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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

26.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:40
Borsada günlük işlemler (1)

hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,30 2,22 23,66
Acıpayam Selüloz 6,88 -2,41 8,01
Adana Çimento (A) 9,13 -1,40 -5,97
Adana Çimento (B) 7,00 2,64 -1,82
Adana Çimento (C) 2,00 0,50 -10,31
Adel Kalemcilik 14,41 0,35 -8,22
Adese Alışveriş Ticaret 1,56 1,30 9,22
Afyon Çimento 6,82 0,74 8,60
Ak Enerji 1,07 0,94 -1,83
Akbank 7,58 1,74 -6,54
Akçansa 9,76 -0,31 -2,79
Akdenız Güvenlık Hız. 2,08 1,46 -1,42
Akfen GMYO 3,85 -0,52 -4,94
Akın Tekstil 14,08 -0,14 2,10
Akiş GMYO 3,99 -1,97 -1,24
Akmerkez GMYO 27,70 -4,42 16,98
Aksa 8,15 2,52 4,11
Aksa Enerji 3,78 -0,79 -0,53
Aksigorta 6,74 -0,30 10,67
Aksu Enerji 11,28 -1,91 -24,14
Alarko Carrıer 61,40 -3,23 2,33
Alarko GMYO 17,80 0,79 17,24
Alarko Holding 6,09 -1,30 2,35
Albaraka Türk 1,53 -0,65 0,00
Alcatel Lucent Teletaş 22,20 -0,36 84,39
Alkim Kağıt 6,55 0,46 17,38
Alkim Kimya 51,40 6,24 34,13
Altınyağ 0,74 1,37 80,49
Altınyunus Çeşme 10,52 -3,49 5,31
Anadolu Cam 4,05 0,25 -7,11
Anadolu Efes 24,30 -0,41 5,29
Anadolu Grubu Holding 17,27 0,47 -1,82
Anadolu Hayat Emek. 7,50 1,35 9,65
Anadolu Isuzu 11,05 -1,07 -9,20
Anadolu Sigorta 5,00 1,42 13,64
Anel Elektrik 3,02 -0,33 -5,92
Arçelik 19,34 0,89 -7,20
ARD Bilişim Teknolojileri 14,58 -1,55
Arena Bilgisayar 11,23 1,54 49,14
Armada Bilgisayar 19,87 0,61 21,23
Arsan Tekstil 4,84 1,26 35,20
Artı Yatırım Holding 0,94 -1,05 16,05
Aselsan 29,00 -0,48 38,49
Aslan Çimento 35,48 -0,17 -11,21
Ata GMYO 3,84 1,86 -15,23
Atakule GMYO 2,02 1,51 5,21
Atlantis Yatırım Holding 1,44 4,35 44,00
Atlas Yat. Ort. 1,54 1,32 6,94
AvivaSA Emeklilik Hayat 15,10 0,33 8,32
Avrasya GMYO 1,88 -1,05 24,50
Avrasya Petrol ve Tur. 1,89 0,00 3,85
Avrasya Stratejik GMYF 1.318,50 0,01 2,54
Avrupa Yatırım Holding 1,46 -1,35 -5,19
Ayen Enerji 3,56 -1,11 2,59
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,69 -0,37 22,83
Aygaz 12,50 0,89 -2,65
Bagfaş 17,06 -0,52 1,43
Bak Ambalaj 7,00 2,34 -4,76
Balatacılar Balatacılık 2,48 9,73 100,00
Bantaş Ambalaj 3,12 1,63 23,81
Banvit 19,60 -0,25 5,55
Baştaş Başkent Çimento 3,24 -4,42 25,10
Batı Çimento 3,51 -0,28 6,04
Batısöke Çimento 1,43 0,00 9,16
Bera Holding 3,97 -1,24 3,12
Berkosan Yalıtım 2,89 -0,34 5,47
Beşiktaş Futbol Yat. 2,78 -4,79 13,47
Beyaz Filo 3,60 0,00 13,92
Bilici Yatırım 7,39 0,27 69,11
Bim Mağazalar 48,38 2,67 3,69
Birko Mensucat 0,37 0,00 19,35
Birlik Mensucat 1,35 -0,74 18,42
Bizim Mağazaları 9,36 -0,11 -16,20
Bolu Çimento 4,19 -2,10 -10,85
Bomonti Elektrik 1,37 -2,84 7,03
Borusan Mannesmann 13,10 19,96 14,41
Borusan Yat. Paz. 72,90 20,00 17,87
Bosch Fren Sistemleri 262,70 -1,83 -9,38
Bossa 10,18 -4,14 26,30
Brisa 9,44 -0,32 -0,74
Burçelik 7,56 6,93 30,12
Burçelik Vana 15,49 3,27 59,53
Bursa Çimento 3,88 -0,77 -3,08
Carrefoursa 6,32 0,00 34,18
Ceo Event Medya 7,11 -0,14 -13,71
Coca Cola İçecek 44,40 0,73 14,73
Cosmos Yat. Holding 2,34 0,00 14,71
Credıtwest Faktorıng 2,39 0,42 -17,01
Çelebi 88,85 -2,31 -12,98
Çelik Halat 9,68 0,62 48,92
Çemaş Döküm 1,29 -0,77 2,91
Çemtaş 7,09 -0,56 -14,37
Çimbeton 42,00 3,75 1,79
Çimentaş 14,27 1,28 -4,87
Çimsa 9,29 0,11 2,31
Çuhadaroğlu Metal 3,43 0,88 7,52
Dagi Giyim 3,11 -0,96 24,40
Dagi Yatırım Holding 3,05 -1,61 34,96
Dardanel 5,13 -4,11 35,36
Datagate Bilgisayar 8,41 -2,21 7,68
Demısaş Döküm 4,18 3,47 20,11
Denge Holding 1,32 -0,75 -3,65
Deniz GMYO 4,88 0,21 -3,37
Denizli Cam 8,03 0,37 -3,72
Derimod 8,29 0,00 16,11
Derlüks Deri 3,73 -3,37 -8,58
Desa Deri 5,71 0,00 25,77
Despec Bilgisayar 5,35 -0,93 26,18
Deva Holding 10,45 -1,51 16,24
Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 0,00 -5,13
Ditaş Doğan 12,61 -3,00 31,90
DO-CO 568,70 -2,37 0,83
Doğan Burda 5,02 -0,20 -17,30
Doğan Holding 1,92 -1,03 4,35
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,06 1,48 24,85
Doğusan 2,30 0,00 10,58
Doğuş GMYO 6,30 -0,79 39,07
Doğuş Otomotiv 10,87 -1,09 14,18
Döktaş Dökümcülük 44,62 4,50 -17,29
Duran Doğan Basım 17,75 -1,55 26,42
Dyo Boya 5,37 -0,19 9,59
Eczacıbaşı İlaç 4,12 -1,44 11,05
Eczacıbaşı Yatırım 12,30 -1,44 21,66
Edip Gayrimenkul 2,23 -2,62 60,43
Ege Endüstri 699,70 0,52 20,53
Ege Gübre 49,50 -1,00 -0,60
Ege Profil 13,82 -1,57 15,46
Ege Seramik 4,82 -0,82 29,92
Egeli & Co Tarım Girişim 0,36 0,00 12,50
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,56 0,00 43,59
Egeli&Co Yatırım Holding 0,36 -2,70 80,00
Egeplast 14,93 8,58 19,44
Ekiz Kimya 1,13 9,71 85,25
Emek Elektrik 1,87 -1,06 17,61
Eminiş Ambalaj 2,30 -4,56 51,32
Emlak Konut GMYO 1,52 0,66 4,11
Enerjisa Enerji 8,21 1,48 11,10
Enka İnşaat 6,72 1,51 4,67
Erbosan 21,54 0,37 -13,77
Ereğli Demir Çelik 8,92 3,00 -1,33
Ersu Gıda 3,30 1,85 59,42
Escort Teknoloji 3,14 -1,88 125,90
Etiler Gıda 2,15 1,90 -12,24
Euro Kapital Yat. Ort. 1,70 0,00 1,80
Euro Trend Yat. Ort. 1,31 0,00 4,80
Euro Yat. Ort. 1,30 -0,76 10,17
Euro Yatırım Holding 1,50 0,00 0,00
Fenerbahçe Futbol 13,35 -5,45 -7,74
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,41 -0,45 -3,50
F-M İzmit Piston 46,12 -2,21 -7,54
Fonet Bilgi Teknolojileri 8,10 -1,94 5,33
Ford Otosan 79,80 3,77 12,63
Formet Çelik Kapı 2,25 -2,17 -25,00
Frigo Pak Gıda 10,85 -3,56 -16,28
Galatasaray Sportif 3,93 -4,15 93,60
Garanti Bankası 10,63 -0,28 -4,58
Garanti Faktoring 4,31 -0,23 11,37
Garanti Yat. Ort. 1,69 -2,31 56,48
Gedik Y. Men. Değ. 12,55 -0,32 124,11
Gedik Yatırım Holding 22,90 -4,58 197,79
Gediz Ambalaj 7,73 0,13 14,35
Gentaş 2,58 1,18 17,81
Gersan Elektrik 3,52 -3,56 10,34
Global Men. Değ. 2,41 -0,82 28,19
Global Yat. Holding 4,01 -1,72 -17,66
Good-Year 4,80 1,05 18,52
Göltaş Çimento 15,82 0,57 -11,07
Gözde Girişim 4,21 0,00 -18,09
GSD Denizcilik 2,72 0,00 6,25
GSD Holding 1,65 -1,20 10,74
Gübre Fabrik. 18,30 -0,81 102,43
Güler Yat. Holding 1,84 -0,54 -9,36
Güneş Sigorta 2,72 -2,16 24,77
Halk GMYO 1,55 1,31 27,05
Halk Sigorta 3,60 0,00 81,82
Hatay Tekstil 9,73 -3,85 41,63
Hedef Girişim 2,65 3,11 1,53
Hektaş 10,38 -1,80 29,43
HUB Girişim 35,86 5,16 158,36
Hürriyet Gzt. 1,17 0,86 2,63
ICBC Turkey Bank 4,90 0,00 -7,02
İdealist Danışmanlık 3,12 0,65 -6,02
İdealist GMYO 3,37 -1,46 10,13
İhlas Ev Aletleri 3,80 2,98 21,41
İhlas Gayrimenkul 1,33 1,53 10,83
İhlas Gazetecilik 4,10 -2,38 -39,79
İhlas Holding 0,84 -2,33 -7,69
İhlas Yayın Holding 1,31 2,34 28,43
İndeks Bilgisayar 11,58 -2,11 19,38
Info Yatırım 9,10 0,00 2,25
İntema 10,21 -0,68 10,26
İpek Doğal Enerji 10,48 2,14 35,75
İskenderun Demir Çelik 7,36 1,24 -8,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

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