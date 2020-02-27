27.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:48

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,09 -9,13 12,37 Acıpayam Selüloz 6,55 -4,80 2,83 Adana Çimento (A) 8,74 -4,27 -9,99 Adana Çimento (B) 6,50 -7,14 -8,84 Adana Çimento (C) 1,97 -1,50 -11,66 Adel Kalemcilik 14,03 -2,64 -10,64 Adese Alışveriş Ticaret 1,46 -6,41 2,22 Afyon Çimento 6,50 -4,69 3,50 Ak Enerji 1,01 -5,61 -7,34 Akbank 7,21 -4,88 -11,10 Akçansa 9,32 -4,51 -7,17 Akdenız Güvenlık Hız. 1,93 -7,21 -8,53 Akfen GMYO 3,60 -6,49 -11,11 Akın Tekstil 13,32 -5,40 -3,41 Akiş GMYO 3,77 -5,51 -6,68 Akmerkez GMYO 25,90 -6,50 9,37 Aksa 7,89 -3,19 0,78 Aksa Enerji 3,51 -7,14 -7,63 Aksigorta 6,52 -3,26 7,06 Aksu Enerji 10,50 -6,91 -29,39 Alarko Carrıer 57,15 -6,92 -4,75 Alarko GMYO 15,23 -14,44 0,31 Alarko Holding 5,85 -3,94 -1,68 Albaraka Türk 1,42 -7,19 -7,19 Alcatel Lucent Teletaş 20,68 -6,85 71,76 Alkim Kağıt 6,48 -1,07 16,13 Alkim Kimya 48,96 -4,75 27,77 Altınyağ 0,77 4,05 87,80 Altınyunus Çeşme 11,26 7,03 12,71 Anadolu Cam 3,88 -4,20 -11,01 Anadolu Efes 24,32 0,08 5,37 Anadolu Grubu Holding 16,33 -5,44 -7,16 Anadolu Hayat Emek. 7,42 -1,07 8,48 Anadolu Isuzu 10,76 -2,62 -11,59 Anadolu Sigorta 4,84 -3,20 10,00 Anel Elektrik 2,93 -2,98 -8,72 Arçelik 18,86 -2,48 -9,50 ARD Bilişim Teknolojileri 13,90 -4,66 Arena Bilgisayar 10,28 -8,46 36,52 Armada Bilgisayar 18,80 -5,39 14,70 Arsan Tekstil 4,70 -2,89 31,28 Artı Yatırım Holding 0,89 -5,32 9,88 Aselsan 27,98 -3,52 33,62 Aslan Çimento 35,14 -0,96 -12,06 Ata GMYO 3,76 -2,08 -17,00 Atakule GMYO 1,90 -5,94 -1,04 Atlantis Yatırım Holding 1,36 -5,56 36,00 Atlas Yat. Ort. 1,41 -8,44 -2,08 AvivaSA Emeklilik Hayat 15,20 0,66 9,04 Avrasya GMYO 1,71 -9,04 13,25 Avrasya Petrol ve Tur. 1,73 -8,47 -4,95 Avrasya Stratejik GMYF 1.318,60 0,01 2,54 Avrupa Yatırım Holding 1,39 -4,79 -9,74 Ayen Enerji 3,31 -7,02 -4,61 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,52 -6,32 15,07 Aygaz 11,81 -5,52 -8,02 Bagfaş 16,04 -5,98 -4,64 Bak Ambalaj 6,61 -5,57 -10,07 Balatacılar Balatacılık 2,66 7,26 114,52 Bantaş Ambalaj 2,85 -8,65 13,10 Banvit 19,00 -3,06 2,32 Baştaş Başkent Çimento 2,97 -8,33 14,67 Batı Çimento 3,37 -3,99 1,81 Batısöke Çimento 1,31 -8,39 0,00 Bera Holding 3,71 -6,55 -3,64 Berkosan Yalıtım 2,68 -7,27 -2,19 Beşiktaş Futbol Yat. 2,52 -9,35 2,86 Beyaz Filo 3,48 -3,33 10,13 Bilici Yatırım 7,25 -1,89 65,90 Bim Mağazalar 47,82 -1,16 2,49 Birko Mensucat 0,34 -8,11 9,68 Birlik Mensucat 1,27 -5,93 11,40 Bizim Mağazaları 9,05 -3,31 -18,98 Bolu Çimento 4,03 -3,82 -14,26 Bomonti Elektrik 1,38 0,73 7,81 Borusan Mannesmann 10,91 -16,72 -4,72 Borusan Yat. Paz. 67,95 -6,79 9,86 Bosch Fren Sistemleri 258,10 -1,75 -10,97 Bossa 9,30 -8,64 15,38 Brisa 8,92 -5,51 -6,20 Burçelik 6,54 -13,49 12,56 Burçelik Vana 15,49 0,00 59,53 Bursa Çimento 3,66 -5,67 -8,58 Carrefoursa 5,70 -9,81 21,02 Ceo Event Medya 6,70 -5,77 -18,69 Coca Cola İçecek 46,00 3,60 18,86 Cosmos Yat. Holding 2,28 -2,56 11,76 Credıtwest Faktorıng 2,40 0,42 -16,67 Çelebi 85,00 -4,33 -16,75 Çelik Halat 9,36 -3,31 44,00 Çemaş Döküm 1,22 -5,43 -2,67 Çemtaş 6,73 -5,08 -18,72 Çimbeton 39,20 -6,67 -4,99 Çimentaş 14,06 -1,47 -6,27 Çimsa 9,05 -2,58 -0,33 Çuhadaroğlu Metal 3,22 -6,12 0,94 Dagi Giyim 2,83 -9,00 13,20 Dagi Yatırım Holding 2,96 -2,95 30,97 Dardanel 4,79 -6,63 26,39 Datagate Bilgisayar 7,85 -6,66 0,51 Demısaş Döküm 4,06 -2,87 16,67 Denge Holding 1,26 -4,55 -8,03 Deniz GMYO 4,54 -6,97 -10,10 Denizli Cam 7,60 -5,35 -8,87 Derimod 8,08 -2,53 13,17 Derlüks Deri 3,36 -9,92 -17,65 Desa Deri 5,14 -9,98 13,22 Despec Bilgisayar 5,02 -6,17 18,40 Deva Holding 9,95 -4,78 10,68 Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 -2,70 -7,69 Ditaş Doğan 12,41 -1,59 29,81 DO-CO 545,00 -4,17 -3,37 Doğan Burda 4,83 -3,78 -20,43 Doğan Holding 1,82 -5,21 -1,09 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,90 -7,77 15,15 Doğusan 2,12 -7,83 1,92 Doğuş GMYO 6,00 -4,76 32,45 Doğuş Otomotiv 10,13 -6,81 6,41 Döktaş Dökümcülük 41,04 -8,02 -23,93 Duran Doğan Basım 17,38 -2,08 23,79 Dyo Boya 4,90 -8,75 0,00 Eczacıbaşı İlaç 3,91 -5,10 5,39 Eczacıbaşı Yatırım 11,59 -5,77 14,64 Edip Gayrimenkul 2,01 -9,87 44,60 Ege Endüstri 679,00 -2,96 16,97 Ege Gübre 51,35 3,74 3,11 Ege Profil 13,12 -5,07 9,61 Ege Seramik 4,51 -6,43 21,56 Egeli & Co Tarım Girişim 0,34 -5,56 6,25 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,51 -8,93 30,77 Egeli&Co Yatırım Holding 0,34 -5,56 70,00 Egeplast 13,96 -6,50 11,68 Ekiz Kimya 1,24 9,73 103,28 Emek Elektrik 1,76 -5,88 10,69 Eminiş Ambalaj 2,35 2,17 54,61 Emlak Konut GMYO 1,47 -3,29 0,68 Enerjisa Enerji 7,91 -3,65 7,04 Enka İnşaat 6,54 -2,68 1,87 Erbosan 21,06 -2,23 -15,69 Ereğli Demir Çelik 8,55 -4,15 -5,42 Ersu Gıda 3,11 -5,76 50,24 Escort Teknoloji 2,94 -6,37 111,51 Etiler Gıda 2,05 -4,65 -16,33 Euro Kapital Yat. Ort. 1,57 -7,65 -5,99 Euro Trend Yat. Ort. 1,23 -6,11 -1,60 Euro Yat. Ort. 1,21 -6,92 2,54 Euro Yatırım Holding 1,43 -4,67 -4,67 Fenerbahçe Futbol 12,14 -9,06 -16,10 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,13 -6,35 -9,63 F-M İzmit Piston 48,00 4,08 -3,77 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,68 -5,19 -0,13 Ford Otosan 76,85 -3,70 8,47 Formet Çelik Kapı 2,25 0,00 -25,00 Frigo Pak Gıda 10,50 -3,23 -18,98 Galatasaray Sportif 3,63 -7,63 78,82 Garanti Bankası 10,19 -4,14 -8,53 Garanti Faktoring 4,05 -6,03 4,65 Garanti Yat. Ort. 1,60 -5,33 48,15 Gedik Y. Men. Değ. 12,96 3,27 131,43 Gedik Yatırım Holding 19,52 -14,76 153,84 Gediz Ambalaj 7,24 -6,34 7,10 Gentaş 2,43 -5,81 10,96 Gersan Elektrik 3,28 -6,82 2,82 Global Men. Değ. 2,29 -4,98 21,81 Global Yat. Holding 3,68 -8,23 -24,44 Good-Year 4,59 -4,37 13,33 Göltaş Çimento 14,88 -5,94 -16,36 Gözde Girişim 3,88 -7,84 -24,51 GSD Denizcilik 2,53 -6,99 -1,17 GSD Holding 1,52 -7,88 2,01 Gübre Fabrik. 17,20 -6,01 90,27 Güler Yat. Holding 1,71 -7,07 -15,76 Güneş Sigorta 2,58 -5,15 18,35 Halk GMYO 1,47 -5,16 20,49 Halk Sigorta 3,24 -10,00 63,64 Hatay Tekstil 10,12 4,01 47,31 Hedef Girişim 2,43 -8,30 -6,90 Hektaş 9,98 -3,85 24,44 HUB Girişim 34,20 -4,63 146,40 Hürriyet Gzt. 1,13 -3,42 -0,88 ICBC Turkey Bank 4,57 -6,73 -13,28 İdealist Danışmanlık 3,04 -2,56 -8,43 İdealist GMYO 3,23 -4,15 5,56 İhlas Ev Aletleri 3,63 -4,47 15,97 İhlas Gayrimenkul 1,29 -3,01 7,50 İhlas Gazetecilik 4,00 -2,44 -41,26 İhlas Holding 0,78 -7,14 -14,29 İhlas Yayın Holding 1,15 -12,21 12,75 İndeks Bilgisayar 10,88 -6,04 12,16 Info Yatırım 9,20 1,10 3,37 İntema 9,52 -6,76 2,81 İpek Doğal Enerji 9,75 -6,97 26,30 İskenderun Demir Çelik 7,24 -1,63 -9,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA