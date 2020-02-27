Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
27.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:48
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,09
|-9,13
|12,37
|Acıpayam Selüloz
|6,55
|-4,80
|2,83
|Adana Çimento (A)
|8,74
|-4,27
|-9,99
|Adana Çimento (B)
|6,50
|-7,14
|-8,84
|Adana Çimento (C)
|1,97
|-1,50
|-11,66
|Adel Kalemcilik
|14,03
|-2,64
|-10,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,46
|-6,41
|2,22
|Afyon Çimento
|6,50
|-4,69
|3,50
|Ak Enerji
|1,01
|-5,61
|-7,34
|Akbank
|7,21
|-4,88
|-11,10
|Akçansa
|9,32
|-4,51
|-7,17
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,93
|-7,21
|-8,53
|Akfen GMYO
|3,60
|-6,49
|-11,11
|Akın Tekstil
|13,32
|-5,40
|-3,41
|Akiş GMYO
|3,77
|-5,51
|-6,68
|Akmerkez GMYO
|25,90
|-6,50
|9,37
|Aksa
|7,89
|-3,19
|0,78
|Aksa Enerji
|3,51
|-7,14
|-7,63
|Aksigorta
|6,52
|-3,26
|7,06
|Aksu Enerji
|10,50
|-6,91
|-29,39
|Alarko Carrıer
|57,15
|-6,92
|-4,75
|Alarko GMYO
|15,23
|-14,44
|0,31
|Alarko Holding
|5,85
|-3,94
|-1,68
|Albaraka Türk
|1,42
|-7,19
|-7,19
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,68
|-6,85
|71,76
|Alkim Kağıt
|6,48
|-1,07
|16,13
|Alkim Kimya
|48,96
|-4,75
|27,77
|Altınyağ
|0,77
|4,05
|87,80
|Altınyunus Çeşme
|11,26
|7,03
|12,71
|Anadolu Cam
|3,88
|-4,20
|-11,01
|Anadolu Efes
|24,32
|0,08
|5,37
|Anadolu Grubu Holding
|16,33
|-5,44
|-7,16
|Anadolu Hayat Emek.
|7,42
|-1,07
|8,48
|Anadolu Isuzu
|10,76
|-2,62
|-11,59
|Anadolu Sigorta
|4,84
|-3,20
|10,00
|Anel Elektrik
|2,93
|-2,98
|-8,72
|Arçelik
|18,86
|-2,48
|-9,50
|ARD Bilişim Teknolojileri
|13,90
|-4,66
|Arena Bilgisayar
|10,28
|-8,46
|36,52
|Armada Bilgisayar
|18,80
|-5,39
|14,70
|Arsan Tekstil
|4,70
|-2,89
|31,28
|Artı Yatırım Holding
|0,89
|-5,32
|9,88
|Aselsan
|27,98
|-3,52
|33,62
|Aslan Çimento
|35,14
|-0,96
|-12,06
|Ata GMYO
|3,76
|-2,08
|-17,00
|Atakule GMYO
|1,90
|-5,94
|-1,04
|Atlantis Yatırım Holding
|1,36
|-5,56
|36,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,41
|-8,44
|-2,08
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,20
|0,66
|9,04
|Avrasya GMYO
|1,71
|-9,04
|13,25
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,73
|-8,47
|-4,95
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.318,60
|0,01
|2,54
|Avrupa Yatırım Holding
|1,39
|-4,79
|-9,74
|Ayen Enerji
|3,31
|-7,02
|-4,61
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,52
|-6,32
|15,07
|Aygaz
|11,81
|-5,52
|-8,02
|Bagfaş
|16,04
|-5,98
|-4,64
|Bak Ambalaj
|6,61
|-5,57
|-10,07
|Balatacılar Balatacılık
|2,66
|7,26
|114,52
|Bantaş Ambalaj
|2,85
|-8,65
|13,10
|Banvit
|19,00
|-3,06
|2,32
|Baştaş Başkent Çimento
|2,97
|-8,33
|14,67
|Batı Çimento
|3,37
|-3,99
|1,81
|Batısöke Çimento
|1,31
|-8,39
|0,00
|Bera Holding
|3,71
|-6,55
|-3,64
|Berkosan Yalıtım
|2,68
|-7,27
|-2,19
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,52
|-9,35
|2,86
|Beyaz Filo
|3,48
|-3,33
|10,13
|Bilici Yatırım
|7,25
|-1,89
|65,90
|Bim Mağazalar
|47,82
|-1,16
|2,49
|Birko Mensucat
|0,34
|-8,11
|9,68
|Birlik Mensucat
|1,27
|-5,93
|11,40
|Bizim Mağazaları
|9,05
|-3,31
|-18,98
|Bolu Çimento
|4,03
|-3,82
|-14,26
|Bomonti Elektrik
|1,38
|0,73
|7,81
|Borusan Mannesmann
|10,91
|-16,72
|-4,72
|Borusan Yat. Paz.
