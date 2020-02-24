Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
24.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:36
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,26
|4,15
|21,51
|Acıpayam Selüloz
|6,94
|-2,66
|8,95
|Adana Çimento (A)
|9,38
|-1,47
|-3,40
|Adana Çimento (B)
|6,72
|-1,61
|-5,75
|Adana Çimento (C)
|1,97
|0,51
|-11,66
|Adel Kalemcilik
|14,04
|-2,50
|-10,57
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,58
|4,64
|10,62
|Afyon Çimento
|6,86
|1,18
|9,24
|Ak Enerji
|1,06
|-1,85
|-2,75
|Akbank
|7,53
|-2,08
|-7,15
|Akçansa
|9,77
|-2,50
|-2,69
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,02
|0,50
|-4,27
|Akfen GMYO
|3,85
|4,05
|-4,94
|Akın Tekstil
|14,08
|-1,33
|2,10
|Akiş GMYO
|4,03
|-1,23
|-0,25
|Akmerkez GMYO
|26,62
|-5,47
|12,42
|Aksa
|8,00
|4,85
|2,19
|Aksa Enerji
|3,76
|0,53
|-1,05
|Aksigorta
|6,60
|0,61
|8,37
|Aksu Enerji
|11,60
|-1,61
|-21,99
|Alarko Carrıer
|55,30
|-0,90
|-7,83
|Alarko GMYO
|89,00
|1,77
|-3,05
|Alarko Holding
|6,17
|1,15
|3,70
|Albaraka Türk
|1,53
|-0,65
|0,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|22,50
|7,14
|86,88
|Alkim Kağıt
|6,42
|0,31
|15,05
|Alkim Kimya
|46,14
|-0,26
|20,41
|Altınyağ
|0,68
|3,03
|65,85
|Altınyunus Çeşme
|10,75
|-8,90
|7,61
|Anadolu Cam
|4,02
|-0,25
|-7,80
|Anadolu Efes
|23,80
|-2,30
|3,12
|Anadolu Grubu Holding
|17,21
|-0,23
|-2,16
|Anadolu Hayat Emek.
|7,45
|-1,32
|8,92
|Anadolu Isuzu
|10,94
|-0,91
|-10,11
|Anadolu Sigorta
|4,95
|0,00
|12,50
|Anel Elektrik
|3,02
|-0,66
|-5,92
|Arçelik
|19,34
|-2,37
|-7,20
|ARD Bilişim Teknolojileri
|15,02
|1,42
|Arena Bilgisayar
|10,95
|1,86
|45,42
|Armada Bilgisayar
|19,93
|-1,63
|21,60
|Arsan Tekstil
|4,63
|-0,22
|29,33
|Artı Yatırım Holding
|0,95
|-1,04
|17,28
|Aselsan
|28,62
|-0,76
|36,68
|Aslan Çimento
|34,96
|-0,85
|-12,51
|Ata GMYO
|3,75
|-1,57
|-17,22
|Atakule GMYO
|1,94
|-1,02
|1,04
|Atlantis Yatırım Holding
|1,34
|0,00
|34,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,51
|-1,31
|4,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,80
|1,51
|6,17
|Avrasya GMYO
|1,80
|-2,17
|19,21
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,85
|-1,60
|1,65
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.318,30
|0,01
|2,52
|Avrupa Yatırım Holding
|1,49
|-0,67
|-3,25
|Ayen Enerji
|3,56
|1,14
|2,59
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,77
|0,36
|26,48
|Aygaz
|12,50
|-1,65
|-2,65
|Bagfaş
|17,45
|2,83
|3,75
|Bak Ambalaj
|6,79
|-1,16
|-7,62
|Balatacılar Balatacılık
|2,06
|9,57
|66,13
|Bantaş Ambalaj
|3,04
|-0,98
|20,63
|Banvit
|19,70
|-0,51
|6,09
|Baştaş Başkent Çimento
|3,42
|-1,72
|32,05
|Batı Çimento
|3,47
|0,29
|4,83
|Batısöke Çimento
|1,44
|0,00
|9,92
|Bera Holding
|3,83
|1,59
|-0,52
|Berkosan Yalıtım
|2,91
|-1,36
|6,20
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,02
|2,37
|23,27
|Beyaz Filo
|3,52
|-4,35
|11,39
|Bilici Yatırım
|7,36
|1,52
|68,42
|Bim Mağazalar
|48,26
|-0,45
|3,43
|Birko Mensucat
|0,37
|0,00
|19,35
|Birlik Mensucat
|1,36
|-0,73
|19,30
|Bizim Mağazaları
|9,37
|1,30
|-16,11
|Bolu Çimento
|4,31
|-1,15
|-8,30
|Bomonti Elektrik
|1,40
|0,72
|9,37
|Borusan Mannesmann
|10,88
|-2,60
|-4,98
|Borusan Yat. Paz.
