. Ort. 1,62 -1,82 50,00
Gedik Y. Men. Değ. 14,71 3,30 162,68
Gedik Yatırım Holding 19,76 -5,54 156,96
Gediz Ambalaj 7,11 -3,00 5,18
Gentaş 2,31 -2,12 5,48
Gersan Elektrik 3,07 -3,76 -3,76
Global Men. Değ. 2,47 -3,14 31,38
Global Yat. Holding 3,50 -0,85 -28,13
Good-Year 4,56 -4,00 12,59
Göltaş Çimento 13,81 -4,30 -22,37
Gözde Girişim 3,59 -3,75 -30,16
GSD Denizcilik 2,38 -2,86 -7,03
GSD Holding 1,45 -5,23 -2,68
Gübre Fabrik. 18,72 -4,25 107,08
Güler Yat. Holding 1,63 -3,55 -19,70
Güneş Sigorta 2,52 -3,82 15,60
Halk GMYO 1,55 -1,27 27,05
Halk Sigorta 3,59 -0,55 81,31
Hatay Tekstil 9,07 -3,82 32,02
Hedef Girişim 2,24 -5,88 -14,18
Hektaş 9,65 -3,50 20,32
HUB Girişim 26,32 -4,98 180,34
Hürriyet Gzt. 1,26 -2,33 10,53
ICBC Turkey Bank 4,27 -3,17 -18,98
İdealist Danışmanlık 3,02 -2,58 -9,04
İdealist GMYO 3,08 -1,91 0,65
İhlas Ev Aletleri 4,00 6,95 27,80
İhlas Gayrimenkul 1,30 -2,99 8,33
İhlas Gazetecilik 3,90 -2,50 -42,73
İhlas Holding 0,78 -1,27 -14,29
İhlas Yayın Holding 1,05 -1,87 2,94
İndeks Bilgisayar 10,30 -3,29 6,19
Info Yatırım 7,91 -14,95 -11,12
İntema 10,01 -4,67 8,10
İpek Doğal Enerji 9,29 -0,54 20,34
İskenderun Demir Çelik 7,35 2,08 -8,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

Kaynak: AA

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