Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
26.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:40
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,30
|2,22
|23,66
|Acıpayam Selüloz
|6,88
|-2,41
|8,01
|Adana Çimento (A)
|9,13
|-1,40
|-5,97
|Adana Çimento (B)
|7,00
|2,64
|-1,82
|Adana Çimento (C)
|2,00
|0,50
|-10,31
|Adel Kalemcilik
|14,41
|0,35
|-8,22
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,56
|1,30
|9,22
|Afyon Çimento
|6,82
|0,74
|8,60
|Ak Enerji
|1,07
|0,94
|-1,83
|Akbank
|7,58
|1,74
|-6,54
|Akçansa
|9,76
|-0,31
|-2,79
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,08
|1,46
|-1,42
|Akfen GMYO
|3,85
|-0,52
|-4,94
|Akın Tekstil
|14,08
|-0,14
|2,10
|Akiş GMYO
|3,99
|-1,97
|-1,24
|Akmerkez GMYO
|27,70
|-4,42
|16,98
|Aksa
|8,15
|2,52
|4,11
|Aksa Enerji
|3,78
|-0,79
|-0,53
|Aksigorta
|6,74
|-0,30
|10,67
|Aksu Enerji
|11,28
|-1,91
|-24,14
|Alarko Carrıer
|61,40
|-3,23
|2,33
|Alarko GMYO
|17,80
|0,79
|17,24
|Alarko Holding
|6,09
|-1,30
|2,35
|Albaraka Türk
|1,53
|-0,65
|0,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|22,20
|-0,36
|84,39
|Alkim Kağıt
|6,55
|0,46
|17,38
|Alkim Kimya
|51,40
|6,24
|34,13
|Altınyağ
|0,74
|1,37
|80,49
|Altınyunus Çeşme
|10,52
|-3,49
|5,31
|Anadolu Cam
|4,05
|0,25
|-7,11
|Anadolu Efes
|24,30
|-0,41
|5,29
|Anadolu Grubu Holding
|17,27
|0,47
|-1,82
|Anadolu Hayat Emek.
|7,50
|1,35
|9,65
|Anadolu Isuzu
|11,05
|-1,07
|-9,20
|Anadolu Sigorta
|5,00
|1,42
|13,64
|Anel Elektrik
|3,02
|-0,33
|-5,92
|Arçelik
|19,34
|0,89
|-7,20
|ARD Bilişim Teknolojileri
|14,58
|-1,55
|Arena Bilgisayar
|11,23
|1,54
|49,14
|Armada Bilgisayar
|19,87
|0,61
|21,23
|Arsan Tekstil
|4,84
|1,26
|35,20
|Artı Yatırım Holding
|0,94
|-1,05
|16,05
|Aselsan
|29,00
|-0,48
|38,49
|Aslan Çimento
|35,48
|-0,17
|-11,21
|Ata GMYO
|3,84
|1,86
|-15,23
|Atakule GMYO
|2,02
|1,51
|5,21
|Atlantis Yatırım Holding
|1,44
|4,35
|44,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,54
|1,32
|6,94
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,10
|0,33
|8,32
|Avrasya GMYO
|1,88
|-1,05
|24,50
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,89
|0,00
|3,85
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.318,50
|0,01
|2,54
|Avrupa Yatırım Holding
|1,46
|-1,35
|-5,19
|Ayen Enerji
|3,56
|-1,11
|2,59
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,69
|-0,37
|22,83
|Aygaz
|12,50
|0,89
|-2,65
|Bagfaş
|17,06
|-0,52
|1,43
|Bak Ambalaj
|7,00
|2,34
|-4,76
|Balatacılar Balatacılık
|2,48
|9,73
|100,00
|Bantaş Ambalaj
|3,12
|1,63
|23,81
|Banvit
|19,60
|-0,25
|5,55
|Baştaş Başkent Çimento
|3,24
|-4,42
|25,10
|Batı Çimento
|3,51
|-0,28
|6,04
|Batısöke Çimento
|1,43
|0,00
|9,16
|Bera Holding
|3,97
|-1,24
|3,12
|Berkosan Yalıtım
|2,89
|-0,34
|5,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,78
|-4,79
|13,47
|Beyaz Filo
|3,60
|0,00
|13,92
|Bilici Yatırım
|7,39
|0,27
|69,11
|Bim Mağazalar
|48,38
|2,67
|3,69
|Birko Mensucat
|0,37
|0,00
|19,35
|Birlik Mensucat
|1,35
|-0,74
|18,42
|Bizim Mağazaları
|9,36
|-0,11
|-16,20
|Bolu Çimento
|4,19
|-2,10
|-10,85
|Bomonti Elektrik
|1,37
|-2,84
|7,03
|Borusan Mannesmann
|13,10
|19,96
|14,41
|Borusan Yat. Paz.
|72,90
|20,00
|17,87
|Bosch Fren Sistemleri
|262,70
|-1,83
|-9,38
|Bossa
|10,18
|-4,14
|26,30
|Brisa
|9,44
|-0,32
|-0,74
|Burçelik
|7,56
|6,93
|30,12
|Burçelik Vana
|15,49
|3,27
|59,53
|Bursa Çimento
|3,88
|-0,77
|-3,08
|Carrefoursa
|6,32
|0,00
|34,18
|Ceo Event Medya
|7,11
|-0,14
|-13,71
|Coca Cola İçecek
|44,40
|0,73
|14,73
|Cosmos Yat. Holding
|2,34
|0,00
|14,71
|Credıtwest Faktorıng
|2,39
|0,42
|-17,01
|Çelebi
|88,85
|-2,31
|-12,98
|Çelik Halat
|9,68
|0,62
|48,92
|Çemaş Döküm
|1,29
|-0,77
|2,91
|Çemtaş
|7,09
|-0,56
|-14,37
|Çimbeton
|42,00
|3,75
|1,79
|Çimentaş
|14,27
|1,28
|-4,87
|Çimsa
|9,29
|0,11
|2,31
|Çuhadaroğlu Metal
|3,43
|0,88
|7,52
|Dagi Giyim
|3,11
|-0,96
|24,40
|Dagi Yatırım Holding
|3,05
|-1,61
|34,96
|Dardanel
|5,13
|-4,11
|35,36
|Datagate Bilgisayar
|8,41
|-2,21
|7,68
|Demısaş Döküm
|4,18
|3,47
|20,11
|Denge Holding
|1,32
|-0,75
|-3,65
|Deniz GMYO
|4,88
|0,21
|-3,37
|Denizli Cam
|8,03
|0,37
|-3,72
|Derimod
|8,29
|0,00
|16,11
|Derlüks Deri
|3,73
|-3,37
|-8,58
|Desa Deri
|5,71
|0,00
|25,77
|Despec Bilgisayar
|5,35
|-0,93
|26,18
|Deva Holding
|10,45
|-1,51
|16,24
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|0,00
|-5,13
|Ditaş Doğan
|12,61
|-3,00
|31,90
|DO-CO
|568,70
|-2,37
|0,83
|Doğan Burda
|5,02
|-0,20
|-17,30
|Doğan Holding
|1,92
|-1,03
|4,35
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,06
|1,48
|24,85
|Doğusan
|2,30
|0,00
|10,58
|Doğuş GMYO
|6,30
|-0,79
|39,07
|Doğuş Otomotiv
|10,87
|-1,09
|14,18
|Döktaş Dökümcülük
|44,62
|4,50
|-17,29
|Duran Doğan Basım
|17,75
|-1,55
|26,42
|Dyo Boya
|5,37
|-0,19
|9,59
|Eczacıbaşı İlaç
|4,12
|-1,44
|11,05
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,30
|-1,44
|21,66
|Edip Gayrimenkul
|2,23
|-2,62
|60,43
|Ege Endüstri
|699,70
|0,52
|20,53
|Ege Gübre
|49,50
|-1,00
|-0,60
|Ege Profil
|13,82
|-1,57
|15,46
|Ege Seramik
|4,82
|-0,82
|29,92
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,36
|0,00
|12,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,56
|0,00
|43,59
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,36
|-2,70
|80,00
|Egeplast
|14,93
|8,58
|19,44
|Ekiz Kimya
|1,13
|9,71
|85,25
|Emek Elektrik
|1,87
|-1,06
|17,61
|Eminiş Ambalaj
|2,30
|-4,56
|51,32
|Emlak Konut GMYO
|1,52
|0,66
|4,11
|Enerjisa Enerji
|8,21
|1,48
|11,10
|Enka İnşaat
|6,72
|1,51
|4,67
|Erbosan
|21,54
|0,37
|-13,77
|Ereğli Demir Çelik
|8,92
|3,00
|-1,33
|Ersu Gıda
|3,30
|1,85
|59,42
|Escort Teknoloji
|3,14
|-1,88
|125,90
|Etiler Gıda
|2,15
|1,90
|-12,24
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,70
|0,00
|1,80
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,31
|0,00
|4,80
|Euro Yat. Ort.
|1,30
|-0,76
|10,17
|Euro Yatırım Holding
|1,50
|0,00
|0,00
|Fenerbahçe Futbol
|13,35
|-5,45
|-7,74
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,41
|-0,45
|-3,50
|F-M İzmit Piston
|46,12
|-2,21
|-7,54
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,10
|-1,94
|5,33
|Ford Otosan
|79,80
|3,77
|12,63
|Formet Çelik Kapı
|2,25
|-2,17
|-25,00
|Frigo Pak Gıda
|10,85
|-3,56
|-16,28
|Galatasaray Sportif
|3,93
|-4,15
|93,60
|Garanti Bankası
|10,63
|-0,28
|-4,58
|Garanti Faktoring
|4,31
|-0,23
|11,37
|Garanti Yat. Ort.
|1,69
|-2,31
|56,48
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,55
|-0,32
|124,11
|Gedik Yatırım Holding
|22,90
|-4,58
|197,79
|Gediz Ambalaj
|7,73
|0,13
|14,35
|Gentaş
|2,58
|1,18
|17,81
|Gersan Elektrik
|3,52
|-3,56
|10,34
|Global Men. Değ.
|2,41
|-0,82
|28,19
|Global Yat. Holding
|4,01
|-1,72
|-17,66
|Good-Year
|4,80
|1,05
|18,52
|Göltaş Çimento
|15,82
|0,57
|-11,07
|Gözde Girişim
|4,21
|0,00
|-18,09
|GSD Denizcilik
|2,72
|0,00
|6,25
|GSD Holding
|1,65
|-1,20
|10,74
|Gübre Fabrik.
|18,30
|-0,81
|102,43
|Güler Yat. Holding
|1,84
|-0,54
|-9,36
|Güneş Sigorta
|2,72
|-2,16
|24,77
|Halk GMYO
|1,55
|1,31
|27,05
|Halk Sigorta
|3,60
|0,00
|81,82
|Hatay Tekstil
|9,73
|-3,85
|41,63
|Hedef Girişim
|2,65
|3,11
|1,53
|Hektaş
|10,38
|-1,80
|29,43
|HUB Girişim
|35,86
|5,16
|158,36
|Hürriyet Gzt.
|1,17
|0,86
|2,63
|ICBC Turkey Bank
|4,90
|0,00
|-7,02
|İdealist Danışmanlık
|3,12
|0,65
|-6,02
|İdealist GMYO
|3,37
|-1,46
|10,13
|İhlas Ev Aletleri
|3,80
|2,98
|21,41
|İhlas Gayrimenkul
|1,33
|1,53
|10,83
|İhlas Gazetecilik
|4,10
|-2,38
|-39,79
|İhlas Holding
|0,84
|-2,33
|-7,69
|İhlas Yayın Holding
|1,31
|2,34
|28,43
|İndeks Bilgisayar
|11,58
|-2,11
|19,38
|Info Yatırım
|9,10
|0,00
|2,25
|İntema
|10,21
|-0,68
|10,26
|İpek Doğal Enerji
|10,48
|2,14
|35,75
|İskenderun Demir Çelik
|7,36
|1,24
|-8,11
(Sürecek)
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