|59,10
|-2,72
|-4,45
|Bosch Fren Sistemleri
|263,90
|-1,60
|-8,97
|Bossa
|10,49
|6,28
|30,15
|Brisa
|9,33
|-2,20
|-1,89
|Burçelik
|6,15
|-3,61
|5,85
|Burçelik Vana
|14,00
|-5,34
|44,18
|Bursa Çimento
|3,93
|-0,51
|-1,83
|Carrefoursa
|6,39
|-1,08
|35,67
|Ceo Event Medya
|6,94
|-0,43
|-15,78
|Coca Cola İçecek
|44,16
|-2,47
|14,11
|Cosmos Yat. Holding
|2,40
|0,00
|17,65
|Credıtwest Faktorıng
|2,36
|-5,22
|-18,06
|Çelebi
|88,70
|-0,95
|-13,12
|Çelik Halat
|9,72
|3,62
|49,54
|Çemaş Döküm
|1,30
|3,17
|3,71
|Çemtaş
|7,22
|-0,96
|-12,80
|Çimbeton
|40,24
|0,25
|-2,47
|Çimentaş
|14,14
|-1,12
|-5,73
|Çimsa
|9,39
|-1,26
|3,41
|Çuhadaroğlu Metal
|3,35
|0,00
|5,02
|Dagi Giyim
|3,14
|3,29
|25,60
|Dagi Yatırım Holding
|3,14
|0,00
|38,94
|Dardanel
|5,33
|-3,27
|40,63
|Datagate Bilgisayar
|8,21
|-1,44
|5,12
|Demısaş Döküm
|3,96
|2,86
|13,79
|Denge Holding
|1,30
|-1,52
|-5,11
|Deniz GMYO
|4,91
|-1,01
|-2,77
|Denizli Cam
|7,92
|-1,61
|-5,04
|Derimod
|8,19
|-2,85
|14,71
|Derlüks Deri
|3,45
|-2,27
|-15,44
|Desa Deri
|5,65
|1,80
|24,45
|Despec Bilgisayar
|5,21
|0,19
|22,88
|Deva Holding
|10,61
|-1,12
|18,02
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,73
|1,39
|-6,41
|Ditaş Doğan
|12,45
|1,30
|30,23
|DO-CO
|597,00
|-3,71
|5,85
|Doğan Burda
|4,77
|-1,45
|-21,42
|Doğan Holding
|1,94
|-2,02
|5,43
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,05
|-4,21
|24,24
|Doğusan
|2,32
|0,87
|11,54
|Doğuş GMYO
|6,08
|-3,18
|34,22
|Doğuş Otomotiv
|10,67
|-3,79
|12,08
|Döktaş Dökümcülük
|41,68
|-1,65
|-22,74
|Duran Doğan Basım
|18,24
|0,72
|29,91
|Dyo Boya
|5,37
|-2,01
|9,59
|Eczacıbaşı İlaç
|4,23
|3,17
|14,02
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,90
|2,95
|27,60
|Edip Gayrimenkul
|2,29
|1,78
|64,75
|Ege Endüstri
|702,50
|0,06
|21,02
|Ege Gübre
|50,00
|1,21
|0,40
|Ege Profil
|13,74
|-1,15
|14,79
|Ege Seramik
|4,92
|-1,40
|32,61
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,36
|-2,70
|12,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,56
|-3,45
|43,59
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,38
|0,00
|90,00
|Egeplast
|12,50
|-9,35
|0,00
|Ekiz Kimya
|1,05
|0,00
|72,13
|Emek Elektrik
|1,87
|-4,10
|17,61
|Eminiş Ambalaj
|2,24
|3,70
|47,37
|Emlak Konut GMYO
|1,52
|-1,30
|4,11
|Enerjisa Enerji
|8,17
|-0,85
|10,55
|Enka İnşaat
|6,60
|-0,45
|2,80
|Erbosan
|21,66
|-1,63
|-13,29
|Ereğli Demir Çelik
|8,67
|-3,24
|-4,09
|Ersu Gıda
|3,10
|-2,21
|49,76
|Escort Teknoloji
|3,02
|-3,21
|117,27
|Etiler Gıda
|2,02
|-1,94
|-17,55
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,68
|0,60
|0,60
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,31
|-1,50
|4,80
|Euro Yat. Ort.
|1,29
|-1,53
|9,32
|Euro Yatırım Holding
|1,51
|-2,58
|0,67
|Fenerbahçe Futbol
|14,32
|-11,06
|-1,04
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,36
|0,00
|-4,60
|F-M İzmit Piston
|47,80
|-2,05
|-4,17
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,13
|-0,25
|5,72
|Ford Otosan
|77,60
|-2,21
|9,53
|Formet Çelik Kapı
|2,25
|0,45
|-25,00
|Frigo Pak Gıda
|11,25
|-0,97
|-13,19
|Galatasaray Sportif
|3,60
|20,00
|77,34
|Garanti Bankası
|10,74
|-3,16
|-3,59
|Garanti Faktoring
|4,37
|0,92
|12,92
|Garanti Yat. Ort.
|1,70
|0,00
|57,41
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,60
|-1,64
|125,00
|Gedik Yatırım Holding
|25,70
|-4,46
|234,20
|Gediz Ambalaj
|7,72
|-0,52
|14,20
|Gentaş
|2,55
|0,39
|16,44
|Gersan Elektrik
|3,45
|0,58
|8,15
|Global Men. Değ.
|2,45
|-3,54
|30,32
|Global Yat. Holding
|4,13
|-4,18
|-15,20
|Good-Year
|4,74
|1,94
|17,04
|Göltaş Çimento
|15,65
|-1,70
|-12,03
|Gözde Girişim
|4,08
|-2,16
|-20,62
|GSD Denizcilik
|2,67
|-1,48
|4,30
|GSD Holding
|1,64
|2,50
|10,07
|Gübre Fabrik.
|18,15
|-0,82
|100,77
|Güler Yat. Holding
|1,82
|-1,09
|-10,34
|Güneş Sigorta
|2,75
|-1,43
|26,15
|Halk GMYO
|1,53
|0,00
|25,41
|Halk Sigorta
|3,35
|9,84
|69,19
|Hatay Tekstil
|8,44
|-0,12
|22,85
|Hedef Girişim
|2,56
|-2,66
|-1,92
|Hektaş
|10,55
|1,15
|31,55
|HUB Girişim
|34,78
|2,66
|150,58
|Hürriyet Gzt.
|1,15
|-1,71
|0,88
|ICBC Turkey Bank
|4,82
|-1,43
|-8,54
|İdealist Danışmanlık
|3,09
|-0,96
|-6,93
|İdealist GMYO
|3,36
|-2,33
|9,80
|İhlas Ev Aletleri
|3,39
|6,27
|8,31
|İhlas Gayrimenkul
|1,24
|0,81
|3,33
|İhlas Gazetecilik
|4,09
|1,74
|-39,94
|İhlas Holding
|0,83
|1,22
|-8,79
|İhlas Yayın Holding
|1,24
|5,98
|21,57
|İndeks Bilgisayar
|11,64
|-0,09
|20,00
|Info Yatırım
|9,00
|0,56
|1,12
|İntema
|10,15
|-4,15
|9,61
|İpek Doğal Enerji
|10,40
|6,67
|34,72
|İskenderun Demir Çelik
|7,23
|-2,03
|-9,74
(Sürecek)
Kaynak: AA