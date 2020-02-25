Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
25.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:44
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,25
|-0,44
|20,97
|Acıpayam Selüloz
|7,05
|1,59
|10,68
|Adana Çimento (A)
|9,26
|-1,28
|-4,63
|Adana Çimento (B)
|6,82
|1,49
|-4,35
|Adana Çimento (C)
|1,99
|1,02
|-10,76
|Adel Kalemcilik
|14,36
|2,28
|-8,54
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,54
|-2,53
|7,82
|Afyon Çimento
|6,77
|-1,31
|7,80
|Ak Enerji
|1,06
|0,00
|-2,75
|Akbank
|7,45
|-1,06
|-8,14
|Akçansa
|9,79
|0,20
|-2,49
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,05
|1,49
|-2,84
|Akfen GMYO
|3,87
|0,52
|-4,44
|Akın Tekstil
|14,10
|0,14
|2,25
|Akiş GMYO
|4,07
|0,99
|0,74
|Akmerkez GMYO
|28,98
|8,87
|22,38
|Aksa
|7,95
|-0,62
|1,55
|Aksa Enerji
|3,81
|1,33
|0,26
|Aksigorta
|6,76
|2,42
|11,00
|Aksu Enerji
|11,50
|-0,86
|-22,66
|Alarko Carrıer
|63,45
|14,74
|5,75
|Alarko GMYO
|17,66
|19,98
|16,32
|Alarko Holding
|6,17
|0,00
|3,70
|Albaraka Türk
|1,54
|0,65
|0,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|22,28
|-0,98
|85,05
|Alkim Kağıt
|6,52
|1,56
|16,85
|Alkim Kimya
|48,38
|4,85
|26,25
|Altınyağ
|0,73
|7,35
|78,05
|Altınyunus Çeşme
|10,90
|1,40
|9,11
|Anadolu Cam
|4,04
|0,50
|-7,34
|Anadolu Efes
|24,40
|2,52
|5,72
|Anadolu Grubu Holding
|17,19
|-0,12
|-2,27
|Anadolu Hayat Emek.
|7,40
|-0,67
|8,19
|Anadolu Isuzu
|11,17
|2,10
|-8,22
|Anadolu Sigorta
|4,93
|-0,40
|12,05
|Anel Elektrik
|3,03
|0,33
|-5,61
|Arçelik
|19,17
|-0,88
|-8,01
|ARD Bilişim Teknolojileri
|14,81
|-1,40
|Arena Bilgisayar
|11,06
|1,00
|46,88
|Armada Bilgisayar
|19,75
|-0,90
|20,50
|Arsan Tekstil
|4,78
|3,24
|33,52
|Artı Yatırım Holding
|0,95
|0,00
|17,28
|Aselsan
|29,14
|1,82
|39,16
|Aslan Çimento
|35,54
|1,66
|-11,06
|Ata GMYO
|3,77
|0,53
|-16,78
|Atakule GMYO
|1,99
|2,58
|3,65
|Atlantis Yatırım Holding
|1,38
|2,99
|38,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|0,66
|5,56
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,05
|1,69
|7,96
|Avrasya GMYO
|1,90
|5,56
|25,83
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,89
|2,16
|3,85
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.318,40
|0,01
|2,53
|Avrupa Yatırım Holding
|1,48
|-0,67
|-3,90
|Ayen Enerji
|3,60
|1,12
|3,75
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,70
|-2,53
|23,29
|Aygaz
|12,39
|-0,88
|-3,50
|Bagfaş
|17,15
|-1,72
|1,96
|Bak Ambalaj
|6,84
|0,74
|-6,94
|Balatacılar Balatacılık
|2,26
|9,71
|82,26
|Bantaş Ambalaj
|3,07
|0,99
|21,83
|Banvit
|19,65
|-0,25
|5,82
|Baştaş Başkent Çimento
|3,39
|-0,88
|30,89
|Batı Çimento
|3,52
|1,44
|6,34
|Batısöke Çimento
|1,43
|-0,69
|9,16
|Bera Holding
|4,02
|4,96
|4,42
|Berkosan Yalıtım
|2,90
|-0,34
|5,84
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,92
|-3,31
|19,18
|Beyaz Filo
|3,60
|2,27
|13,92
|Bilici Yatırım
|7,37
|0,14
|68,65
|Bim Mağazalar
|47,12
|-2,36
|0,99
|Birko Mensucat
|0,37
|0,00
|19,35
|Birlik Mensucat
|1,36
|0,00
|19,30
|Bizim Mağazaları
|9,37
|0,00
|-16,11
|Bolu Çimento
|4,28
|-0,70
|-8,94
|Bomonti Elektrik
|1,41
|0,71
|10,16
|Borusan Mannesmann
|10,92
|0,37
|-4,63
|Borusan Yat. Paz.
