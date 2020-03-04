04.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:46

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,14 -4,46 15,05 Acıpayam Selüloz 6,67 2,77 4,71 Adana Çimento (A) 8,87 -0,11 -8,65 Adana Çimento (B) 6,63 -1,63 -7,01 Adana Çimento (C) 1,98 -1,00 -11,21 Adel Kalemcilik 13,68 -1,44 -12,87 Adese Alışveriş Ticaret 1,48 -5,13 3,62 Afyon Çimento 6,64 0,61 5,73 Ak Enerji 1,08 0,00 -0,92 Akbank 7,48 3,46 -7,77 Akçansa 9,57 -1,14 -4,68 Akdenız Güvenlık Hız. 1,97 -2,48 -6,64 Akfen GMYO 3,74 -2,60 -7,65 Akın Tekstil 13,44 -3,03 -2,54 Akiş GMYO 3,98 -1,24 -1,49 Akmerkez GMYO 25,72 -0,77 8,61 Aksa 7,66 -1,92 -2,15 Aksa Enerji 3,80 -3,55 0,00 Aksigorta 6,57 0,31 7,88 Aksu Enerji 10,35 -3,81 -30,40 Alarko Carrıer 52,55 -3,31 -12,42 Alarko GMYO 14,40 -3,68 -5,15 Alarko Holding 5,48 -2,32 -7,90 Albaraka Türk 1,42 -2,74 -7,19 Alcatel Lucent Teletaş 22,40 -3,78 86,05 Alkim Kağıt 6,44 -2,42 15,41 Alkim Kimya 50,35 -0,69 31,39 Altınyağ 0,77 0,00 87,80 Altınyunus Çeşme 11,23 -2,01 12,41 Anadolu Cam 3,86 -1,03 -11,47 Anadolu Efes 22,60 -0,62 -2,08 Anadolu Grubu Holding 16,51 -5,66 -6,14 Anadolu Hayat Emek. 7,56 -1,18 10,53 Anadolu Isuzu 11,62 -2,60 -4,52 Anadolu Sigorta 4,97 -0,60 12,95 Anel Elektrik 3,01 -1,95 -6,23 Arçelik 19,08 0,95 -8,45 ARD Bilişim Teknolojileri 15,50 -2,94 Arena Bilgisayar 10,96 -5,68 45,55 Armada Bilgisayar 19,15 -1,29 16,84 Arsan Tekstil 5,18 -1,15 44,69 Artı Yatırım Holding 0,88 1,15 8,64 Aselsan 29,78 -2,30 42,22 Aslan Çimento 35,56 -0,95 -11,01 Ata GMYO 3,88 1,04 -14,35 Atakule GMYO 1,90 -1,55 -1,04 Atlantis Yatırım Holding 1,35 -2,17 35,00 Atlas Yat. Ort. 1,68 -0,59 16,67 AvivaSA Emeklilik Hayat 15,20 0,73 9,04 Avrasya GMYO 1,94 -7,62 28,48 Avrasya Petrol ve Tur. 1,88 -3,09 3,30 Avrasya Stratejik GMYF 1.318,90 2,57 Avrupa Yatırım Holding 1,39 -1,42 -9,74 Ayen Enerji 3,28 -2,09 -5,48 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,62 0,77 19,63 Aygaz 11,95 0,42 -6,93 Bagfaş 13,91 -2,04 -17,30 Bak Ambalaj 6,43 -1,08 -12,52 Balatacılar Balatacılık 3,09 6,55 149,19 Bantaş Ambalaj 2,85 -1,04 13,10 Banvit 18,39 -2,75 -0,97 Baştaş Başkent Çimento 2,99 0,00 15,44 Batı Çimento 3,52 -1,40 6,34 Batısöke Çimento 1,29 -1,53 -1,53 Bera Holding 3,67 -3,17 -4,68 Berkosan Yalıtım 2,68 -3,25 -2,19 Beşiktaş Futbol Yat. 2,57 -3,38 4,90 Beyaz Filo 3,60 -2,96 13,92 Bilici Yatırım 7,70 2,67 76,20 Bim Mağazalar 48,84 1,75 4,67 Birko Mensucat 0,35 0,00 12,90 Birlik Mensucat 1,26 -1,56 10,53 Bizim Mağazaları 8,92 -2,51 -20,14 Bolu Çimento 4,10 -0,73 -12,77 Bomonti Elektrik 1,41 0,00 10,16 Borusan Mannesmann 10,18 -6,52 -11,09 Borusan Yat. Paz. 66,00 -6,78 6,71 Bosch Fren Sistemleri 255,10 -2,63 -12,00 Bossa 9,80 -3,45 21,59 Brisa 8,95 -1,21 -5,89 Burçelik 6,64 0,45 14,29 Burçelik Vana 14,56 -5,39 49,95 Bursa Çimento 3,62 -1,09 -9,58 Carrefoursa 7,04 2,47 49,47 Casa Emtia Petrol 10,20 -2,39 8,63 Ceo Event Medya 6,60 -4,35 -19,90 Coca Cola İçecek 44,58 0,91 15,19 Cosmos Yat. Holding 2,38 -1,65 16,67 Credıtwest Faktorıng 2,35 -1,67 -18,40 Çelebi 91,15 4,17 -10,72 Çelik Halat 8,96 -5,19 37,85 Çemaş Döküm 1,22 -2,40 -2,67 Çemtaş 6,44 -4,59 -22,22 Çimbeton 39,08 -3,60 -5,28 Çimentaş 13,99 -1,13 -6,73 Çimsa 9,39 -1,16 3,41 Çuhadaroğlu Metal 3,13 -3,40 -1,88 Dagi Giyim 