|67,95
|-6,79
|9,86
|Bosch Fren Sistemleri
|258,10
|-1,75
|-10,97
|Bossa
|9,30
|-8,64
|15,38
|Brisa
|8,92
|-5,51
|-6,20
|Burçelik
|6,54
|-13,49
|12,56
|Burçelik Vana
|15,49
|0,00
|59,53
|Bursa Çimento
|3,66
|-5,67
|-8,58
|Carrefoursa
|5,70
|-9,81
|21,02
|Ceo Event Medya
|6,70
|-5,77
|-18,69
|Coca Cola İçecek
|46,00
|3,60
|18,86
|Cosmos Yat. Holding
|2,28
|-2,56
|11,76
|Credıtwest Faktorıng
|2,40
|0,42
|-16,67
|Çelebi
|85,00
|-4,33
|-16,75
|Çelik Halat
|9,36
|-3,31
|44,00
|Çemaş Döküm
|1,22
|-5,43
|-2,67
|Çemtaş
|6,73
|-5,08
|-18,72
|Çimbeton
|39,20
|-6,67
|-4,99
|Çimentaş
|14,06
|-1,47
|-6,27
|Çimsa
|9,05
|-2,58
|-0,33
|Çuhadaroğlu Metal
|3,22
|-6,12
|0,94
|Dagi Giyim
|2,83
|-9,00
|13,20
|Dagi Yatırım Holding
|2,96
|-2,95
|30,97
|Dardanel
|4,79
|-6,63
|26,39
|Datagate Bilgisayar
|7,85
|-6,66
|0,51
|Demısaş Döküm
|4,06
|-2,87
|16,67
|Denge Holding
|1,26
|-4,55
|-8,03
|Deniz GMYO
|4,54
|-6,97
|-10,10
|Denizli Cam
|7,60
|-5,35
|-8,87
|Derimod
|8,08
|-2,53
|13,17
|Derlüks Deri
|3,36
|-9,92
|-17,65
|Desa Deri
|5,14
|-9,98
|13,22
|Despec Bilgisayar
|5,02
|-6,17
|18,40
|Deva Holding
|9,95
|-4,78
|10,68
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|-2,70
|-7,69
|Ditaş Doğan
|12,41
|-1,59
|29,81
|DO-CO
|545,00
|-4,17
|-3,37
|Doğan Burda
|4,83
|-3,78
|-20,43
|Doğan Holding
|1,82
|-5,21
|-1,09
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,90
|-7,77
|15,15
|Doğusan
|2,12
|-7,83
|1,92
|Doğuş GMYO
|6,00
|-4,76
|32,45
|Doğuş Otomotiv
|10,13
|-6,81
|6,41
|Döktaş Dökümcülük
|41,04
|-8,02
|-23,93
|Duran Doğan Basım
|17,38
|-2,08
|23,79
|Dyo Boya
|4,90
|-8,75
|0,00
|Eczacıbaşı İlaç
|3,91
|-5,10
|5,39
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,59
|-5,77
|14,64
|Edip Gayrimenkul
|2,01
|-9,87
|44,60
|Ege Endüstri
|679,00
|-2,96
|16,97
|Ege Gübre
|51,35
|3,74
|3,11
|Ege Profil
|13,12
|-5,07
|9,61
|Ege Seramik
|4,51
|-6,43
|21,56
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,34
|-5,56
|6,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,51
|-8,93
|30,77
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,34
|-5,56
|70,00
|Egeplast
|13,96
|-6,50
|11,68
|Ekiz Kimya
|1,24
|9,73
|103,28
|Emek Elektrik
|1,76
|-5,88
|10,69
|Eminiş Ambalaj
|2,35
|2,17
|54,61
|Emlak Konut GMYO
|1,47
|-3,29
|0,68
|Enerjisa Enerji
|7,91
|-3,65
|7,04
|Enka İnşaat
|6,54
|-2,68
|1,87
|Erbosan
|21,06
|-2,23
|-15,69
|Ereğli Demir Çelik
|8,55
|-4,15
|-5,42
|Ersu Gıda
|3,11
|-5,76
|50,24
|Escort Teknoloji
|2,94
|-6,37
|111,51
|Etiler Gıda
|2,05
|-4,65
|-16,33
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,57
|-7,65
|-5,99
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,23
|-6,11
|-1,60
|Euro Yat. Ort.
|1,21
|-6,92
|2,54
|Euro Yatırım Holding
|1,43
|-4,67
|-4,67
|Fenerbahçe Futbol
|12,14
|-9,06
|-16,10
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,13
|-6,35
|-9,63
|F-M İzmit Piston
|48,00
|4,08
|-3,77
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,68
|-5,19
|-0,13
|Ford Otosan
|76,85
|-3,70
|8,47
|Formet Çelik Kapı
|2,25
|0,00
|-25,00
|Frigo Pak Gıda
|10,50
|-3,23
|-18,98
|Galatasaray Sportif
|3,63
|-7,63
|78,82
|Garanti Bankası
|10,19
|-4,14
|-8,53
|Garanti Faktoring
|4,05
|-6,03
|4,65
|Garanti Yat. Ort.
|1,60
|-5,33
|48,15
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,96
|3,27
|131,43
|Gedik Yatırım Holding
|19,52
|-14,76
|153,84
|Gediz Ambalaj
|7,24
|-6,34
|7,10
|Gentaş
|2,43
|-5,81
|10,96
|Gersan Elektrik
|3,28
|-6,82
|2,82
|Global Men. Değ.
|2,29
|-4,98
|21,81
|Global Yat. Holding
|3,68
|-8,23
|-24,44
|Good-Year
|4,59
|-4,37
|13,33
|Göltaş Çimento
|14,88
|-5,94
|-16,36
|Gözde Girişim
|3,88
|-7,84
|-24,51
|GSD Denizcilik
|2,53
|-6,99
|-1,17
|GSD Holding
|1,52
|-7,88
|2,01
|Gübre Fabrik.
|17,20
|-6,01
|90,27
|Güler Yat. Holding
|1,71
|-7,07
|-15,76
|Güneş Sigorta
|2,58
|-5,15
|18,35
|Halk GMYO
|1,47
|-5,16
|20,49
|Halk Sigorta
|3,24
|-10,00
|63,64
|Hatay Tekstil
|10,12
|4,01
|47,31
|Hedef Girişim
|2,43
|-8,30
|-6,90
|Hektaş
|9,98
|-3,85
|24,44
|HUB Girişim
|34,20
|-4,63
|146,40
|Hürriyet Gzt.
|1,13
|-3,42
|-0,88
|ICBC Turkey Bank
|4,57
|-6,73
|-13,28
|İdealist Danışmanlık
|3,04
|-2,56
|-8,43
|İdealist GMYO
|3,23
|-4,15
|5,56
|İhlas Ev Aletleri
|3,63
|-4,47
|15,97
|İhlas Gayrimenkul
|1,29
|-3,01
|7,50
|İhlas Gazetecilik
|4,00
|-2,44
|-41,26
|İhlas Holding
|0,78
|-7,14
|-14,29
|İhlas Yayın Holding
|1,15
|-12,21
|12,75
|İndeks Bilgisayar
|10,88
|-6,04
|12,16
|Info Yatırım
|9,20
|1,10
|3,37
|İntema
|9,52
|-6,76
|2,81
|İpek Doğal Enerji
|9,75
|-6,97
|26,30
|İskenderun Demir Çelik
|7,24
|-1,63
|-9,61
(Sürecek)
Kaynak: AA