|60,75
|2,79
|-1,78
|Bosch Fren Sistemleri
|267,60
|1,40
|-7,69
|Bossa
|10,62
|1,24
|31,76
|Brisa
|9,47
|1,50
|-0,42
|Burçelik
|7,07
|14,96
|21,69
|Burçelik Vana
|15,00
|7,14
|54,48
|Bursa Çimento
|3,91
|-0,51
|-2,33
|Carrefoursa
|6,32
|-1,10
|34,18
|Ceo Event Medya
|7,12
|2,59
|-13,59
|Coca Cola İçecek
|44,08
|-0,18
|13,90
|Cosmos Yat. Holding
|2,34
|-2,50
|14,71
|Credıtwest Faktorıng
|2,38
|0,85
|-17,36
|Çelebi
|90,95
|2,54
|-10,92
|Çelik Halat
|9,62
|-1,03
|48,00
|Çemaş Döküm
|1,30
|0,00
|3,71
|Çemtaş
|7,13
|-1,25
|-13,89
|Çimbeton
|40,48
|0,60
|-1,89
|Çimentaş
|14,09
|-0,35
|-6,07
|Çimsa
|9,28
|-1,17
|2,20
|Çuhadaroğlu Metal
|3,40
|1,49
|6,58
|Dagi Giyim
|3,14
|0,00
|25,60
|Dagi Yatırım Holding
|3,10
|-1,27
|37,17
|Dardanel
|5,35
|0,38
|41,16
|Datagate Bilgisayar
|8,60
|4,75
|10,12
|Demısaş Döküm
|4,04
|2,02
|16,09
|Denge Holding
|1,33
|2,31
|-2,92
|Deniz GMYO
|4,87
|-0,81
|-3,56
|Denizli Cam
|8,00
|1,01
|-4,08
|Derimod
|8,29
|1,22
|16,11
|Derlüks Deri
|3,86
|11,88
|-5,39
|Desa Deri
|5,71
|1,06
|25,77
|Despec Bilgisayar
|5,40
|3,65
|27,36
|Deva Holding
|10,61
|0,00
|18,02
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|1,37
|-5,13
|Ditaş Doğan
|13,00
|4,42
|35,98
|DO-CO
|582,50
|-2,43
|3,28
|Doğan Burda
|5,03
|5,45
|-17,13
|Doğan Holding
|1,94
|0,00
|5,43
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,03
|-0,98
|23,03
|Doğusan
|2,30
|-0,86
|10,58
|Doğuş GMYO
|6,35
|4,44
|40,18
|Doğuş Otomotiv
|10,99
|3,00
|15,44
|Döktaş Dökümcülük
|42,70
|2,45
|-20,85
|Duran Doğan Basım
|18,03
|-1,15
|28,42
|Dyo Boya
|5,38
|0,19
|9,80
|Eczacıbaşı İlaç
|4,18
|-1,18
|12,67
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,48
|-3,26
|23,44
|Edip Gayrimenkul
|2,29
|0,00
|64,75
|Ege Endüstri
|696,10
|-0,91
|19,91
|Ege Gübre
|50,00
|0,00
|0,40
|Ege Profil
|14,04
|2,18
|17,29
|Ege Seramik
|4,86
|-1,22
|31,00
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,36
|0,00
|12,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,56
|0,00
|43,59
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,37
|-2,63
|85,00
|Egeplast
|13,75
|10,00
|10,00
|Ekiz Kimya
|1,03
|-1,90
|68,85
|Emek Elektrik
|1,89
|1,07
|18,87
|Eminiş Ambalaj
|2,41
|7,59
|58,55
|Emlak Konut GMYO
|1,51
|-0,66
|3,42
|Enerjisa Enerji
|8,09
|-0,98
|9,47
|Enka İnşaat
|6,62
|0,30
|3,12
|Erbosan
|21,46
|-0,92
|-14,09
|Ereğli Demir Çelik
|8,66
|-0,12
|-4,20
|Ersu Gıda
|3,24
|4,52
|56,52
|Escort Teknoloji
|3,20
|5,96
|130,22
|Etiler Gıda
|2,11
|4,46
|-13,88
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,70
|1,19
|1,80
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,31
|0,00
|4,80
|Euro Yat. Ort.
|1,31
|1,55
|11,02
|Euro Yatırım Holding
|1,50
|-0,66
|0,00
|Fenerbahçe Futbol
|14,12
|-1,40
|-2,42
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,43
|1,61
|-3,06
|F-M İzmit Piston
|47,16
|-1,34
|-5,45
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,26
|1,60
|7,41
|Ford Otosan
|76,90
|-0,90
|8,54
|Formet Çelik Kapı
|2,30
|2,22
|-23,33
|Frigo Pak Gıda
|11,25
|0,00
|-13,19
|Galatasaray Sportif
|4,10
|13,89
|101,97
|Garanti Bankası
|10,66
|-0,74
|-4,31
|Garanti Faktoring
|4,32
|-1,14
|11,63
|Garanti Yat. Ort.
|1,73
|1,76
|60,19
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,59
|-0,08
|124,82
|Gedik Yatırım Holding
|24,00
|-6,61
|212,09
|Gediz Ambalaj
|7,72
|0,00
|14,20
|Gentaş
|2,55
|0,00
|16,44
|Gersan Elektrik
|3,65
|5,80
|14,42
|Global Men. Değ.
|2,43
|-0,82
|29,26
|Global Yat. Holding
|4,08
|-1,21
|-16,22
|Good-Year
|4,75
|0,21
|17,28
|Göltaş Çimento
|15,73
|0,51
|-11,58
|Gözde Girişim
|4,21
|3,19
|-18,09
|GSD Denizcilik
|2,72
|1,87
|6,25
|GSD Holding
|1,67
|1,83
|12,08
|Gübre Fabrik.
|18,45
|1,65
|104,09
|Güler Yat. Holding
|1,85
|1,65
|-8,87
|Güneş Sigorta
|2,78
|1,09
|27,52
|Halk GMYO
|1,53
|0,00
|25,41
|Halk Sigorta
|3,60
|7,46
|81,82
|Hatay Tekstil
|10,12
|19,91
|47,31
|Hedef Girişim
|2,57
|0,39
|-1,53
|Hektaş
|10,57
|0,19
|31,80
|HUB Girişim
|34,10
|-1,96
|145,68
|Hürriyet Gzt.
|1,16
|0,87
|1,75
|ICBC Turkey Bank
|4,90
|1,66
|-7,02
|İdealist Danışmanlık
|3,10
|0,32
|-6,63
|İdealist GMYO
|3,42
|1,79
|11,76
|İhlas Ev Aletleri
|3,69
|8,85
|17,89
|İhlas Gayrimenkul
|1,31
|5,65
|9,17
|İhlas Gazetecilik
|4,20
|2,69
|-38,33
|İhlas Holding
|0,86
|3,61
|-5,49
|İhlas Yayın Holding
|1,28
|3,23
|25,49
|İndeks Bilgisayar
|11,83
|1,63
|21,96
|Info Yatırım
|9,10
|1,11
|2,25
|İntema
|10,28
|1,28
|11,02
|İpek Doğal Enerji
|10,26
|-1,35
|32,90
|İskenderun Demir Çelik
|7,27
|0,55
|-9,24
(Sürecek)
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