2,79 -4,12 11,60 Dagi Yatırım Holding 3,34 -1,47 47,79 Dardanel 5,17 2,17 36,41 Datagate Bilgisayar 8,30 4,01 6,27 Demısaş Döküm 3,58 -4,02 2,87 Denge Holding 1,27 -1,55 -7,30 Deniz GMYO 4,58 -1,29 -9,31 Denizli Cam 7,95 1,79 -4,68 Derimod 7,32 -6,51 2,52 Derlüks Deri 3,44 -4,18 -15,69 Desa Deri 5,15 -3,92 13,44 Despec Bilgisayar 5,11 -3,58 20,52 Deva Holding 9,80 -1,11 9,01 Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 1,39 -6,41 Ditaş Doğan 11,93 0,42 24,79 DO-CO 523,50 -2,15 -7,18 Doğan Burda 4,70 -1,26 -22,57 Doğan Holding 1,78 -1,66 -3,26 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,95 -3,94 18,18 Doğusan 2,04 -2,39 -1,92 Doğuş GMYO 5,97 -1,65 31,79 Doğuş Otomotiv 10,17 -2,21 6,83 Döktaş Dökümcülük 24,90 -4,96 -21,32 Duran Doğan Basım 16,75 -6,69 19,30 Dyo Boya 5,38 -4,27 9,80 Eczacıbaşı İlaç 3,92 -1,26 5,66 Eczacıbaşı Yatırım 11,55 -2,94 14,24 Edip Gayrimenkul 2,10 -4,11 51,08 Ege Endüstri 655,00 -1,21 12,83 Ege Gübre 47,92 -2,60 -3,78 Ege Profil 13,25 1,22 10,69 Ege Seramik 4,60 -1,71 23,99 Egeli & Co Tarım Girişim 0,36 -7,69 12,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,51 -8,93 30,77 Egeli&Co Yatırım Holding 0,34 -8,11 70,00 Egeplast 14,30 -2,05 14,40 Ekiz Kimya 1,26 -1,56 106,56 Emek Elektrik 1,81 -2,16 13,84 Eminiş Ambalaj 2,24 3,70 47,37 Emlak Konut GMYO 1,47 -1,34 0,68 Enerjisa Enerji 8,52 0,83 15,29 Enka İnşaat 6,63 2,31 3,27 Erbosan 20,60 -1,25 -17,53 Ereğli Demir Çelik 8,30 -2,47 -8,19 Ersu Gıda 3,22 -4,17 55,56 Escort Teknoloji 3,00 -3,23 115,83 Etiler Gıda 2,08 4,52 -15,10 Euro Kapital Yat. Ort. 1,55 -3,13 -7,19 Euro Trend Yat. Ort. 1,24 -0,80 -0,80 Euro Yat. Ort. 1,23 -0,81 4,24 Euro Yatırım Holding 1,45 -1,36 -3,33 Fenerbahçe Futbol 11,56 -3,10 -20,11 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,98 -3,40 -12,91 F-M İzmit Piston 45,46 -3,07 -8,86 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,75 -2,76 0,78 Ford Otosan 76,35 -2,30 7,76 Formet Çelik Kapı 2,22 0,91 -26,00 Frigo Pak Gıda 10,30 -6,36 -20,52 Galatasaray Sportif 3,40 -4,49 67,49 Garanti Bankası 10,36 1,67 -7,00 Garanti Faktoring 5,01 19,86 29,46 Garanti Yat. Ort. 1,65 -4,07 52,78 Gedik Y. Men. Değ. 14,14 3,97 152,50 Gedik Yatırım Holding 20,34 -6,87 164,50 Gediz Ambalaj 7,50 2,04 10,95 Gentaş 2,37 -3,27 8,22 Gersan Elektrik 3,18 -3,64 -0,31 Global Men. Değ. 2,49 -3,11 32,45 Global Yat. Holding 3,56 -4,56 -26,90 Good-Year 4,62 -2,12 14,07 Göltaş Çimento 14,33 -2,18 -19,45 Gözde Girişim 3,80 -4,04 -26,07 GSD Denizcilik 2,52 -4,55 -1,56 GSD Holding 1,53 -3,16 2,68 Gübre Fabrik. 18,55 -2,16 105,20 Güler Yat. Holding 1,69 -2,87 -16,75 Güneş Sigorta 2,63 -0,75 20,64 Halk GMYO 1,48 -2,63 21,31 Halk Sigorta 3,29 6,47 66,16 Hatay Tekstil 9,59 -5,52 39,59 Hedef Girişim 2,35 -4,08 -9,96 Hektaş 9,96 -4,05 24,19 HUB Girişim 28,14 -5,38 199,72 Hürriyet Gzt. 1,22 4,27 7,02 ICBC Turkey Bank 4,46 -2,41 -15,37 İdealist Danışmanlık 3,10 -3,73 -6,63 İdealist GMYO 3,12 -1,27 1,96 İhlas Ev Aletleri 3,69 -2,38 17,89 İhlas Gayrimenkul 1,32 -4,35 10,00 İhlas Gazetecilik 4,14 -0,24 -39,21 İhlas Holding 0,78 -3,70 -14,29 İhlas Yayın Holding 1,07 -6,96 4,90 İndeks Bilgisayar 10,55 -3,83 8,76 Info Yatırım 9,20 0,00 3,37 İntema 10,40 -2,26 12,31 İpek Doğal Enerji 9,36 -3,31 21,24 İskenderun Demir Çelik 7,05 -2,76 -11,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA