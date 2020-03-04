Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
04.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:46
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,14
|-4,46
|15,05
|Acıpayam Selüloz
|6,67
|2,77
|4,71
|Adana Çimento (A)
|8,87
|-0,11
|-8,65
|Adana Çimento (B)
|6,63
|-1,63
|-7,01
|Adana Çimento (C)
|1,98
|-1,00
|-11,21
|Adel Kalemcilik
|13,68
|-1,44
|-12,87
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,48
|-5,13
|3,62
|Afyon Çimento
|6,64
|0,61
|5,73
|Ak Enerji
|1,08
|0,00
|-0,92
|Akbank
|7,48
|3,46
|-7,77
|Akçansa
|9,57
|-1,14
|-4,68
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,97
|-2,48
|-6,64
|Akfen GMYO
|3,74
|-2,60
|-7,65
|Akın Tekstil
|13,44
|-3,03
|-2,54
|Akiş GMYO
|3,98
|-1,24
|-1,49
|Akmerkez GMYO
|25,72
|-0,77
|8,61
|Aksa
|7,66
|-1,92
|-2,15
|Aksa Enerji
|3,80
|-3,55
|0,00
|Aksigorta
|6,57
|0,31
|7,88
|Aksu Enerji
|10,35
|-3,81
|-30,40
|Alarko Carrıer
|52,55
|-3,31
|-12,42
|Alarko GMYO
|14,40
|-3,68
|-5,15
|Alarko Holding
|5,48
|-2,32
|-7,90
|Albaraka Türk
|1,42
|-2,74
|-7,19
|Alcatel Lucent Teletaş
|22,40
|-3,78
|86,05
|Alkim Kağıt
|6,44
|-2,42
|15,41
|Alkim Kimya
|50,35
|-0,69
|31,39
|Altınyağ
|0,77
|0,00
|87,80
|Altınyunus Çeşme
|11,23
|-2,01
|12,41
|Anadolu Cam
|3,86
|-1,03
|-11,47
|Anadolu Efes
|22,60
|-0,62
|-2,08
|Anadolu Grubu Holding
|16,51
|-5,66
|-6,14
|Anadolu Hayat Emek.
|7,56
|-1,18
|10,53
|Anadolu Isuzu
|11,62
|-2,60
|-4,52
|Anadolu Sigorta
|4,97
|-0,60
|12,95
|Anel Elektrik
|3,01
|-1,95
|-6,23
|Arçelik
|19,08
|0,95
|-8,45
|ARD Bilişim Teknolojileri
|15,50
|-2,94
|Arena Bilgisayar
|10,96
|-5,68
|45,55
|Armada Bilgisayar
|19,15
|-1,29
|16,84
|Arsan Tekstil
|5,18
|-1,15
|44,69
|Artı Yatırım Holding
|0,88
|1,15
|8,64
|Aselsan
|29,78
|-2,30
|42,22
|Aslan Çimento
|35,56
|-0,95
|-11,01
|Ata GMYO
|3,88
|1,04
|-14,35
|Atakule GMYO
|1,90
|-1,55
|-1,04
|Atlantis Yatırım Holding
|1,35
|-2,17
|35,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,68
|-0,59
|16,67
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,20
|0,73
|9,04
|Avrasya GMYO
|1,94
|-7,62
|28,48
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,88
|-3,09
|3,30
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.318,90
|2,57
|Avrupa Yatırım Holding
|1,39
|-1,42
|-9,74
|Ayen Enerji
|3,28
|-2,09
|-5,48
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,62
|0,77
|19,63
|Aygaz
|11,95
|0,42
|-6,93
|Bagfaş
|13,91
|-2,04
|-17,30
|Bak Ambalaj
|6,43
|-1,08
|-12,52
|Balatacılar Balatacılık
|3,09
|6,55
|149,19
|Bantaş Ambalaj
|2,85
|-1,04
|13,10
|Banvit
|18,39
|-2,75
|-0,97
|Baştaş Başkent Çimento
|2,99
|0,00
|15,44
|Batı Çimento
|3,52
|-1,40
|6,34
|Batısöke Çimento
|1,29
|-1,53
|-1,53
|Bera Holding
|3,67
|-3,17
|-4,68
|Berkosan Yalıtım
|2,68
|-3,25
|-2,19
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,57
|-3,38
|4,90
|Beyaz Filo
|3,60
|-2,96
|13,92
|Bilici Yatırım
|7,70
|2,67
|76,20
|Bim Mağazalar
|48,84
|1,75
|4,67
|Birko Mensucat
|0,35
|0,00
|12,90
|Birlik Mensucat
|1,26
|-1,56
|10,53
|Bizim Mağazaları
|8,92
|-2,51
|-20,14
|Bolu Çimento
|4,10
|-0,73
|-12,77
|Bomonti Elektrik
|1,41
|0,00
|10,16
|Borusan Mannesmann
|10,18
|-6,52
|-11,09
|Borusan Yat. Paz.
|66,00
|-6,78
|6,71
|Bosch Fren Sistemleri
|255,10
|-2,63
|-12,00
|Bossa
|9,80
|-3,45
|21,59
|Brisa
|8,95
|-1,21
|-5,89
|Burçelik
|6,64
|0,45
|14,29
|Burçelik Vana
|14,56
|-5,39
|49,95
|Bursa Çimento
|3,62
|-1,09
|-9,58
|Carrefoursa
|7,04
|2,47
|49,47
|Casa Emtia Petrol
|10,20
|-2,39
|8,63
|Ceo Event Medya
|6,60
|-4,35
|-19,90
|Coca Cola İçecek
|44,58
|0,91
|15,19
|Cosmos Yat. Holding
|2,38
|-1,65
|16,67
|Credıtwest Faktorıng
|2,35
|-1,67
|-18,40
|Çelebi
|91,15
|4,17
|-10,72
|Çelik Halat
|8,96
|-5,19
|37,85
|Çemaş Döküm
|1,22
|-2,40
|-2,67
|Çemtaş
|6,44
|-4,59
|-22,22
|Çimbeton
|39,08
|-3,60
|-5,28
|Çimentaş
|13,99
|-1,13
|-6,73
|Çimsa
|9,39
|-1,16
|3,41
|Çuhadaroğlu Metal
|3,13
|-3,40
|-1,88
|Dagi Giyim
|2,79
|-4,12
|11,60
|Dagi Yatırım Holding
|3,34
|-1,47
|47,79
|Dardanel
|5,17
|2,17
|36,41
|Datagate Bilgisayar
|8,30
|4,01
|6,27
|Demısaş Döküm
|3,58
|-4,02
|2,87
|Denge Holding
|1,27
|-1,55
|-7,30
|Deniz GMYO
|4,58
|-1,29
|-9,31
|Denizli Cam
|7,95
|1,79
|-4,68
|Derimod
|7,32
|-6,51
|2,52
|Derlüks Deri
|3,44
|-4,18
|-15,69
|Desa Deri
|5,15
|-3,92
|13,44
|Despec Bilgisayar
|5,11
|-3,58
|20,52
|Deva Holding
|9,80
|-1,11
|9,01
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,73
|1,39
|-6,41
|Ditaş Doğan
|11,93
|0,42
|24,79
|DO-CO
|523,50
|-2,15
|-7,18
|Doğan Burda
|4,70
|-1,26
|-22,57
|Doğan Holding
|1,78
|-1,66
|-3,26
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,95
|-3,94
|18,18
|Doğusan
|2,04
|-2,39
|-1,92
|Doğuş GMYO
|5,97
|-1,65
|31,79
|Doğuş Otomotiv
|10,17
|-2,21
|6,83
|Döktaş Dökümcülük
|24,90
|-4,96
|-21,32
|Duran Doğan Basım
|16,75
|-6,69
|19,30
|Dyo Boya
|5,38
|-4,27
|9,80
|Eczacıbaşı İlaç
|3,92
|-1,26
|5,66
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,55
|-2,94
|14,24
|Edip Gayrimenkul
|2,10
|-4,11
|51,08
|Ege Endüstri
|655,00
|-1,21
|12,83
|Ege Gübre
|47,92
|-2,60
|-3,78
|Ege Profil
|13,25
|1,22
|10,69
|Ege Seramik
|4,60
|-1,71
|23,99
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,36
|-7,69
|12,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,51
|-8,93
|30,77
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,34
|-8,11
|70,00
|Egeplast
|14,30
|-2,05
|14,40
|Ekiz Kimya
|1,26
|-1,56
|106,56
|Emek Elektrik
|1,81
|-2,16
|13,84
|Eminiş Ambalaj
|2,24
|3,70
|47,37
|Emlak Konut GMYO
|1,47
|-1,34
|0,68
|Enerjisa Enerji
|8,52
|0,83
|15,29
|Enka İnşaat
|6,63
|2,31
|3,27
|Erbosan
|20,60
|-1,25
|-17,53
|Ereğli Demir Çelik
|8,30
|-2,47
|-8,19
|Ersu Gıda
|3,22
|-4,17
|55,56
|Escort Teknoloji
|3,00
|-3,23
|115,83
|Etiler Gıda
|2,08
|4,52
|-15,10
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,55
|-3,13
|-7,19
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,24
|-0,80
|-0,80
|Euro Yat. Ort.
|1,23
|-0,81
|4,24
|Euro Yatırım Holding
|1,45
|-1,36
|-3,33
|Fenerbahçe Futbol
|11,56
|-3,10
|-20,11
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,98
|-3,40
|-12,91
|F-M İzmit Piston
|45,46
|-3,07
|-8,86
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,75
|-2,76
|0,78
|Ford Otosan
|76,35
|-2,30
|7,76
|Formet Çelik Kapı
|2,22
|0,91
|-26,00
|Frigo Pak Gıda
|10,30
|-6,36
|-20,52
|Galatasaray Sportif
|3,40
|-4,49
|67,49
|Garanti Bankası
|10,36
|1,67
|-7,00
|Garanti Faktoring
|5,01
|19,86
|29,46
|Garanti Yat. Ort.
|1,65
|-4,07
|52,78
|Gedik Y. Men. Değ.
|14,14
|3,97
|152,50
|Gedik Yatırım Holding
|20,34
|-6,87
|164,50
|Gediz Ambalaj
|7,50
|2,04
|10,95
|Gentaş
|2,37
|-3,27
|8,22
|Gersan Elektrik
|3,18
|-3,64
|-0,31
|Global Men. Değ.
|2,49
|-3,11
|32,45
|Global Yat. Holding
|3,56
|-4,56
|-26,90
|Good-Year
|4,62
|-2,12
|14,07
|Göltaş Çimento
|14,33
|-2,18
|-19,45
|Gözde Girişim
|3,80
|-4,04
|-26,07
|GSD Denizcilik
|2,52
|-4,55
|-1,56
|GSD Holding
|1,53
|-3,16
|2,68
|Gübre Fabrik.
|18,55
|-2,16
|105,20
|Güler Yat. Holding
|1,69
|-2,87
|-16,75
|Güneş Sigorta
|2,63
|-0,75
|20,64
|Halk GMYO
|1,48
|-2,63
|21,31
|Halk Sigorta
|3,29
|6,47
|66,16
|Hatay Tekstil
|9,59
|-5,52
|39,59
|Hedef Girişim
|2,35
|-4,08
|-9,96
|Hektaş
|9,96
|-4,05
|24,19
|HUB Girişim
|28,14
|-5,38
|199,72
|Hürriyet Gzt.
|1,22
|4,27
|7,02
|ICBC Turkey Bank
|4,46
|-2,41
|-15,37
|İdealist Danışmanlık
|3,10
|-3,73
|-6,63
|İdealist GMYO
|3,12
|-1,27
|1,96
|İhlas Ev Aletleri
|3,69
|-2,38
|17,89
|İhlas Gayrimenkul
|1,32
|-4,35
|10,00
|İhlas Gazetecilik
|4,14
|-0,24
|-39,21
|İhlas Holding
|0,78
|-3,70
|-14,29
|İhlas Yayın Holding
|1,07
|-6,96
|4,90
|İndeks Bilgisayar
|10,55
|-3,83
|8,76
|Info Yatırım
|9,20
|0,00
|3,37
|İntema
|10,40
|-2,26
|12,31
|İpek Doğal Enerji
|9,36
|-3,31
|21,24
|İskenderun Demir Çelik
|7,05
|-2,76
|-11,99
(Sürecek)
Kaynak: AA